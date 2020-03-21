Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.599,00
|7,27
|11,33
|İş Bankası (C)
|4,94
|-10,02
|-22,93
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|-4,61
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,04
|33,92
|-20,00
|İş Girişim
|3,19
|11,93
|-16,05
|İş GMYO
|1,29
|-5,84
|-26,70
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|0,00
|-12,89
|İş Yat. Ort.
|2,76
|21,05
|50,00
|İşbir Holding
|412,50
|-12,68
|-4,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-7,50
|-40,32
|İttifak Holding
|1,55
|-17,99
|-58,33
|İz Hayvancılık Tarım
|1,74
|-5,43
|-33,50
|İzmir Demir Çelik
|8,60
|0,82
|5,01
|İzmir Fırça
|1,22
|-28,24
|-32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|41,30
|-15,71
|-29,16
|Kafein Yazılım
|8,69
|-1,36
|-21,99
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-13,19
|3,31
|Kaplamin
|3,90
|-16,31
|-29,73
|Kardemir (A)
|1,94
|-4,90
|-26,79
|Kardemir (B)
|1,89
|-7,35
|-28,41
|Kardemir (D)
|1,91
|-7,28
|-28,20
|Karel Elektronik
|11,14
|-2,71
|-23,33
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-11,51
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,45
|-12,65
|-55,25
|Kartonsan
|287,00
|-3,98
|-26,39
|Katmerciler Ekipman
|2,16
|-5,26
|-43,75
|Kent Gıda
|137,00
|-13,02
|-22,07
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|-19,86
|-28,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-9,09
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,84
|-4,17
|-51,45
|Klimasan Klima
|10,55
|-37,24
|-52,22
|Koç Holding
|13,26
|-15,97
|-34,74
|Konfrut Gıda
|5,02
|-14,33
|-35,81
|Konya Çimento
|160,20
|-14,97
|-40,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,70
|-18,31
|-33,49
|Koza Altın
|51,60
|-15,41
|-30,32
|Koza Madencilik
|7,83
|-15,17
|-21,93
|Körfez GMYO
|1,40
|-6,67
|-41,42
|Kristal Kola
|0,97
|-17,80
|-35,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,97
|-6,42
|1,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,94
|1,15
|-3,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-35,15
|Kütahya Porselen
|5,09
|-15,17
|-23,11
|Lider Faktoring
|2,68
|-0,74
|-26,98
|Link Bilgisayar
|15,92
|-4,38
|-12,29
|Logo Yazılım
|48,86
|-13,14
|-19,64
|Lokman Hekim Sağlık
|4,67
|-27,71
|-19,20
|Lüks Kadife
|4,87
|-25,65
|-43,63
|Makina Takım
|1,03
|-16,26
|-45,21
|Mardin Çimento
|5,24
|0,96
|-11,49
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-11,76
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|51,20
|-27,07
|-27,89
|Marshall
|38,72
|13,35
|-18,55
|Martı GMYO
|0,63
|-12,50
|-37,62
|Martı Otel
|0,54
|-6,90
|-40,66
|Mavi Giyim
|32,00
|-23,81
|-44,73
|Mazhar Zorlu Holding
|10,19
|-18,68
|-15,72
|Mega Polietilen
|1,33
|-24,00
|-39,55
|Menderes Tekstil
|0,92
|-17,12
|-29,77
|Mensa
|0,21
|-16,00
|-34,38
|Merit Turizm
|12,54
|-7,39
|-35,49
|Merko Gıda
|0,72
|-26,53
|-31,43
|Metal Gayrimenkul
|0,60
|-15,49
|-34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-8,96
|-31,46
|Metro Holding
|0,83
|-17,82
|-39,86
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,01
|-18,55
|-48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,25
|12,66
|-35,34
|Migros Ticaret
|20,30
|1,60
|-16,18
|Milpa
|1,76
|-12,44
|-19,63
|Mistral GMYO
|1,30
|-15,58
|-31,22
|MLP Sağlık
|11,14
|-16,93
|-30,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|1,14
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|3,24
|-25,17
|-21,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|0,13
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,02
|-25,17
|-21,23
|Net Holding
|1,24
|-17,88
|-52,31
|Netaş Telekom.
