Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.599,00 7,27 11,33
İş Bankası (C) 4,94 -10,02 -22,93
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 -4,61 28,10
İş Fin.Kir. 3,04 33,92 -20,00
İş Girişim 3,19 11,93 -16,05
İş GMYO 1,29 -5,84 -26,70
İş Y. Men. Değ. 3,92 0,00 -12,89
İş Yat. Ort. 2,76 21,05 50,00
İşbir Holding 412,50 -12,68 -4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -7,50 -40,32
İttifak Holding 1,55 -17,99 -58,33
İz Hayvancılık Tarım 1,74 -5,43 -33,50
İzmir Demir Çelik 8,60 0,82 5,01
İzmir Fırça 1,22 -28,24 -32,22
Jantsa Jant Sanayi 41,30 -15,71 -29,16
Kafein Yazılım 8,69 -1,36 -21,99
Kapital Yat. Holding 2,50 -13,19 3,31
Kaplamin 3,90 -16,31 -29,73
Kardemir (A) 1,94 -4,90 -26,79
Kardemir (B) 1,89 -7,35 -28,41
Kardemir (D) 1,91 -7,28 -28,20
Karel Elektronik 11,14 -2,71 -23,33
Karsan Otomotiv 1,23 -11,51 -22,15
Karsu Tekstil 1,45 -12,65 -55,25
Kartonsan 287,00 -3,98 -26,39
Katmerciler Ekipman 2,16 -5,26 -43,75
Kent Gıda 137,00 -13,02 -22,07
Kerevitaş Gıda 2,34 -19,86 -28,22
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45
Kiler GMYO 1,84 -4,17 -51,45
Klimasan Klima 10,55 -37,24 -52,22
Koç Holding 13,26 -15,97 -34,74
Konfrut Gıda 5,02 -14,33 -35,81
Konya Çimento 160,20 -14,97 -40,95
Kordsa Teknik Tekstil 8,70 -18,31 -33,49
Koza Altın 51,60 -15,41 -30,32
Koza Madencilik 7,83 -15,17 -21,93
Körfez GMYO 1,40 -6,67 -41,42
Kristal Kola 0,97 -17,80 -35,76
Kron Telekomünikasyon 12,97 -6,42 1,97
Kuştur Kuşadası Turizm 22,94 1,15 -3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,07 0,94 -35,15
Kütahya Porselen 5,09 -15,17 -23,11
Lider Faktoring 2,68 -0,74 -26,98
Link Bilgisayar 15,92 -4,38 -12,29
Logo Yazılım 48,86 -13,14 -19,64
Lokman Hekim Sağlık 4,67 -27,71 -19,20
Lüks Kadife 4,87 -25,65 -43,63
Makina Takım 1,03 -16,26 -45,21
Mardin Çimento 5,24 0,96 -11,49
Marka Yatırım Holding 0,75 -11,76 -36,44
Marmaris Altınyunus 51,20 -27,07 -27,89
Marshall 38,72 13,35 -18,55
Martı GMYO 0,63 -12,50 -37,62
Martı Otel 0,54 -6,90 -40,66
Mavi Giyim 32,00 -23,81 -44,73
Mazhar Zorlu Holding 10,19 -18,68 -15,72
Mega Polietilen 1,33 -24,00 -39,55
Menderes Tekstil 0,92 -17,12 -29,77
Mensa 0,21 -16,00 -34,38
Merit Turizm 12,54 -7,39 -35,49
Merko Gıda 0,72 -26,53 -31,43
Metal Gayrimenkul 0,60 -15,49 -34,07
Metemtur Otelcilik 1,22 -8,96 -31,46
Metro Holding 0,83 -17,82 -39,86
Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 -18,55 -48,47
Metro Yatırım Ortaklığı 5,25 12,66 -35,34
Migros Ticaret 20,30 1,60 -16,18
Milpa 1,76 -12,44 -19,63
Mistral GMYO 1,30 -15,58 -31,22
MLP Sağlık 11,14 -16,93 -30,37
MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 1,14 -21,93
Mondi Tire Kutsan 3,24 -25,17 -21,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 0,13 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,02 -25,17 -21,23
