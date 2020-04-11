Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:





Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.600,00 11,43 14,64 İş Bankası (C) 5,09 11,38 -20,59 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 20,65 78,10 İş Fin.Kir. 3,15 11,31 -17,11 İş Girişim 4,23 26,27 11,32 İş GMYO 1,45 9,85 -17,61 İş Y. Men. Değ. 4,22 9,61 4,80 İş Yat. Ort. 2,20 6,28 36,53 İşbir Holding 440,00 6,00 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 25,00 -11,29 İttifak Holding 2,23 0,00 -40,05 İz Hayvancılık Tarım 3,04 35,11 16,19 İzmir Demir Çelik 9,60 6,67 17,22 İzmir Fırça 1,58 9,72 -12,22 Jantsa Jant Sanayi 47,26 3,19 -11,15 Kafein Yazılım 13,70 19,13 22,98 Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37 Kaplamin 5,18 9,05 -6,67 Kardemir (A) 2,07 6,15 -21,89 Kardemir (B) 2,05 5,67 -22,35 Kardemir (D) 2,08 5,05 -21,80 Karel Elektronik 14,13 9,70 -2,75 Karsan Otomotiv 1,38 5,34 -12,66 Karsu Tekstil 2,30 0,88 -29,01 Kartonsan 351,90 8,78 -9,75 Katmerciler Ekipman 2,90 14,17 -24,48 Kent Gıda 193,50 6,09 10,07 Kerevitaş Gıda 3,34 5,36 2,45 Kervansaray Yat. Holding 0,38 22,58 -30,91 Kiler GMYO 2,39 15,46 -36,94 Klimasan Klima 15,04 13,00 -31,88 Koç Holding 15,20 12,76 -24,03 Konfrut Gıda 7,21 4,34 -7,80 Konya Çimento 205,60 13,53 -24,22 Kordsa Teknik Tekstil 10,06 9,71 -20,89 Koza Altın 66,00 10,83 -10,87 Koza Madencilik 10,93 19,72 8,97 Körfez GMYO 2,15 16,22 -10,04 Kristal Kola 1,44 18,03 -4,64 Kron Telekomünikasyon 18,16 17,54 42,77 Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 18,77 8,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 14,40 -13,33 Kütahya Porselen 6,99 10,95 5,59 Lider Faktoring 3,27 18,48 -10,90 Link Bilgisayar 26,60 27,76 46,56 Logo Yazılım 66,50 13,48 9,38 Lokman Hekim Sağlık 5,62 1,26 -2,77 Lüks Kadife 7,39 10,30 -14,47 Makina Takım 1,39 12,10 -26,06 Mardin Çimento 5,07 0,80 -14,36 Marka Yatırım Holding 1,19 20,20 0,85 Marmaris Altınyunus 63,15 -3,07 -11,06 Marshall 46,60 11,27 -1,98 Martı GMYO 0,95 20,25 -5,94 Martı Otel 0,86 45,76 -5,49 Mavi Giyim 39,32 15,72 -32,09 Mazhar Zorlu Holding 12,35 13,82 2,15 Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82 Menderes Tekstil 1,34 14,53 2,29 Mensa 0,28 3,70 -12,50 Merit Turizm 16,38 26,00 -15,74 Merko Gıda 1,10 4,76 4,76 Metal Gayrimenkul 0,93 27,40 2,20 Metemtur Otelcilik 1,67 23,70 -6,18 Metro Holding 1,05 11,70 -23,91 Metro Petrol ve Tesisleri 1,48 7,25 -24,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 4,30 -64,16 Migros Ticaret 24,02 1,44 -0,83 Milpa 2,26 13,57 3,20 Mistral GMYO 1,71 4,91 -9,52 MLP Sağlık 13,30 1,92 -16,87 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -6,82 -28,07 Mondi Tire Kutsan 6,92 3,28 67,15 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,64 2,91 30,82 Net Holding 1,78 30,88 -31,54 Netaş Telekom. 11,35 11,38 -13,09 Niğbaş Niğde Beton 6,70 16,52 8,06 Nuh Çimento 9,45 3,39 -13,97 Nurol GMYO 2,96 14,73 -17,09 Odaş Elektrik 1,43 5,15 -1,09 Olmuksan-IP 3,94 3,68 53,85 Orge Enerji Elektrik 4,35 5,33 -12,30 Orma Orman Mahsulleri 3,55 10,94 28,62 Osmanlı Menkul 7,34 15,41 74,76 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 18,00 5,36 Otokar 118,30 12,03 -19,55 Oyak Yat. Ort. 5,30 19,91 127,47 Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 3,24 -7,08 Özak GMYO 2,39 2,58 -7,00 Özbal Çelik Boru 1,46 11,45 -9,42 Özderici GMYO 1,38 25,45 -12,10 Özerden Plastik 2,35 -1,26 3,07 Panora GMYO 4,53 8,63 -19,54 Papilon Savunma 9,76 18,59 25,94 Park Elek.Madencilik 3,10 15,67 1,64 Parsan 13,51 14,49 -20,25 Pegasus 50,95 53,00 -41,03 Peker GMYO 3,04 29,91 -2,88 Penguen Gıda 3,54 6,31 71,01 Pera GMYO 0,81 15,71 -13,83 Pergamon Dış Ticaret 8,01 12,50 -0,12 Petkim 3,43 0,59 -9,97 Petrokent Turizm 132,10 14,67 3,12 Pınar Et ve Un 11,20 12,56 22,14 Pınar Su 2,95 3,15 27,16 Pınar Süt 11,73 2,45 -7,42 Plastikkart 8,96 7,69 -3,34 Polisan Holding 2,15 11,86 -28,75 Politeknik Metal 67,00 6,35 -11,93 Prizma Press Matbaacılık 4,83 -6,40 12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 0,28 5,87 