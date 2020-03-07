Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.900,00
|-2,63
|38,83
|İş Bankası (C)
|5,99
|4,90
|-6,55
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|-22,77
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,16
|0,96
|-16,84
|İş Girişim
|4,07
|7,67
|7,11
|İş GMYO
|1,69
|3,68
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|4,60
|-2,95
|2,22
|İş Yat. Ort.
|2,95
|19,43
|60,33
|İşbir Holding
|579,80
|2,33
|34,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|5,08
|0,00
|İttifak Holding
|2,80
|15,23
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|2,58
|6,61
|-1,39
|İzmir Demir Çelik
|10,25
|0,49
|25,15
|İzmir Fırça
|2,19
|10,05
|21,67
|Jantsa Jant Sanayi
|54,80
|-4,53
|-6,00
|Kafein Yazılım
|13,60
|5,02
|22,08
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|0,61
|37,19
|Kaplamin
|6,22
|-0,96
|12,07
|Kardemir (A)
|2,58
|1,18
|-2,64
|Kardemir (B)
|2,59
|1,17
|-1,89
|Kardemir (D)
|2,68
|3,08
|0,75
|Karel Elektronik
|14,05
|4,07
|-3,30
|Karsan Otomotiv
|1,85
|10,78
|17,09
|Karsu Tekstil
|2,56
|0,79
|-20,99
|Kartonsan
|376,40
|-0,95
|-3,46
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|2,05
|-9,11
|Kent Gıda
|220,50
|0,73
|25,43
|Kerevitaş Gıda
|3,45
|2,37
|5,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|11,90
|-14,55
|Kiler GMYO
|2,82
|-5,69
|-25,59
|Klimasan Klima
|17,30
|-8,13
|-21,65
|Koç Holding
|17,40
|1,16
|-14,37
|Konfrut Gıda
|7,01
|-5,27
|-10,36
|Konya Çimento
|240,00
|0,42
|-11,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,84
|-7,82
|-1,83
|Koza Altın
|75,00
|2,74
|1,28
|Koza Madencilik
|11,20
|-0,88
|11,67
|Körfez GMYO
|2,31
|3,59
|-3,35
|Kristal Kola
|1,72
|5,52
|13,91
|Kron Telekomünikasyon
|19,52
|-9,55
|53,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|30,43
|26,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|2,56
|-3,03
|Kütahya Porselen
|8,45
|1,81
|27,64
|Lider Faktoring
|3,87
|6,91
|5,45
|Link Bilgisayar
|25,38
|2,34
|39,83
|Logo Yazılım
|80,00
|5,54
|31,58
|Lokman Hekim Sağlık
|6,90
|8,32
|19,38
|Lüks Kadife
|10,00
|4,17
|15,74
|Makina Takım
|1,78
|1,14
|-5,32
|Mardin Çimento
|5,33
|4,10
|-9,97
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|4,80
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|78,00
|-0,57
|9,86
|Marshall
|50,55
|-4,53
|6,33
|Martı GMYO
|1,22
|12,96
|20,79
|Martı Otel
|0,95
|5,56
|4,40
|Mavi Giyim
|54,10
|1,12
|-6,56
|Mazhar Zorlu Holding
|13,90
|-6,08
|14,97
|Mega Polietilen
|2,49
|-8,12
|13,18
|Menderes Tekstil
|1,72
|-2,82
|31,30
|Mensa
|0,33
|-10,81
|3,13
|Merit Turizm
|18,43
|-3,00
|-5,20
|Merko Gıda
|1,16
|0,00
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|1,26
|-9,55
|Metro Holding
|1,35
|12,50
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|4,21
|1,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,16
|14,07
|-24,14
|Migros Ticaret
|22,92
|5,33
|-5,37
|Milpa
|2,77
|4,92
|26,48
|Mistral GMYO
|1,76
|6,67
|-6,88
|MLP Sağlık
|18,04
|21,16
|12,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|14,12
|-14,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|10,28
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|0,13
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,50
|14,57
|53,30
|Net Holding
|1,98
|-1,00
|-23,85
|Netaş Telekom.
