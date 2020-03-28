Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.

Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.200,00 1,79 13,32
İş Bankası (C) 4,69 -5,06 -26,83
İş Bankası (Kur.) 304.381,50 13,15 44,94
İş Fin.Kir. 2,69 -11,51 -29,21
İş Girişim 3,10 -2,82 -18,42
İş GMYO 1,21 -6,20 -31,25
İş Y. Men. Değ. 3,89 10,90 -3,40
İş Yat. Ort. 2,03 -16,01 25,98
İşbir Holding 425,00 3,03 -1,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 5,41 -37,10
İttifak Holding 1,77 14,19 -52,42
İz Hayvancılık Tarım 1,75 0,57 -33,12
İzmir Demir Çelik 8,30 -3,49 1,34
İzmir Fırça 1,39 13,93 -22,78
Jantsa Jant Sanayi 50,80 23,00 -12,86
Kafein Yazılım 12,70 46,14 14,00
Kapital Yat. Holding 2,24 -10,40 -7,44
Kaplamin 4,92 26,15 -11,35
Kardemir (A) 1,90 -2,06 -28,30
Kardemir (B) 1,89 0,00 -28,41
Kardemir (D) 1,88 -1,57 -29,32
Karel Elektronik 12,87 15,53 -11,42
Karsan Otomotiv 1,23 0,00 -22,15
Karsu Tekstil 1,71 17,93 -47,22
Kartonsan 317,50 10,63 -18,57
Katmerciler Ekipman 2,25 4,17 -41,41
Kent Gıda 158,00 15,33 -10,13
Kerevitaş Gıda 2,90 23,93 -11,04
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -6,67 -49,09
Kiler GMYO 1,92 4,35 -49,34
Klimasan Klima 12,37 17,25 -43,98
Koç Holding 13,46 1,51 -33,76
Konfrut Gıda 6,00 19,52 -23,27
Konya Çimento 176,00 9,86 -35,13
Kordsa Teknik Tekstil 8,92 5,46 -29,85
Koza Altın 61,90 19,96 -16,41
Koza Madencilik 8,89 13,54 -11,37
Körfez GMYO 1,62 15,71 -32,22
Kristal Kola 1,18 21,65 -21,85
Kron Telekomünikasyon 15,66 20,74 23,11
Kuştur Kuşadası Turizm 24,32 6,02 2,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 4,67 -32,12
Kütahya Porselen 6,06 19,06 -8,46
Lider Faktoring 2,69 0,37 -26,70
Link Bilgisayar 20,56 29,15 13,28
Logo Yazılım 59,70 22,19 -1,81
Lokman Hekim Sağlık 6,63 41,97 14,71
Lüks Kadife 6,06 24,44 -29,86
Makina Takım 1,14 10,68 -39,36
Mardin Çimento 4,90 -6,49 -17,23
Marka Yatırım Holding 0,80 6,67 -32,20
Marmaris Altınyunus 49,48 -3,36 -30,31
Marshall 44,54 15,03 -6,31
Martı GMYO 0,69 9,52 -31,68
Martı Otel 0,55 1,85 -39,56
Mavi Giyim 36,64 14,50 -36,72
Mazhar Zorlu Holding 11,70 14,82 -3,23
Mega Polietilen 1,38 3,76 -37,27
Menderes Tekstil 1,05 14,13 -19,85
Mensa 0,23 9,52 -28,13
Merit Turizm 13,00 3,67 -33,13
Merko Gıda 1,11 54,17 5,71
Metal Gayrimenkul 0,65 8,33 -28,57
Metemtur Otelcilik 1,27 4,10 -28,65
Metro Holding 0,89 7,23 -35,51
Metro Petrol ve Tesisleri 1,07 5,94 -45,41
Metro Yatırım Ortaklığı 4,27 -18,67 -47,41
Migros Ticaret 22,62 11,43 -6,61
Milpa 1,82 3,41 -16,89
Mistral GMYO 1,47 13,08 -22,22
MLP Sağlık 13,77 23,61 -13,94
MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 0,00 -21,93
