Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.299,90
|-4,15
|30,22
|İş Bankası (C)
|4,87
|-1,62
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|-2,50
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,55
|6,29
|-6,58
|İş Girişim
|6,08
|4,47
|60,00
|İş GMYO
|1,57
|1,29
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,43
|-3,38
|34,85
|İş Yat. Ort.
|2,24
|-2,18
|39,02
|İşbir Holding
|570,00
|3,83
|32,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,53
|-3,07
|-31,99
|İz Hayvancılık Tarım
|6,29
|60,87
|140,40
|İzmir Demir Çelik
|9,45
|6,18
|15,38
|İzmir Fırça
|2,15
|10,82
|19,44
|Jantsa Jant Sanayi
|52,20
|-1,42
|-1,86
|Kafein Yazılım
|16,91
|-1,17
|51,80
|Kapital Yat. Holding
|2,83
|9,27
|16,94
|Kaplamin
|5,95
|-3,57
|7,21
|Kardemir (A)
|3,23
|42,92
|21,89
|Kardemir (B)
|2,72
|22,52
|3,03
|Kardemir (D)
|2,43
|9,95
|-8,65
|Karel Elektronik
|15,16
|-7,90
|4,34
|Karsan Otomotiv
|1,77
|6,63
|12,03
|Karsu Tekstil
|2,97
|1,02
|-8,33
|Kartonsan
|436,00
|-7,95
|12,85
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-5,71
|-18,23
|Kent Gıda
|263,70
|-5,69
|50,00
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|-1,46
|23,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|18,42
|-18,18
|Kiler GMYO
|2,69
|-1,10
|-29,02
|Klimasan Klima
|16,12
|-3,82
|-26,99
|Koç Holding
|14,97
|-2,41
|-25,18
|Konfrut Gıda
|10,68
|-1,57
|36,57
|Konya Çimento
|244,00
|-4,72
|-10,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|-7,96
|-18,21
|Koza Altın
|72,65
|1,11
|-1,89
|Koza Madencilik
|11,45
|0,00
|14,16
|Körfez GMYO
|2,46
|-2,38
|2,93
|Kristal Kola
|1,82
|-0,55
|20,53
|Kron Telekomünikasyon
|22,84
|-6,85
|79,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,50
|39,58
|41,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-2,50
|-5,45
|Kütahya Porselen
|15,97
|36,38
|141,24
|Lider Faktoring
|4,31
|12,53
|17,44
|Link Bilgisayar
|26,10
|-8,74
|43,80
|Logo Yazılım
|72,00
|-2,44
|18,42
|Lokman Hekim Sağlık
|6,78
|0,00
|17,30
|Lüks Kadife
|9,76
|9,42
|12,96
|Makina Takım
|1,57
|1,29
|-16,49
|Mardin Çimento
|5,59
|-0,18
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|71,00
|-7,25
|0,00
|Marshall
|47,08
|-4,70
|-0,97
|Martı GMYO
|1,20
|15,38
|18,81
|Martı Otel
|0,93
|9,41
|2,20
|Mavi Giyim
|40,00
|-3,85
|-30,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|-4,13
|7,53
|Mega Polietilen
|3,47
|38,80
|57,73
|Menderes Tekstil
|1,49
|0,00
|13,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,99
|17,59
|2,83
|Merko Gıda
|1,37
|-6,80
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,15
|29,21
|26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|0,57
|-1,69
|Metro Holding
|1,30
|2,36
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,74
|-0,57
|-11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|-4,08
|-61,37
|Migros Ticaret
|29,66
|1,09
|22,46
|Milpa
|2,87
|0,35
|31,05
|Mistral GMYO
|1,94
|2,65
|2,65
|MLP Sağlık
|15,37
|2,26
|-3,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,63
|26,36
|42,98
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|-6,32
|61,11
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|0,13
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,16
|5,40
|42,77
|Net Holding
|1,92
|-9,86
|-26,15
|Netaş Telekom.
