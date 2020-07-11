Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.250,00 -3,18 56,56 İş Bankası (C) 5,27 -2,04 -17,78 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 9,02 112,86 İş Fin.Kir. 3,82 -9,91 0,53 İş Girişim 7,53 1,76 98,16 İş GMYO 2,02 -1,46 14,77 İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,21 62,17 İş Yat. Ort. 2,52 -7,35 56,39 İşbir Holding 1.230,00 -11,83 186,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -8,65 53,23 İttifak Holding 3,33 -9,26 -10,48 İz Hayvancılık Tarım 5,18 -3,18 97,98 İzmir Demir Çelik 16,27 13,54 98,66 İzmir Fırça 2,89 21,43 60,56 Jantsa Jant Sanayi 74,20 1,78 39,51 Kafein Yazılım 18,20 -8,95 63,88 Kapital Yat. Holding 3,51 -10,00 45,04 Kaplamin 9,75 -8,45 75,68 Kardemir (A) 4,30 -10,42 62,26 Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89 Kardemir (D) 3,03 -4,11 13,91 Karel Elektronik 15,84 -7,96 9,02 Karsan Otomotiv 3,43 -0,29 117,09 Karsu Tekstil 4,89 25,71 50,93 Kartonsan 490,00 6,92 26,83 Katmerciler Ekipman 4,68 -10,86 21,87 Kent Gıda 938,00 49,72 433,56 Kerevitaş Gıda 4,87 -5,07 49,39 Kervansaray Yat. Holding 0,47 4,44 -14,55 Kiler GMYO 5,90 32,29 55,67 Klimasan Klima 15,65 -5,44 -26,23 Koç Holding 17,14 -1,78 -14,34 Konfrut Gıda 10,12 -6,73 29,41 Konya Çimento 293,60 2,73 8,22 Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -4,98 -5,39 Koza Altın 81,10 -2,05 9,52 Koza Madencilik 12,90 -1,60 28,61 Körfez GMYO 2,99 -14,57 25,10 Kristal Kola 2,06 -10,43 36,42 Kron Telekomünikasyon 26,80 -6,75 110,69 Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -2,76 133,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 9,20 72,73 Kütahya Porselen 39,80 2,47 501,21 Lider Faktoring 3,24 20,45 76,57 Link Bilgisayar 24,42 -9,15 34,55 Logo Yazılım 88,05 6,73 44,82 Lokman Hekim Sağlık 9,23 20,18 59,69 Lüks Kadife 21,86 35,78 153,01 Makina Takım 2,30 -6,88 22,34 Marka Yatırım Holding 2,64 -0,75 123,73 Marmaris Altınyunus 103,40 20,37 45,63 Marshall 82,90 2,35 74,38 Martı GMYO 2,29 -2,14 126,73 Martı Otel 1,20 -10,45 31,87 Mavi Giyim 44,74 -9,32 -22,73 Mazhar Zorlu Holding 16,56 -0,24 36,97 Mega Polietilen 4,91 13,13 123,18 Menderes Tekstil 3,06 -5,56 133,59 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 22,38 -4,36 15,12 Merko Gıda 1,53 -7,27 45,71 Metemtur Otelcilik 2,37 -5,20 33,15 Metro Holding 1,78 -8,25 28,99 Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 4,57 86,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -6,67 -55,37 Migros Ticaret 41,88 5,86 72,91 Milpa 3,77 -10,87 72,15 Mistral GMYO 2,39 -13,72 26,46 MLP Sağlık 20,04 3,57 25,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 -2,25 52,63 Mondi Tire Kutsan 6,50 -14,25 57,00 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 15,07 100,47 Net Holding 2,37 -9,54 -8,85 Netaş Telekom. 14,87 -5,23 13,86 Niğbaş Niğde Beton 14,01 16,75 125,97 Nuh Çimento 16,01 -1,29 45,75 Nurol GMYO 4,44 -4,93 24,37 Odaş Elektrik 2,69 2,67 86,07 Olmuksan-IP 5,29 2,52 106,56 Orge Enerji Elektrik 6,86 2,39 38,31 Orma Orman Mahsulleri 7,35 24,58 166,30 Osmanlı Menkul 13,00 20,59 210,94 Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -2,97 75,00 Otokar 156,50 0,26 6,43 Oyak Çimento 8,45 0,48 53,70 Oyak Yat. Ort. 6,70 -7,33 190,21 Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -7,02 2,95 Özak GMYO 4,23 -1,17 64,59 Özbal Çelik Boru 3,82 -4,98 136,99 Özderici GMYO 2,25 -8,16 43,31 Özerden Plastik 2,28 -2,56 0,00 Panora GMYO 5,48 -4,03 -2,17 Papilon Savunma 15,90 -9,81 106,32 Park Elek.Madencilik 3,94 -10,86 29,18 Parsan 18,60 -9,62 9,80 Pegasus 51,65 -2,46 -40,22 Peker GMYO 8,70 0,12 177,96 Penguen Gıda 4,14 -10,78 100,00 Pera GMYO 1,46 2,10 55,32 Pergamon Dış Ticaret 10,30 -4,54 33,11 Petkim 4,17 0,24 9,45 Petrokent Turizm 276,80 60,93 116,08 Pınar Et ve Un 18,38 -6,70 100,44 Pınar Su 5,51 -7,55 137,50 Pınar Süt 18,15 -4,47 43,25 Plastikkart 14,28 0,92 54,05 Polisan Holding 2,96 -8,64 -1,91 Politeknik Metal 137,00 4,98 80,09 Prizma Press Matbaacılık 4,13 -9,43 -3,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 -3,12 7,46 QNB Finans Fin. Kir. 88,90 -5,38 -31,14 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,88 