Mondi Tire Kutsan 5,20 60,49 25,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 0,13 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,19 51,60 19,42
Net Holding 1,32 6,45 -49,23
Netaş Telekom. 10,00 18,76 -23,43
Niğbaş Niğde Beton 5,90 -1,67 -4,84
Nuh Çimento 9,00 -2,07 -24,24
Nurol GMYO 2,51 10,57 -29,69
Odaş Elektrik 1,27 4,10 -12,15
Olmuksan-IP 4,10 34,43 60,10
Orge Enerji Elektrik 3,61 12,81 -27,22
Orma Orman Mahsulleri 3,51 10,03 27,17
Osmanlı Menkul 6,50 27,45 54,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 33,63 -10,12
Otokar 104,00 1,50 -29,27
Oyak Yat. Ort. 5,61 49,20 140,77
Oylum Sınai Yatırımlar 2,60 55,69 -15,83
Özak GMYO 2,11 -7,05 -17,90
Özbal Çelik Boru 1,24 13,76 -23,07
Özderici GMYO 0,99 8,79 -36,94
Özerden Plastik 2,18 40,65 -4,39
Panora GMYO 4,08 -4,81 -27,53
Papilon Savunma 7,98 9,32 2,97
Park Elek.Madencilik 2,60 14,54 -14,75
Parsan 11,62 1,93 -31,40
Pegasus 34,54 32,03 -60,02
Peker GMYO 2,24 -8,20 -28,43
Penguen Gıda 3,06 60,21 47,83
Pera GMYO 0,62 6,90 -34,04
Pergamon Dış Ticaret 6,63 -0,45 -17,33
Petkim 3,01 0,67 -21,00
Petrokent Turizm 105,60 2,52 -17,56
Pınar Et ve Un 9,69 18,90 5,67
Pınar Su 2,72 51,96 17,24
Pınar Süt 11,12 32,86 -12,23
Plastikkart 7,73 31,02 -16,61
Polisan Holding 1,89 11,83 -37,62
Politeknik Metal 60,00 -1,64 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 4,34 17,30 0,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 -0,02 5,02
QNB Finans Fin. Kir. 123,00 -6,53 -4,73
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 619,80 -1,31 8,26
QNB Finans Portföy Altın BYF 30,04 6,90 15,41
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 30,77 -1,19 -22,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,89 9,35 -11,68
QNB Finansbank 35,02 1,51 -6,61
Ral Yatırım Holding 8,24 4,30 21,18
Ray Sigorta 2,41 11,06 -29,53
Reysaş GMYO 5,86 46,13 27,67
Reysaş Lojistik 6,33 48,59 44,52
Rhea Girişim 1,72 57,80 44,54
Rodrigo Tekstil 1,27 0,00 -29,83
Royal Halı 1,65 3,12 20,44
RTA Laboratuvarları 5,76 31,51 148,28
Sabancı Holding 7,51 -0,27 -21,28
Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 11,22 4,59
Salix Yatırım Holding 4,97 -0,60 -31,07
Sanel Mühendislik 3,43 -1,72 -15,31
Sanifoam Sünger 4,59 8,25 -8,20
Sanko Pazarlama 5,19 34,81 -32,95
Saray Matbaacılık 1,34 36,73 -25,14
Sarkuysan 4,80 14,29 -0,62
Sasa Polyester 7,26 39,35 -6,08
Say Reklamcılık 2,27 19,47 1,34
Sekuro Plastik 4,26 58,36 -20,52
Selçuk Ecza Deposu 8,16 29,52 33,77
Selçuk Gıda 1,38 10,40 -19,77
Senkron Güvenlik 1,83 27,08 -32,97
Serve Film Prodüksiyon 1,38 -7,38 -13,21
Servet GMYO 9,78 33,97 15,06
Seyitler Kimya 9,55 15,62 40,65
Silverline Endüstri 1,58 20,61 -26,85
Sinpaş GMYO 0,88 -3,30 -24,14
Smartiks Yazılım 8,09 58,94 -17,53
Soda Sanayii 4,80 2,35 -22,33
Sodaş Sodyum Sanayii 14,60 26,96 49,44
