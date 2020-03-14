Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.322,30 -25,25 3,78
İş Bankası (C) 5,49 -8,35 -14,35
İş Bankası (Kur.) 282.000,00 -27,69 34,29
İş Fin.Kir. 2,27 -28,16 -40,26
İş Girişim 2,85 -29,98 -25,00
İş GMYO 1,37 -18,93 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,92 -14,78 -12,89
İş Yat. Ort. 2,28 -22,71 23,91
İşbir Holding 472,40 -18,52 9,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -35,48 -35,48
İttifak Holding 1,89 -32,50 -49,19
İz Hayvancılık Tarım 1,84 -28,68 -29,68
İzmir Demir Çelik 8,53 -16,78 4,15
İzmir Fırça 1,70 -22,37 -5,56
Jantsa Jant Sanayi 49,00 -10,58 -15,95
Kafein Yazılım 8,81 -35,22 -20,92
Kapital Yat. Holding 2,88 -13,25 19,01
Kaplamin 4,66 -25,08 -16,04
Kardemir (A) 2,04 -20,93 -23,02
Kardemir (B) 2,04 -21,24 -22,73
Kardemir (D) 2,06 -23,13 -22,56
Karel Elektronik 11,45 -18,51 -21,20
Karsan Otomotiv 1,39 -24,86 -12,03
Karsu Tekstil 1,66 -35,16 -48,77
Kartonsan 298,90 -20,59 -23,34
Katmerciler Ekipman 2,28 -34,67 -40,63
Kent Gıda 157,50 -28,57 -10,41
Kerevitaş Gıda 2,92 -15,36 -10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,33 -29,79 -40,00
Kiler GMYO 1,92 -31,91 -49,34
Klimasan Klima 16,81 -2,83 -23,87
Koç Holding 15,78 -9,31 -22,34
Konfrut Gıda 5,86 -16,41 -25,06
Konya Çimento 188,40 -21,50 -30,56
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -17,06 -18,58
Koza Altın 61,00 -18,67 -17,62
Koza Madencilik 9,23 -17,59 -7,98
Körfez GMYO 1,50 -35,06 -37,24
Kristal Kola 1,18 -31,40 -21,85
Kron Telekomünikasyon 13,86 -29,00 8,96
Kuştur Kuşadası Turizm 22,68 -24,40 -4,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 -33,75 -35,76
Kütahya Porselen 6,00 -28,99 -9,37
Lider Faktoring 2,70 -30,23 -26,43
Link Bilgisayar 16,65 -34,40 -8,26
Logo Yazılım 56,25 -29,69 -7,48
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -6,38 11,76
Lüks Kadife 6,55 -34,50 -24,19
Makina Takım 1,23 -30,90 -34,57
Mardin Çimento 5,19 -2,63 -12,33
Marka Yatırım Holding 0,85 -35,11 -27,97
Marmaris Altınyunus 70,20 -10,00 -1,13
Marshall 34,16 -32,42 -28,14
Martı GMYO 0,72 -40,98 -28,71
Martı Otel 0,58 -38,95 -36,26
Mavi Giyim 42,00 -22,37 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 12,53 -9,86 3,64
Mega Polietilen 1,75 -29,72 -20,45
Menderes Tekstil 1,11 -35,47 -15,27
Mensa 0,25 -24,24 -21,88
Merit Turizm 13,54 -26,53 -30,35
Merko Gıda 0,98 -15,52 -6,67
Metal Gayrimenkul 0,71 -15,48 -21,98
Metemtur Otelcilik 1,34 -16,77 -24,72
Metro Holding 1,01 -25,19 -26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 -37,37 -36,73
Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -24,35 -42,61
Migros Ticaret 19,98 -12,83 -17,51
Milpa 2,01 -27,44 -8,22
Mistral GMYO 1,54 -12,50 -18,52
MLP Sağlık 13,41 -25,67 -16,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 -9,28 -22,81
