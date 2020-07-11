Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,00 -3,18 56,56
İş Bankası (C) 5,27 -2,04 -17,78
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 9,02 112,86
İş Fin.Kir. 3,82 -9,91 0,53
İş Girişim 7,53 1,76 98,16
İş GMYO 2,02 -1,46 14,77
İş Y. Men. Değ. 6,53 -1,21 62,17
İş Yat. Ort. 2,52 -7,35 56,39
İşbir Holding 1.230,00 -11,83 186,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -8,65 53,23
İttifak Holding 3,33 -9,26 -10,48
İz Hayvancılık Tarım 5,18 -3,18 97,98
İzmir Demir Çelik 16,27 13,54 98,66
İzmir Fırça 2,89 21,43 60,56
Jantsa Jant Sanayi 74,20 1,78 39,51
Kafein Yazılım 18,20 -8,95 63,88
Kapital Yat. Holding 3,51 -10,00 45,04
Kaplamin 9,75 -8,45 75,68
Kardemir (A) 4,30 -10,42 62,26
Kardemir (B) 3,35 -1,76 26,89
Kardemir (D) 3,03 -4,11 13,91
Karel Elektronik 15,84 -7,96 9,02
Karsan Otomotiv 3,43 -0,29 117,09
Karsu Tekstil 4,89 25,71 50,93
Kartonsan 490,00 6,92 26,83
Katmerciler Ekipman 4,68 -10,86 21,87
Kent Gıda 938,00 49,72 433,56
Kerevitaş Gıda 4,87 -5,07 49,39
Kervansaray Yat. Holding 0,47 4,44 -14,55
Kiler GMYO 5,90 32,29 55,67
Klimasan Klima 15,65 -5,44 -26,23
Koç Holding 17,14 -1,78 -14,34
Konfrut Gıda 10,12 -6,73 29,41
Konya Çimento 293,60 2,73 8,22
Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -4,98 -5,39
Koza Altın 81,10 -2,05 9,52
Koza Madencilik 12,90 -1,60 28,61
Körfez GMYO 2,99 -14,57 25,10
Kristal Kola 2,06 -10,43 36,42
Kron Telekomünikasyon 26,80 -6,75 110,69
Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 -2,76 133,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 9,20 72,73
Kütahya Porselen 39,80 2,47 501,21
Lider Faktoring 3,24 20,45 76,57
Link Bilgisayar 24,42 -9,15 34,55
Logo Yazılım 88,05 6,73 44,82
Lokman Hekim Sağlık 9,23 20,18 59,69
Lüks Kadife 21,86 35,78 153,01
Makina Takım 2,30 -6,88 22,34
Marka Yatırım Holding 2,64 -0,75 123,73
Marmaris Altınyunus 103,40 20,37 45,63
Marshall 82,90 2,35 74,38
Martı GMYO 2,29 -2,14 126,73
Martı Otel 1,20 -10,45 31,87
Mavi Giyim 44,74 -9,32 -22,73
Mazhar Zorlu Holding 16,56 -0,24 36,97
Mega Polietilen 4,91 13,13 123,18
Menderes Tekstil 3,06 -5,56 133,59
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,38 -4,36 15,12
Merko Gıda 1,53 -7,27 45,71
Metemtur Otelcilik 2,37 -5,20 33,15
Metro Holding 1,78 -8,25 28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 4,57 86,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -6,67 -55,37
Migros Ticaret 41,88 5,86 72,91
Milpa 3,77 -10,87 72,15
Mistral GMYO 2,39 -13,72 26,46
MLP Sağlık 20,04 3,57 25,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 -2,25 52,63
Mondi Tire Kutsan 6,50 -14,25 57,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,50 15,07 100,47
Net Holding 2,37 -9,54 -8,85
Netaş Telekom. 14,87 -5,23 13,86
Niğbaş Niğde Beton 14,01 16,75 125,97
Nuh Çimento 16,01 -1,29 45,75
Nurol GMYO 4,44 -4,93 24,37
Odaş Elektrik 2,69 2,67 86,07
Olmuksan-IP 5,29 2,52 106,56
Orge Enerji Elektrik 6,86 2,39 38,31
Orma Orman Mahsulleri 7,35 24,58 166,30
Osmanlı Menkul 13,00 20,59 210,94
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -2,97 75,00
Otokar 156,50 0,26 6,43
Oyak Çimento 8,45 0,48 53,70
Oyak Yat. Ort. 6,70 -7,33 190,21
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 -7,02 2,95
Özak GMYO 4,23 -1,17 64,59
Özbal Çelik Boru 3,82 -4,98 136,99
Özderici GMYO 2,25 -8,16 43,31
Özerden Plastik 2,28 -2,56 0,00
Panora GMYO 5,48 -4,03 -2,17
Papilon Savunma 15,90 -9,81 106,32
Park Elek.Madencilik 3,94 -10,86 29,18
Parsan 18,60 -9,62 9,80
Pegasus 51,65 -2,46 -40,22
Peker GMYO 8,70 0,12 177,96
Penguen Gıda 4,14 -10,78 100,00
Pera GMYO 1,46 2,10 55,32
Pergamon Dış Ticaret 10,30 -4,54 33,11
Petkim 4,17 0,24 9,45
Petrokent Turizm 276,80 60,93 116,08
Pınar Et ve Un 18,38 -6,70 100,44
Pınar Su 5,51 -7,55 137,50
Pınar Süt 18,15 -4,47 43,25
Plastikkart 14,28 0,92 54,05
Polisan Holding 2,96 -8,64 -1,91
Politeknik Metal 137,00 4,98 80,09
Prizma Press Matbaacılık 4,13 -9,43 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 -3,12 7,46
QNB Finans Fin. Kir. 88,90 -5,38 -31,14
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 665,50 0,88 16,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,44 1,69 36,15
