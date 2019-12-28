Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|9,43
|214,16
|İş Bankası (B)
|25.750,00
|14,52
|741,45
|İş Bankası (C)
|6,27
|1,79
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|3,67
|230,65
|İş Fin.Kir.
|3,96
|20,73
|-14,47
|İş Girişim
|3,85
|0,52
|88,73
|İş GMYO
|1,54
|14,93
|42,59
|İş Y. Men. Değ.
|4,47
|4,68
|142,04
|İş Yat. Ort.
|1,78
|8,54
|141,16
|İşbir Holding
|433,00
|-4,73
|215,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|7,02
|-27,38
|İttifak Holding
|3,80
|-9,74
|83,87
|İz Hayvancılık Tarım
|4,34
|-3,98
|-34,14
|İzmir Demir Çelik
|7,73
|23,48
|365,66
|İzmir Fırça
|1,77
|0,00
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|58,15
|2,56
|125,29
|Kafein Yazılım
|11,35
|2,25
|64,78
|Kapital Yat. Holding
|2,19
|1,39
|-23,69
|Kaplamin
|5,56
|3,93
|54,44
|Kardemir (A)
|2,60
|4,84
|60,48
|Kardemir (B)
|2,60
|2,77
|59,64
|Kardemir (D)
|2,62
|2,75
|34,64
|Karel Elektronik
|14,42
|1,19
|245,80
|Karsan Otomotiv
|1,57
|-1,88
|32,01
|Karsu Tekstil
|3,07
|0,66
|145,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,02
|0,22
|143,78
|Kartonsan
|386,00
|2,96
|21,01
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|0,53
|24,97
|Kent Gıda
|180,30
|31,51
|51,51
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|2,82
|82,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|18,75
|62,86
|Kiler GMYO
|4,32
|22,03
|146,86
|Klimasan Klima
|18,21
|10,36
|369,34
|Koç Holding
|19,99
|1,47
|44,35
|Konfrut Gıda
|7,69
|2,81
|61,01
|Konya Çimento
|273,00
|5,20
|53,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,80
|3,31
|35,29
|Koza Altın
|75,45
|-0,20
|47,08
|Koza Madencilik
|10,13
|0,00
|40,30
|Körfez GMYO
|2,20
|9,45
|80,33
|Kristal Kola
|1,51
|-10,12
|43,81
|Kron Telekomünikasyon
|12,90
|6,44
|48,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,06
|-4,16
|68,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|3,11
|46,90
|Kütahya Porselen
|6,59
|3,62
|44,84
|Lider Faktoring
|3,70
|5,71
|64,44
|Link Bilgisayar
|18,40
|3,25
|121,15
|Logo Yazılım
|56,90
|9,85
|109,65
|Lokman Hekim Sağlık
|5,75
|3,79
|29,19
|Lüks Kadife
|8,67
|-0,91
|78,76
|Makina Takım
|1,89
|-0,53
|22,73
|Mardin Çimento
|5,71
|8,97
|105,62
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|66,40
|14,29
|278,13
|Marshall
|47,82
|1,74
|89,61
|Martı GMYO
|0,99
|-2,94
|52,31
|Martı Otel
|0,89
|-1,11
|53,45
|Mavi Giyim
|56,00
|3,99
|73,81
|Mazhar Zorlu Holding
|11,78
|34,63
|209,19
|Mega Polietilen
|2,13
|12,11
|4,41
|Menderes Tekstil
|1,32
|9,09
|83,33
|Mensa
|0,34
|17,24
|142,86
|Merit Turizm
|18,40
|1,66
|207,18
|Merko Gıda
|1,06
|6,00
|4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-5,26
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-1,15
|63,81
|Metro Holding
|1,36
|2,26
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,89
|0,53
|71,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,30
|4,14
|518,64
|Migros Ticaret
|24,30
|2,45
|63,09
|Milpa
|2,13
|-1,84
|49,02
|Mistral GMYO
|1,89
|1,61
|23,53
|MLP Sağlık
|16,26
|2,14
|51,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,18
|26,88
|7,27
|Mondi Tire Kutsan
|4,06
|16,67
|118,28
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,66
|-2,51
|Net Holding
|2,64
|15,28
|34,69
|Netaş Telekom.