Mondi Tire Kutsan 4,33 -34,89 4,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 0,13 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,39 -31,33 5,27
Net Holding 1,51 -23,74 -41,92
Netaş Telekom. 8,89 -36,27 -31,93
Niğbaş Niğde Beton 6,49 1,41 4,68
Nuh Çimento 9,27 -11,55 -21,97
Nurol GMYO 2,57 -27,20 -28,01
Odaş Elektrik 1,38 -33,33 -4,55
Olmuksan-IP 3,19 -26,67 24,56
Orge Enerji Elektrik 3,70 -23,40 -25,40
Orma Orman Mahsulleri 4,15 -9,78 50,36
Osmanlı Menkul 5,26 -20,18 25,24
Ostim Endüstriyel Yat 1,34 -39,91 -20,24
Otokar 125,50 -16,11 -21,07
Oyak Yat. Ort. 4,25 -45,30 82,40
Oylum Sınai Yatırımlar 2,40 -16,67 -22,30
Özak GMYO 2,46 -19,08 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,39 -35,35 -13,76
Özderici GMYO 1,09 -38,42 -30,57
Özerden Plastik 1,77 -21,68 -22,37
Panora GMYO 5,00 -16,25 -19,35
Papilon Savunma 7,06 -27,52 -8,90
Park Elek.Madencilik 2,53 -15,67 -17,05
Parsan 13,10 -9,53 -22,67
Pegasus 39,04 -18,80 -54,81
Peker GMYO 1,99 -28,42 -36,42
Penguen Gıda 2,88 -30,60 39,13
Pera GMYO 0,67 -33,00 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,87 -18,21 -14,34
Petkim 3,14 -11,30 -17,59
Petrokent Turizm 114,50 -36,28 -10,62
Pınar Et ve Un 8,28 -10,97 -9,71
Pınar Su 2,46 -6,82 6,03
Pınar Süt 9,91 -17,00 -21,78
Plastikkart 7,24 -21,65 -21,90
Polisan Holding 1,86 -27,63 -38,61
Politeknik Metal 66,80 -9,12 -12,19
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -22,66 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,06 4,76
QNB Finans Fin. Kir. 135,00 -10,89 4,57
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 605,60 3,36 5,78
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,25 -3,91 8,53
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,63 -10,61 -15,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,23 -10,09 -10,17
QNB Finansbank 37,56 -27,77 0,16
Ral Yatırım Holding 8,00 -8,57 17,65
Ray Sigorta 2,46 -27,00 -28,07
Reysaş GMYO 4,69 -40,03 2,18
Reysaş Lojistik 5,01 -40,29 14,38
Rhea Girişim 1,40 -29,65 17,65
Rodrigo Tekstil 1,49 -19,46 -17,68
Royal Halı 1,73 -17,22 26,28
RTA Laboratuvarları 2,73 24,09 17,67
Sabancı Holding 8,78 -5,18 -7,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -37,00 15,60
Salix Yatırım Holding 3,92 -19,84 -45,63
Sanel Mühendislik 3,60 -7,46 -11,11
Sanifoam Sünger 4,61 -20,52 -7,80
Sanko Pazarlama 4,83 -29,80 -37,60
Saray Matbaacılık 1,21 -39,20 -32,40
Sarkuysan 4,54 -15,46 -6,00
Sasa Polyester 6,45 -23,21 -16,56
Say Reklamcılık 2,23 -32,01 -0,45
Sekuro Plastik 2,98 -38,68 -44,40
Selçuk Ecza Deposu 7,35 14,84 20,49
Selçuk Gıda 1,46 -3,31 -15,12
Senkron Güvenlik 1,79 -28,40 -34,43
Serve Film Prodüksiyon 1,52 -13,14 -4,40
Servet GMYO 10,04 -10,76 18,12
Seyitler Kimya 9,19 -2,96 35,35
Silverline Endüstri 1,47 -33,48 -31,94
Sinpaş GMYO 0,96 -21,95 -17,24
Smartiks Yazılım 5,40 -36,92 -44,95
Soda Sanayii 5,00 -13,79 -19,09
Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -12,90 32,04
