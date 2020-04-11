Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.

Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.600,00 11,43 14,64
İş Bankası (C) 5,09 11,38 -20,59
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 20,65 78,10
İş Fin.Kir. 3,15 11,31 -17,11
İş Girişim 4,23 26,27 11,32
İş GMYO 1,45 9,85 -17,61
İş Y. Men. Değ. 4,22 9,61 4,80
İş Yat. Ort. 2,20 6,28 36,53
İşbir Holding 440,00 6,00 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 25,00 -11,29
İttifak Holding 2,23 0,00 -40,05
İz Hayvancılık Tarım 3,04 35,11 16,19
İzmir Demir Çelik 9,60 6,67 17,22
İzmir Fırça 1,58 9,72 -12,22
Jantsa Jant Sanayi 47,26 3,19 -11,15
Kafein Yazılım 13,70 19,13 22,98
Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37
Kaplamin 5,18 9,05 -6,67
Kardemir (A) 2,07 6,15 -21,89
Kardemir (B) 2,05 5,67 -22,35
Kardemir (D) 2,08 5,05 -21,80
Karel Elektronik 14,13 9,70 -2,75
Karsan Otomotiv 1,38 5,34 -12,66
Karsu Tekstil 2,30 0,88 -29,01
Kartonsan 351,90 8,78 -9,75
Katmerciler Ekipman 2,90 14,17 -24,48
Kent Gıda 193,50 6,09 10,07
Kerevitaş Gıda 3,34 5,36 2,45
Kervansaray Yat. Holding 0,38 22,58 -30,91
Kiler GMYO 2,39 15,46 -36,94
Klimasan Klima 15,04 13,00 -31,88
Koç Holding 15,20 12,76 -24,03
Konfrut Gıda 7,21 4,34 -7,80
Konya Çimento 205,60 13,53 -24,22
Kordsa Teknik Tekstil 10,06 9,71 -20,89
Koza Altın 66,00 10,83 -10,87
Koza Madencilik 10,93 19,72 8,97
Körfez GMYO 2,15 16,22 -10,04
Kristal Kola 1,44 18,03 -4,64
Kron Telekomünikasyon 18,16 17,54 42,77
Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 18,77 8,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,43 14,40 -13,33
Kütahya Porselen 6,99 10,95 5,59
Lider Faktoring 3,27 18,48 -10,90
Link Bilgisayar 26,60 27,76 46,56
Logo Yazılım 66,50 13,48 9,38
Lokman Hekim Sağlık 5,62 1,26 -2,77
Lüks Kadife 7,39 10,30 -14,47
Makina Takım 1,39 12,10 -26,06
Mardin Çimento 5,07 0,80 -14,36
Marka Yatırım Holding 1,19 20,20 0,85
Marmaris Altınyunus 63,15 -3,07 -11,06
Marshall 46,60 11,27 -1,98
Martı GMYO 0,95 20,25 -5,94
Martı Otel 0,86 45,76 -5,49
Mavi Giyim 39,32 15,72 -32,09
Mazhar Zorlu Holding 12,35 13,82 2,15
Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82
Menderes Tekstil 1,34 14,53 2,29
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 16,38 26,00 -15,74
Merko Gıda 1,10 4,76 4,76
Metal Gayrimenkul 0,93 27,40 2,20
Metemtur Otelcilik 1,67 23,70 -6,18
Metro Holding 1,05 11,70 -23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 1,48 7,25 -24,49
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 4,30 -64,16
Migros Ticaret 24,02 1,44 -0,83
Milpa 2,26 13,57 3,20
Mistral GMYO 1,71 4,91 -9,52
MLP Sağlık 13,30 1,92 -16,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -6,82 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,92 3,28 67,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,64 2,91 30,82
Net Holding 1,78 30,88 -31,54
Netaş Telekom. 11,35 11,38 -13,09
Niğbaş Niğde Beton 6,70 16,52 8,06
Nuh Çimento 9,45 3,39 -13,97
Nurol GMYO 2,96 14,73 -17,09
Odaş Elektrik 1,43 5,15 -1,09
Olmuksan-IP 3,94 3,68 53,85
Orge Enerji Elektrik 4,35 5,33 -12,30
Orma Orman Mahsulleri 3,55 10,94 28,62
Osmanlı Menkul 7,34 15,41 74,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 18,00 5,36
Otokar 118,30 12,03 -19,55
Oyak Yat. Ort. 5,30 19,91 127,47
Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 3,24 -7,08
Özak GMYO 2,39 2,58 -7,00
Özbal Çelik Boru 1,46 11,45 -9,42
Özderici GMYO 1,38 25,45 -12,10
Özerden Plastik 2,35 -1,26 3,07
Panora GMYO 4,53 8,63 -19,54
Papilon Savunma 9,76 18,59 25,94
Park Elek.Madencilik 3,10 15,67 1,64
Parsan 13,51 14,49 -20,25
Pegasus 50,95 53,00 -41,03
Peker GMYO 3,04 29,91 -2,88
Penguen Gıda 3,54 6,31 71,01
Pera GMYO 0,81 15,71 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 8,01 12,50 -0,12
Petkim 3,43 0,59 -9,97
Petrokent Turizm 132,10 14,67 3,12
Pınar Et ve Un 11,20 12,56 22,14
Pınar Su 2,95 3,15 27,16
Pınar Süt 11,73 2,45 -7,42
Plastikkart 8,96 7,69 -3,34
Polisan Holding 2,15 11,86 -28,75
Politeknik Metal 67,00 6,35 -11,93
Prizma Press Matbaacılık 4,83 -6,40 12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 0,28 5,87
