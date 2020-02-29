Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.030,30 -11,28 42,58
İş Bankası (C) 5,71 -11,75 -10,92
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 0,00 140,48
İş Fin.Kir. 3,13 -14,01 -17,63
İş Girişim 3,78 -13,70 -0,53
İş GMYO 1,63 -11,89 -7,39
İş Y. Men. Değ. 4,74 -8,32 5,33
İş Yat. Ort. 2,47 -4,63 34,24
İşbir Holding 566,60 4,93 31,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 -10,61 -4,84
İttifak Holding 2,43 -19,00 -34,68
İz Hayvancılık Tarım 2,42 -11,03 -7,51
İzmir Demir Çelik 10,20 -2,76 24,54
İzmir Fırça 1,99 -7,01 10,56
Jantsa Jant Sanayi 57,40 -11,69 -1,54
Kafein Yazılım 12,95 -7,83 16,25
Kapital Yat. Holding 3,30 -5,44 36,36
Kaplamin 6,28 2,45 13,15
Kardemir (A) 2,55 -7,61 -3,77
Kardemir (B) 2,56 -6,91 -3,03
Kardemir (D) 2,60 -7,80 -2,26
Karel Elektronik 13,50 -11,24 -7,09
Karsan Otomotiv 1,67 -7,22 5,70
Karsu Tekstil 2,54 -12,41 -21,60
Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 3,63 6,50
Kartonsan 380,00 -11,11 -2,54
Katmerciler Ekipman 3,42 -11,86 -10,94
Kent Gıda 218,90 -1,84 24,52
Kerevitaş Gıda 3,37 -7,16 3,37
Kervansaray Yat. Holding 0,42 -8,70 -23,64
Kiler GMYO 2,99 -22,34 -21,11
Klimasan Klima 18,83 -9,82 -14,72
Koç Holding 17,20 -12,42 -15,35
Konfrut Gıda 7,40 -9,76 -5,37
Konya Çimento 239,00 -5,91 -11,91
Kordsa Teknik Tekstil 13,93 -5,88 6,50
Koza Altın 73,00 -11,30 -1,42
Koza Madencilik 11,30 -9,89 12,66
Körfez GMYO 2,23 -17,41 -6,69
Kristal Kola 1,63 -12,37 7,95
Kron Telekomünikasyon 21,58 6,83 69,65
Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -8,00 -2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -13,33 -5,45
Kütahya Porselen 8,30 -13,27 25,38
Lider Faktoring 3,62 -14,01 -1,36
Link Bilgisayar 24,80 -16,16 36,64
Logo Yazılım 75,80 3,27 24,67
Lokman Hekim Sağlık 6,37 -7,41 10,21
Lüks Kadife 9,60 -6,98 11,11
Makina Takım 1,76 -9,74 -6,38
Mardin Çimento 5,12 -6,40 -13,51
Marka Yatırım Holding 1,25 -16,67 5,93
Marmaris Altınyunus 78,45 -8,46 10,49
Marshall 52,95 -1,30 11,38
Martı GMYO 1,08 -14,96 6,93
Martı Otel 0,90 -13,46 -1,10
Mavi Giyim 53,50 -10,39 -7,60
Mazhar Zorlu Holding 14,80 5,71 22,42
Mega Polietilen 2,71 8,40 23,18
Menderes Tekstil 1,77 -6,35 35,11
Mensa 0,37 12,12 15,62
Merit Turizm 19,00 -2,56 -2,26
Merko Gıda 1,16 -11,45 10,48
Metal Gayrimenkul 0,85 -5,56 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,59 -12,64 -10,67
Metro Holding 1,20 -10,45 -13,04
Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 -12,44 -3,06
Metro Yatırım Ortaklığı 5,40 -9,85 -33,50
Migros Ticaret 21,76 -10,23 -10,16
Milpa 2,64 -12,58 20,55
Mistral GMYO 1,65 -14,51 -12,70
MLP Sağlık 14,89 -10,30 -6,94
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -13,27 -25,44
