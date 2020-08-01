Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)293.500,00 76,99İş Bankası (B)45.

Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)293.500,00 76,99
İş Bankası (B)45.000,00-3,2349,10
İş Bankası (C)4,80-9,26-25,12
İş Bankası (Kur.)403.000,00 91,91
İş Fin.Kir.4,04-4,496,32
İş Girişim8,33-7,24119,21
İş GMYO2,02-5,6114,77
İş Y. Men. Değ.7,904,5096,19
İş Yat. Ort.2,9210,1981,22
İşbir Holding1.450,007,46237,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-3,1648,39
İttifak Holding3,56-19,64-4,30
İz Hayvancılık Tarım4,92-1,0188,04
İzmir Demir Çelik18,180,44121,98
İzmir Fırça2,70-2,8850,00
Jantsa Jant Sanayi111,107,66108,88
Kafein Yazılım18,74-1,0068,74
Kaplamin9,730,1075,32
Kardemir (A)4,402,3366,04
Kardemir (B)3,42-3,6629,55
Kardemir (D)2,99-3,5512,41
Karel Elektronik17,403,0219,75
Karsan Otomotiv2,94-4,8586,08
Karsu Tekstil5,74-4,8177,16
Kartonsan675,90-3,9674,95
Katmerciler Ekipman5,161,5734,38
Kent Gıda2.167,20-1,991132,76
Kerevitaş Gıda5,38-0,5565,03
Kervansaray Yat. Holding0,46-4,17-16,36
Kiler GMYO6,5510,0872,82
Klimasan Klima15,82-6,11-25,43
Koç Holding16,17-7,34-19,19
Konfrut Gıda12,4511,3659,21
Konya Çimento471,0013,8273,61
Kordsa Teknik Tekstil11,91-3,64-6,34
Koza Altın86,45-0,8016,75
Koza Madencilik14,24-1,7941,97
Körfez GMYO6,6546,15178,24
Kristal Kola2,15-9,6642,38
Kron Telekomünikasyon29,96-3,35135,53
Kuştur Kuşadası Turizm93,1533,07296,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,82-1,0570,91
Kütahya Porselen32,60-2,92392,45
Lider Faktoring3,081,3267,85
Link Bilgisayar25,64-7,5041,27
Logo Yazılım90,15-2,3348,27
Lokman Hekim Sağlık8,31-4,1543,77
Lüks Kadife19,25-3,17122,80
Makina Takım2,361,7225,53
Marka Yatırım Holding2,58-5,49118,64
Marmaris Altınyunus125,90-4,3377,32
Marshall146,7046,26208,58
Martı GMYO2,12-5,78109,90
Martı Otel1,20-8,4031,87
Mavi Giyim41,44-8,84-28,43
Mazhar Zorlu Holding15,782,5330,52
Mega Polietilen4,07-0,73220,86
Menderes Tekstil3,041,33132,06
Mensa0,31 -3,13
Merit Turizm36,46-0,4487,55
Merko Gıda1,91-1,5581,90
Metemtur Otelcilik2,30-4,9629,21
Metro Holding1,98-3,4143,48
Metro Petrol ve Tesisleri3,70-3,9088,78
Metro Yatırım Ortaklığı2,47-0,80-53,68
Migros Ticaret44,764,1984,81
Milpa3,85-0,7775,80
Mistral GMYO2,68-2,9041,80
MLP Sağlık17,41-4,768,81
MMC San. ve Tic. Yat.1,740,0052,63
Mondi Tire Kutsan6,20-5,4949,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.102,800,052,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret23,96-4,0188,36
Net Holding2,52-1,56-3,08
Netaş Telekom.16,63-6,7327,34
Niğbaş Niğde Beton16,01-14,70158,23
Nuh Çimento17,772,1961,77
Nurol GMYO7,5611,18111,76
Odaş Elektrik2,52-7,0174,31
Olmuksan-IP5,12-1,5499,92
Orge Enerji Elektrik7,27-3,0746,57
Orma Orman Mahsulleri12,2513,95343,84
Osmanlı Menkul12,51-17,37199,62
Ostim Endüstriyel Yat2,82-4,0867,86
Otokar168,10-0,4714,32
Oyak Çimento8,31-5,5751,16
Oyak Yat. Ort.6,48-3,71180,68
Oylum Sınai Yatırımlar3,41-10,5010,40
Özak GMYO4,63-3,3480,16
Özbal Çelik Boru3,30-8,08104,73
Özderici GMYO2,37-4,4450,96
Özerden Plastik2,06-4,19-9,65
Panora GMYO5,54-3,82-1,10
Papilon Savunma16,01-5,88107,75
Park Elek.Madencilik4,26-5,9639,67
Parsan19,15-2,5413,05
Pegasus47,82-7,06-44,65
Peker GMYO11,1522,39256,23
Penguen Gıda3,0210,62229,91
Pera GMYO1,63-9,9473,40
Pergamon Dış Ticaret11,94-5,2454,31
Petkim3,91-7,352,62
Petrokent Turizm954,6046,39645,20
Pınar Et ve Un19,35-3,01111,01
Pınar Su5,45-4,39134,91
Pınar Süt19,82-0,6556,43
Plastikkart12,27-7,1932,36
Polisan Holding3,292,179,03
Politeknik Metal161,1017,59111,77
