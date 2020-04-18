Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (9)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 39.

Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.890,90 15,29 32,18
İş Bankası (C) 4,95 -2,75 -22,78
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 6,42 89,52
İş Fin.Kir. 3,14 -0,32 -17,37
İş Girişim 5,01 18,44 31,84
İş GMYO 1,44 -0,69 -18,18
İş Y. Men. Değ. 4,89 15,88 21,44
İş Yat. Ort. 2,14 -2,73 32,81
İşbir Holding 490,00 11,36 13,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 1,82 -9,68
İttifak Holding 3,03 35,87 -18,55
İz Hayvancılık Tarım 3,01 -0,99 15,04
İzmir Demir Çelik 9,00 -6,25 9,89
İzmir Fırça 1,87 18,35 3,89
Jantsa Jant Sanayi 48,50 2,62 -8,81
Kafein Yazılım 13,53 -1,24 21,45
Kapital Yat. Holding 2,18 -4,80 -9,92
Kaplamin 5,34 3,09 -3,78
Kardemir (A) 2,23 7,73 -15,85
Kardemir (B) 2,14 4,39 -18,94
Kardemir (D) 2,13 2,40 -19,92
Karel Elektronik 14,02 -0,78 -3,51
Karsan Otomotiv 1,46 5,80 -7,59
Karsu Tekstil 2,31 0,43 -28,70
Kartonsan 355,10 0,91 -8,93
Katmerciler Ekipman 2,91 0,34 -24,22
Kent Gıda 187,10 -3,31 6,43
Kerevitaş Gıda 3,55 6,29 8,90
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55
Kiler GMYO 2,39 0,00 -36,94
Klimasan Klima 15,57 3,52 -29,48
Koç Holding 15,02 -1,18 -24,93
Konfrut Gıda 8,47 17,48 8,31
Konya Çimento 205,50 -0,05 -24,25
Kordsa Teknik Tekstil 10,27 2,09 -19,23
Koza Altın 70,60 6,97 -4,66
Koza Madencilik 11,41 4,39 13,76
Körfez GMYO 2,09 -2,79 -12,55
Kristal Kola 1,59 10,42 5,30
Kron Telekomünikasyon 18,84 3,74 48,11
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -5,50 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,59 11,19 -3,64
Kütahya Porselen 6,96 -0,43 5,14
Lider Faktoring 3,48 6,42 -5,18
Link Bilgisayar 27,28 2,56 50,30
Logo Yazılım 63,70 -4,21 4,77
Lokman Hekim Sağlık 6,12 8,90 5,88
Lüks Kadife 8,53 15,43 -1,27
Makina Takım 1,41 1,44 -25,00
Mardin Çimento 5,17 1,97 -12,67
Marka Yatırım Holding 1,39 16,81 17,80
Marmaris Altınyunus 66,10 4,67 -6,90
Marshall 46,74 0,30 -1,68
Martı GMYO 0,91 -4,21 -9,90
Martı Otel 0,79 -8,14 -13,19
Mavi Giyim 39,04 -0,71 -32,57
Mazhar Zorlu Holding 14,19 14,90 17,37
Mega Polietilen 2,04 18,60 -7,27
Menderes Tekstil 1,46 8,96 11,45
Mensa 0,28 0,00 -12,50
Merit Turizm 15,40 -5,98 -20,78
Merko Gıda 1,20 9,09 14,29
Metal Gayrimenkul 0,78 -16,13 -14,29
Metemtur Otelcilik 1,69 1,20 -5,06
Metro Holding 1,24 18,10 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,72 16,22 -12,24
Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 19,24 -57,27
Migros Ticaret 29,16 21,40 20,40
Milpa 2,30 1,77 5,02
Mistral GMYO 1,81 5,85 -4,23
MLP Sağlık 12,95 -2,63 -19,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19