16,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,44 1,69 36,15 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,59 -1,44 -5,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 29,64 11,22 31,62 QNB Finansbank 43,32 -3,56 15,52 Ral Yatırım Holding 17,26 4,23 153,82 Ray Sigorta 5,82 -9,91 70,18 Reysaş GMYO 5,37 -4,79 16,99 Reysaş Lojistik 5,85 -5,65 33,56 Rhea Girişim 2,09 -14,69 75,63 Rodrigo Tekstil 2,55 -5,56 40,88 Royal Halı 2,10 -3,67 53,28 RTA Laboratuvarları 37,46 13,79 1514,66 Sabancı Holding 9,10 -0,11 -0,22 Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -8,12 97,25 Salix Yatırım Holding 9,97 -7,69 38,28 Sanel Mühendislik 3,79 -7,33 29,17 Sanifoam Sünger 5,58 -10,72 11,60 Sanko Pazarlama 7,55 -4,55 -2,45 Saray Matbaacılık 2,99 -4,47 131,28 Sarkuysan 7,15 2,88 48,03 Sasa Polyester 10,93 -3,36 41,40 Say Reklamcılık 3,94 -11,86 75,89 Sekuro Plastik 7,10 4,11 32,46 Selçuk Ecza Deposu 8,36 -8,63 40,16 Selçuk Gıda 2,89 -3,99 68,02 Senkron Güvenlik 2,75 -15,64 0,73 Serve Film Prodüksiyon 6,37 3,58 300,63 Servet GMYO 16,85 0,84 98,24 Seyitler Kimya 8,74 -5,62 28,72 Silverline Endüstri 4,19 -2,33 93,98 Sinpaş GMYO 1,44 -11,11 24,14 Smartiks Yazılım 8,21 -11,63 -16,31 Soda Sanayii 6,88 6,50 16,08 Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -2,54 198,74 Söktaş 2,82 -9,03 65,83 Sönmez Filament 8,19 0,49 67,83 Sönmez Pamuklu 8,69 -1,70 76,63 Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80 Şeker Fin. Kir. 4,43 -8,66 -7,32 Şekerbank 1,54 -3,75 17,56 Şişe Cam 6,12 6,62 19,49 Şok Marketler 13,03 -4,75 21,10 T. Halk Bankası 5,90 -3,12 -0,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,98 -7,20 T.S.K.B. 1,21 -6,20 0,00 T.Tuborg 15,06 -1,05 26,55 Taç Tarım Ürünleri 5,90 1,55 89,10 Tat Gıda 9,76 -1,31 60,43 TAV Havalimanları 17,05 -8,58 -37,23 Taze Kuru Gıda 16,05 0,69 121,69 Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06 Tekfen Holding 17,10 1,66 -7,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -6,86 58,33 Temapol Polimer Plastik 7,42 -9,51 42,15 TGS Dış Ticaret 7,60 21,60 62,74 Tofaş Oto. Fab. 25,40 -2,76 9,00 Torunlar GMYO 3,63 -5,71 32,00 Trabzon Liman 13,51 -8,65 26,74 Trabzonspor Sportif 6,24 -7,42 190,23 Trakya Cam 4,51 20,91 33,00 Trend GMYO 4,91 16,63 123,18 TSKB GMYO 3,07 -10,76 129,10 Tuğçelik 5,32 -4,66 34,68 Tukaş 8,68 -2,47 -29,72 Turcas Petrol 3,55 -1,93 32,96 Turkcell 16,09 0,69 16,59 Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -8,42 6,86 Tüpraş 85,45 -1,50 -32,61 Türk Hava Yolları 11,83 -0,76 -18,19 Türk Prysmian Kablo 5,65 -5,66 118,95 Türk Telekom 7,90 -3,19 7,19 Türk Traktör 89,65 9,33 69,44 Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -5,32 31,31 Ufuk Yatırım 5,30 -2,57 105,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -16,67 121,70 Ulusoy Elektrik 38,70 4,09 45,49 Ulusoy Un Sanayi 9,09 -8,55 137,96 Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97 Uşak Seramik 1,63 -9,44 34,33 Utopya Turizm 6,46 -8,63 31,30 Uzertaş Boya 4,98 -2,73 124,32 Ülker Bisküvi 25,34 2,26 13,33 Vakıf Fin. Kir. 2,76 -12,93 14,05 Vakıf GMYO 2,85 -8,36 64,65 Vakıf Yat. Ort. 5,67 29,45 211,34 Vakıflar Bankası 4,87 -5,07 -11,62 Vakko Tekstil 5,05 -9,01 11,23 Vanet Gıda 1,71 1,79 19,58 Verusa Holding 27,50 -3,37 48,24 Verusaturk Girisim 5,42 -6,87 3,07 Vestel 16,36 -0,18 29,64 Vestel Beyaz Eşya 26,82 0,75 24,17 Viking Kağıt 4,60 -13,21 145,99 Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -6,60 52,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,55 -7,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,89 65,55 Yataş 8,19 -5,65 11,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 2,05 85,71 Yeni Gimat GMYO 11,94 0,08 -0,26 Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87 Yeşil Yapı 0,98 -5,77 48,48 Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,80 41,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -1,28 135,99 Yonga Mobilya 24,88 -4,67 169,26 Yükselen Çelik 11,40 -3,88 85,97 Yünsa 15,91 -1,36 58,03 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,83 1,66 Zorlu Enerji 2,54 13,90 55,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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