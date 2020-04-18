Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.890,90
|15,29
|32,18
|İş Bankası (C)
|4,95
|-2,75
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|6,42
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,14
|-0,32
|-17,37
|İş Girişim
|5,01
|18,44
|31,84
|İş GMYO
|1,44
|-0,69
|-18,18
|İş Y. Men. Değ.
|4,89
|15,88
|21,44
|İş Yat. Ort.
|2,14
|-2,73
|32,81
|İşbir Holding
|490,00
|11,36
|13,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|1,82
|-9,68
|İttifak Holding
|3,03
|35,87
|-18,55
|İz Hayvancılık Tarım
|3,01
|-0,99
|15,04
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|-6,25
|9,89
|İzmir Fırça
|1,87
|18,35
|3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|48,50
|2,62
|-8,81
|Kafein Yazılım
|13,53
|-1,24
|21,45
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|-4,80
|-9,92
|Kaplamin
|5,34
|3,09
|-3,78
|Kardemir (A)
|2,23
|7,73
|-15,85
|Kardemir (B)
|2,14
|4,39
|-18,94
|Kardemir (D)
|2,13
|2,40
|-19,92
|Karel Elektronik
|14,02
|-0,78
|-3,51
|Karsan Otomotiv
|1,46
|5,80
|-7,59
|Karsu Tekstil
|2,31
|0,43
|-28,70
|Kartonsan
|355,10
|0,91
|-8,93
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|0,34
|-24,22
|Kent Gıda
|187,10
|-3,31
|6,43
|Kerevitaş Gıda
|3,55
|6,29
|8,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-5,26
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,39
|0,00
|-36,94
|Klimasan Klima
|15,57
|3,52
|-29,48
|Koç Holding
|15,02
|-1,18
|-24,93
|Konfrut Gıda
|8,47
|17,48
|8,31
|Konya Çimento
|205,50
|-0,05
|-24,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,27
|2,09
|-19,23
|Koza Altın
|70,60
|6,97
|-4,66
|Koza Madencilik
|11,41
|4,39
|13,76
|Körfez GMYO
|2,09
|-2,79
|-12,55
|Kristal Kola
|1,59
|10,42
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|18,84
|3,74
|48,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|-5,50
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,59
|11,19
|-3,64
|Kütahya Porselen
|6,96
|-0,43
|5,14
|Lider Faktoring
|3,48
|6,42
|-5,18
|Link Bilgisayar
|27,28
|2,56
|50,30
|Logo Yazılım
|63,70
|-4,21
|4,77
|Lokman Hekim Sağlık
|6,12
|8,90
|5,88
|Lüks Kadife
|8,53
|15,43
|-1,27
|Makina Takım
|1,41
|1,44
|-25,00
|Mardin Çimento
|5,17
|1,97
|-12,67
|Marka Yatırım Holding
|1,39
|16,81
|17,80
|Marmaris Altınyunus
|66,10
|4,67
|-6,90
|Marshall
|46,74
|0,30
|-1,68
|Martı GMYO
|0,91
|-4,21
|-9,90
|Martı Otel
|0,79
|-8,14
|-13,19
|Mavi Giyim
|39,04
|-0,71
|-32,57
|Mazhar Zorlu Holding
|14,19
|14,90
|17,37
|Mega Polietilen
|2,04
|18,60
|-7,27
|Menderes Tekstil
|1,46
|8,96
|11,45
|Mensa
|0,28
|0,00
|-12,50
|Merit Turizm
|15,40
|-5,98
|-20,78
|Merko Gıda
|1,20
|9,09
|14,29
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|-16,13
|-14,29
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|1,20
|-5,06
|Metro Holding
|1,24
|18,10
|-10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,72
|16,22
|-12,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,47
|19,24
|-57,27
|Migros Ticaret
|29,16
|21,40
|20,40
|Milpa
|2,30
|1,77
|5,02
|Mistral GMYO
|1,81
|5,85
|-4,23
|MLP Sağlık
|12,95
|-2,63
|-19,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|1,22
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|3,18
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,10
|0,01
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,60
|-6,25
|22,64
|Net Holding
|1,75
|-1,69
|-32,69
|Netaş Telekom.