|12,83
|-2,80
|-1,76
|Niğbaş Niğde Beton
|8,51
|-5,86
|37,26
|Nuh Çimento
|10,25
|1,59
|-6,69
|Nurol GMYO
|3,42
|-1,44
|-4,20
|Odaş Elektrik
|1,77
|-1,12
|22,43
|Olmuksan-IP
|4,44
|-4,31
|73,37
|Orge Enerji Elektrik
|5,14
|2,59
|3,63
|Orma Orman Mahsulleri
|4,27
|-2,29
|54,71
|Osmanlı Menkul
|7,80
|-2,50
|86,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|7,37
|21,43
|Otokar
|123,00
|-1,28
|-16,35
|Oyak Yat. Ort.
|5,51
|-1,78
|136,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-7,21
|0,04
|Özak GMYO
|2,84
|0,00
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|0,00
|4,85
|Özderici GMYO
|1,49
|0,00
|-5,10
|Özerden Plastik
|2,31
|-2,94
|1,32
|Panora GMYO
|5,13
|4,69
|-8,42
|Papilon Savunma
|13,65
|8,33
|77,13
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-0,33
|0,33
|Parsan
|14,69
|-0,07
|-13,28
|Pegasus
|51,25
|-3,30
|-40,68
|Peker GMYO
|4,34
|11,86
|38,66
|Penguen Gıda
|3,17
|-5,37
|53,14
|Pera GMYO
|0,91
|1,11
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,02
|-1,16
|3,65
|Petkim
|3,66
|3,10
|-3,94
|Petrokent Turizm
|162,00
|2,86
|26,46
|Pınar Et ve Un
|21,70
|-21,26
|136,64
|Pınar Su
|6,45
|-8,25
|178,02
|Pınar Süt
|16,08
|-8,48
|26,91
|Plastikkart
|9,38
|-2,29
|1,19
|Polisan Holding
|2,41
|-2,43
|-20,13
|Politeknik Metal
|130,90
|28,59
|72,07
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-2,10
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,40
|-0,24
|7,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,20
|7,79
|-9,99
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|682,90
|1,74
|19,28
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,99
|2,73
|34,42
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,05
|-3,42
|-17,17
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,70
|1,18
|14,12
|QNB Finansbank
|50,85
|-0,10
|35,60
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|6,13
|32,35
|Ray Sigorta
|7,09
|-1,53
|107,31
|Reysaş GMYO
|4,90
|-7,55
|6,75
|Reysaş Lojistik
|6,43
|-11,31
|46,80
|Rhea Girişim
|1,95
|-1,02
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|2,47
|0,41
|36,46
|Royal Halı
|1,90
|2,15
|38,69
|RTA Laboratuvarları
|35,98
|60,77
|1450,86
|Sabancı Holding
|8,01
|-2,08
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,40
|13,11
|101,83
|Salix Yatırım Holding
|7,43
|18,88
|3,05
|Sanel Mühendislik
|5,24
|12,21
|29,38
|Sanifoam Sünger
|6,38
|-10,01
|27,60
|Sanko Pazarlama
|6,70
|-0,59
|-13,44
|Saray Matbaacılık
|2,07
|7,81
|15,64
|Sarkuysan
|5,35
|-3,25
|10,77
|Sasa Polyester
|9,31
|6,64
|20,44
|Say Reklamcılık
|2,78
|-1,77
|24,11
|Sekuro Plastik
|4,88
|1,67
|-8,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,23
|-4,74
|21,21
|Selçuk Gıda
|3,09
|22,13
|79,65
|Senkron Güvenlik
|2,87
|1,06
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|5,60
|33,33
|252,20
|Servet GMYO
|15,51
|1,04
|82,47
|Seyitler Kimya
|12,81
|2,32
|88,66
|Silverline Endüstri
|2,34
|-1,68
|8,33
|Sinpaş GMYO
|1,03
|-3,74
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|10,04
|-0,20
|2,34
|Soda Sanayii
|5,59
|-4,28
|-9,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,04
|41,66
|202,01
|Söktaş
|3,00
|2,74
|13,21
|Sönmez Filament
|6,27
|3,98
|28,48
|Sönmez Pamuklu
|6,25
|3,31
|27,03
|Sumaş Suni Tahta
|11,20
|-2,52
|13,13
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|-1,43
|0,63
|Şekerbank
|1,03
|3,00
|-21,37
|Şişe Cam
|4,80
|-1,03
|-8,92
|Şok Marketler
|10,80
|-1,19
|0,37
|T. Halk Bankası
|5,44
|4,62
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,96
|1,40
|-3,76
|T.S.K.B.
