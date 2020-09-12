Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,98
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,06
|1,20
|-21,06
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|8,86
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,79
|1,61
|-0,26
|İş Girişim
|9,50
|17,57
|150,00
|İş GMYO
|1,74
|4,82
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,01
|2,56
|98,92
|İş Yat. Ort.
|2,99
|3,46
|85,56
|İşbir Holding
|1.495,00
|19,60
|247,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|6,90
|50,00
|İttifak Holding
|4,05
|8,87
|8,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,53
|20,48
|111,35
|İzmir Demir Çelik
|19,01
|-15,96
|132,11
|İzmir Fırça
|3,79
|-0,26
|110,56
|Jantsa Jant Sanayi
|156,00
|33,56
|193,30
|Kafein Yazılım
|16,49
|4,43
|48,48
|Kaplamin
|9,97
|0,61
|79,64
|Kardemir (A)
|4,59
|8,00
|73,21
|Kardemir (B)
|3,56
|1,42
|34,85
|Kardemir (D)
|3,07
|1,66
|15,41
|Karel Elektronik
|16,39
|3,08
|12,80
|Karsan Otomotiv
|3,01
|0,33
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,73
|8,55
|107,72
|Kartonsan
|650,30
|9,48
|68,32
|Katmerciler Ekipman
|4,39
|9,20
|14,32
|Kent Gıda
|411,20
|-11,57
|1670,77
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|1,78
|57,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,51
|11,66
|71,77
|Klimasan Klima
|14,18
|6,70
|-33,16
|Koç Holding
|14,88
|0,74
|-25,63
|Konfrut Gıda
|11,88
|4,21
|51,92
|Konya Çimento
|455,00
|21,40
|67,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,26
|4,65
|-11,45
|Koza Altın
|77,10
|0,52
|4,12
|Koza Madencilik
|12,97
|0,31
|29,31
|Körfez GMYO
|4,71
|-3,68
|97,07
|Kristal Kola
|2,23
|6,19
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,48
|1,43
|100,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|137,90
|60,72
|487,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,94
|9,29
|78,18
|Kütahya Porselen
|27,90
|2,57
|321,45
|Lider Faktoring
|3,08
|2,33
|67,85
|Link Bilgisayar
|33,50
|20,33
|86,23
|Logo Yazılım
|89,85
|1,13
|47,78
|Lokman Hekim Sağlık
|11,78
|48,55
|103,81
|Lüks Kadife
|26,46
|-11,86
|206,25
|Makina Takım
|2,28
|3,64
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|3,13
|40,99
|165,25
|Marmaris Altınyunus
|90,40
|5,24
|27,32
|Marshall
|274,30
|60,88
|476,99
|Martı GMYO
|1,94
|-1,52
|92,08
|Martı Otel
|1,13
|-1,74
|24,18
|Mavi Giyim
|39,94
|5,72
|-31,02
|Mazhar Zorlu Holding
|15,36
|0,39
|27,05
|Mega Polietilen
|7,70
|26,23
|507,04
|Menderes Tekstil
|3,26
|-6,86
|148,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|66,20
|60,84
|240,53
|Merko Gıda
|3,50
|48,31
|233,33
|Metemtur Otelcilik
|5,69
|48,95
|219,66
|Metro Holding
|2,11
|4,46
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,80
|3,83
|93,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|4,61
|-57,43
|Migros Ticaret
|37,76
|-1,41
|55,90
|Milpa
|4,20
|4,22
|91,78
|Mistral GMYO
|3,71
|10,09
|96,30
|MLP Sağlık
|17,42
|7,07
|8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,40
|60,00
|285,96
|Mondi Tire Kutsan
|6,64
|6,24
|60,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|0,05
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,66
|5,53
|86,01
|Net Holding
|2,24
|2,28
|-13,85
|Netaş Telekom.
