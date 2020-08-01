Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|-3,23
|49,10
|İş Bankası (C)
|4,80
|-9,26
|-25,12
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,04
|-4,49
|6,32
|İş Girişim
|8,33
|-7,24
|119,21
|İş GMYO
|2,02
|-5,61
|14,77
|İş Y. Men. Değ.
|7,90
|4,50
|96,19
|İş Yat. Ort.
|2,92
|10,19
|81,22
|İşbir Holding
|1.450,00
|7,46
|237,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-3,16
|48,39
|İttifak Holding
|3,56
|-19,64
|-4,30
|İz Hayvancılık Tarım
|4,92
|-1,01
|88,04
|İzmir Demir Çelik
|18,18
|0,44
|121,98
|İzmir Fırça
|2,70
|-2,88
|50,00
|Jantsa Jant Sanayi
|111,10
|7,66
|108,88
|Kafein Yazılım
|18,74
|-1,00
|68,74
|Kaplamin
|9,73
|0,10
|75,32
|Kardemir (A)
|4,40
|2,33
|66,04
|Kardemir (B)
|3,42
|-3,66
|29,55
|Kardemir (D)
|2,99
|-3,55
|12,41
|Karel Elektronik
|17,40
|3,02
|19,75
|Karsan Otomotiv
|2,94
|-4,85
|86,08
|Karsu Tekstil
|5,74
|-4,81
|77,16
|Kartonsan
|675,90
|-3,96
|74,95
|Katmerciler Ekipman
|5,16
|1,57
|34,38
|Kent Gıda
|2.167,20
|-1,99
|1132,76
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|-0,55
|65,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|6,55
|10,08
|72,82
|Klimasan Klima
|15,82
|-6,11
|-25,43
|Koç Holding
|16,17
|-7,34
|-19,19
|Konfrut Gıda
|12,45
|11,36
|59,21
|Konya Çimento
|471,00
|13,82
|73,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-3,64
|-6,34
|Koza Altın
|86,45
|-0,80
|16,75
|Koza Madencilik
|14,24
|-1,79
|41,97
|Körfez GMYO
|6,65
|46,15
|178,24
|Kristal Kola
|2,15
|-9,66
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|29,96
|-3,35
|135,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|93,15
|33,07
|296,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,82
|-1,05
|70,91
|Kütahya Porselen
|32,60
|-2,92
|392,45
|Lider Faktoring
|3,08
|1,32
|67,85
|Link Bilgisayar
|25,64
|-7,50
|41,27
|Logo Yazılım
|90,15
|-2,33
|48,27
|Lokman Hekim Sağlık
|8,31
|-4,15
|43,77
|Lüks Kadife
|19,25
|-3,17
|122,80
|Makina Takım
|2,36
|1,72
|25,53
|Marka Yatırım Holding
|2,58
|-5,49
|118,64
|Marmaris Altınyunus
|125,90
|-4,33
|77,32
|Marshall
|146,70
|46,26
|208,58
|Martı GMYO
|2,12
|-5,78
|109,90
|Martı Otel
|1,20
|-8,40
|31,87
|Mavi Giyim
|41,44
|-8,84
|-28,43
|Mazhar Zorlu Holding
|15,78
|2,53
|30,52
|Mega Polietilen
|4,07
|-0,73
|220,86
|Menderes Tekstil
|3,04
|1,33
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,46
|-0,44
|87,55
|Merko Gıda
|1,91
|-1,55
|81,90
|Metemtur Otelcilik
|2,30
|-4,96
|29,21
|Metro Holding
|1,98
|-3,41
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|-3,90
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,47
|-0,80
|-53,68
|Migros Ticaret
|44,76
|4,19
|84,81
|Milpa
|3,85
|-0,77
|75,80
|Mistral GMYO
|2,68
|-2,90
|41,80
|MLP Sağlık
|17,41
|-4,76
|8,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,00
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,20
|-5,49
|49,76
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|0,05
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,96
|-4,01
|88,36
|Net Holding
|2,52
|-1,56
|-3,08
|Netaş Telekom.
