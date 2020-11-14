Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.200,00
|-0,68
|39,83
|İş Bankası (C)
|6,93
|27,39
|8,11
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|-10,00
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,81
|4,10
|0,26
|İş Girişim
|15,00
|-0,33
|294,74
|İş GMYO
|1,99
|0,51
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|13,01
|17,21
|223,09
|İş Yat. Ort.
|3,26
|8,31
|102,32
|İşbir Holding
|2.749,80
|-0,37
|539,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|4,31
|95,16
|İttifak Holding
|2,27
|-7,72
|78,76
|İz Hayvancılık Tarım
|10,04
|22,59
|283,72
|İzmir Demir Çelik
|19,98
|-4,77
|143,96
|İzmir Fırça
|7,05
|1,44
|291,67
|Jantsa Jant Sanayi
|206,40
|12,48
|288,06
|Kafein Yazılım
|17,80
|3,01
|60,27
|Kaplamin
|21,44
|2,10
|286,31
|Kardemir (A)
|4,65
|1,31
|75,47
|Kardemir (B)
|3,85
|10,95
|45,83
|Kardemir (D)
|4,36
|26,38
|63,91
|Karel Elektronik
|17,06
|-1,67
|17,41
|Karsan Otomotiv
|3,01
|2,73
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,24
|0,65
|92,59
|Kartonsan
|2.145,00
|-1,08
|455,21
|Katmerciler Ekipman
|3,28
|0,31
|114,56
|Kent Gıda
|295,00
|1,03
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,00
|103,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,85
|-10,53
|54,55
|Kiler GMYO
|2,55
|-24,34
|138,55
|Klimasan Klima
|14,41
|-3,48
|-32,07
|Koç Holding
|18,92
|21,91
|-5,44
|Konfrut Gıda
|15,32
|0,07
|95,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,21
|-6,95
|Konya Çimento
|775,90
|10,06
|185,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,42
|3,41
|-2,33
|Koza Altın
|75,60
|-6,90
|2,09
|Koza Madencilik
|12,49
|-4,66
|24,53
|Körfez GMYO
|6,80
|1,19
|184,52
|Kristal Kola
|2,37
|-2,07
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,04
|-1,81
|104,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|187,60
|7,82
|699,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,08
|32,96
|475,23
|Lider Faktoring
|3,42
|-1,72
|86,38
|Link Bilgisayar
|45,22
|-0,62
|151,38
|Logo Yazılım
|98,25
|-0,96
|61,60
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|0,53
|98,76
|Lüks Kadife
|30,08
|1,76
|248,15
|Makina Takım
|2,78
|-1,42
|47,87
|Marka Yatırım Holding
|7,41
|60,39
|527,97
|Marmaris Altınyunus
|85,25
|-0,47
|20,07
|Marshall
|301,30
|1,11
|533,78
|Martı GMYO
|3,25
|6,56
|221,78
|Martı Otel
|3,35
|39,58
|268,13
|Mavi Giyim
|47,50
|22,55
|-17,96
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|2,86
|48,88
|Mega Polietilen
|13,24
|-1,27
|943,79
|Menderes Tekstil
|3,14
|-7,92
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,25
|6,83
|281,94
|Merko Gıda
|12,19
|-6,37
|1060,95
|Metemtur Otelcilik
|11,20
|15,82
|529,21
|Metro Holding
|2,02
|-12,93
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,42
|-5,79
|74,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-1,70
|-56,68
|Migros Ticaret
|38,92
|0,46
|60,69
|Milpa
|5,51
|-0,18
|151,60
|Mistral GMYO
|4,36
|-1,13
|132,34
|MLP Sağlık
|18,15
|3,42
|13,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|1,41
|404,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,48
|-0,61
|56,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,30
|-2,58
|185,38
|Net Holding
|3,23
|2,87
|24,23
|Netaş Telekom.