|15,95
|2,90
|22,13
|Niğbaş Niğde Beton
|17,00
|8,01
|174,19
|Nuh Çimento
|19,00
|4,34
|72,97
|Nurol GMYO
|8,66
|4,09
|142,58
|Odaş Elektrik
|2,64
|5,18
|82,61
|Olmuksan-IP
|6,35
|6,72
|147,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,43
|11,39
|49,80
|Orma Orman Mahsulleri
|10,16
|15,45
|268,12
|Osmanlı Menkul
|15,08
|-2,84
|261,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,07
|1,99
|82,74
|Otokar
|139,00
|1,09
|-5,47
|Oyak Çimento
|7,91
|2,06
|43,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,00
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,38
|2,42
|9,43
|Özak GMYO
|3,83
|2,96
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|6,06
|-2,73
|275,96
|Özderici GMYO
|2,15
|6,44
|36,94
|Özerden Plastik
|3,36
|12,75
|47,37
|Panora GMYO
|5,45
|2,44
|-2,71
|Papilon Savunma
|15,02
|6,22
|94,90
|Park Elek.Madencilik
|4,25
|3,16
|39,34
|Parsan
|19,28
|8,56
|13,81
|Pegasus
|48,38
|7,51
|-44,00
|Peker GMYO
|2,90
|-21,46
|220,67
|Penguen Gıda
|2,99
|-0,33
|226,64
|Pera GMYO
|1,55
|-5,49
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|12,86
|11,92
|66,20
|Petkim
|4,25
|8,42
|11,55
|Petrokent Turizm
|1.207,30
|-11,80
|842,47
|Pınar Et ve Un
|19,60
|1,50
|113,74
|Pınar Su
|7,53
|-10,46
|224,57
|Pınar Süt
|17,45
|-0,40
|37,73
|Plastikkart
|11,03
|2,60
|18,99
|Polisan Holding
|2,92
|-0,34
|-3,23
|Politeknik Metal
|174,80
|13,73
|129,78
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-0,80
|-13,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,30
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,90
|-2,40
|0,62
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|713,70
|0,30
|24,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,36
|0,53
|58,89
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,18
|0,95
|-11,83
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,29
|-9,91
|92,23
|QNB Finansbank
|68,75
|-3,24
|83,33
|Ral Yatırım Holding
|5,55
|1,09
|111,47
|Ray Sigorta
|11,59
|14,87
|238,89
|Reysaş GMYO
|5,04
|-0,59
|9,80
|Reysaş Lojistik
|6,55
|3,15
|49,54
|Rhea Girişim
|2,45
|0,00
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|3,70
|15,63
|104,42
|Royal Halı
|2,83
|23,04
|106,57
|RTA Laboratuvarları
|56,20
|-6,95
|2322,41
|Sabancı Holding
|7,88
|0,90
|-13,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,80
|7,87
|120,18
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-2,78
|19,29
|Sanifoam Sünger
|6,90
|12,75
|38,00
|Sanko Pazarlama
|7,45
|4,93
|2,25
|Saray Matbaacılık
|3,42
|0,59
|164,55
|Sarkuysan
|4,98
|7,10
|56,73
|Sasa Polyester
|15,70
|3,84
|103,10
|Say Reklamcılık
|6,16
|7,69
|175,00
|Sekuro Plastik
|9,08
|0,33
|69,40
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|10,25
|46,02
|Selçuk Gıda
|2,75
|10,00
|155,17
|Senkron Güvenlik
|2,21
|0,91
|-19,05
|Serve Film Prodüksiyon
|12,57
|31,62
|690,57
|Servet GMYO
|24,28
|4,66
|185,65
|Seyitler Kimya
|12,07
|4,05
|77,76
|Silverline Endüstri
|3,85
|3,77
|78,24
|Sinpaş GMYO
|1,54
|3,36
|32,76
|Smartiks Yazılım
|8,07
|3,46
|-17,74
|Soda Sanayii
|7,04
|0,86
|18,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,07
|28,15
|291,82
|Söktaş
|4,13
|5,90
|142,87
|Sönmez Filament
|15,13
|26,08
|210,04
|Sönmez Pamuklu
|13,56
|9,35
|175,61
|Sumaş Suni Tahta
|24,98
|33,65
|152,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|3,12
|-10,25
|Şekerbank
|1,49
|10,37
|13,74
|Şişe Cam
|6,23
|-0,48
|21,64
|Şok Marketler
|12,33
|0,49
|14,59
|T. Halk Bankası
|5,10
|0,39
|-13,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,98
|2,19
|-1,42
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,70
|1,38
|23,53
|Taç Tarım Ürünleri
|6,91
|43,06
|121,47
|Tat Gıda
|10,63
|2,41
|74,73
|TAV Havalimanları
|16,22
|7,42
|-40,29
|Taze Kuru Gıda
|366,60
|60,93
|4963,54
|Tek-Art Turizm
|1,53
|3,38
|21,43
|Tekfen Holding
|15,37
|2,26
|-17,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,63
|12,56
|57,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,65
|-0,91
|46,55
|TGS Dış Ticaret
|9,16
|16,10
|96,15
|Tofaş Oto. Fab.