Net Holding 1,24 -17,88 -52,31
Netaş Telekom. 8,42 -5,29 -35,53
Niğbaş Niğde Beton 6,00 -7,55 -3,23
Nuh Çimento 9,19 -0,86 -22,64
Nurol GMYO 2,27 -11,67 -36,41
Odaş Elektrik 1,22 -11,59 -15,61
Olmuksan-IP 3,05 -4,39 19,10
Orge Enerji Elektrik 3,20 -13,51 -35,48
Orma Orman Mahsulleri 3,19 -23,13 15,58
Osmanlı Menkul 5,10 -3,04 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -15,67 -32,74
Otokar 110,80 -11,71 -30,31
Oyak Yat. Ort. 3,76 -11,53 61,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 -30,42 -45,93
Özak GMYO 2,27 -7,72 -11,67
Özbal Çelik Boru 1,09 -21,58 -32,38
Özderici GMYO 0,91 -16,51 -42,04
Özerden Plastik 1,55 -12,43 -32,02
Panora GMYO 4,72 -5,60 -23,87
Papilon Savunma 7,30 3,40 -5,81
Park Elek.Madencilik 2,27 -10,28 -25,57
Parsan 11,40 -12,98 -32,70
Pegasus 26,16 -32,99 -69,72
Peker GMYO 2,44 22,61 -22,04
Penguen Gıda 1,91 -33,68 -7,73
Pera GMYO 0,58 -13,43 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,66 -3,06 -16,96
Petkim 2,99 -4,78 -21,52
Petrokent Turizm 103,00 -10,04 -19,59
Pınar Et ve Un 8,15 -1,57 -11,12
Pınar Su 1,79 -27,24 -22,84
Pınar Süt 8,37 -15,54 -33,94
Plastikkart 5,90 -18,51 -36,35
Polisan Holding 1,69 -9,14 -44,22
Politeknik Metal 61,00 -8,68 -19,81
Prizma Press Matbaacılık 3,70 -10,41 -13,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 0,27 5,04
QNB Finans Fin. Kir. 131,60 -2,52 1,94
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 628,00 3,70 9,69
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,10 -0,53 7,95
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 31,14 -7,40 -21,95
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,19 -10,08 -19,23
QNB Finansbank 34,50 -8,15 -8,00
Ral Yatırım Holding 7,90 -1,25 16,18
Ray Sigorta 2,17 -11,79 -36,55
Reysaş GMYO 4,01 -14,50 -12,64
Reysaş Lojistik 4,26 -14,97 -2,74
Rhea Girişim 1,09 -22,14 -8,40
Rodrigo Tekstil 1,27 -14,77 -29,83
Royal Halı 1,60 -7,51 16,79
RTA Laboratuvarları 4,38 60,44 88,79
Sabancı Holding 7,53 -14,24 -21,07
Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 -18,65 -5,96
Salix Yatırım Holding 5,00 27,55 -30,65
Sanel Mühendislik 3,49 -3,06 -13,83
Sanifoam Sünger 4,24 -8,03 -15,20
Sanko Pazarlama 3,85 -20,29 -50,26
Saray Matbaacılık 0,98 -19,01 -45,25
Sarkuysan 4,20 -7,49 -13,04
Sasa Polyester 5,21 -19,22 -32,60
Say Reklamcılık 1,90 -14,80 -15,18
Sekuro Plastik 2,69 -9,73 -49,81
Selçuk Ecza Deposu 6,30 -14,29 3,28
Selçuk Gıda 1,25 -14,38 -27,33
Senkron Güvenlik 1,44 -19,55 -47,25
Serve Film Prodüksiyon 1,49 -1,97 -6,29
Servet GMYO 7,30 -27,29 -14,12
Seyitler Kimya 8,26 -10,12 21,65
Silverline Endüstri 1,31 -10,88 -39,35
Sinpaş GMYO 0,91 -5,21 -21,55
Smartiks Yazılım 5,09 -5,74 -48,11
Soda Sanayii 4,69 -6,20 -24,11
Sodaş Sodyum Sanayii 11,50 -10,85 17,71
Söktaş 1,87 -12,21 -29,43
Sönmez Filament 3,24 -16,28 -33,61