QNB Finans Fin. Kir. 110,00 6,90 -14,79
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 641,10 -0,54 11,98
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,20 3,87 23,70
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,35 7,86 -16,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,17 16,59 7,33
QNB Finansbank 42,50 16,44 13,33
Ral Yatırım Holding 6,96 -13,00 2,35
Ray Sigorta 4,25 41,20 24,27
Reysaş GMYO 6,64 9,39 44,66
Reysaş Lojistik 7,32 10,74 67,12
Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38
Rodrigo Tekstil 1,44 5,88 -20,44
Royal Halı 1,85 14,91 35,04
RTA Laboratuvarları 6,51 56,49 180,60
Sabancı Holding 7,67 3,79 -15,90
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 3,11 21,56
Salix Yatırım Holding 5,03 7,71 -30,24
Sanel Mühendislik 4,80 13,21 18,52
Sanifoam Sünger 5,96 11,19 19,20
Sanko Pazarlama 5,60 8,32 -27,65
Saray Matbaacılık 1,75 14,38 -2,23
Sarkuysan 5,04 3,07 4,35
Sasa Polyester 8,89 5,58 15,01
Say Reklamcılık 2,60 7,44 16,07
Sekuro Plastik 4,23 -0,47 -21,08
Selçuk Ecza Deposu 7,18 0,84 17,70
Selçuk Gıda 1,90 23,38 10,47
Senkron Güvenlik 2,14 9,18 -21,61
Serve Film Prodüksiyon 2,19 24,43 37,74
Servet GMYO 10,60 3,82 24,71
Seyitler Kimya 10,45 4,40 53,90
Silverline Endüstri 2,19 10,61 1,39
Sinpaş GMYO 1,19 17,82 2,59
Smartiks Yazılım 8,97 15,00 -8,56
Soda Sanayii 5,35 2,29 -13,43
Sodaş Sodyum Sanayii 17,48 18,91 78,92
Söktaş 2,79 12,50 5,28
Sönmez Filament 4,67 10,66 -4,30
Sönmez Pamuklu 4,71 12,95 -4,27
Sumaş Suni Tahta 8,15 -2,98 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,71 -3,77
Şekerbank 0,94 6,82 -28,24
Şişe Cam 4,61 10,29 -12,52
Şok Marketler 9,06 -4,63 -15,80
T. Halk Bankası 5,30 7,29 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,40 60,83 -7,34
T.S.K.B. 0,97 6,59 -19,83
T.Tuborg 13,32 3,50 11,93
Taç Tarım Ürünleri 3,33 39,92 6,73
Tat Gıda 6,17 2,66 1,42
TAV Havalimanları 18,36 13,90 -32,41
Taze Kuru Gıda 6,35 6,19 -12,29
Tek-Art Turizm 1,14 31,03 -9,52
Tekfen Holding 13,87 2,82 -28,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 12,05 55,00
Temapol Polimer Plastik 4,74 1,07 -9,20
TGS Dış Ticaret 4,10 35,76 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 18,80 12,17 -19,32
Torunlar GMYO 2,28 13,43 -17,09
Trabzon Liman 9,38 9,45 -12,01
Trabzonspor Sportif 4,30 50,88 100,00
Trakya Cam 3,13 4,68 -10,57
Trend GMYO 2,48 -8,15 12,73
TSKB GMYO 1,52 0,66 13,43
Tuğçelik 3,86 7,52 -2,28
Tukaş 11,20 31,46 -9,31
Turcas Petrol 2,62 8,26 -1,87
Turkcell 13,06 4,48 -5,36
Tümosan Motor ve Traktör 5,10 12,33 -20,44
Tüpraş 92,90 9,55 -26,74
Türk Hava Yolları 9,80 9,74 -32,23
Türk Prysmian Kablo 3,46 15,72 33,08
Türk Telekom 7,04 8,47 -4,48
Türk Traktör 48,00 14,29 -9,28
Türker Proje Gayrimenkul 32,56 11,51 -22,48
Ufuk Yatırım 3,20 7,02 24,03
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 3,70 -20,75
Ulusoy Elektrik 30,20 7,78 13,53
Ulusoy Un Sanayi 4,95 14,32 29,58
Umpaş Holding 0,45 2,27 -27,42
Uşak Seramik 1,38 15,00 -18,34
Utopya Turizm 4,43 18,13 -9,96
Uzertaş Boya 2,65 -2,93 19,37
Ülker Bisküvi 21,08 3,33 -5,72
Ünye Çimento 3,95 2,86 -26,58
Vakıf Fin. Kir. 1,88 12,57 -22,31
Vakıf GMYO 2,18 10,10 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 1,87 10,65 -19,74
Vakıflar Bankası 4,68 4,93 -15,06
Vakko Tekstil 4,19 8,55 -7,71
Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78
Verusa Holding 18,27 23,28 -1,56
Verusaturk Girisim 4,17 13,93 -22,63
Vestel 11,00 7,84 -12,84
Vestel Beyaz Eşya 18,18 16,54 -15,83
Viking Kağıt 3,71 0,27 98,40
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 16,27 0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 13,19 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,04 -1,59 28,23
Yataş 6,12 10,67 -16,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 16,99 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,85 0,22 -1,01
Yeşil GMYO 0,46 6,98 -28,13
Yeşil Yapı 0,47 17,50 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,60 14,01 -14,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.218,20 8,81 77,19
Yonga Mobilya 8,86 -4,22 -4,11
Yükselen Çelik 6,83 17,35 11,42
Yünsa 9,72 14,76 -3,67
Zorlu Enerji 1,18 8,26 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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