|23,40
|3,08
|0,42
|Torunlar GMYO
|3,68
|6,98
|33,82
|Trabzon Liman
|16,09
|9,16
|50,94
|Trabzonspor Sportif
|5,81
|6,02
|170,23
|Trakya Cam
|4,10
|0,99
|20,91
|Trend GMYO
|7,15
|-3,77
|225,00
|TSKB GMYO
|2,37
|8,72
|148,17
|Tuğçelik
|5,90
|-1,67
|49,37
|Tukaş
|9,65
|-2,23
|-21,86
|Turcas Petrol
|3,47
|4,83
|29,96
|Turkcell
|14,32
|-3,24
|3,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,43
|0,54
|15,91
|Tüpraş
|81,10
|1,19
|-36,04
|Türk Hava Yolları
|10,93
|3,70
|-24,41
|Türk Prysmian Kablo
|7,47
|16,36
|189,48
|Türk Telekom
|6,94
|0,14
|-3,82
|Türk Traktör
|100,70
|9,52
|90,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|75,10
|-7,05
|78,81
|Türkiye Sigorta
|5,74
|-3,53
|163,57
|Ufuk Yatırım
|9,35
|28,08
|262,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|-4,18
|195,11
|Ulusoy Elektrik
|53,80
|22,89
|102,26
|Ulusoy Un Sanayi
|9,85
|-1,20
|157,85
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|4,32
|39,27
|Utopya Turizm
|8,71
|24,43
|77,03
|Uzertaş Boya
|7,54
|60,43
|239,64
|Ülker Bisküvi
|22,40
|1,36
|0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|4,59
|4,08
|89,67
|Vakıf GMYO
|3,22
|7,69
|86,02
|Vakıf Yat. Ort.
|9,28
|21,31
|409,57
|Vakıflar Bankası
|4,11
|0,00
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,63
|3,68
|24,01
|Vanet Gıda
|1,85
|6,94
|29,37
|Verusa Holding
|39,38
|15,15
|112,28
|Verusaturk Girisim
|7,13
|13,72
|35,58
|Vestel
|17,50
|-4,37
|38,67
|Vestel Beyaz Eşya
|26,92
|3,54
|27,59
|Viking Kağıt
|4,75
|0,64
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,96
|2,06
|63,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|19,78
|40,28
|216,17
|Yataş
|8,00
|0,00
|8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,00
|12,78
|86,34
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|-0,33
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,90
|5,88
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,04
|15,56
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|17,90
|9,55
|59,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.212,70
|41,41
|212,83
|Yonga Mobilya
|61,20
|60,80
|562,87
|Yükselen Çelik
|6,88
|-1,85
|124,47
|Yünsa
|13,00
|4,08
|29,12
|Zorlu Enerji
|2,72
|5,02
|66,87
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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