|16,63
|-6,73
|27,34
|Niğbaş Niğde Beton
|16,01
|-14,70
|158,23
|Nuh Çimento
|17,77
|2,19
|61,77
|Nurol GMYO
|7,56
|11,18
|111,76
|Odaş Elektrik
|2,52
|-7,01
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,12
|-1,54
|99,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,27
|-3,07
|46,57
|Orma Orman Mahsulleri
|12,25
|13,95
|343,84
|Osmanlı Menkul
|12,51
|-17,37
|199,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,82
|-4,08
|67,86
|Otokar
|168,10
|-0,47
|14,32
|Oyak Çimento
|8,31
|-5,57
|51,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,48
|-3,71
|180,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|-10,50
|10,40
|Özak GMYO
|4,63
|-3,34
|80,16
|Özbal Çelik Boru
|3,30
|-8,08
|104,73
|Özderici GMYO
|2,37
|-4,44
|50,96
|Özerden Plastik
|2,06
|-4,19
|-9,65
|Panora GMYO
|5,54
|-3,82
|-1,10
|Papilon Savunma
|16,01
|-5,88
|107,75
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|-5,96
|39,67
|Parsan
|19,15
|-2,54
|13,05
|Pegasus
|47,82
|-7,06
|-44,65
|Peker GMYO
|11,15
|22,39
|256,23
|Penguen Gıda
|3,02
|10,62
|229,91
|Pera GMYO
|1,63
|-9,94
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,94
|-5,24
|54,31
|Petkim
|3,91
|-7,35
|2,62
|Petrokent Turizm
|954,60
|46,39
|645,20
|Pınar Et ve Un
|19,35
|-3,01
|111,01
|Pınar Su
|5,45
|-4,39
|134,91
|Pınar Süt
|19,82
|-0,65
|56,43
|Plastikkart
|12,27
|-7,19
|32,36
|Polisan Holding
|3,29
|2,17
|9,03
|Politeknik Metal
|161,10
|17,59
|111,77
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-4,15
|-8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,50
|0,19
|7,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|179,60
|46,25
|39,12
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|680,10
|2,55
|18,79
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,90
|4,54
|49,44
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|36,20
|-5,90
|-9,27
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,40
|16,41
|97,16
|QNB Finansbank
|88,95
|46,18
|137,20
|Ral Yatırım Holding
|22,00
|10,22
|223,53
|Ray Sigorta
|6,18
|-7,21
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,00
|-6,02
|8,93
|Reysaş Lojistik
|5,10
|-7,27
|16,44
|Rhea Girişim
|2,83
|0,35
|137,82
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|-1,12
|46,41
|Royal Halı
|2,11
|-1,86
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|37,46
|8,52
|1514,66
|Sabancı Holding
|8,38
|-8,21
|-8,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,13
|-7,19
|89,45
|Sanel Mühendislik
|3,64
|-2,67
|24,06
|Sanifoam Sünger
|5,78
|-4,30
|15,60
|Sanko Pazarlama
|7,79
|-2,26
|1,83
|Saray Matbaacılık
|3,63
|3,42
|180,79
|Sarkuysan
|6,81
|-5,15
|42,88
|Sasa Polyester
|13,53
|-1,24
|75,03
|Say Reklamcılık
|4,31
|-4,65
|92,41
|Sekuro Plastik
|7,70
|-0,77
|43,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|-2,19
|42,34
|Selçuk Gıda
|3,53
|8,95
|105,23
|Senkron Güvenlik
|2,39
|-7,72
|-12,45
|Serve Film Prodüksiyon
|6,02
|-4,44
|278,62
|Servet GMYO
|22,88
|8,95
|169,18
|Seyitler Kimya
|8,84
|-1,89
|30,19
|Silverline Endüstri
|3,86
|-0,52
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,52
|-2,56
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,88
|-6,19
|-19,67
|Soda Sanayii
|6,52
|-11,05
|10,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|-0,58
|212,00
|Söktaş
|4,25
|20,40
|149,92
|Sönmez Filament
|10,06
|6,68
|106,15
|Sönmez Pamuklu
|9,97
|4,07
|102,64
|Sumaş Suni Tahta
|18,20
|18,95
|83,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|7,08
|4,39
|Şekerbank
|1,48
|-8,64
|12,98
|Şişe Cam
|5,77
|-10,68
|12,65
|Şok Marketler
|13,43
|-5,42
|24,81
|T. Halk Bankası
|5,52
|-5,64
|-6,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,40
|-13,03
|6,42
|T.S.K.B.
