Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 39.299,90 -4,15 30,22 İş Bankası (C) 4,87 -1,62 -24,02 İş Bankası (Kur.) 390.000,30 -2,50 85,72 İş Fin.Kir. 3,55 6,29 -6,58 İş Girişim 6,08 4,47 60,00 İş GMYO 1,57 1,29 -10,80 İş Y. Men. Değ. 5,43 -3,38 34,85 İş Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,02 İşbir Holding 570,00 3,83 32,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06 İttifak Holding 2,53 -3,07 -31,99 İz Hayvancılık Tarım 6,29 60,87 140,40 İzmir Demir Çelik 9,45 6,18 15,38 İzmir Fırça 2,15 10,82 19,44 Jantsa Jant Sanayi 52,20 -1,42 -1,86 Kafein Yazılım 16,91 -1,17 51,80 Kapital Yat. Holding 2,83 9,27 16,94 Kaplamin 5,95 -3,57 7,21 Kardemir (A) 3,23 42,92 21,89 Kardemir (B) 2,72 22,52 3,03 Kardemir (D) 2,43 9,95 -8,65 Karel Elektronik 15,16 -7,90 4,34 Karsan Otomotiv 1,77 6,63 12,03 Karsu Tekstil 2,97 1,02 -8,33 Kartonsan 436,00 -7,95 12,85 Katmerciler Ekipman 3,14 -5,71 -18,23 Kent Gıda 263,70 -5,69 50,00 Kerevitaş Gıda 4,04 -1,46 23,93 Kervansaray Yat. Holding 0,45 18,42 -18,18 Kiler GMYO 2,69 -1,10 -29,02 Klimasan Klima 16,12 -3,82 -26,99 Koç Holding 14,97 -2,41 -25,18 Konfrut Gıda 10,68 -1,57 36,57 Konya Çimento 244,00 -4,72 -10,06 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 -7,96 -18,21 Koza Altın 72,65 1,11 -1,89 Koza Madencilik 11,45 0,00 14,16 Körfez GMYO 2,46 -2,38 2,93 Kristal Kola 1,82 -0,55 20,53 Kron Telekomünikasyon 22,84 -6,85 79,56 Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 39,58 41,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -2,50 -5,45 Kütahya Porselen 15,97 36,38 141,24 Lider Faktoring 4,31 12,53 17,44 Link Bilgisayar 26,10 -8,74 43,80 Logo Yazılım 72,00 -2,44 18,42 Lokman Hekim Sağlık 6,78 0,00 17,30 Lüks Kadife 9,76 9,42 12,96 Makina Takım 1,57 1,29 -16,49 Mardin Çimento 5,59 -0,18 -5,57 Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71 Marmaris Altınyunus 71,00 -7,25 0,00 Marshall 47,08 -4,70 -0,97 Martı GMYO 1,20 15,38 18,81 Martı Otel 0,93 9,41 2,20 Mavi Giyim 40,00 -3,85 -30,92 Mazhar Zorlu Holding 13,00 -4,13 7,53 Mega Polietilen 3,47 38,80 57,73 Menderes Tekstil 1,49 0,00 13,74 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 19,99 17,59 2,83 Merko Gıda 1,37 -6,80 30,48 Metal Gayrimenkul 1,15 29,21 26,37 Metemtur Otelcilik 1,75 0,57 -1,69 Metro Holding 1,30 2,36 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 -0,57 -11,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -4,08 -61,37 Migros Ticaret 29,66 1,09 22,46 Milpa 2,87 0,35 31,05 Mistral GMYO 1,94 2,65 2,65 MLP Sağlık 15,37 2,26 -3,94 MMC San. ve Tic. Yat. 1,63 26,36 42,98 Mondi Tire Kutsan 6,67 -6,32 61,11 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 0,13 2,06 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,16 5,40 42,77 Net Holding 1,92 -9,86 -26,15 Netaş Telekom. 