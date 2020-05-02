Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|-4,65
|35,85
|İş Bankası (C)
|4,95
|2,27
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|-2,44
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,34
|1,52
|-12,11
|İş Girişim
|5,82
|5,24
|53,16
|İş GMYO
|1,55
|2,65
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|13,08
|39,57
|İş Yat. Ort.
|2,29
|-0,43
|42,12
|İşbir Holding
|549,00
|5,78
|27,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,61
|-0,76
|-29,84
|İz Hayvancılık Tarım
|3,91
|29,47
|49,44
|İzmir Demir Çelik
|8,90
|-3,26
|8,67
|İzmir Fırça
|1,94
|-3,96
|7,78
|Jantsa Jant Sanayi
|52,95
|2,92
|-0,45
|Kafein Yazılım
|17,11
|-0,52
|53,59
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|13,10
|7,02
|Kaplamin
|6,17
|6,56
|11,17
|Kardemir (A)
|2,26
|0,44
|-14,72
|Kardemir (B)
|2,22
|-1,33
|-15,91
|Kardemir (D)
|2,21
|1,38
|-16,92
|Karel Elektronik
|16,46
|2,88
|13,28
|Karsan Otomotiv
|1,66
|3,75
|5,06
|Karsu Tekstil
|2,94
|13,08
|-9,26
|Kartonsan
|478,00
|8,17
|22,60
|Katmerciler Ekipman
|3,33
|7,77
|-13,28
|Kent Gıda
|279,60
|19,74
|59,04
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|-3,30
|25,77
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,72
|-2,51
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,76
|4,29
|-24,09
|Koç Holding
|15,34
|4,64
|-23,33
|Konfrut Gıda
|10,85
|-12,36
|38,75
|Konya Çimento
|256,10
|14,33
|-5,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|1,62
|-11,13
|Koza Altın
|71,85
|0,35
|-2,97
|Koza Madencilik
|11,45
|-2,47
|14,16
|Körfez GMYO
|2,52
|16,67
|5,44
|Kristal Kola
|1,83
|4,57
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|24,52
|-2,00
|92,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|1,95
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|4,58
|-3,03
|Kütahya Porselen
|11,71
|46,19
|76,89
|Lider Faktoring
|3,83
|4,64
|4,36
|Link Bilgisayar
|28,60
|-6,54
|57,58
|Logo Yazılım
|73,80
|-1,99
|21,38
|Lokman Hekim Sağlık
|6,78
|5,94
|17,30
|Lüks Kadife
|8,92
|6,19
|3,24
|Makina Takım
|1,55
|6,90
|-17,55
|Mardin Çimento
|5,60
|7,28
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|76,55
|20,74
|7,82
|Marshall
|49,40
|3,05
|3,91
|Martı GMYO
|1,04
|5,05
|2,97
|Martı Otel
|0,85
|3,66
|-6,59
|Mavi Giyim
|41,60
|5,58
|-28,15
|Mazhar Zorlu Holding
|13,56
|-1,74
|12,16
|Mega Polietilen
|2,50
|4,17
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,49
|1,36
|13,74
|Mensa
|0,31
|6,90
|-3,13
|Merit Turizm
|17,00
|13,33
|-12,55
|Merko Gıda
|1,47
|13,08
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|11,25
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|-1,14
|-2,25
|Metro Holding
|1,27
|4,96
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,75
|4,17
|-10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,27
|0,93
|-59,73
|Migros Ticaret
|29,34
|2,16
|21,14
|Milpa
|2,86
|10,85
|30,59
|Mistral GMYO
|1,89
|5,00
|0,00
|MLP Sağlık
|15,03
|11,50
|-6,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,29
|43,33
|13,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,12
|-5,94
|71,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|0,00
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,23
|4,61
|35,46
|Net Holding
|2,13
|18,99
|-18,08
|Netaş Telekom.