|13,95
|7,81
|6,81
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|-4,48
|3,23
|Nuh Çimento
|10,48
|11,37
|-11,78
|Nurol GMYO
|3,53
|0,86
|-1,12
|Odaş Elektrik
|2,07
|5,61
|43,18
|Olmuksan-IP
|4,35
|-3,33
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|4,83
|2,77
|-2,62
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|6,98
|66,67
|Osmanlı Menkul
|6,59
|-8,47
|56,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|7,73
|32,74
|Otokar
|149,60
|-0,93
|-5,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|100,26
|233,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,88
|-4,95
|-6,76
|Özak GMYO
|3,04
|7,42
|18,29
|Özbal Çelik Boru
|2,15
|28,74
|33,39
|Özderici GMYO
|1,77
|12,74
|12,74
|Özerden Plastik
|2,26
|-6,61
|-0,88
|Panora GMYO
|5,97
|6,04
|-3,71
|Papilon Savunma
|9,74
|6,68
|25,68
|Park Elek.Madencilik
|3,00
|2,74
|-1,64
|Parsan
|14,48
|3,35
|-14,52
|Pegasus
|48,08
|-10,96
|-44,35
|Peker GMYO
|2,78
|-0,36
|-11,18
|Penguen Gıda
|4,15
|-5,47
|100,48
|Pera GMYO
|1,00
|5,26
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,40
|10,96
|4,74
|Petkim
|3,54
|-2,75
|-7,09
|Petrokent Turizm
|179,70
|-3,59
|40,28
|Pınar Et ve Un
|9,30
|-2,11
|1,42
|Pınar Su
|2,64
|2,33
|13,79
|Pınar Süt
|11,94
|0,08
|-5,76
|Plastikkart
|9,24
|2,90
|-0,32
|Polisan Holding
|2,57
|0,00
|-15,18
|Politeknik Metal
|73,50
|9,41
|-3,38
|Prizma Press Matbaacılık
|5,34
|-2,73
|24,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,80
|-0,26
|4,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|151,50
|13,06
|17,35
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|585,90
|-2,22
|2,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,40
|1,73
|12,95
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,62
|4,73
|-5,71
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,50
|-2,56
|-0,09
|QNB Finansbank
|52,00
|34,72
|38,67
|Ral Yatırım Holding
|8,75
|9,92
|28,68
|Ray Sigorta
|3,37
|4,33
|-1,46
|Reysaş GMYO
|7,82
|2,22
|70,37
|Reysaş Lojistik
|8,39
|6,88
|91,55
|Rhea Girişim
|1,99
|2,05
|67,23
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|2,78
|2,21
|Royal Halı
|2,09
|4,50
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|8,37
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,26
|8,81
|-2,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,00
|18,69
|83,49
|Salix Yatırım Holding
|4,89
|-2,20
|-32,18
|Sanel Mühendislik
|3,89
|5,14
|-3,95
|Sanifoam Sünger
|5,80
|3,76
|16,00
|Sanko Pazarlama
|6,88
|7,50
|-11,11
|Saray Matbaacılık
|1,99
|-18,44
|11,17
|Sarkuysan
|5,37
|6,76
|11,18
|Sasa Polyester
|8,40
|-3,67
|8,67
|Say Reklamcılık
|3,28
|1,86
|46,43
|Sekuro Plastik
|4,86
|2,32
|-9,33
|Selçuk Ecza Deposu
|6,40
|-2,59
|4,92
|Selçuk Gıda
|1,51
|2,72
|-12,21
|Senkron Güvenlik
|2,50
|5,49
|-8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|20,69
|10,06
|Servet GMYO
|11,25
|5,63
|32,35
|Seyitler Kimya
|9,47
|4,30
|39,47
|Silverline Endüstri
|2,21
|-1,34
|2,31
|Sinpaş GMYO
|1,23
|0,00
|6,03
|Smartiks Yazılım
|8,56
|6,07
|-12,74
|Soda Sanayii
|5,80
|0,17
|-6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,81
|2,35
|51,59
|Söktaş
|3,01
|6,36
|13,58
|Sönmez Filament
|5,68
|10,08
|16,39
|Sönmez Pamuklu
|5,70
|11,76
|15,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,50
|5,56
|-4,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,39
|-3,09
|-8,16
|Şekerbank
|1,15
|3,60
|-12,21
|Şişe Cam
|4,83
|0,00
|-8,35
|Şok Marketler
|8,72
|2,59
|-18,96
|T. Halk Bankası
|6,07
|1,51
|2,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,98
|-0,72
|-17,48
|T.S.K.B.
