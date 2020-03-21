Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.599,00 7,27 11,33 İş Bankası (C) 4,94 -10,02 -22,93 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 -4,61 28,10 İş Fin.Kir. 3,04 33,92 -20,00 İş Girişim 3,19 11,93 -16,05 İş GMYO 1,29 -5,84 -26,70 İş Y. Men. Değ. 3,92 0,00 -12,89 İş Yat. Ort. 2,76 21,05 50,00 İşbir Holding 412,50 -12,68 -4,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -7,50 -40,32 İttifak Holding 1,55 -17,99 -58,33 İz Hayvancılık Tarım 1,74 -5,43 -33,50 İzmir Demir Çelik 8,60 0,82 5,01 İzmir Fırça 1,22 -28,24 -32,22 Jantsa Jant Sanayi 41,30 -15,71 -29,16 Kafein Yazılım 8,69 -1,36 -21,99 Kapital Yat. Holding 2,50 -13,19 3,31 Kaplamin 3,90 -16,31 -29,73 Kardemir (A) 1,94 -4,90 -26,79 Kardemir (B) 1,89 -7,35 -28,41 Kardemir (D) 1,91 -7,28 -28,20 Karel Elektronik 11,14 -2,71 -23,33 Karsan Otomotiv 1,23 -11,51 -22,15 Karsu Tekstil 1,45 -12,65 -55,25 Kartonsan 287,00 -3,98 -26,39 Katmerciler Ekipman 2,16 -5,26 -43,75 Kent Gıda 137,00 -13,02 -22,07 Kerevitaş Gıda 2,34 -19,86 -28,22 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45 Kiler GMYO 1,84 -4,17 -51,45 Klimasan Klima 10,55 -37,24 -52,22 Koç Holding 13,26 -15,97 -34,74 Konfrut Gıda 5,02 -14,33 -35,81 Konya Çimento 160,20 -14,97 -40,95 Kordsa Teknik Tekstil 8,70 -18,31 -33,49 Koza Altın 51,60 -15,41 -30,32 Koza Madencilik 7,83 -15,17 -21,93 Körfez GMYO 1,40 -6,67 -41,42 Kristal Kola 0,97 -17,80 -35,76 Kron Telekomünikasyon 12,97 -6,42 1,97 Kuştur Kuşadası Turizm 22,94 1,15 -3,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,07 0,94 -35,15 Kütahya Porselen 5,09 -15,17 -23,11 Lider Faktoring 2,68 -0,74 -26,98 Link Bilgisayar 15,92 -4,38 -12,29 Logo Yazılım 48,86 -13,14 -19,64 Lokman Hekim Sağlık 4,67 -27,71 -19,20 Lüks Kadife 4,87 -25,65 -43,63 Makina Takım 1,03 -16,26 -45,21 Mardin Çimento 5,24 0,96 -11,49 Marka Yatırım Holding 0,75 -11,76 -36,44 Marmaris Altınyunus 51,20 -27,07 -27,89 Marshall 38,72 13,35 -18,55 Martı GMYO 0,63 -12,50 -37,62 Martı Otel 0,54 -6,90 -40,66 Mavi Giyim 32,00 -23,81 -44,73 Mazhar Zorlu Holding 10,19 -18,68 -15,72 Mega Polietilen 1,33 -24,00 -39,55 Menderes Tekstil 0,92 -17,12 -29,77 Mensa 0,21 -16,00 -34,38 Merit Turizm 12,54 -7,39 -35,49 Merko Gıda 0,72 -26,53 -31,43 Metal Gayrimenkul 0,60 -15,49 -34,07 Metemtur Otelcilik 1,22 -8,96 -31,46 Metro Holding 0,83 -17,82 -39,86 Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 -18,55 -48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 5,25 12,66 -35,34 Migros Ticaret 20,30 1,60 -16,18 Milpa 1,76 -12,44 -19,63 Mistral GMYO 1,30 -15,58 -31,22 MLP Sağlık 11,14 -16,93 -30,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 1,14 -21,93 Mondi Tire Kutsan 3,24 -25,17 -21,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 0,13 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,02 -25,17 -21,23 Net Holding 1,24 -17,88 -52,31 Netaş Telekom. 