|13,20
|-0,68
|1,07
|Niğbaş Niğde Beton
|9,04
|28,96
|45,81
|Nuh Çimento
|10,09
|4,89
|-8,15
|Nurol GMYO
|3,47
|-2,80
|-2,80
|Odaş Elektrik
|1,79
|11,18
|23,81
|Olmuksan-IP
|4,64
|14,85
|81,18
|Orge Enerji Elektrik
|5,01
|7,74
|1,01
|Orma Orman Mahsulleri
|4,37
|1,16
|58,33
|Osmanlı Menkul
|8,00
|-9,80
|91,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,90
|-0,52
|13,10
|Otokar
|124,60
|0,89
|-15,26
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|12,20
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,33
|0,00
|7,81
|Özak GMYO
|2,84
|12,25
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|2,42
|4,85
|Özderici GMYO
|1,49
|8,76
|-5,10
|Özerden Plastik
|2,38
|-4,80
|4,39
|Panora GMYO
|4,90
|-3,54
|-12,53
|Papilon Savunma
|12,60
|15,49
|63,50
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|-8,08
|0,66
|Parsan
|14,70
|6,37
|-13,22
|Pegasus
|53,00
|14,03
|-38,66
|Peker GMYO
|3,88
|4,58
|23,96
|Penguen Gıda
|3,35
|-5,10
|61,84
|Pera GMYO
|0,90
|5,88
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,41
|4,34
|4,86
|Petkim
|3,55
|2,60
|-6,82
|Petrokent Turizm
|157,50
|9,83
|22,95
|Pınar Et ve Un
|27,56
|19,72
|200,55
|Pınar Su
|7,03
|19,56
|203,02
|Pınar Süt
|17,57
|12,27
|38,67
|Plastikkart
|9,60
|-7,69
|3,56
|Polisan Holding
|2,47
|6,01
|-18,15
|Politeknik Metal
|101,80
|20,19
|33,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|0,00
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,30
|0,36
|7,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,80
|-3,14
|-16,50
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|671,20
|0,18
|17,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,06
|-0,79
|30,85
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,22
|2,58
|-14,24
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,40
|-0,70
|12,79
|QNB Finansbank
|50,90
|-11,01
|35,73
|Ral Yatırım Holding
|8,48
|15,37
|24,71
|Ray Sigorta
|7,20
|19,80
|110,53
|Reysaş GMYO
|5,30
|-11,96
|15,47
|Reysaş Lojistik
|7,25
|-4,61
|65,53
|Rhea Girişim
|1,97
|7,07
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|18,84
|35,91
|Royal Halı
|1,86
|-0,53
|35,77
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|46,27
|864,66
|Sabancı Holding
|8,18
|4,74
|-10,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,89
|6,87
|78,44
|Salix Yatırım Holding
|6,25
|12,82
|-13,31
|Sanel Mühendislik
|4,67
|1,74
|15,31
|Sanifoam Sünger
|7,09
|4,42
|41,80
|Sanko Pazarlama
|6,74
|5,81
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|1,92
|1,59
|7,26
|Sarkuysan
|5,53
|5,33
|14,49
|Sasa Polyester
|8,73
|-1,47
|12,94
|Say Reklamcılık
|2,83
|-2,41
|26,34
|Sekuro Plastik
|4,80
|1,27
|-10,45
|Selçuk Ecza Deposu
|7,59
|-1,56
|27,25
|Selçuk Gıda
|2,53
|1,20
|47,09
|Senkron Güvenlik
|2,84
|8,81
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|4,20
|3,70
|164,15
|Servet GMYO
|15,35
|7,49
|80,59
|Seyitler Kimya
|12,52
|5,65
|84,39
|Silverline Endüstri
|2,38
|6,25
|10,19
|Sinpaş GMYO
|1,07
|11,46
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,06
|0,40
|2,55
|Soda Sanayii
|5,84
|-5,50
|-5,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,50
|-10,40
|113,20
|Söktaş
|2,92
|0,34
|10,19
|Sönmez Filament
|6,03
|18,47
|23,57
|Sönmez Pamuklu
|6,05
|13,30
|22,97
|Sumaş Suni Tahta
|11,49
|6,00
|16,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|5,17
|2,09
|Şekerbank
|1,00
|4,17
|-23,66
|Şişe Cam
|4,85
|-6,37
|-7,97
|Şok Marketler
|10,93
|-6,50
|1,58
|T. Halk Bankası
|5,20
|0,97
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,38
|0,93
|-5,09
|T.S.K.B.