|1,13
|2,73
|-6,61
|T.Tuborg
|15,00
|-2,02
|26,05
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|2,36
|-16,67
|Tat Gıda
|6,49
|3,02
|3,18
|TAV Havalimanları
|19,24
|-5,50
|-34,06
|Taze Kuru Gıda
|6,65
|2,78
|-8,15
|Tek-Art Turizm
|1,36
|4,62
|7,94
|Tekfen Holding
|15,25
|2,69
|-21,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,17
|34,15
|94,52
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|-3,02
|-1,72
|TGS Dış Ticaret
|5,41
|0,93
|15,85
|Tofaş Oto. Fab.
|26,02
|-2,03
|-3,13
|Torunlar GMYO
|2,74
|7,03
|-0,36
|Trabzon Liman
|11,29
|5,51
|5,91
|Trabzonspor Sportif
|6,26
|5,21
|191,16
|Trakya Cam
|3,27
|-2,10
|-6,57
|Trend GMYO
|2,10
|0,48
|-4,55
|TSKB GMYO
|1,79
|3,47
|33,58
|Tuğçelik
|5,46
|18,70
|38,23
|Tukaş
|12,47
|13,36
|0,97
|Turcas Petrol
|3,25
|-1,52
|21,72
|Turkcell
|14,57
|5,27
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,92
|-2,31
|-7,64
|Tüpraş
|94,75
|-6,47
|-25,28
|Türk Hava Yolları
|11,14
|-5,19
|-22,96
|Türk Prysmian Kablo
|3,51
|0,29
|35,00
|Türk Telekom
|7,80
|3,59
|5,83
|Türk Traktör
|59,00
|-0,51
|6,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,40
|-2,42
|5,71
|Ufuk Yatırım
|4,20
|10,82
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,08
|4,52
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|32,50
|7,26
|22,18
|Ulusoy Un Sanayi
|3,87
|13,16
|1,31
|Umpaş Holding
|0,53
|10,42
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-2,84
|1,18
|Utopya Turizm
|5,03
|6,12
|2,24
|Uzertaş Boya
|2,09
|0,97
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,00
|12,30
|2,86
|Ünye Çimento
|4,55
|6,31
|-15,43
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|10,47
|-12,81
|Vakıf GMYO
|2,49
|4,62
|0,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,27
|10,19
|-2,58
|Vakıflar Bankası
|5,54
|4,53
|0,54
|Vakko Tekstil
|6,03
|14,86
|32,82
|Vanet Gıda
|1,29
|0,78
|-9,79
|Verusa Holding
|19,13
|-3,38
|3,07
|Verusaturk Girisim
|4,08
|0,99
|-24,30
|Vestel
|13,22
|-5,57
|4,75
|Vestel Beyaz Eşya
|20,96
|2,24
|-2,96
|Viking Kağıt
|2,91
|11,07
|55,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,90
|16,47
|19,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|6,11
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,46
|3,61
|18,98
|Yataş
|7,40
|-2,89
|0,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|4,69
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,80
|-0,39
|-1,61
|Yeşil GMYO
|0,68
|7,94
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,67
|3,08
|1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|14,06
|12,93
|25,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.460,00
|5,66
|51,44
|Yonga Mobilya
|9,80
|2,08
|6,06
|Yükselen Çelik
|8,40
|-0,71
|37,03
|Yünsa
|11,60
|2,11
|14,97
|Zorlu Enerji
|1,40
|5,26
|-14,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)