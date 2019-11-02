Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.873,00 5,20 484,05 İş Bankası (C) 5,86 -2,66 29,36 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 14,07 208,63 İş Fin.Kir. 2,60 4,00 -43,84 İş Girişim 2,59 -1,15 26,96 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,77 -2,58 104,13 İş Yat. Ort. 1,38 2,22 86,96 İşbir Holding 352,00 -0,85 156,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,00 -45,24 İttifak Holding 3,57 -12,07 72,74 İz Hayvancılık Tarım 5,91 6,87 -10,32 İzmir Demir Çelik 2,93 0,00 76,51 İzmir Fırça 1,73 -6,49 -16,43 Jantsa Jant Sanayi 47,40 -6,97 83,64 Kafein Yazılım 7,04 2,77 2,21 Kapital Yat. Holding 2,78 2,96 -3,14 Kaplamin 4,44 0,23 23,33 Kardemir (A) 2,11 -3,65 23,27 Kardemir (B) 2,11 -4,09 22,60 Kardemir (D) 2,15 -3,59 4,58 Karel Elektronik 11,96 5,93 186,81 Karsan Otomotiv 1,16 -1,69 -9,38 Karsu Tekstil 1,86 -3,63 48,80 Karsusan Su Ürünleri San. 6,74 -11,55 82,16 Kartonsan 318,40 -1,42 -0,18 Katmerciler Ekipman 2,95 -6,94 -1,95 Kent Gıda 116,40 -1,27 -2,18 Kerevitaş Gıda 2,77 0,73 53,89 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -7,14 11,43 Kiler GMYO 1,90 -2,56 8,57 Klimasan Klima 14,46 18,14 272,69 Koç Holding 18,53 -1,12 33,80 Konfrut Gıda 7,24 -17,09 51,59 Konya Çimento 205,30 -2,70 15,34 Kordsa Teknik Tekstil 11,62 -1,86 22,82 Koza Altın 69,75 0,50 35,96 Koza Madencilik 8,55 -2,29 18,42 Körfez GMYO 1,50 4,17 22,95 Kristal Kola 1,17 2,63 11,43 Kron Telekomünikasyon 8,46 -2,76 -2,76 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 3,09 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 0,00 6,19 Kütahya Porselen 5,51 4,36 21,10 Lider Faktoring 2,72 -8,42 20,89 Link Bilgisayar 10,45 -0,76 25,60 Logo Yazılım 38,90 -2,16 43,33 Lokman Hekim Sağlık 3,73 -1,84 -17,11 Lüks Kadife 7,45 -2,23 53,61 Makina Takım 1,40 -1,41 -9,09 Mardin Çimento 5,85 1,56 110,66 Marka Yatırım Holding 0,76 1,33 22,58 Marmaris Altınyunus 22,76 -1,30 29,61 Marshall 29,90 -2,29 18,56 Martı GMYO 0,73 -1,35 12,31 Martı Otel 0,73 -2,67 25,86 Mavi Giyim 45,24 0,53 40,41 Mazhar Zorlu Holding 5,57 0,91 46,19 Mega Polietilen 1,76 -4,35 -13,73 Menderes Tekstil 0,87 4,82 20,83 Mensa 0,18 5,88 28,57 Merit Turizm 12,22 9,01 104,01 Merko Gıda 0,82 2,50 -18,81 Metal Gayrimenkul 0,72 -4,00 -17,24 Metemtur Otelcilik 1,48 0,00 40,95 Metro Holding 2,32 -18,60 205,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 24,31 62,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -1,56 6,78 Migros Ticaret 21,24 3,81 42,55 Milpa 1,93 -8,10 35,03 Mistral GMYO 1,70 25,93 11,11 MLP Sağlık 14,57 -3,19 36,17 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -2,08 -14,55 Mondi Tire Kutsan 1,61 0,00 -13,44 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.072,40 0,08 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 8,41 14,42 Net Holding 1,69 -2,31 -13,78 Netaş Telekom. 