|12,99
|0,62
|101,08
|Niğbaş Niğde Beton
|5,74
|-0,17
|43,50
|Nuh Çimento
|11,94
|-0,17
|72,29
|Nurol GMYO
|3,53
|-0,56
|68,10
|Odaş Elektrik
|2,10
|-0,47
|49,14
|Olmuksan-IP
|6,21
|0,00
|84,27
|Orge Enerji Elektrik
|5,03
|-1,37
|61,22
|Orma Orman Mahsulleri
|2,77
|-2,12
|130,83
|Osmanlı Menkul
|4,15
|14,33
|141,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|2,31
|63,89
|Otokar
|158,00
|2,86
|83,96
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|-2,12
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,13
|0,39
|402,94
|Özak GMYO
|2,53
|4,98
|74,58
|Özbal Çelik Boru
|1,63
|-1,21
|18,12
|Özderici GMYO
|1,59
|8,16
|-32,34
|Özerden Plastik
|2,14
|0,00
|6,57
|Panora GMYO
|5,70
|0,00
|55,02
|Papilon Savunma
|7,93
|4,34
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|2,70
|26,14
|Parsan
|17,13
|10,23
|95,55
|Pegasus
|84,75
|1,99
|269,76
|Peker GMYO
|3,00
|-0,66
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,98
|2,59
|83,33
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|7,91
|-2,59
|29,51
|Petkim
|3,69
|1,93
|-6,29
|Petrokent Turizm
|127,50
|-3,04
|85,59
|Pınar Et ve Un
|9,06
|6,71
|104,20
|Pınar Su
|2,28
|0,00
|82,40
|Pınar Süt
|12,75
|0,47
|105,09
|Plastikkart
|9,32
|-1,89
|245,19
|Polisan Holding
|3,05
|0,99
|1,17
|Politeknik Metal
|77,00
|4,05
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|0,77
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,90
|0,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|67,57
|1708,82
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|572,60
|0,26
|11,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,88
|2,37
|31,57
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|39,53
|1,83
|23,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,43
|4,33
|29,35
|QNB Finansbank
|36,76
|41,38
|307,99
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|-2,58
|269,57
|Ray Sigorta
|3,39
|0,59
|143,88
|Reysaş GMYO
|4,59
|14,46
|565,22
|Reysaş Lojistik
|4,18
|27,44
|464,86
|Rhea Girişim
|1,22
|5,17
|84,85
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|1,66
|-3,16
|Royal Halı
|1,28
|8,47
|29,29
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|1,80
|39,21
|Sabancı Holding
|9,46
|1,83
|30,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,06
|-1,44
|32,88
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|-0,31
|66,23
|Sanel Mühendislik
|4,06
|-0,98
|86,24
|Sanifoam Sünger
|4,68
|-1,47
|274,40
|Sanko Pazarlama
|7,27
|-3,20
|266,42
|Saray Matbaacılık
|1,48
|-2,63
|48,00
|Sarkuysan
|4,83
|3,21
|53,69
|Sasa Polyester
|7,58
|0,80
|31,92
|Say Reklamcılık
|2,08
|1,46
|121,28
|Sekuro Plastik
|5,63
|19,03
|90,20
|Selçuk Ecza Deposu
|6,02
|0,33
|121,45
|Selçuk Gıda
|2,07
|0,00
|55,64
|Senkron Güvenlik
|2,68
|-2,19
|168,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,55
|1,31
|-20,51
|Servet GMYO
|8,28
|27,58
|77,51
|Seyitler Kimya
|6,61
|2,64
|71,69
|Silverline Endüstri
|2,15
|4,88
|60,45
|Sinpaş GMYO
|0,99
|20,73
|167,57
|Smartiks Yazılım
|10,08
|20,00
|Soda Sanayii
|6,13
|0,82
|-9,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,89
|7,38
|78,25
|Söktaş
|2,52
|11,01
|98,43
|Sönmez Filament
|4,78
|-0,62
|53,21
|Sönmez Pamuklu
|4,80
|0,21
|53,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,70
|-3,67
|44,87
|Şeker Fin. Kir.