|1,02
|-0,97
|-15,70
|T.Tuborg
|14,19
|-1,87
|19,24
|Taç Tarım Ürünleri
|7,51
|60,47
|140,71
|Tat Gıda
|7,22
|-5,25
|18,68
|TAV Havalimanları
|17,30
|-4,95
|-36,31
|Taze Kuru Gıda
|14,55
|7,78
|100,97
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-1,60
|-2,38
|Tekfen Holding
|12,94
|-9,19
|-30,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|2,65
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,78
|11,37
|10,73
|TGS Dış Ticaret
|4,29
|0,94
|-8,14
|Tofaş Oto. Fab.
|19,62
|-12,18
|-15,80
|Torunlar GMYO
|2,32
|-0,85
|-15,64
|Trabzon Liman
|10,52
|-0,75
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|5,36
|1,13
|149,30
|Trakya Cam
|3,19
|-1,24
|-8,86
|Trend GMYO
|3,00
|14,07
|36,36
|TSKB GMYO
|1,67
|-4,57
|24,63
|Tuğçelik
|4,54
|-3,40
|14,94
|Tukaş
|15,25
|7,02
|23,48
|Turcas Petrol
|2,62
|-3,32
|-1,87
|Turkcell
|13,40
|-3,94
|-2,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|-1,78
|-13,73
|Tüpraş
|84,95
|-6,44
|-33,00
|Türk Hava Yolları
|10,60
|-0,84
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|3,51
|-3,04
|35,77
|Türk Telekom
|6,88
|-6,78
|-6,65
|Türk Traktör
|56,25
|-1,57
|6,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,30
|-4,36
|-11,19
|Ufuk Yatırım
|4,60
|23,99
|78,29
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,10
|49,76
|46,23
|Ulusoy Elektrik
|31,24
|-1,76
|17,44
|Ulusoy Un Sanayi
|10,94
|-13,86
|186,39
|Umpaş Holding
|0,61
|24,49
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,55
|3,33
|-8,28
|Utopya Turizm
|4,56
|-1,72
|-7,32
|Uzertaş Boya
|4,01
|28,12
|80,63
|Ülker Bisküvi
|22,42
|-5,40
|0,27
|Ünye Çimento
|5,08
|3,04
|-5,58
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|3,94
|-12,81
|Vakıf GMYO
|1,94
|1,04
|12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|0,94
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,64
|2,43
|-15,79
|Vakko Tekstil
|4,54
|-4,22
|0,00
|Vanet Gıda
|1,73
|-5,46
|20,98
|Verusa Holding
|19,38
|-0,10
|4,42
|Verusaturk Girisim
|4,74
|-2,83
|-9,87
|Vestel
|12,77
|-3,40
|1,19
|Vestel Beyaz Eşya
|18,21
|-7,66
|-15,69
|Viking Kağıt
|4,22
|-6,22
|125,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,63
|0,00
|8,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,00
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,29
|4,38
|48,17
|Yataş
|6,66
|0,60
|-9,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,98
|7,03
|22,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|-0,57
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,55
|12,24
|-14,06
|Yeşil Yapı
|0,54
|12,50
|-18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|12,76
|13,52
|13,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.119,80
|-2,74
|107,80
|Yonga Mobilya
|19,03
|61,00
|105,95
|Yükselen Çelik
|8,06
|1,64
|31,48
|Yünsa
|12,80
|9,87
|27,14
|Zorlu Enerji
|1,30
|3,17
|-20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)