|11,25
|-0,88
|-13,86
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|-8,21
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,57
|1,27
|-12,88
|Nurol GMYO
|3,01
|1,69
|-15,69
|Odaş Elektrik
|1,47
|2,80
|1,68
|Olmuksan-IP
|4,05
|2,79
|58,14
|Orge Enerji Elektrik
|4,29
|-1,38
|-13,51
|Orma Orman Mahsulleri
|3,78
|6,48
|36,96
|Osmanlı Menkul
|7,64
|4,09
|81,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,84
|3,95
|9,52
|Otokar
|117,50
|-0,68
|-20,09
|Oyak Yat. Ort.
|5,19
|-2,08
|122,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,22
|12,20
|4,25
|Özak GMYO
|2,44
|2,09
|-5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,61
|10,27
|-0,12
|Özderici GMYO
|1,32
|-4,35
|-15,92
|Özerden Plastik
|2,20
|-6,38
|-3,51
|Panora GMYO
|4,51
|0,07
|-19,49
|Papilon Savunma
|9,95
|1,95
|28,39
|Park Elek.Madencilik
|3,33
|7,42
|9,18
|Parsan
|13,51
|0,00
|-20,25
|Pegasus
|51,90
|1,86
|-39,93
|Peker GMYO
|3,36
|10,53
|7,35
|Penguen Gıda
|3,55
|0,28
|71,50
|Pera GMYO
|0,80
|-1,23
|-14,89
|Pergamon Dış Ticaret
|7,86
|-1,87
|-2,00
|Petkim
|3,41
|-0,58
|-10,50
|Petrokent Turizm
|142,20
|7,65
|11,01
|Pınar Et ve Un
|15,75
|40,63
|71,76
|Pınar Su
|4,03
|36,61
|73,71
|Pınar Süt
|14,62
|24,64
|15,39
|Plastikkart
|9,99
|11,50
|7,77
|Polisan Holding
|2,19
|1,86
|-27,43
|Politeknik Metal
|70,05
|4,55
|-7,92
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-16,77
|-6,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.174,50
|0,14
|6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,50
|12,27
|-4,34
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|665,00
|3,73
|16,16
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,50
|4,04
|28,70
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,70
|1,05
|-15,54
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,62
|6,00
|13,77
|QNB Finansbank
|52,00
|22,35
|38,67
|Ral Yatırım Holding
|6,88
|-1,15
|1,18
|Ray Sigorta
|4,12
|-3,06
|20,47
|Reysaş GMYO
|6,31
|-4,97
|37,47
|Reysaş Lojistik
|7,19
|-1,78
|64,16
|Rhea Girişim
|1,94
|12,14
|63,03
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|-0,69
|-20,99
|Royal Halı
|1,83
|-1,08
|33,58
|RTA Laboratuvarları
|10,46
|60,68
|350,86
|Sabancı Holding
|7,78
|1,43
|-14,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,24
|22,26
|48,62
|Salix Yatırım Holding
|5,15
|2,39
|-28,57
|Sanel Mühendislik
|4,71
|-1,87
|16,30
|Sanifoam Sünger
|7,48
|25,50
|49,60
|Sanko Pazarlama
|5,92
|5,71
|-23,51
|Saray Matbaacılık
|1,68
|-4,00
|-6,15
|Sarkuysan
|4,98
|-1,19
|3,11
|Sasa Polyester
|8,50
|-4,39
|9,96
|Say Reklamcılık
|2,94
|13,08
|31,25
|Sekuro Plastik
|4,19
|-0,95
|-21,83
|Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|3,83
|22,22
|Selçuk Gıda
|2,03
|6,84
|18,02
|Senkron Güvenlik
|2,19
|2,34
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|3,32
|51,60
|108,81
|Servet GMYO
|10,47
|-1,23
|23,18
|Seyitler Kimya
|10,54
|0,86
|55,23
|Silverline Endüstri
|2,15
|-1,83
|-0,46
|Sinpaş GMYO
|1,00
|-15,97
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-3,90
|-12,13
|Soda Sanayii
|5,71
|6,73
|-7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,40
|28,15
|129,27
|Söktaş
|3,00
|7,53
|13,21
|Sönmez Filament
|4,88
|4,50
|0,00
|Sönmez Pamuklu
|4,90
|4,03
|-0,41
|Sumaş Suni Tahta
|8,91
|9,33
|-10,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|1,74
|-2,09
|Şekerbank
|0,94
|0,00
|-28,24
|Şişe Cam
|4,91
|6,51
|-6,83
|Şok Marketler
|9,67
|6,73
|-10,13
|T. Halk Bankası
|5,18
|-2,26
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,50
|2,72
|-4,82
|T.S.K.B.