Prizma Press Matbaacılık3,93-4,15-8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.194,500,197,83
QNB Finans Fin. Kir.179,6046,2539,12
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF680,102,5518,79
QNB Finans Portföy Altın BYF38,904,5449,44
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF36,20-5,90-9,27
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,4016,4197,16
QNB Finansbank88,9546,18137,20
Ral Yatırım Holding22,0010,22223,53
Ray Sigorta6,18-7,2180,70
Reysaş GMYO5,00-6,028,93
Reysaş Lojistik5,10-7,2716,44
Rhea Girişim2,830,35137,82
Rodrigo Tekstil2,65-1,1246,41
Royal Halı2,11-1,8654,01
RTA Laboratuvarları37,468,521514,66
Sabancı Holding8,38-8,21-8,11
Safkar Ege Soğutmacılık4,13-7,1989,45
Sanel Mühendislik3,64-2,6724,06
Sanifoam Sünger5,78-4,3015,60
Sanko Pazarlama7,79-2,261,83
Saray Matbaacılık3,633,42180,79
Sarkuysan6,81-5,1542,88
Sasa Polyester13,53-1,2475,03
Say Reklamcılık4,31-4,6592,41
Sekuro Plastik7,70-0,7743,66
Selçuk Ecza Deposu8,49-2,1942,34
Selçuk Gıda3,538,95105,23
Senkron Güvenlik2,39-7,72-12,45
Serve Film Prodüksiyon6,02-4,44278,62
Servet GMYO22,888,95169,18
Seyitler Kimya8,84-1,8930,19
Silverline Endüstri3,86-0,5278,70
Sinpaş GMYO1,52-2,5631,03
Smartiks Yazılım7,88-6,19-19,67
Soda Sanayii6,52-11,0510,01
Sodaş Sodyum Sanayii12,00-0,58212,00
Söktaş4,2520,40149,92
Sönmez Filament10,066,68106,15
Sönmez Pamuklu9,974,07102,64
Sumaş Suni Tahta18,2018,9583,84
Şeker Fin. Kir.4,997,084,39
Şekerbank1,48-8,6412,98
Şişe Cam5,77-10,6812,65
Şok Marketler13,43-5,4224,81
T. Halk Bankası5,52-5,64-6,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası46,40-13,036,42
T.S.K.B.1,13-9,60-6,61
T.Tuborg14,73-3,0923,78
Taç Tarım Ürünleri5,09-6,7863,14
Tat Gıda11,413,0787,55
TAV Havalimanları16,60-7,37-38,89
Taze Kuru Gıda51,9540,71617,54
Tek-Art Turizm1,72-7,0336,51
Tekfen Holding15,30-7,55-17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,411,5852,62
Temapol Polimer Plastik7,98-4,0952,87
TGS Dış Ticaret8,554,9183,08
Tofaş Oto. Fab.25,42-0,789,09
Torunlar GMYO4,35-8,8158,18
Trabzon Liman13,76-5,9529,08
Trabzonspor Sportif4,01-4,3086,51
Trakya Cam3,78-12,3011,47
Trend GMYO5,4313,60146,82
TSKB GMYO3,460,87158,21
Tuğçelik6,12-2,5554,94
Tukaş8,851,72-28,34
Turcas Petrol3,60-4,5134,83
Turkcell14,86-7,477,68
Tümosan Motor ve Traktör7,81-5,7921,84
Tüpraş82,55-5,50-34,90
Türk Hava Yolları10,69-8,94-26,07
Türk Prysmian Kablo5,60-1,75117,01
Türk Telekom7,24-8,020,34
Türk Traktör108,007,04104,12
Türker Proje Gayrimenkul60,350,4243,69
Ufuk Yatırım6,85-7,93165,50
Ulaşlar Turizm Yat.5,00-0,20135,85
Ulusoy Elektrik43,300,0562,78
Ulusoy Un Sanayi9,941,22160,21
Umpaş Holding0,69-9,2111,29
Uşak Seramik1,74-4,9243,39
Utopya Turizm7,21-1,5046,54
Uzertaş Boya4,36-5,2296,40
Ülker Bisküvi26,06-1,9616,55
Vakıf Fin. Kir.4,7445,8595,87
Vakıf GMYO3,4211,4097,58
Vakıf Yat. Ort.13,0646,25617,13
Vakıflar Bankası4,50-7,79-18,33
Vakko Tekstil5,15-3,0113,44
Vanet Gıda1,68-4,0017,48
Verusa Holding28,72-1,7854,82
Verusaturk Girisim5,890,1712,00
Vestel17,52-2,6138,83
Vestel Beyaz Eşya27,60-4,3030,82
Viking Kağıt4,81-7,68157,22
Yapı Kredi Koray GMYO3,94-2,4862,81
Yapı ve Kredi Bank.2,14-9,32-13,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.13,82-2,88120,91
Yataş9,021,4622,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,83-2,7575,78
Yeni Gimat GMYO11,90-1,41-0,59
Yeşil GMYO0,91-7,1442,19
Yeşil Yapı0,95-5,0043,94
Yeşil Yatırım Holding18,500,1664,74
Yibitaş İnşaat Malzeme7.517,006,62155,25
Yonga Mobilya27,80-5,30201,11
Yükselen Çelik16,0019,85161,01
Yünsa14,06-8,8839,65
Zorlu Enerji2,42-8,3348,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi
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