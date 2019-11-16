Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|0,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|24.000,00
|23,71
|684,26
|İş Bankası (C)
|6,27
|1,95
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|12,50
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,75
|4,96
|-40,60
|İş Girişim
|2,77
|5,73
|35,78
|İş GMYO
|1,01
|4,12
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|4,18
|8,01
|126,33
|İş Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|91,03
|İşbir Holding
|383,40
|11,29
|179,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|-10,87
|-51,19
|İttifak Holding
|3,86
|0,00
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|-2,80
|-21,09
|İzmir Demir Çelik
|3,80
|-6,40
|128,92
|İzmir Fırça
|1,75
|-2,23
|-15,46
|Jantsa Jant Sanayi
|47,70
|-2,17
|84,80
|Kafein Yazılım
|8,50
|13,94
|23,41
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|-4,14
|-11,15
|Kaplamin
|4,54
|-3,40
|26,11
|Kardemir (A)
|2,31
|2,21
|34,96
|Kardemir (B)
|2,31
|2,21
|34,22
|Kardemir (D)
|2,34
|1,30
|13,82
|Karel Elektronik
|13,34
|9,17
|219,90
|Karsan Otomotiv
|1,32
|15,50
|10,99
|Karsu Tekstil
|1,88
|2,73
|50,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,99
|-4,51
|88,92
|Kartonsan
|320,40
|-5,82
|0,45
|Katmerciler Ekipman
|2,97
|-0,67
|-1,28
|Kent Gıda
|118,70
|1,45
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|2,69
|-1,47
|49,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|3,21
|53,59
|83,43
|Klimasan Klima
|16,15
|2,47
|316,25
|Koç Holding
|20,54
|3,48
|48,32
|Konfrut Gıda
|7,24
|1,69
|51,59
|Konya Çimento
|210,30
|1,11
|18,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,47
|-3,04
|21,23
|Koza Altın
|77,45
|12,90
|50,97
|Koza Madencilik
|9,60
|13,21
|32,96
|Körfez GMYO
|1,57
|3,97
|28,69
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|21,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,52
|5,78
|9,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|5,32
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,31
|2,34
|15,93
|Kütahya Porselen
|5,40
|-1,82
|18,68
|Lider Faktoring
|2,89
|6,25
|28,44
|Link Bilgisayar
|11,14
|4,70
|33,89
|Logo Yazılım
|44,86
|7,68
|65,29
|Lokman Hekim Sağlık
|4,07
|7,39
|-9,56
|Lüks Kadife
|7,15
|-5,55
|47,42
|Makina Takım
|1,55
|6,90
|0,65
|Mardin Çimento
|5,63
|-1,40
|102,74
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|6,58
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|23,28
|0,17
|32,57
|Marshall
|32,16
|6,00
|27,52
|Martı GMYO
|0,85
|-7,61
|30,77
|Martı Otel
|0,78
|-1,27
|34,48
|Mavi Giyim
|44,00
|-2,31
|36,56
|Mazhar Zorlu Holding
|5,80
|3,57
|52,23
|Mega Polietilen
|1,78
|0,56
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,88
|-4,35
|22,22
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|14,96
|10,32
|149,75
|Merko Gıda
|0,86
|0,00
|-14,85
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|10,26
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|0,66
|45,71
|Metro Holding
|1,85
|-17,78
|143,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|-3,30
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|0,73
|16,95
|Migros Ticaret
|23,42
|10,37
|57,18
|Milpa
|1,96
|5,95
|37,13
|Mistral GMYO
|1,53
|3,38
|0,00
|MLP Sağlık
|14,77
|-1,80
|38,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-3,16
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|16,76
|12,37
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|0,01
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,33
|7,60
|Net Holding
|1,94
|9,60
|-1,02
|Netaş Telekom.
|9,89
|-1,10
|53,10
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-1,27
|75,00
|Nuh Çimento
|11,25
|-6,25
|62,33
|Nurol GMYO
|3,12
|10,25
|48,57
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,33
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,77
|11,45
|41,54
|Orge Enerji Elektrik
|3,74
|3,89
|19,87
|Orma Orman Mahsulleri
|2,76
|-3,50
|130,00
|Osmanlı Menkul
|2,12
|21,14
|23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|2,63
|8,33
|Otokar
|150,40
|3,37
|75,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|-1,01
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|13,07
|213,73
|Özak GMYO
|2,07
|8,38
|42,84
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|2,94
|1,45
|Özderici GMYO
|1,27
|12,39
|-45,96
|Özerden Plastik
|2,12
|2,42
|5,57
|Panora GMYO
|4,94
|-3,52
|34,35
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|8,89
|21,99
|Parsan
|13,47
|0,22
|53,77
|Pegasus
|74,95
|15,31
|227,01
|Peker GMYO
|3,14
|2,28
|-61,82
|Penguen Gıda
|1,63
|0,62
|50,93
|Pera GMYO
|0,78
|5,41
|1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,54
|2,35
|7,08
|Petkim
|3,65
|-2,14
|-7,30
|Petrokent Turizm
|128,50
|18,98
|87,05
|Pınar Et ve Un
|7,91
|-1,49
|78,28
|Pınar Su
|2,47
|29,32
|97,60
|Pınar Süt
|9,08
|0,44
|46,05
|Plastikkart
|5,46
|1,87
|102,22
|Polisan Holding
|2,72
|0,74
|-9,78