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 37,59 -1,44 -5,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 29,64 11,22 31,62
QNB Finansbank 43,32 -3,56 15,52
Ral Yatırım Holding 17,26 4,23 153,82
Ray Sigorta 5,82 -9,91 70,18
Reysaş GMYO 5,37 -4,79 16,99
Reysaş Lojistik 5,85 -5,65 33,56
Rhea Girişim 2,09 -14,69 75,63
Rodrigo Tekstil 2,55 -5,56 40,88
Royal Halı 2,10 -3,67 53,28
RTA Laboratuvarları 37,46 13,79 1514,66
Sabancı Holding 9,10 -0,11 -0,22
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -8,12 97,25
Salix Yatırım Holding 9,97 -7,69 38,28
Sanel Mühendislik 3,79 -7,33 29,17
Sanifoam Sünger 5,58 -10,72 11,60
Sanko Pazarlama 7,55 -4,55 -2,45
Saray Matbaacılık 2,99 -4,47 131,28
Sarkuysan 7,15 2,88 48,03
Sasa Polyester 10,93 -3,36 41,40
Say Reklamcılık 3,94 -11,86 75,89
Sekuro Plastik 7,10 4,11 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -8,63 40,16
Selçuk Gıda 2,89 -3,99 68,02
Senkron Güvenlik 2,75 -15,64 0,73
Serve Film Prodüksiyon 6,37 3,58 300,63
Servet GMYO 16,85 0,84 98,24
Seyitler Kimya 8,74 -5,62 28,72
Silverline Endüstri 4,19 -2,33 93,98
Sinpaş GMYO 1,44 -11,11 24,14
Smartiks Yazılım 8,21 -11,63 -16,31
Soda Sanayii 6,88 6,50 16,08
Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 -2,54 198,74
Söktaş 2,82 -9,03 65,83
Sönmez Filament 8,19 0,49 67,83
Sönmez Pamuklu 8,69 -1,70 76,63
Sumaş Suni Tahta 12,85 -1,15 29,80
Şeker Fin. Kir. 4,43 -8,66 -7,32
Şekerbank 1,54 -3,75 17,56
Şişe Cam 6,12 6,62 19,49
Şok Marketler 13,03 -4,75 21,10
T. Halk Bankası 5,90 -3,12 -0,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 -0,98 -7,20
T.S.K.B. 1,21 -6,20 0,00
T.Tuborg 15,06 -1,05 26,55
Taç Tarım Ürünleri 5,90 1,55 89,10
Tat Gıda 9,76 -1,31 60,43
TAV Havalimanları 17,05 -8,58 -37,23
Taze Kuru Gıda 16,05 0,69 121,69
Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06
Tekfen Holding 17,10 1,66 -7,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -6,86 58,33
Temapol Polimer Plastik 7,42 -9,51 42,15
TGS Dış Ticaret 7,60 21,60 62,74
Tofaş Oto. Fab. 25,40 -2,76 9,00
Torunlar GMYO 3,63 -5,71 32,00
Trabzon Liman 13,51 -8,65 26,74
Trabzonspor Sportif 6,24 -7,42 190,23
Trakya Cam 4,51 20,91 33,00
Trend GMYO 4,91 16,63 123,18
TSKB GMYO 3,07 -10,76 129,10
Tuğçelik 5,32 -4,66 34,68
Tukaş 8,68 -2,47 -29,72
Turcas Petrol 3,55 -1,93 32,96
Turkcell 16,09 0,69 16,59
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 -8,42 6,86
Tüpraş 85,45 -1,50 -32,61
Türk Hava Yolları 11,83 -0,76 -18,19
Türk Prysmian Kablo 5,65 -5,66 118,95
Türk Telekom 7,90 -3,19 7,19
Türk Traktör 89,65 9,33 69,44
Türker Proje Gayrimenkul 55,15 -5,32 31,31
Ufuk Yatırım 5,30 -2,57 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 -16,67 121,70
Ulusoy Elektrik 38,70 4,09 45,49
Ulusoy Un Sanayi 9,09 -8,55 137,96
Umpaş Holding 0,75 -3,85 20,97
Uşak Seramik 1,63 -9,44 34,33
Utopya Turizm 6,46 -8,63 31,30
Uzertaş Boya 4,98 -2,73 124,32
Ülker Bisküvi 25,34 2,26 13,33
Vakıf Fin. Kir. 2,76 -12,93 14,05
Vakıf GMYO 2,85 -8,36 64,65
Vakıf Yat. Ort. 5,67 29,45 211,34
Vakıflar Bankası 4,87 -5,07 -11,62
Vakko Tekstil 5,05 -9,01 11,23
Vanet Gıda 1,71 1,79 19,58
Verusa Holding 27,50 -3,37 48,24
Verusaturk Girisim 5,42 -6,87 3,07
Vestel 16,36 -0,18 29,64
Vestel Beyaz Eşya 26,82 0,75 24,17
Viking Kağıt 4,60 -13,21 145,99
Yapı Kredi Koray GMYO 3,68 -6,60 52,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -2,55 -7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,38 -3,89 65,55
Yataş 8,19 -5,65 11,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 2,05 85,71
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,08 -0,26
Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87
Yeşil Yapı 0,98 -5,77 48,48
Yeşil Yatırım Holding 15,88 -4,80 41,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 -1,28 135,99
Yonga Mobilya 24,88 -4,67 169,26
Yükselen Çelik 11,40 -3,88 85,97
Yünsa 15,91 -1,36 58,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,83 1,66
Zorlu Enerji 2,54 13,90 55,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi
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16:32
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16:28
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15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
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