12,83 -2,80 -1,76 Niğbaş Niğde Beton 8,51 -5,86 37,26 Nuh Çimento 10,25 1,59 -6,69 Nurol GMYO 3,42 -1,44 -4,20 Odaş Elektrik 1,77 -1,12 22,43 Olmuksan-IP 4,44 -4,31 73,37 Orge Enerji Elektrik 5,14 2,59 3,63 Orma Orman Mahsulleri 4,27 -2,29 54,71 Osmanlı Menkul 7,80 -2,50 86,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,04 7,37 21,43 Otokar 123,00 -1,28 -16,35 Oyak Yat. Ort. 5,51 -1,78 136,48 Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -7,21 0,04 Özak GMYO 2,84 0,00 10,51 Özbal Çelik Boru 1,69 0,00 4,85 Özderici GMYO 1,49 0,00 -5,10 Özerden Plastik 2,31 -2,94 1,32 Panora GMYO 5,13 4,69 -8,42 Papilon Savunma 13,65 8,33 77,13 Park Elek.Madencilik 3,06 -0,33 0,33 Parsan 14,69 -0,07 -13,28 Pegasus 51,25 -3,30 -40,68 Peker GMYO 4,34 11,86 38,66 Penguen Gıda 3,17 -5,37 53,14 Pera GMYO 0,91 1,11 -3,19 Pergamon Dış Ticaret 8,02 -1,16 3,65 Petkim 3,66 3,10 -3,94 Petrokent Turizm 162,00 2,86 26,46 Pınar Et ve Un 21,70 -21,26 136,64 Pınar Su 6,45 -8,25 178,02 Pınar Süt 16,08 -8,48 26,91 Plastikkart 9,38 -2,29 1,19 Polisan Holding 2,41 -2,43 -20,13 Politeknik Metal 130,90 28,59 72,07 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,10 -13,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,24 7,19 QNB Finans Fin. Kir. 116,20 7,79 -9,99 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 682,90 1,74 19,28 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,99 2,73 34,42 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,05 -3,42 -17,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,70 1,18 14,12 QNB Finansbank 50,85 -0,10 35,60 Ral Yatırım Holding 9,00 6,13 32,35 Ray Sigorta 7,09 -1,53 107,31 Reysaş GMYO 4,90 -7,55 6,75 Reysaş Lojistik 6,43 -11,31 46,80 Rhea Girişim 1,95 -1,02 63,87 Rodrigo Tekstil 2,47 0,41 36,46 Royal Halı 1,90 2,15 38,69 RTA Laboratuvarları 35,98 60,77 1450,86 Sabancı Holding 8,01 -2,08 -12,17 Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 13,11 101,83 Salix Yatırım Holding 7,43 18,88 3,05 Sanel Mühendislik 5,24 12,21 29,38 Sanifoam Sünger 6,38 -10,01 27,60 Sanko Pazarlama 6,70 -0,59 -13,44 Saray Matbaacılık 2,07 7,81 15,64 Sarkuysan 5,35 -3,25 10,77 Sasa Polyester 9,31 6,64 20,44 Say Reklamcılık 2,78 -1,77 24,11 Sekuro Plastik 4,88 1,67 -8,96 Selçuk Ecza Deposu 7,23 -4,74 21,21 Selçuk Gıda 3,09 22,13 79,65 Senkron Güvenlik 2,87 1,06 5,13 Serve Film Prodüksiyon 5,60 33,33 252,20 Servet GMYO 15,51 1,04 82,47 Seyitler Kimya 12,81 2,32 88,66 Silverline Endüstri 2,34 -1,68 8,33 Sinpaş GMYO 1,03 -3,74 -11,21 Smartiks Yazılım 10,04 -0,20 2,34 Soda Sanayii 5,59 -4,28 -9,55 Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 41,66 202,01 Söktaş 3,00 2,74 13,21 Sönmez Filament 6,27 3,98 28,48 Sönmez Pamuklu 6,25 3,31 27,03 Sumaş Suni Tahta 11,20 -2,52 13,13 Şeker Fin. Kir. 4,81 -1,43 0,63 Şekerbank 1,03 3,00 -21,37 Şişe Cam 4,80 -1,03 -8,92 Şok Marketler 10,80 -1,19 0,37 T. Halk Bankası 5,44 4,62 -7,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,96 1,40 -3,76 T.S.K.B. 1,02 -0,97 -15,70 T.Tuborg 14,19 -1,87 19,24 Taç Tarım Ürünleri 7,51 60,47 140,71 Tat Gıda 7,22 -5,25 18,68 TAV Havalimanları 17,30 -4,95 -36,31 Taze Kuru Gıda 14,55 7,78 100,97 Tek-Art Turizm 1,23 -1,60 -2,38 Tekfen Holding 12,94 -9,19 -30,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 2,65 75,24 Temapol Polimer Plastik 5,78 11,37 10,73 TGS Dış Ticaret 4,29 0,94 -8,14 Tofaş Oto. Fab. 19,62 -12,18 -15,80 Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64 Trabzon Liman 10,52 -0,75 -1,31 Trabzonspor Sportif 5,36 1,13 149,30 Trakya Cam 3,19 -1,24 -8,86 Trend GMYO 3,00 14,07 36,36 TSKB GMYO 1,67 -4,57 24,63 Tuğçelik 4,54 -3,40 14,94 Tukaş 15,25 7,02 23,48 Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87 Turkcell 13,40 -3,94 -2,90 Tümosan Motor ve Traktör 5,53 -1,78 -13,73 Tüpraş 84,95 -6,44 -33,00 Türk Hava Yolları 10,60 -0,84 -26,69 Türk Prysmian Kablo 3,51 -3,04 35,77 Türk Telekom 6,88 -6,78 -6,65 Türk Traktör 56,25 -1,57 6,31 Türker Proje Gayrimenkul 37,30 -4,36 -11,19 Ufuk Yatırım 4,60 23,99 78,29 Ulaşlar Turizm Yat. 3,10 49,76 46,23 Ulusoy Elektrik 31,24 -1,76 17,44 Ulusoy Un Sanayi 10,94 -13,86 186,39 Umpaş Holding 0,61 24,49 -1,61 Uşak Seramik 1,55 3,33 -8,28 Utopya Turizm 4,56 -1,72 -7,32 Uzertaş Boya 4,01 28,12 80,63 Ülker Bisküvi 22,42 -5,40 0,27 Ünye Çimento 5,08 3,04 -5,58 Vakıf Fin. Kir. 2,11 3,94 -12,81 Vakıf GMYO 1,94 1,04 12,07 Vakıf Yat. Ort. 2,14 0,94 -8,15 Vakıflar Bankası 4,64 2,43 -15,79 Vakko Tekstil 4,54 -4,22 0,00 Vanet Gıda 1,73 -5,46 20,98 Verusa Holding 19,38 -0,10 4,42 Verusaturk Girisim 4,74 -2,83 -9,87 Vestel 12,77 -3,40 1,19 Vestel Beyaz Eşya 18,21 -7,66 -15,69 Viking Kağıt 4,22 -6,22 125,67 Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,00 8,68 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -15,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,29 4,38 48,17 Yataş 6,66 0,60 -9,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,98 7,03 22,98 Yeni Gimat GMYO 12,23 -0,57 2,16 Yeşil GMYO 0,55 12,24 -14,06 Yeşil Yapı 0,54 12,50 -18,18 Yeşil Yatırım Holding 12,76 13,52 13,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.119,80 -2,74 107,80 Yonga Mobilya 19,03 61,00 105,95 Yükselen Çelik 8,06 1,64 31,48 Yünsa 12,80 9,87 27,14 Zorlu Enerji 1,30 3,17 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)