Mondi Tire Kutsan 6,03 -12,61 45,65
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,07 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,02 -16,16 33,81
Net Holding 2,00 -15,25 -23,08
Netaş Telekom. 12,94 -10,08 -0,92
Niğbaş Niğde Beton 6,70 21,16 8,06
Nuh Çimento 9,41 -11,39 -20,79
Nurol GMYO 3,50 -12,06 -1,96
Odaş Elektrik 1,96 -7,55 35,57
Olmuksan-IP 4,50 12,22 75,72
Orge Enerji Elektrik 4,70 -14,70 -5,24
Orma Orman Mahsulleri 4,30 -11,16 55,80
Osmanlı Menkul 7,20 -0,83 71,43
Ostim Endüstriyel Yat 2,07 -13,75 23,21
Otokar 151,00 -5,15 -5,03
Oyak Yat. Ort. 3,88 73,21 66,52
Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 6,24 -1,90
Özak GMYO 2,83 -10,44 10,12
Özbal Çelik Boru 1,67 -13,92 3,61
Özderici GMYO 1,57 -11,80 0,00
Özerden Plastik 2,42 0,83 6,14
Panora GMYO 5,63 -5,54 -9,19
Papilon Savunma 9,13 -11,10 17,81
Park Elek.Madencilik 2,92 -7,89 -4,26
Parsan 14,01 -10,82 -17,30
Pegasus 54,00 -21,28 -37,50
Peker GMYO 2,79 -10,00 -10,86
Penguen Gıda 4,39 2,81 112,08
Pera GMYO 0,95 -9,52 1,06
Pergamon Dış Ticaret 7,57 -9,01 -5,61
Petkim 3,64 -8,77 -4,46
Petrokent Turizm 186,40 -7,26 45,51
Pınar Et ve Un 9,50 -1,14 3,60
Pınar Su 2,58 -8,51 11,21
Pınar Süt 11,93 -8,09 -5,84
Plastikkart 8,98 -6,36 -3,13
Polisan Holding 2,57 -11,99 -15,18
Politeknik Metal 68,00 -9,33 -11,69
Prizma Press Matbaacılık 5,49 -1,44 27,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 0,27 4,96
QNB Finans Fin. Kir. 134,00 -6,03 3,80
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 599,20 1,97 4,66
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,90 0,24 11,03
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,92 -10,45 -9,97
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,09 -3,55 2,53
QNB Finansbank 38,60 -10,02 2,93
Ral Yatırım Holding 7,96 -2,93 17,06
Ray Sigorta 3,23 -15,00 -5,56
Reysaş GMYO 7,65 -21,70 66,67
Reysaş Lojistik 7,85 -17,89 79,22
Rhea Girişim 1,95 -1,02 63,87
Rodrigo Tekstil 1,80 -4,26 -0,55
Royal Halı 2,00 -3,38 45,99
RTA Laboratuvarları 2,03 -7,31 -12,50
Sabancı Holding 8,51 -11,08 -10,80
Safkar Ege Soğutmacılık 3,37 -3,16 54,59
Salix Yatırım Holding 5,00 -12,89 -30,65
Sanel Mühendislik 3,70 -2,63 -8,64
Sanifoam Sünger 5,59 -10,56 11,80
Sanko Pazarlama 6,40 -6,98 -17,31
Saray Matbaacılık 2,44 -7,92 36,31
Sarkuysan 5,03 -8,71 4,14
Sasa Polyester 8,72 -11,20 12,81
Say Reklamcılık 3,22 -11,78 43,75
Sekuro Plastik 4,75 -8,65 -11,38
Selçuk Ecza Deposu 6,57 -5,60 7,70
Selçuk Gıda 1,47 -12,50 -14,53
Senkron Güvenlik 2,37 -15,96 -13,19
Serve Film Prodüksiyon 1,45 5,07 -8,81
Servet GMYO 10,65 -16,47 25,29
Seyitler Kimya 9,08 11,69 33,73
Silverline Endüstri 2,24 -15,47 3,70
Sinpaş GMYO 1,23 -7,52 6,03
Smartiks Yazılım 8,07 -10,83 -17,74