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 6,90 -14,79 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 641,10 -0,54 11,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,20 3,87 23,70 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,35 7,86 -16,42 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,17 16,59 7,33 QNB Finansbank 42,50 16,44 13,33 Ral Yatırım Holding 6,96 -13,00 2,35 Ray Sigorta 4,25 41,20 24,27 Reysaş GMYO 6,64 9,39 44,66 Reysaş Lojistik 7,32 10,74 67,12 Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38 Rodrigo Tekstil 1,44 5,88 -20,44 Royal Halı 1,85 14,91 35,04 RTA Laboratuvarları 6,51 56,49 180,60 Sabancı Holding 7,67 3,79 -15,90 Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 3,11 21,56 Salix Yatırım Holding 5,03 7,71 -30,24 Sanel Mühendislik 4,80 13,21 18,52 Sanifoam Sünger 5,96 11,19 19,20 Sanko Pazarlama 5,60 8,32 -27,65 Saray Matbaacılık 1,75 14,38 -2,23 Sarkuysan 5,04 3,07 4,35 Sasa Polyester 8,89 5,58 15,01 Say Reklamcılık 2,60 7,44 16,07 Sekuro Plastik 4,23 -0,47 -21,08 Selçuk Ecza Deposu 7,18 0,84 17,70 Selçuk Gıda 1,90 23,38 10,47 Senkron Güvenlik 2,14 9,18 -21,61 Serve Film Prodüksiyon 2,19 24,43 37,74 Servet GMYO 10,60 3,82 24,71 Seyitler Kimya 10,45 4,40 53,90 Silverline Endüstri 2,19 10,61 1,39 Sinpaş GMYO 1,19 17,82 2,59 Smartiks Yazılım 8,97 15,00 -8,56 Soda Sanayii 5,35 2,29 -13,43 Sodaş Sodyum Sanayii 17,48 18,91 78,92 Söktaş 2,79 12,50 5,28 Sönmez Filament 4,67 10,66 -4,30 Sönmez Pamuklu 4,71 12,95 -4,27 Sumaş Suni Tahta 8,15 -2,98 -17,68 Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,71 -3,77 Şekerbank 0,94 6,82 -28,24 Şişe Cam 4,61 10,29 -12,52 Şok Marketler 9,06 -4,63 -15,80 T. Halk Bankası 5,30 7,29 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,40 60,83 -7,34 T.S.K.B. 0,97 6,59 -19,83 T.Tuborg 13,32 3,50 11,93 Taç Tarım Ürünleri 3,33 39,92 6,73 Tat Gıda 6,17 2,66 1,42 TAV Havalimanları 18,36 13,90 -32,41 Taze Kuru Gıda 6,35 6,19 -12,29 Tek-Art Turizm 1,14 31,03 -9,52 Tekfen Holding 13,87 2,82 -28,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 12,05 55,00 Temapol Polimer Plastik 4,74 1,07 -9,20 TGS Dış Ticaret 4,10 35,76 -12,21 Tofaş Oto. Fab. 18,80 12,17 -19,32 Torunlar GMYO 2,28 13,43 -17,09 Trabzon Liman 9,38 9,45 -12,01 Trabzonspor Sportif 4,30 50,88 100,00 Trakya Cam 3,13 4,68 -10,57 Trend GMYO 2,48 -8,15 12,73 TSKB GMYO 1,52 0,66 13,43 Tuğçelik 3,86 7,52 -2,28 Tukaş 11,20 31,46 -9,31 Turcas Petrol 2,62 8,26 -1,87 Turkcell 13,06 4,48 -5,36 Tümosan Motor ve Traktör 5,10 12,33 -20,44 Tüpraş 92,90 9,55 -26,74 Türk Hava Yolları 9,80 9,74 -32,23 Türk Prysmian Kablo 3,46 15,72 33,08 Türk Telekom 7,04 8,47 -4,48 Türk Traktör 48,00 14,29 -9,28 Türker Proje Gayrimenkul 32,56 11,51 -22,48 Ufuk Yatırım 3,20 7,02 24,03 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 3,70 -20,75 Ulusoy Elektrik 30,20 7,78 13,53 Ulusoy Un Sanayi 4,95 14,32 29,58 Umpaş Holding 0,45 2,27 -27,42 Uşak Seramik 1,38 15,00 -18,34 Utopya Turizm 4,43 18,13 -9,96 Uzertaş Boya 2,65 -2,93 19,37 Ülker Bisküvi 21,08 3,33 -5,72 Ünye Çimento 3,95 2,86 -26,58 Vakıf Fin. Kir. 1,88 12,57 -22,31 Vakıf GMYO 2,18 10,10 -11,74 Vakıf Yat. Ort. 1,87 10,65 -19,74 Vakıflar Bankası 4,68 4,93 -15,06 Vakko Tekstil 4,19 8,55 -7,71 Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78 Verusa Holding 18,27 23,28 -1,56 Verusaturk Girisim 4,17 13,93 -22,63 Vestel 11,00 7,84 -12,84 Vestel Beyaz Eşya 18,18 16,54 -15,83 Viking Kağıt 3,71 0,27 98,40 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 16,27 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 13,19 -16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,04 -1,59 28,23 Yataş 6,12 10,67 -16,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 16,99 11,18 Yeni Gimat GMYO 11,85 0,22 -1,01 Yeşil GMYO 0,46 6,98 -28,13 Yeşil Yapı 0,47 17,50 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 9,60 14,01 -14,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.218,20 8,81 77,19 Yonga Mobilya 8,86 -4,22 -4,11 Yükselen Çelik 6,83 17,35 11,42 Yünsa 9,72 14,76 -3,67 Zorlu Enerji 1,18 8,26 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)