8,42 -5,29 -35,53 Niğbaş Niğde Beton 6,00 -7,55 -3,23 Nuh Çimento 9,19 -0,86 -22,64 Nurol GMYO 2,27 -11,67 -36,41 Odaş Elektrik 1,22 -11,59 -15,61 Olmuksan-IP 3,05 -4,39 19,10 Orge Enerji Elektrik 3,20 -13,51 -35,48 Orma Orman Mahsulleri 3,19 -23,13 15,58 Osmanlı Menkul 5,10 -3,04 21,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -15,67 -32,74 Otokar 110,80 -11,71 -30,31 Oyak Yat. Ort. 3,76 -11,53 61,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 -30,42 -45,93 Özak GMYO 2,27 -7,72 -11,67 Özbal Çelik Boru 1,09 -21,58 -32,38 Özderici GMYO 0,91 -16,51 -42,04 Özerden Plastik 1,55 -12,43 -32,02 Panora GMYO 4,72 -5,60 -23,87 Papilon Savunma 7,30 3,40 -5,81 Park Elek.Madencilik 2,27 -10,28 -25,57 Parsan 11,40 -12,98 -32,70 Pegasus 26,16 -32,99 -69,72 Peker GMYO 2,44 22,61 -22,04 Penguen Gıda 1,91 -33,68 -7,73 Pera GMYO 0,58 -13,43 -38,30 Pergamon Dış Ticaret 6,66 -3,06 -16,96 Petkim 2,99 -4,78 -21,52 Petrokent Turizm 103,00 -10,04 -19,59 Pınar Et ve Un 8,15 -1,57 -11,12 Pınar Su 1,79 -27,24 -22,84 Pınar Süt 8,37 -15,54 -33,94 Plastikkart 5,90 -18,51 -36,35 Polisan Holding 1,69 -9,14 -44,22 Politeknik Metal 61,00 -8,68 -19,81 Prizma Press Matbaacılık 3,70 -10,41 -13,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 0,27 5,04 QNB Finans Fin. Kir. 131,60 -2,52 1,94 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 628,00 3,70 9,69 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,10 -0,53 7,95 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 31,14 -7,40 -21,95 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,19 -10,08 -19,23 QNB Finansbank 34,50 -8,15 -8,00 Ral Yatırım Holding 7,90 -1,25 16,18 Ray Sigorta 2,17 -11,79 -36,55 Reysaş GMYO 4,01 -14,50 -12,64 Reysaş Lojistik 4,26 -14,97 -2,74 Rhea Girişim 1,09 -22,14 -8,40 Rodrigo Tekstil 1,27 -14,77 -29,83 Royal Halı 1,60 -7,51 16,79 RTA Laboratuvarları 4,38 60,44 88,79 Sabancı Holding 7,53 -14,24 -21,07 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 -18,65 -5,96 Salix Yatırım Holding 5,00 27,55 -30,65 Sanel Mühendislik 3,49 -3,06 -13,83 Sanifoam Sünger 4,24 -8,03 -15,20 Sanko Pazarlama 3,85 -20,29 -50,26 Saray Matbaacılık 0,98 -19,01 -45,25 Sarkuysan 4,20 -7,49 -13,04 Sasa Polyester 5,21 -19,22 -32,60 Say Reklamcılık 1,90 -14,80 -15,18 Sekuro Plastik 2,69 -9,73 -49,81 Selçuk Ecza Deposu 6,30 -14,29 3,28 Selçuk Gıda 1,25 -14,38 -27,33 Senkron Güvenlik 1,44 -19,55 -47,25 Serve Film Prodüksiyon 1,49 -1,97 -6,29 Servet GMYO 7,30 -27,29 -14,12 Seyitler Kimya 8,26 -10,12 21,65 Silverline Endüstri 1,31 -10,88 -39,35 Sinpaş GMYO 0,91 -5,21 -21,55 Smartiks Yazılım 5,09 -5,74 -48,11 Soda Sanayii 4,69 -6,20 -24,11 Sodaş Sodyum Sanayii 11,50 -10,85 17,71 Söktaş 