Söktaş 2,11 12,83 -20,38
Sönmez Filament 4,20 29,63 -13,93
Sönmez Pamuklu 4,02 25,23 -18,29
Sumaş Suni Tahta 8,29 5,61 -16,26
Şeker Fin. Kir. 4,65 9,93 -2,72
Şekerbank 0,85 2,41 -35,11
Şişe Cam 3,95 1,54 -25,05
Şok Marketler 8,80 14,88 -18,22
T. Halk Bankası 4,90 -2,58 -17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,10 8,12 -40,14
T.S.K.B. 0,91 -2,15 -24,79
T.Tuborg 12,75 1,19 7,14
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,64 20,98 -7,29
TAV Havalimanları 16,47 16,55 -39,37
Taze Kuru Gıda 5,45 2,83 -24,72
Tek-Art Turizm 0,77 8,45 -38,89
Tekfen Holding 12,31 2,24 -36,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,65 43,77 34,52
Temapol Polimer Plastik 4,30 45,76 -17,62
TGS Dış Ticaret 3,10 27,05 -33,62
Tofaş Oto. Fab. 16,50 8,68 -29,19
Torunlar GMYO 1,79 1,13 -34,91
Trabzon Liman 8,12 5,73 -23,83
Trabzonspor Sportif 2,59 30,81 20,47
Trakya Cam 2,64 3,13 -24,57
Trend GMYO 1,73 40,65 -21,36
TSKB GMYO 1,35 19,47 0,75
Tuğçelik 3,30 30,95 -16,46
Tukaş 8,69 -1,25 -29,64
Turcas Petrol 1,82 7,06 -31,84
Turkcell 12,52 -2,95 -9,28
Tümosan Motor ve Traktör 4,14 6,98 -35,41
Tüpraş 76,00 10,55 -40,06
Türk Hava Yolları 8,86 11,03 -38,73
Türk Prysmian Kablo 2,85 36,36 9,62
Türk Telekom 6,56 8,07 -10,99
Türk Traktör 39,56 -2,08 -25,23
Türker Proje Gayrimenkul 28,22 -5,93 -32,81
Ufuk Yatırım 2,40 4,35 -6,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 23,08 -39,62
Ulusoy Elektrik 28,38 1,50 6,69
Ulusoy Un Sanayi 4,13 18,68 8,12
Umpaş Holding 0,39 11,43 -37,10
Uşak Seramik 1,08 6,93 -36,09
Utopya Turizm 3,04 10,55 -38,21
Uzertaş Boya 2,56 60,00 15,32
Ülker Bisküvi 19,30 1,26 -13,69
Ünye Çimento 3,63 0,83 -32,53
Vakıf Fin. Kir. 1,57 -3,09 -35,12
Vakıf GMYO 1,83 -1,08 -25,91
Vakıf Yat. Ort. 1,55 -2,52 -33,48
Vakıflar Bankası 4,49 -2,60 -18,51
Vakko Tekstil 3,98 34,01 -12,33
Vanet Gıda 1,02 7,37 -28,67
Verusa Holding 13,75 1,85 -25,92
Verusaturk Girisim 3,35 6,01 -37,85
Vestel 10,10 5,98 -19,97
Vestel Beyaz Eşya 15,54 11,40 -28,06
Viking Kağıt 4,32 45,45 131,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,12 18,44 -12,40
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 0,00 -24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,64 9,30 -10,05
Yataş 5,22 2,35 -28,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,44 42,57 -10,56
Yeni Gimat GMYO 12,62 9,74 -3,00
Yeşil GMYO 0,37 -2,63 -42,19
Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 8,02 9,12 -28,58
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.900,00 21,05 66,38
Yonga Mobilya 9,10 1,11 -1,52
Yükselen Çelik 5,43 5,64 -11,42
Yünsa 8,52 38,99 -15,56
Zorlu Enerji 1,03 1,98 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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