|8,42
|-5,29
|-35,53
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|-7,55
|-3,23
|Nuh Çimento
|9,19
|-0,86
|-22,64
|Nurol GMYO
|2,27
|-11,67
|-36,41
|Odaş Elektrik
|1,22
|-11,59
|-15,61
|Olmuksan-IP
|3,05
|-4,39
|19,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-13,51
|-35,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,19
|-23,13
|15,58
|Osmanlı Menkul
|5,10
|-3,04
|21,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|-15,67
|-32,74
|Otokar
|110,80
|-11,71
|-30,31
|Oyak Yat. Ort.
|3,76
|-11,53
|61,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,67
|-30,42
|-45,93
|Özak GMYO
|2,27
|-7,72
|-11,67
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|-21,58
|-32,38
|Özderici GMYO
|0,91
|-16,51
|-42,04
|Özerden Plastik
|1,55
|-12,43
|-32,02
|Panora GMYO
|4,72
|-5,60
|-23,87
|Papilon Savunma
|7,30
|3,40
|-5,81
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|-10,28
|-25,57
|Parsan
|11,40
|-12,98
|-32,70
|Pegasus
|26,16
|-32,99
|-69,72
|Peker GMYO
|2,44
|22,61
|-22,04
|Penguen Gıda
|1,91
|-33,68
|-7,73
|Pera GMYO
|0,58
|-13,43
|-38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,66
|-3,06
|-16,96
|Petkim
|2,99
|-4,78
|-21,52
|Petrokent Turizm
|103,00
|-10,04
|-19,59
|Pınar Et ve Un
|8,15
|-1,57
|-11,12
|Pınar Su
|1,79
|-27,24
|-22,84
|Pınar Süt
|8,37
|-15,54
|-33,94
|Plastikkart
|5,90
|-18,51
|-36,35
|Polisan Holding
|1,69
|-9,14
|-44,22
|Politeknik Metal
|61,00
|-8,68
|-19,81
|Prizma Press Matbaacılık
|3,70
|-10,41
|-13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,60
|0,27
|5,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|-2,52
|1,94
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|628,00
|3,70
|9,69
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,10
|-0,53
|7,95
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|31,14
|-7,40
|-21,95
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,19
|-10,08
|-19,23
|QNB Finansbank
|34,50
|-8,15
|-8,00
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|-1,25
|16,18
|Ray Sigorta
|2,17
|-11,79
|-36,55
|Reysaş GMYO
|4,01
|-14,50
|-12,64
|Reysaş Lojistik
|4,26
|-14,97
|-2,74
|Rhea Girişim
|1,09
|-22,14
|-8,40
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|-14,77
|-29,83
|Royal Halı
|1,60
|-7,51
|16,79
|RTA Laboratuvarları
|4,38
|60,44
|88,79
|Sabancı Holding
|7,53
|-14,24
|-21,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|-18,65
|-5,96
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|27,55
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-3,06
|-13,83
|Sanifoam Sünger
|4,24
|-8,03
|-15,20
|Sanko Pazarlama
|3,85
|-20,29
|-50,26
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-19,01
|-45,25
|Sarkuysan
|4,20
|-7,49
|-13,04
|Sasa Polyester
|5,21
|-19,22
|-32,60
|Say Reklamcılık
|1,90
|-14,80
|-15,18
|Sekuro Plastik
|2,69
|-9,73
|-49,81
|Selçuk Ecza Deposu
|6,30
|-14,29
|3,28
|Selçuk Gıda
|1,25
|-14,38
|-27,33
|Senkron Güvenlik
|1,44
|-19,55
|-47,25
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|-1,97
|-6,29
|Servet GMYO
|7,30
|-27,29
|-14,12
|Seyitler Kimya
|8,26
|-10,12
|21,65
|Silverline Endüstri
|1,31
|-10,88
|-39,35
|Sinpaş GMYO
|0,91
|-5,21
|-21,55
|Smartiks Yazılım
|5,09
|-5,74
|-48,11
|Soda Sanayii
|4,69
|-6,20
|-24,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,50
|-10,85
|17,71
|Söktaş
|1,87
|-12,21
|-29,43
|Sönmez Filament
|3,24
|-16,28
|-33,61
|Sönmez Pamuklu
|3,21
|-14,40
|-34,76
|Sumaş Suni Tahta
|7,85
|-1,26
|-20,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|2,42
|-11,51
|Şekerbank
|0,83
|-13,54
|-36,64
|Şişe Cam
|3,89
|-3,47
|-26,19
|Şok Marketler
|7,66
|-1,16
|-28,81
|T. Halk Bankası
|5,03
|-5,27
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,14
|-10,99
|-44,63
|T.S.K.B.