|Politeknik Metal
|77,00
|1,32
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,49
|-13,83
|125,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,50
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|-0,28
|414,71
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|552,90
|-0,13
|7,90
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,22
|-0,16
|23,13
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,64
|1,70
|17,96
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,51
|-0,05
|18,28
|QNB Finansbank
|17,24
|-3,04
|91,34
|Ral Yatırım Holding
|7,57
|3,98
|311,41
|Ray Sigorta
|2,54
|0,79
|82,73
|Reysaş GMYO
|2,35
|21,76
|240,58
|Reysaş Lojistik
|1,50
|4,90
|102,70
|Rhea Girişim
|0,81
|5,19
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-7,58
|2,63
|Royal Halı
|1,06
|-1,85
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,92
|18,52
|18,27
|Sabancı Holding
|9,07
|5,47
|25,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-0,63
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|-2,54
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,78
|5,00
|73,39
|Sanifoam Sünger
|2,13
|-2,29
|70,40
|Sanko Pazarlama
|5,05
|14,77
|154,53
|Saray Matbaacılık
|1,20
|9,09
|20,00
|Sarkuysan
|3,74
|-0,53
|19,00
|Sasa Polyester
|6,44
|4,38
|12,08
|Say Reklamcılık
|1,56
|19,08
|65,96
|Sekuro Plastik
|3,85
|2,94
|30,07
|Selçuk Ecza Deposu
|5,29
|-7,68
|94,60
|Selçuk Gıda
|1,83
|3,98
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-1,79
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|-0,57
|-10,77
|Servet GMYO
|6,88
|16,61
|46,38
|Seyitler Kimya
|5,30
|15,22
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,60
|4,58
|19,40
|Sinpaş GMYO
|0,82
|-3,53
|121,62
|Smartiks Yazılım
|3,34
|2,77
|Soda Sanayii
|5,73
|2,32
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,80
|7,06
|58,60
|Söktaş
|1,72
|4,88
|35,43
|Sönmez Filament
|4,17
|6,11
|33,65
|Sönmez Pamuklu
|4,22
|6,57
|35,26
|Sumaş Suni Tahta
|8,18
|2,63
|22,17
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|1,21
|48,58
|Şekerbank
|1,03
|-0,96
|-6,36
|Şişe Cam
|4,46
|0,45
|-18,65
|Şok Marketler
|9,77
|1,98
|-9,12
|T. Halk Bankası
|5,73
|-0,69
|-18,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,34
|-18,72
|160,83
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|14,81
|T.Tuborg
|10,54
|15,07
|32,84
|Taç Tarım Ürünleri
|3,59
|-0,55
|-29,05
|Tat Gıda
|4,71
|0,43
|23,30
|TAV Havalimanları
|27,50
|0,22
|25,05
|Taze Kuru Gıda
|8,11
|-11,37
|19,26
|Tek-Art Turizm
|0,84
|5,00
|-1,18
|Tekfen Holding
|18,27
|1,95
|-6,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|-3,24
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|4,45
|6,21
|45,42
|TGS Dış Ticaret
|3,75
|9,65
|64,71
|Tofaş Oto. Fab.
|24,38
|1,58
|57,17
|Torunlar GMYO
|2,19
|17,11
|45,03
|Trabzon Liman
|8,53
|5,05
|24,01
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|2,82
|6,10
|Trakya Cam
|3,07
|3,02
|6,27
|Trend GMYO
|1,74
|10,83
|37,01
|TSKB GMYO
|0,99
|10,00
|20,73
|Tuğçelik
|3,05
|3,74
|43,19
|Tukaş
|6,33
|-2,01
|281,33
|Turcas Petrol
|2,17
|4,33
|53,90
|Turkcell
|13,16
|0,23
|12,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,47
|12,55
|21,56
|Tüpraş
|123,30
|-3,29
|18,18
|Türk Hava Yolları
|13,69
|6,95
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|2,23
|3,72
|29,30
|Türk Telekom
|6,94
|4,83
|77,95
|Türk Traktör
|46,78
|2,72
|34,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,92
|5,13
|14,87
|Ufuk Yatırım
|1,71
|-3,39
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,78
|12,66
|56,14
|Ulusoy Elektrik
|24,80
|-3,73
|55,39
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|-3,09
|50,96
|Umpaş Holding
|0,55
|25,00
|0,00
|Uşak Seramik
|1,77
|9,94
|59,46
|Utopya Turizm
|3,93
|5,93
|-4,15
|Uzertaş Boya
|1,19
|-0,83
|98,33
|Ülker Bisküvi
|20,98
|3,25
|43,01
|Ünye Çimento
|3,28
|4,13
|-1,96
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|2,08
|3,23
|Vakıf GMYO
|2,04
|7,37
|4,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|2,07
|29,61
|Vakıflar Bankası
|4,73
|1,07
|21,28
|Vakko Tekstil
|4,07
|-0,25
|56,04
|Vanet Gıda
|1,48
|-1,33
|13,85
|Verusa Holding
|15,74
|2,74
|-4,98
|Verusaturk Girisim
|3,78
|15,24
|22,63
|Vestel
|10,89
|0,46
|96,22
|Vestel Beyaz Eşya
|16,42
|1,23
|68,11
|Viking Kağıt
|1,33
|2,31
|20,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|9,64
|25,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|2,88
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,62
|36,08
|101,43
|Yataş
|5,90
|-7,52
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,12
|2,75
|19,15
|Yeni Gimat GMYO
|11,25
|0,45
|56,68
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|-2,17
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,62
|-15,86
|20,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.455,00
|-0,67
|11,64
|Yonga Mobilya
|6,85
|3,47
|5,54
|Yükselen Çelik
|5,48
|Yünsa
|5,88
|15,07
|40,84
|Zorlu Enerji
|1,29
|6,61
|4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)