Sönmez Pamuklu 3,21 -14,40 -34,76
Sumaş Suni Tahta 7,85 -1,26 -20,71
Şeker Fin. Kir. 4,23 2,42 -11,51
Şekerbank 0,83 -13,54 -36,64
Şişe Cam 3,89 -3,47 -26,19
Şok Marketler 7,66 -1,16 -28,81
T. Halk Bankası 5,03 -5,27 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,14 -10,99 -44,63
T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14
T.Tuborg 12,60 -7,96 5,88
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -17,33 -46,47
Tat Gıda 4,82 -15,44 -23,37
TAV Havalimanları 15,18 -11,18 -47,98
Taze Kuru Gıda 5,30 -2,75 -26,80
Tek-Art Turizm 0,71 -13,41 -43,65
Tekfen Holding 12,04 -6,67 -37,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,93 -31,41 -6,43
Temapol Polimer Plastik 2,95 -18,06 -43,49
TGS Dış Ticaret 2,44 -15,86 -47,75
Tofaş Oto. Fab. 17,50 -18,60 -34,85
Torunlar GMYO 1,77 -11,06 -35,64
Trabzon Liman 7,68 -10,90 -27,95
Trabzonspor Sportif 1,98 -40,36 -7,91
Trakya Cam 2,56 -8,57 -26,86
Trend GMYO 1,23 -16,89 -44,09
TSKB GMYO 1,13 -3,42 -15,67
Tuğçelik 2,52 -19,49 -36,20
Tukaş 8,80 -12,78 -28,74
Turcas Petrol 1,70 -11,92 -36,33
Turkcell 12,90 1,18 -6,52
Tümosan Motor ve Traktör 3,87 -7,42 -39,63
Tüpraş 68,75 -19,12 -45,78
Türk Hava Yolları 7,98 -12,69 -44,81
Türk Prysmian Kablo 2,09 -9,52 -19,62
Türk Telekom 6,07 -3,65 -17,64
Türk Traktör 40,40 -12,78 -23,64
Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -25,00 -28,57
Ufuk Yatırım 2,30 -18,15 -10,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -21,21 -50,94
Ulusoy Elektrik 27,96 -10,10 5,11
Ulusoy Un Sanayi 3,48 8,41 -8,90
Umpaş Holding 0,35 -10,26 -43,55
Uşak Seramik 1,01 -12,93 -40,24
Utopya Turizm 2,75 -19,83 -44,11
Uzertaş Boya 1,60 -27,93 -27,93
Ülker Bisküvi 19,06 -4,89 -14,76
Ünye Çimento 3,60 -5,76 -33,09
Vakıf Fin. Kir. 1,62 14,89 -33,06
Vakıf GMYO 1,85 1,09 -25,10
Vakıf Yat. Ort. 1,59 6,00 -31,76
Vakıflar Bankası 4,61 -6,11 -16,33
Vakko Tekstil 2,97 -23,85 -34,58
Vanet Gıda 0,95 -11,21 -33,57
Verusa Holding 13,50 -14,50 -27,26
Verusaturk Girisim 3,16 -5,39 -41,37
Vestel 9,53 -3,74 -24,48
Vestel Beyaz Eşya 13,95 -14,99 -35,42
Viking Kağıt 2,97 -16,81 58,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 -2,72 -26,03
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -14,93 -24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,16 -14,99 -17,70
Yataş 5,10 -9,57 -30,52
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 -21,71 -37,27
Yeni Gimat GMYO 11,50 -4,25 -11,61
Yeşil GMYO 0,38 -13,64 -40,63
Yeşil Yapı 0,36 -10,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,35 -22,71 -34,55
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 2,39 37,45
Yonga Mobilya 9,00 -14,53 -2,60
Yükselen Çelik 5,14 -14,33 -16,15
Yünsa 6,13 -20,08 -39,25
Zorlu Enerji 1,01 -7,34 -38,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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