|0,93
|-2,11
|-23,14
|T.Tuborg
|12,60
|-7,96
|5,88
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-17,33
|-46,47
|Tat Gıda
|4,82
|-15,44
|-23,37
|TAV Havalimanları
|15,18
|-11,18
|-47,98
|Taze Kuru Gıda
|5,30
|-2,75
|-26,80
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-13,41
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,04
|-6,67
|-37,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,93
|-31,41
|-6,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|-18,06
|-43,49
|TGS Dış Ticaret
|2,44
|-15,86
|-47,75
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|-18,60
|-34,85
|Torunlar GMYO
|1,77
|-11,06
|-35,64
|Trabzon Liman
|7,68
|-10,90
|-27,95
|Trabzonspor Sportif
|1,98
|-40,36
|-7,91
|Trakya Cam
|2,56
|-8,57
|-26,86
|Trend GMYO
|1,23
|-16,89
|-44,09
|TSKB GMYO
|1,13
|-3,42
|-15,67
|Tuğçelik
|2,52
|-19,49
|-36,20
|Tukaş
|8,80
|-12,78
|-28,74
|Turcas Petrol
|1,70
|-11,92
|-36,33
|Turkcell
|12,90
|1,18
|-6,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|-7,42
|-39,63
|Tüpraş
|68,75
|-19,12
|-45,78
|Türk Hava Yolları
|7,98
|-12,69
|-44,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|-9,52
|-19,62
|Türk Telekom
|6,07
|-3,65
|-17,64
|Türk Traktör
|40,40
|-12,78
|-23,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,00
|-25,00
|-28,57
|Ufuk Yatırım
|2,30
|-18,15
|-10,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,04
|-21,21
|-50,94
|Ulusoy Elektrik
|27,96
|-10,10
|5,11
|Ulusoy Un Sanayi
|3,48
|8,41
|-8,90
|Umpaş Holding
|0,35
|-10,26
|-43,55
|Uşak Seramik
|1,01
|-12,93
|-40,24
|Utopya Turizm
|2,75
|-19,83
|-44,11
|Uzertaş Boya
|1,60
|-27,93
|-27,93
|Ülker Bisküvi
|19,06
|-4,89
|-14,76
|Ünye Çimento
|3,60
|-5,76
|-33,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,62
|14,89
|-33,06
|Vakıf GMYO
|1,85
|1,09
|-25,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,59
|6,00
|-31,76
|Vakıflar Bankası
|4,61
|-6,11
|-16,33
|Vakko Tekstil
|2,97
|-23,85
|-34,58
|Vanet Gıda
|0,95
|-11,21
|-33,57
|Verusa Holding
|13,50
|-14,50
|-27,26
|Verusaturk Girisim
|3,16
|-5,39
|-41,37
|Vestel
|9,53
|-3,74
|-24,48
|Vestel Beyaz Eşya
|13,95
|-14,99
|-35,42
|Viking Kağıt
|2,97
|-16,81
|58,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,79
|-2,72
|-26,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|-14,93
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,16
|-14,99
|-17,70
|Yataş
|5,10
|-9,57
|-30,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|-21,71
|-37,27
|Yeni Gimat GMYO
|11,50
|-4,25
|-11,61
|Yeşil GMYO
|0,38
|-13,64
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,36
|-10,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,35
|-22,71
|-34,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.048,00
|2,39
|37,45
|Yonga Mobilya
|9,00
|-14,53
|-2,60
|Yükselen Çelik
|5,14
|-14,33
|-16,15
|Yünsa
|6,13
|-20,08
|-39,25
|Zorlu Enerji
|1,01
|-7,34
|-38,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)