Söktaş 2,13 -29,24 -19,62
Sönmez Filament 3,87 -31,87 -20,70
Sönmez Pamuklu 3,75 -34,21 -23,78
Sumaş Suni Tahta 7,95 -16,32 -19,70
Şeker Fin. Kir. 4,13 -5,92 -13,60
Şekerbank 0,96 -16,52 -26,72
Şişe Cam 4,03 -16,56 -23,53
Şok Marketler 7,75 -11,12 -27,97
T. Halk Bankası 5,31 -12,52 -10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,12 -24,62 -37,80
T.S.K.B. 0,95 -15,93 -21,49
T.Tuborg 13,69 -8,73 15,04
Taç Tarım Ürünleri 2,02 -22,31 -35,26
Tat Gıda 5,70 -12,17 -9,38
TAV Havalimanları 17,09 -11,17 -41,43
Taze Kuru Gıda 5,45 -18,05 -24,72
Tek-Art Turizm 0,82 -39,71 -34,92
Tekfen Holding 12,90 -15,41 -33,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 -29,87 36,43
Temapol Polimer Plastik 3,60 -29,82 -31,03
TGS Dış Ticaret 2,90 -46,40 -37,90
Tofaş Oto. Fab. 21,50 -17,37 -19,96
Torunlar GMYO 1,99 -27,37 -27,64
Trabzon Liman 8,62 -23,65 -19,14
Trabzonspor Sportif 3,32 -46,96 54,42
Trakya Cam 2,80 -14,37 -20,00
Trend GMYO 1,48 -29,52 -32,73
TSKB GMYO 1,17 -34,64 -12,69
Tuğçelik 3,13 -42,67 -20,76
Tukaş 10,09 -19,09 -18,30
Turcas Petrol 1,93 -40,62 -27,72
Turkcell 12,75 -12,49 -7,61
Tümosan Motor ve Traktör 4,18 -29,39 -34,79
Tüpraş 85,00 -10,29 -32,97
Türk Hava Yolları 9,14 -17,95 -36,79
Türk Prysmian Kablo 2,31 -34,19 -11,15
Türk Telekom 6,30 -19,23 -14,52
Türk Traktör 48,50 -17,80 -12,45
Türker Proje Gayrimenkul 40,00 -9,91 -4,76
Ufuk Yatırım 2,81 -33,10 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -36,54 -37,74
Ulusoy Elektrik 31,10 -4,31 16,92
Ulusoy Un Sanayi 3,21 -17,05 -15,97
Umpaş Holding 0,39 -26,42 -37,10
Uşak Seramik 1,16 -32,16 -31,36
Utopya Turizm 3,43 -31,81 -30,28
Uzertaş Boya 2,22 6,22 0,00
Ülker Bisküvi 20,04 -12,87 -10,38
Ünye Çimento 3,82 -16,04 -29,00
Vakıf Fin. Kir. 1,41 -33,18 -41,74
Vakıf GMYO 1,83 -26,51 -25,91
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -33,92 -35,62
Vakıflar Bankası 4,91 -11,37 -10,89
Vakko Tekstil 3,90 -35,32 -14,10
Vanet Gıda 1,07 -17,05 -25,17
Verusa Holding 15,79 -17,46 -14,92
Verusaturk Girisim 3,34 -18,14 -38,03
Vestel 9,90 -25,11 -21,55
Vestel Beyaz Eşya 16,41 -21,71 -24,03
Viking Kağıt 3,57 22,68 90,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,84 -36,55 -23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,21 -9,05 -10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 -18,63 -3,19
Yataş 5,64 -23,78 -23,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,29 -35,82 -19,88
Yeni Gimat GMYO 12,01 -6,17 -7,69
Yeşil GMYO 0,44 -35,29 -31,25
Yeşil Yapı 0,40 -40,30 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 9,51 -32,36 -15,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -11,35 34,25
Yonga Mobilya 10,53 7,45 13,96
Yükselen Çelik 6,00 -28,57 -2,12
Yünsa 7,67 -33,88 -23,98
Zorlu Enerji 1,09 -22,14 -33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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