|1,03
|0,98
|-14,88
|T.Tuborg
|14,46
|8,97
|21,51
|Taç Tarım Ürünleri
|4,68
|45,79
|50,00
|Tat Gıda
|7,62
|-3,05
|25,25
|TAV Havalimanları
|18,20
|0,72
|-33,00
|Taze Kuru Gıda
|13,50
|44,08
|86,46
|Tek-Art Turizm
|1,25
|5,04
|-0,79
|Tekfen Holding
|14,25
|2,34
|-23,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,17
|10,31
|70,71
|Temapol Polimer Plastik
|5,19
|6,57
|-0,57
|TGS Dış Ticaret
|4,25
|1,19
|-8,99
|Tofaş Oto. Fab.
|22,34
|11,14
|-4,13
|Torunlar GMYO
|2,34
|1,74
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,60
|3,31
|-0,56
|Trabzonspor Sportif
|5,30
|3,92
|146,51
|Trakya Cam
|3,23
|-6,65
|-7,71
|Trend GMYO
|2,63
|-7,39
|19,55
|TSKB GMYO
|1,75
|11,46
|30,60
|Tuğçelik
|4,70
|7,80
|18,99
|Tukaş
|14,25
|6,74
|15,38
|Turcas Petrol
|2,71
|5,86
|1,50
|Turkcell
|13,95
|2,50
|1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,63
|6,43
|-12,17
|Tüpraş
|90,80
|6,07
|-28,39
|Türk Hava Yolları
|10,69
|4,09
|-26,07
|Türk Prysmian Kablo
|3,62
|-7,42
|40,03
|Türk Telekom
|7,38
|4,24
|0,14
|Türk Traktör
|57,15
|4,96
|8,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|0,00
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|3,71
|-4,63
|43,80
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|3,50
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|31,80
|-1,79
|19,55
|Ulusoy Un Sanayi
|12,70
|19,70
|232,46
|Umpaş Holding
|0,49
|4,26
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,50
|2,04
|-11,24
|Utopya Turizm
|4,64
|4,98
|-5,69
|Uzertaş Boya
|3,13
|22,75
|40,99
|Ülker Bisküvi
|23,70
|-2,07
|5,99
|Ünye Çimento
|4,93
|3,79
|-8,36
|Vakıf Fin. Kir.
|2,03
|5,18
|-16,12
|Vakıf GMYO
|1,92
|7,87
|10,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|4,43
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|4,53
|1,80
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,74
|5,33
|4,41
|Vanet Gıda
|1,83
|18,83
|27,97
|Verusa Holding
|19,40
|4,58
|4,53
|Verusaturk Girisim
|5,00
|8,23
|-7,24
|Vestel
|13,22
|13,18
|4,75
|Vestel Beyaz Eşya
|19,72
|9,43
|-8,70
|Viking Kağıt
|4,50
|2,97
|140,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,63
|0,38
|8,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|4,48
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,90
|8,94
|41,95
|Yataş
|6,62
|3,76
|-9,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,85
|-4,64
|14,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|0,08
|2,75
|Yeşil GMYO
|0,49
|4,26
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|11,24
|12,63
|0,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.291,90
|-12,52
|113,65
|Yonga Mobilya
|11,82
|12,57
|27,92
|Yükselen Çelik
|7,93
|10,91
|29,36
|Yünsa
|11,65
|2,64
|15,72
|Zorlu Enerji
|1,26
|3,28
|-22,70
(Sürecek)