Mondi Tire Kutsan 7,14 3,18 72,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 0,01 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 -6,25 22,64
Net Holding 1,75 -1,69 -32,69
Netaş Telekom. 11,25 -0,88 -13,86
Niğbaş Niğde Beton 6,15 -8,21 -0,81
Nuh Çimento 9,57 1,27 -12,88
Nurol GMYO 3,01 1,69 -15,69
Odaş Elektrik 1,47 2,80 1,68
Olmuksan-IP 4,05 2,79 58,14
Orge Enerji Elektrik 4,29 -1,38 -13,51
Orma Orman Mahsulleri 3,78 6,48 36,96
Osmanlı Menkul 7,64 4,09 81,90
Ostim Endüstriyel Yat 1,84 3,95 9,52
Otokar 117,50 -0,68 -20,09
Oyak Yat. Ort. 5,19 -2,08 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 12,20 4,25
Özak GMYO 2,44 2,09 -5,06
Özbal Çelik Boru 1,61 10,27 -0,12
Özderici GMYO 1,32 -4,35 -15,92
Özerden Plastik 2,20 -6,38 -3,51
Panora GMYO 4,51 0,07 -19,49
Papilon Savunma 9,95 1,95 28,39
Park Elek.Madencilik 3,33 7,42 9,18
Parsan 13,51 0,00 -20,25
Pegasus 51,90 1,86 -39,93
Peker GMYO 3,36 10,53 7,35
Penguen Gıda 3,55 0,28 71,50
Pera GMYO 0,80 -1,23 -14,89
Pergamon Dış Ticaret 7,86 -1,87 -2,00
Petkim 3,41 -0,58 -10,50
Petrokent Turizm 142,20 7,65 11,01
Pınar Et ve Un 15,75 40,63 71,76
Pınar Su 4,03 36,61 73,71
Pınar Süt 14,62 24,64 15,39
Plastikkart 9,99 11,50 7,77
Polisan Holding 2,19 1,86 -27,43
Politeknik Metal 70,05 4,55 -7,92
Prizma Press Matbaacılık 4,02 -16,77 -6,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.174,50 0,14 6,02
QNB Finans Fin. Kir. 123,50 12,27 -4,34
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,00 3,73 16,16
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,50 4,04 28,70
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,70 1,05 -15,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,62 6,00 13,77
QNB Finansbank 52,00 22,35 38,67
Ral Yatırım Holding 6,88 -1,15 1,18
Ray Sigorta 4,12 -3,06 20,47
Reysaş GMYO 6,31 -4,97 37,47
Reysaş Lojistik 7,19 -1,78 64,16
Rhea Girişim 1,94 12,14 63,03
Rodrigo Tekstil 1,43 -0,69 -20,99
Royal Halı 1,83 -1,08 33,58
RTA Laboratuvarları 10,46 60,68 350,86
Sabancı Holding 7,78 1,43 -14,69
Safkar Ege Soğutmacılık 3,24 22,26 48,62
Salix Yatırım Holding 5,15 2,39 -28,57
Sanel Mühendislik 4,71 -1,87 16,30
Sanifoam Sünger 7,48 25,50 49,60
Sanko Pazarlama 5,92 5,71 -23,51
Saray Matbaacılık 1,68 -4,00 -6,15
Sarkuysan 4,98 -1,19 3,11
Sasa Polyester 8,50 -4,39 9,96
Say Reklamcılık 2,94 13,08 31,25
Sekuro Plastik 4,19 -0,95 -21,83
Selçuk Ecza Deposu 7,29 3,83 22,22
Selçuk Gıda 2,03 6,84 18,02
Senkron Güvenlik 2,19 2,34 -19,78
Serve Film Prodüksiyon 3,32 51,60 108,81
Servet GMYO 10,47 -1,23 23,18
Seyitler Kimya 10,54 0,86 55,23
Silverline Endüstri 2,15 -1,83 -0,46
Sinpaş GMYO 1,00 -15,97 -13,79
Smartiks Yazılım 8,62 -3,90 -12,13
Soda Sanayii 5,71 6,73 -7,61
Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 28,15 129,27
Söktaş 3,00 7,53 13,21
Sönmez Filament 4,88 4,50 0,00
Sönmez Pamuklu 4,90 4,03 -0,41
Sumaş Suni Tahta 8,91 9,33 -10,00
Şeker Fin. Kir. 4,68 1,74 -2,09
Şekerbank 0,94 0,00 -28,24
Şişe Cam 4,91 6,51 -6,83
Şok Marketler 9,67 6,73 -10,13
T. Halk Bankası 5,18 -2,26 -12,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,50 2,72 -4,82
T.S.K.B. 0,99 2,06 -18,18
T.Tuborg 13,32 0,00 11,93
Taç Tarım Ürünleri 3,24 -2,70 3,85
Tat Gıda 7,05 14,26 15,88
TAV Havalimanları 20,10 9,48 -26,01
Taze Kuru Gıda 7,08 11,50 -2,21
Tek-Art Turizm 1,07 -6,14 -15,08
Tekfen Holding 14,20 2,38 -26,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,25 -3,99 48,81
Temapol Polimer Plastik 4,64 -2,11 -11,11
TGS Dış Ticaret 3,72 -9,27 -20,34
Tofaş Oto. Fab. 20,12 7,02 -13,66
Torunlar GMYO 2,28 0,00 -17,09
Trabzon Liman 9,87 5,22 -7,41
Trabzonspor Sportif 4,41 2,56 105,12
Trakya Cam 3,40 8,63 -2,86
Trend GMYO 2,34 -5,65 6,36
TSKB GMYO 1,55 1,97 15,67
Tuğçelik 4,14 7,25 4,81
Tukaş 12,52 11,79 1,38
Turcas Petrol 2,49 -4,96 -6,74
Turkcell 13,29 1,76 -3,70
Tümosan Motor ve Traktör 5,20 1,96 -18,88
Tüpraş 87,20 -6,14 -31,23
Türk Hava Yolları 10,52 7,35 -27,25
Türk Prysmian Kablo 3,50 1,16 34,62
Türk Telekom 6,81 -3,27 -7,60
Türk Traktör 50,35 4,90 -4,84
Türker Proje Gayrimenkul 38,38 17,87 -8,62
Ufuk Yatırım 3,19 -0,31 23,64
Ulaşlar Turizm Yat. 1,95 16,07 -8,02
Ulusoy Elektrik 32,24 6,75 21,20
Ulusoy Un Sanayi 7,27 46,87 90,31
Umpaş Holding 0,48 6,67 -22,58
Uşak Seramik 1,41 2,17 -16,57
Utopya Turizm 4,40 -0,68 -10,57
Uzertaş Boya 2,85 7,55 28,38
Ülker Bisküvi 22,80 8,16 1,97
Ünye Çimento 4,47 13,16 -16,91
Vakıf Fin. Kir. 1,94 3,19 -19,83
Vakıf GMYO 2,39 9,63 -3,24
Vakıf Yat. Ort. 1,95 4,28 -16,31
Vakıflar Bankası 4,52 -3,42 -17,97
Vakko Tekstil 4,40 5,01 -3,08
Vanet Gıda 1,21 1,68 -15,38
Verusa Holding 18,35 0,44 -1,13
Verusaturk Girisim 4,46 6,95 -17,25
Vestel 11,30 2,73 -10,46
Vestel Beyaz Eşya 18,23 0,28 -15,60
Viking Kağıt 4,44 19,68 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 3,29 3,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 -2,43 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 3,73 33,01
Yataş 5,95 -2,78 -18,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 0,56 11,80
Yeni Gimat GMYO 11,62 -1,94 -2,93
Yeşil GMYO 0,49 6,52 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 4,26 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,67 0,73 -13,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.820,10 30,70 131,58
Yonga Mobilya 10,40 17,38 12,55
Yükselen Çelik 7,37 7,91 20,23
Yünsa 10,15 4,65 0,82
Zorlu Enerji 1,20 1,69 -26,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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