Soda Sanayii 5,79 -7,36 -6,31
Sodaş Sodyum Sanayii 14,47 -0,21 48,11
Söktaş 2,83 -11,84 6,79
Sönmez Filament 5,16 -17,44 5,74
Sönmez Pamuklu 5,10 -28,17 3,66
Sumaş Suni Tahta 9,00 0,00 -9,09
Şeker Fin. Kir. 4,53 2,26 -5,23
Şekerbank 1,11 -11,90 -15,27
Şişe Cam 4,83 -6,94 -8,35
Şok Marketler 8,50 -5,97 -21,00
T. Halk Bankası 5,98 -12,70 1,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,24 -9,85 -16,88
T.S.K.B. 1,10 -13,39 -9,09
T.Tuborg 15,31 -3,28 28,66
Taç Tarım Ürünleri 2,54 -6,96 -18,59
Tat Gıda 6,30 -9,87 0,16
TAV Havalimanları 20,36 -18,17 -30,23
Taze Kuru Gıda 6,47 -5,82 -10,64
Tek-Art Turizm 1,30 -16,67 3,17
Tekfen Holding 14,85 -12,90 -23,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 -22,12 45,00
Temapol Polimer Plastik 5,29 -12,56 1,34
TGS Dış Ticaret 5,36 -9,92 14,78
Tofaş Oto. Fab. 26,56 0,15 -1,12
Torunlar GMYO 2,56 -10,49 -6,91
Trabzon Liman 10,70 -7,28 0,38
Trabzonspor Sportif 5,95 -1,65 176,74
Trakya Cam 3,34 -8,49 -4,57
Trend GMYO 2,09 -11,81 -5,00
TSKB GMYO 1,73 -13,07 29,10
Tuğçelik 4,60 -11,37 16,46
Tukaş 11,00 -4,35 -10,93
Turcas Petrol 3,30 -6,25 23,60
Turkcell 13,84 -4,35 0,29
Tümosan Motor ve Traktör 6,06 -9,55 -5,46
Tüpraş 101,30 -8,82 -20,11
Türk Hava Yolları 11,75 -19,08 -18,74
Türk Prysmian Kablo 3,50 -18,03 34,62
Türk Telekom 7,53 -13,05 2,17
Türk Traktör 59,30 -3,42 7,04
Türker Proje Gayrimenkul 45,50 -3,60 8,33
Ufuk Yatırım 3,79 -15,78 46,90
Ulaşlar Turizm Yat. 1,99 -17,43 -6,13
Ulusoy Elektrik 30,30 -10,62 13,91
Ulusoy Un Sanayi 3,42 -9,52 -10,47
Umpaş Holding 0,48 -12,73 -22,58
Uşak Seramik 1,76 -5,38 4,14
Utopya Turizm 4,74 -17,99 -3,66
Uzertaş Boya 2,07 -1,43 -6,76
Ülker Bisküvi 20,48 -8,57 -8,41
Ünye Çimento 4,28 -12,65 -20,45
Vakıf Fin. Kir. 1,91 -12,39 -21,07
Vakıf GMYO 2,38 -11,52 -3,64
Vakıf Yat. Ort. 2,06 -6,79 -11,59
Vakıflar Bankası 5,30 -12,11 -3,81
Vakko Tekstil 5,25 -11,91 15,64
Vanet Gıda 1,28 -7,91 -10,49
Verusa Holding 19,80 -6,87 6,68
Verusaturk Girisim 4,04 -22,61 -25,05
Vestel 14,00 -14,63 10,94
Vestel Beyaz Eşya 20,50 -11,64 -5,09
Viking Kağıt 2,62 -15,21 40,11
Yapı Kredi Koray GMYO 2,49 -14,43 2,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -12,93 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,20 -2,44 14,83
Yataş 7,62 -8,96 3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 -6,34 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,85 -1,46 -1,23
Yeşil GMYO 0,63 -13,70 -1,56
Yeşil Yapı 0,65 -8,45 -1,52
Yeşil Yatırım Holding 12,45 -15,42 10,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.221,00 -17,92 43,33
Yonga Mobilya 9,60 -6,43 3,90
Yükselen Çelik 8,46 -9,42 38,01
Yünsa 11,36 -11,18 12,59
Zorlu Enerji 1,33 -13,64 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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