9,24 0,87 43,03 Niğbaş Niğde Beton 6,59 -3,09 64,75 Nuh Çimento 9,90 5,32 42,85 Nurol GMYO 2,89 1,76 37,62 Odaş Elektrik 1,65 0,00 17,18 Olmuksan-IP 4,14 0,49 22,85 Orge Enerji Elektrik 3,46 -4,16 10,90 Orma Orman Mahsulleri 3,00 -8,81 150,00 Osmanlı Menkul 1,75 -2,78 1,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -8,87 4,63 Otokar 139,90 2,34 62,89 Oyak Yat. Ort. 2,03 2,01 28,21 Oylum Sınai Yatırımlar 2,83 10,98 177,45 Özak GMYO 1,90 0,00 31,11 Özbal Çelik Boru 1,26 -1,56 -8,70 Özderici GMYO 1,06 -0,93 -54,89 Özerden Plastik 2,20 -3,08 9,56 Panora GMYO 5,03 8,17 36,80 Park Elek.Madencilik 2,58 -4,09 7,05 Parsan 12,76 -2,00 45,66 Pegasus 63,65 -5,00 177,71 Peker GMYO 2,95 -1,34 -64,13 Penguen Gıda 1,57 3,29 45,37 Pera GMYO 0,72 -5,26 -6,49 Pergamon Dış Ticaret 6,08 -5,15 -0,45 Petkim 3,43 -3,11 -12,89 Petrokent Turizm 125,00 14,26 81,95 Pınar Et ve Un 7,39 7,26 66,56 Pınar Su 1,59 -2,45 27,20 Pınar Süt 8,75 -1,91 40,74 Plastikkart 5,19 13,57 92,22 Polisan Holding 2,55 -1,16 -15,42 Politeknik Metal 68,00 1,04 93,92 Prizma Press Matbaacılık 4,11 5,38 165,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.088,20 -0,01 QNB Finans Fin. Kir. 27,34 -10,24 302,06 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 549,40 -1,04 7,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,83 -0,92 26,23 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,08 -2,15 9,93 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,72 -1,90 25,26 QNB Finansbank 17,60 -6,08 95,34 Ral Yatırım Holding 7,21 16,67 291,85 Ray Sigorta 2,35 0,00 69,06 Reysaş GMYO 1,62 3,85 134,78 Reysaş Lojistik 1,35 10,66 82,43 Rhea Girişim 0,78 -3,70 18,18 Rodrigo Tekstil 2,12 -8,23 11,58 Royal Halı 1,04 -1,89 5,05 RTA Laboratuvarları 1,49 0,00 -8,22 Sabancı Holding 8,35 -4,57 15,45 Safkar Ege Soğutmacılık 1,69 -1,74 9,02 Salix Yatırım Holding 5,40 -3,91 40,26 Sanel Mühendislik 3,51 -7,39 61,01 Sanifoam Sünger 2,09 -0,48 67,20 Sanko Pazarlama 4,01 -2,43 102,11 Saray Matbaacılık 1,09 -3,54 9,00 Sarkuysan 3,65 -0,54 16,14 Sasa Polyester 6,85 4,10 19,21 Say Reklamcılık 1,16 -2,52 23,40 Sekuro Plastik 3,61 11,76 21,96 Selçuk Ecza Deposu 5,74 1,41 111,15 Selçuk Gıda 1,89 11,83 42,11 Senkron Güvenlik 2,74 -4,53 174,00 Serve Film Prodüksiyon 1,71 -5,52 -12,31 Servet GMYO 5,09 0,59 8,30 Seyitler Kimya 4,84 0,83 25,71 Silverline Endüstri 1,54 0,65 14,93 Sinpaş GMYO 0,76 -10,59 105,41 Smartiks Yazılım 2,55 2,00 Soda Sanayii 5,46 -5,37 -19,29 Sodaş Sodyum Sanayii 7,80 4,00 40,58 Söktaş 1,60 1,91 25,98 Sönmez Filament 3,91 -1,26 25,32 Sönmez Pamuklu 3,97 2,58 27,24 Sumaş Suni Tahta 7,98 -1,24 19,18 Şeker Fin. Kir. 4,21 4,73 49,29 Şekerbank 1,00 -1,96 -9,09 Şişe Cam 4,34 -2,69 -20,84 Şok Marketler 9,41 -1,47 -12,47 T. Halk Bankası 5,20 -5,80 -25,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 52,10 15,32 206,48 T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88 T.Tuborg 8,44 0,96 6,38 Taç Tarım Ürünleri 3,87 6,91 -23,52 Tat Gıda 4,65 -2,11 21,73 TAV Havalimanları 25,50 4,77 15,96 Taze Kuru Gıda 10,64 -7,07 56,47 Tek-Art Turizm 0,79 0,00 -7,06 Tekfen Holding 16,60 -8,99 -15,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,69 -3,58 -9,43 Temapol Polimer Plastik 3,72 -3,63 21,57 TGS Dış Ticaret 3,10 -0,01 36,16 Tofaş Oto. Fab. 22,00 0,00 41,83 Torunlar GMYO 1,72 0,58 13,91 Trabzon Liman 7,71 -10,04 12,09 Trabzonspor Sportif 1,41 6,82 2,47 Trakya Cam 2,86 -5,92 -1,00 Trend GMYO 1,54 0,00 21,26 TSKB GMYO 0,89 -2,20 8,54 Tuğçelik 2,75 -3,85 29,11 Tukaş 5,90 8,86 255,42 Turcas Petrol 1,89 3,28 34,04 Turkcell 12,40 0,07 5,66 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 -2,70 4,22 Tüpraş 126,40 0,00 21,15 Türk Hava Yolları 11,57 -2,77 -28,18 Türk Prysmian Kablo 2,06 -0,96 19,44 Türk Telekom 6,01 3,62 54,10 Türk Traktör 42,88 1,13 22,87 Türker Proje Gayrimenkul 35,10 -6,05 9,21 Ufuk Yatırım 1,73 -4,42 51,75 Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 -3,07 38,60 Ulusoy Elektrik 25,98 2,69 62,78 Ulusoy Un Sanayi 3,13 -3,10 50,48 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45 Uşak Seramik 1,47 8,09 32,43 Utopya Turizm 3,67 4,86 -10,49 Uzertaş Boya 1,21 6,14 101,67 Ülker Bisküvi 18,70 -0,80 27,47 Ünye Çimento 3,08 -1,60 -7,94 Vakıf Fin. Kir. 1,60 7,38 12,36 Vakıf GMYO 1,79 -2,72 -8,05 Vakıf Yat. Ort. 1,98 2,59 30,26 Vakıflar Bankası 4,32 -5,05 10,77 Vakko Tekstil 3,92 -1,26 50,29 Vanet Gıda 1,58 -2,47 21,54 Verusa Holding 17,35 2,91 4,73 Verusaturk Girisim 3,24 -0,31 5,11 Vestel 10,07 -2,61 81,44 Vestel Beyaz Eşya 14,96 -7,08 53,16 Viking Kağıt 1,24 0,81 12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 -2,56 10,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 -4,17 43,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,35 8,48 55,91 Yataş 6,17 -0,48 38,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,07 4,90 13,83 Yeni Gimat GMYO 11,27 10,49 56,95 Yeşil GMYO 0,46 -8,00 70,37 Yeşil Yapı 0,43 -4,44 65,38 Yeşil Yatırım Holding 10,30 -1,25 6,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.578,80 0,75 17,27 Yonga Mobilya 6,64 -2,64 2,30 Yünsa 4,99 -2,35 19,52 Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)