|1,13
|-9,60
|-6,61
|T.Tuborg
|14,73
|-3,09
|23,78
|Taç Tarım Ürünleri
|5,09
|-6,78
|63,14
|Tat Gıda
|11,41
|3,07
|87,55
|TAV Havalimanları
|16,60
|-7,37
|-38,89
|Taze Kuru Gıda
|51,95
|40,71
|617,54
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-7,03
|36,51
|Tekfen Holding
|15,30
|-7,55
|-17,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|1,58
|52,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,98
|-4,09
|52,87
|TGS Dış Ticaret
|8,55
|4,91
|83,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25,42
|-0,78
|9,09
|Torunlar GMYO
|4,35
|-8,81
|58,18
|Trabzon Liman
|13,76
|-5,95
|29,08
|Trabzonspor Sportif
|4,01
|-4,30
|86,51
|Trakya Cam
|3,78
|-12,30
|11,47
|Trend GMYO
|5,43
|13,60
|146,82
|TSKB GMYO
|3,46
|0,87
|158,21
|Tuğçelik
|6,12
|-2,55
|54,94
|Tukaş
|8,85
|1,72
|-28,34
|Turcas Petrol
|3,60
|-4,51
|34,83
|Turkcell
|14,86
|-7,47
|7,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,81
|-5,79
|21,84
|Tüpraş
|82,55
|-5,50
|-34,90
|Türk Hava Yolları
|10,69
|-8,94
|-26,07
|Türk Prysmian Kablo
|5,60
|-1,75
|117,01
|Türk Telekom
|7,24
|-8,02
|0,34
|Türk Traktör
|108,00
|7,04
|104,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|60,35
|0,42
|43,69
|Ufuk Yatırım
|6,85
|-7,93
|165,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,00
|-0,20
|135,85
|Ulusoy Elektrik
|43,30
|0,05
|62,78
|Ulusoy Un Sanayi
|9,94
|1,22
|160,21
|Umpaş Holding
|0,69
|-9,21
|11,29
|Uşak Seramik
|1,74
|-4,92
|43,39
|Utopya Turizm
|7,21
|-1,50
|46,54
|Uzertaş Boya
|4,36
|-5,22
|96,40
|Ülker Bisküvi
|26,06
|-1,96
|16,55
|Vakıf Fin. Kir.
|4,74
|45,85
|95,87
|Vakıf GMYO
|3,42
|11,40
|97,58
|Vakıf Yat. Ort.
|13,06
|46,25
|617,13
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-7,79
|-18,33
|Vakko Tekstil
|5,15
|-3,01
|13,44
|Vanet Gıda
|1,68
|-4,00
|17,48
|Verusa Holding
|28,72
|-1,78
|54,82
|Verusaturk Girisim
|5,89
|0,17
|12,00
|Vestel
|17,52
|-2,61
|38,83
|Vestel Beyaz Eşya
|27,60
|-4,30
|30,82
|Viking Kağıt
|4,81
|-7,68
|157,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|-2,48
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-9,32
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,82
|-2,88
|120,91
|Yataş
|9,02
|1,46
|22,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,83
|-2,75
|75,78
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|-1,41
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,91
|-7,14
|42,19
|Yeşil Yapı
|0,95
|-5,00
|43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|18,50
|0,16
|64,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.517,00
|6,62
|155,25
|Yonga Mobilya
|27,80
|-5,30
|201,11
|Yükselen Çelik
|16,00
|19,85
|161,01
|Yünsa
|14,06
|-8,88
|39,65
|Zorlu Enerji
|2,42
|-8,33
|48,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)