|0,99
|2,06
|-18,18
|T.Tuborg
|13,32
|0,00
|11,93
|Taç Tarım Ürünleri
|3,24
|-2,70
|3,85
|Tat Gıda
|7,05
|14,26
|15,88
|TAV Havalimanları
|20,10
|9,48
|-26,01
|Taze Kuru Gıda
|7,08
|11,50
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|1,07
|-6,14
|-15,08
|Tekfen Holding
|14,20
|2,38
|-26,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,25
|-3,99
|48,81
|Temapol Polimer Plastik
|4,64
|-2,11
|-11,11
|TGS Dış Ticaret
|3,72
|-9,27
|-20,34
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|7,02
|-13,66
|Torunlar GMYO
|2,28
|0,00
|-17,09
|Trabzon Liman
|9,87
|5,22
|-7,41
|Trabzonspor Sportif
|4,41
|2,56
|105,12
|Trakya Cam
|3,40
|8,63
|-2,86
|Trend GMYO
|2,34
|-5,65
|6,36
|TSKB GMYO
|1,55
|1,97
|15,67
|Tuğçelik
|4,14
|7,25
|4,81
|Tukaş
|12,52
|11,79
|1,38
|Turcas Petrol
|2,49
|-4,96
|-6,74
|Turkcell
|13,29
|1,76
|-3,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,20
|1,96
|-18,88
|Tüpraş
|87,20
|-6,14
|-31,23
|Türk Hava Yolları
|10,52
|7,35
|-27,25
|Türk Prysmian Kablo
|3,50
|1,16
|34,62
|Türk Telekom
|6,81
|-3,27
|-7,60
|Türk Traktör
|50,35
|4,90
|-4,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,38
|17,87
|-8,62
|Ufuk Yatırım
|3,19
|-0,31
|23,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,95
|16,07
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|32,24
|6,75
|21,20
|Ulusoy Un Sanayi
|7,27
|46,87
|90,31
|Umpaş Holding
|0,48
|6,67
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,41
|2,17
|-16,57
|Utopya Turizm
|4,40
|-0,68
|-10,57
|Uzertaş Boya
|2,85
|7,55
|28,38
|Ülker Bisküvi
|22,80
|8,16
|1,97
|Ünye Çimento
|4,47
|13,16
|-16,91
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|3,19
|-19,83
|Vakıf GMYO
|2,39
|9,63
|-3,24
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|4,28
|-16,31
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-3,42
|-17,97
|Vakko Tekstil
|4,40
|5,01
|-3,08
|Vanet Gıda
|1,21
|1,68
|-15,38
|Verusa Holding
|18,35
|0,44
|-1,13
|Verusaturk Girisim
|4,46
|6,95
|-17,25
|Vestel
|11,30
|2,73
|-10,46
|Vestel Beyaz Eşya
|18,23
|0,28
|-15,60
|Viking Kağıt
|4,44
|19,68
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,51
|3,29
|3,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|-2,43
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,34
|3,73
|33,01
|Yataş
|5,95
|-2,78
|-18,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,80
|0,56
|11,80
|Yeni Gimat GMYO
|11,62
|-1,94
|-2,93
|Yeşil GMYO
|0,49
|6,52
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|4,26
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|9,67
|0,73
|-13,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.820,10
|30,70
|131,58
|Yonga Mobilya
|10,40
|17,38
|12,55
|Yükselen Çelik
|7,37
|7,91
|20,23
|Yünsa
|10,15
|4,65
|0,82
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,69
|-26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)