1,87 -12,21 -29,43 Sönmez Filament 3,24 -16,28 -33,61 Sönmez Pamuklu 3,21 -14,40 -34,76 Sumaş Suni Tahta 7,85 -1,26 -20,71 Şeker Fin. Kir. 4,23 2,42 -11,51 Şekerbank 0,83 -13,54 -36,64 Şişe Cam 3,89 -3,47 -26,19 Şok Marketler 7,66 -1,16 -28,81 T. Halk Bankası 5,03 -5,27 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,14 -10,99 -44,63 T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14 T.Tuborg 12,60 -7,96 5,88 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -17,33 -46,47 Tat Gıda 4,82 -15,44 -23,37 TAV Havalimanları 15,18 -11,18 -47,98 Taze Kuru Gıda 5,30 -2,75 -26,80 Tek-Art Turizm 0,71 -13,41 -43,65 Tekfen Holding 12,04 -6,67 -37,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,93 -31,41 -6,43 Temapol Polimer Plastik 2,95 -18,06 -43,49 TGS Dış Ticaret 2,44 -15,86 -47,75 Tofaş Oto. Fab. 17,50 -18,60 -34,85 Torunlar GMYO 1,77 -11,06 -35,64 Trabzon Liman 7,68 -10,90 -27,95 Trabzonspor Sportif 1,98 -40,36 -7,91 Trakya Cam 2,56 -8,57 -26,86 Trend GMYO 1,23 -16,89 -44,09 TSKB GMYO 1,13 -3,42 -15,67 Tuğçelik 2,52 -19,49 -36,20 Tukaş 8,80 -12,78 -28,74 Turcas Petrol 1,70 -11,92 -36,33 Turkcell 12,90 1,18 -6,52 Tümosan Motor ve Traktör 3,87 -7,42 -39,63 Tüpraş 68,75 -19,12 -45,78 Türk Hava Yolları 7,98 -12,69 -44,81 Türk Prysmian Kablo 2,09 -9,52 -19,62 Türk Telekom 6,07 -3,65 -17,64 Türk Traktör 40,40 -12,78 -23,64 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -25,00 -28,57 Ufuk Yatırım 2,30 -18,15 -10,85 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -21,21 -50,94 Ulusoy Elektrik 27,96 -10,10 5,11 Ulusoy Un Sanayi 3,48 8,41 -8,90 Umpaş Holding 0,35 -10,26 -43,55 Uşak Seramik 1,01 -12,93 -40,24 Utopya Turizm 2,75 -19,83 -44,11 Uzertaş Boya 1,60 -27,93 -27,93 Ülker Bisküvi 19,06 -4,89 -14,76 Ünye Çimento 3,60 -5,76 -33,09 Vakıf Fin. Kir. 1,62 14,89 -33,06 Vakıf GMYO 1,85 1,09 -25,10 Vakıf Yat. Ort. 1,59 6,00 -31,76 Vakıflar Bankası 4,61 -6,11 -16,33 Vakko Tekstil 2,97 -23,85 -34,58 Vanet Gıda 0,95 -11,21 -33,57 Verusa Holding 13,50 -14,50 -27,26 Verusaturk Girisim 3,16 -5,39 -41,37 Vestel 9,53 -3,74 -24,48 Vestel Beyaz Eşya 13,95 -14,99 -35,42 Viking Kağıt 2,97 -16,81 58,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -2,72 -26,03 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -14,93 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,16 -14,99 -17,70 Yataş 5,10 -9,57 -30,52 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 -21,71 -37,27 Yeni Gimat GMYO 11,50 -4,25 -11,61 Yeşil GMYO 0,38 -13,64 -40,63 Yeşil Yapı 0,36 -10,00 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 7,35 -22,71 -34,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 2,39 37,45 Yonga Mobilya 9,00 -14,53 -2,60 Yükselen Çelik 5,14 -14,33 -16,15 Yünsa 6,13 -20,08 -39,25 Zorlu Enerji 1,01 -7,34 -38,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)