|4,82
|5,93
|70,92
|Şekerbank
|1,26
|5,88
|14,55
|Şişe Cam
|5,29
|1,15
|-3,51
|Şok Marketler
|10,65
|4,11
|-0,93
|T. Halk Bankası
|5,86
|2,99
|-16,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,50
|-6,05
|155,89
|T.S.K.B.
|1,17
|7,34
|44,44
|T.Tuborg
|12,29
|6,87
|54,90
|Taç Tarım Ürünleri
|3,08
|-6,38
|-39,13
|Tat Gıda
|6,22
|4,71
|62,83
|TAV Havalimanları
|29,36
|0,69
|33,51
|Taze Kuru Gıda
|7,13
|-1,25
|4,85
|Tek-Art Turizm
|1,27
|7,63
|49,41
|Tekfen Holding
|19,20
|5,21
|-2,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,77
|-2,08
|26,94
|Temapol Polimer Plastik
|5,10
|2,41
|66,67
|TGS Dış Ticaret
|4,68
|1,96
|105,55
|Tofaş Oto. Fab.
|26,82
|0,52
|72,91
|Torunlar GMYO
|2,70
|5,06
|78,81
|Trabzon Liman
|10,66
|2,60
|54,97
|Trabzonspor Sportif
|2,36
|-8,53
|71,50
|Trakya Cam
|3,48
|1,46
|20,46
|Trend GMYO
|2,18
|-0,46
|71,65
|TSKB GMYO
|1,34
|0,00
|63,41
|Tuğçelik
|3,98
|1,27
|86,85
|Tukaş
|12,03
|9,86
|624,70
|Turcas Petrol
|2,58
|3,20
|82,98
|Turkcell
|13,94
|2,27
|18,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,47
|3,35
|43,78
|Tüpraş
|127,40
|2,41
|22,11
|Türk Hava Yolları
|13,95
|1,38
|-13,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,58
|4,88
|89,70
|Türk Telekom
|7,36
|2,94
|88,72
|Türk Traktör
|54,60
|7,91
|56,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,96
|6,61
|30,55
|Ufuk Yatırım
|2,64
|0,76
|131,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,19
|1,39
|92,11
|Ulusoy Elektrik
|26,36
|4,69
|65,16
|Ulusoy Un Sanayi
|3,79
|3,55
|82,21
|Umpaş Holding
|0,52
|1,96
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,68
|1,20
|51,35
|Utopya Turizm
|4,67
|0,21
|13,90
|Uzertaş Boya
|2,46
|-18,54
|310,00
|Ülker Bisküvi
|23,20
|5,94
|58,15
|Ünye Çimento
|5,13
|4,91
|53,34
|Vakıf Fin. Kir.
|2,39
|-2,45
|67,84
|Vakıf GMYO
|2,44
|3,39
|25,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-0,84
|55,26
|Vakıflar Bankası
|5,12
|0,39
|31,28
|Vakko Tekstil
|4,54
|0,44
|74,06
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|18,34
|7,38
|10,71
|Verusaturk Girisim
|5,28
|13,55
|71,29
|Vestel
|13,07
|-2,10
|135,50
|Vestel Beyaz Eşya
|21,44
|2,98
|119,50
|Viking Kağıt
|1,84
|2,79
|67,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|2,92
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|1,24
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,82
|1,75
|108,60
|Yataş
|7,15
|8,33
|59,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,61
|1,26
|71,28
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|-4,27
|81,05
|Yeşil GMYO
|0,58
|9,43
|114,81
|Yeşil Yapı
|0,57
|5,56
|119,23
|Yeşil Yatırım Holding
|11,04
|-0,18
|14,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.870,00
|-0,35
|30,51
|Yonga Mobilya
|7,64
|2,55
|17,71
|Yükselen Çelik
|6,22
|1,97
|Yünsa
|10,10
|0,10
|141,92
|Zorlu Enerji
|1,65
|1,85
|34,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)