|20,08
|-7,12
|53,75
|Niğbaş Niğde Beton
|57,90
|24,57
|833,87
|Nuh Çimento
|36,66
|1,95
|233,73
|Nurol GMYO
|6,68
|-0,15
|87,11
|Odaş Elektrik
|3,47
|-3,61
|140,02
|Olmuksan-IP
|7,33
|0,41
|186,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|2,26
|54,84
|Orma Orman Mahsulleri
|10,87
|-5,89
|293,84
|Osmanlı Menkul
|24,54
|25,91
|488,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,23
|3,93
|151,79
|Otokar
|201,50
|-1,32
|37,04
|Oyak Çimento
|8,02
|4,84
|45,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|1,94
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,01
|3,09
|62,20
|Özak GMYO
|4,38
|2,10
|70,43
|Özbal Çelik Boru
|7,04
|3,99
|336,76
|Özderici GMYO
|2,30
|1,77
|46,50
|Özerden Plastik
|9,89
|10,63
|333,77
|Panora GMYO
|6,39
|1,27
|14,07
|Papilon Savunma
|22,70
|10,73
|194,56
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-2,10
|68,52
|Parsan
|20,16
|3,54
|19,01
|Pegasus
|54,85
|24,15
|-36,52
|Peker GMYO
|2,67
|-1,11
|195,24
|Penguen Gıda
|4,96
|-5,34
|441,84
|Pera GMYO
|2,68
|-6,62
|185,11
|Pergamon Dış Ticaret
|16,60
|5,06
|114,53
|Petkim
|4,75
|10,72
|24,67
|Petrokent Turizm
|810,00
|16,13
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,24
|-3,97
|155,68
|Pınar Su
|7,65
|0,53
|229,74
|Pınar Süt
|19,70
|-1,50
|56,23
|Plastikkart
|11,25
|-4,01
|21,36
|Polisan Holding
|3,94
|2,07
|30,57
|Politeknik Metal
|303,00
|1,00
|298,31
|Prizma Press Matbaacılık
|6,30
|-11,39
|46,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,20
|1,35
|-1,47
|QNB Finansbank
|68,65
|1,10
|83,07
|Ral Yatırım Holding
|4,97
|-3,68
|89,37
|Ray Sigorta
|20,04
|0,00
|485,96
|Reysaş GMYO
|4,68
|0,65
|1,96
|Reysaş Lojistik
|7,54
|6,50
|72,15
|Rhea Girişim
|3,05
|3,04
|156,30
|Rodrigo Tekstil
|11,50
|2,86
|535,36
|Royal Halı
|3,63
|-0,55
|164,96
|RTA Laboratuvarları
|42,22
|-11,93
|1719,83
|Sabancı Holding
|10,70
|19,82
|17,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,55
|16,34
|200,46
|Sanel Mühendislik
|3,60
|8,76
|22,70
|Sanifoam Sünger
|14,45
|-2,56
|189,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-1,43
|3,90
|Saray Matbaacılık
|7,16
|20,34
|453,85
|Sarkuysan
|6,96
|-1,97
|119,04
|Sasa Polyester
|17,12
|5,16
|121,47
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,76
|-1,02
|291,07
|Sekuro Plastik
|12,10
|18,51
|125,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|-5,01
|55,91
|Selçuk Gıda
|3,96
|0,00
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,75
|11,94
|37,36
|Serve Film Prodüksiyon
|17,50
|-7,41
|1000,63
|Servet GMYO
|47,00
|12,01
|452,94
|Seyitler Kimya
|13,97
|5,91
|105,74
|Silverline Endüstri
|4,28
|1,18
|98,15
|Sinpaş GMYO
|3,68
|18,33
|217,24
|Smartiks Yazılım
|7,75
|-0,13
|-21,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|6,67
|523,99
|Söktaş
|5,29
|7,09
|211,08
|Sönmez Filament
|31,92
|6,40
|554,10
|Sönmez Pamuklu
|15,92
|-2,87
|223,58
|Sumaş Suni Tahta
|32,98
|-2,71
|236,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,69
|-9,41
|Şekerbank
|1,51
|0,80
|38,50
|Şişe Cam
|6,81
|3,18
|33,78
|Şok Marketler
|11,53
|-2,54
|7,16
|T. Halk Bankası
|5,42
|10,16
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|66,65
|3,90
|52,87
|T.S.K.B.
|2,30
|7,98
|90,08
|T.Tuborg
|17,95
|2,92
|50,84
|Taç Tarım Ürünleri
|10,35
|-2,36
|231,73
|Tat Gıda
|11,05
|1,01
|81,63
|TAV Havalimanları
|17,24
|18,90
|-36,53
|Taze Kuru Gıda
|430,50
|60,93
|5846,13
|Tek-Art Turizm
|1,73
|1,17
|37,30
|Tekfen Holding
|14,76
|6,34
|-18,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,09
|-0,55
|116,43
|Temapol Polimer Plastik
|9,96
|1,43
|90,80
|TGS Dış Ticaret
|9,28
|-1,17
|98,72
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|-4,96
|15,01
|Torunlar GMYO
|3,61
|1,69
|31,27
|Trabzon Liman
|37,06
|20,01
|253,83
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|8,05
|106,05
|Trend GMYO
|12,38
|17,35
|462,73
|TSKB GMYO
|3,70
|-4,64
|287,44
|Tuğçelik
|7,24
|-0,69
|83,29
|Tukaş
|10,63
|-4,32
|-13,93
|Turcas Petrol
|4,81
|3,89
|80,15
|Turkcell
|16,19
|0,43
|17,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|-2,94
|59,59
|Tüpraş
|88,70
|14,67
|-30,05
|Türk Hava Yolları
|11,50
|18,43
|-20,47
|Türk Prysmian Kablo
|12,81
|-8,43
|396,42
|Türk Telekom
|8,01
|17,97
|11,01
|Türk Traktör
|129,90
|-0,08
|145,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,80
|0,36
|97,14
|Türkiye Sigorta
|5,72
|1,06
|162,65
|Ufuk Yatırım
|11,50
|-7,56
|345,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|-3,17
|293,83
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|-1,81
|93,42
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|-3,16
|204,97
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|6,99
|101,90
|Utopya Turizm
|24,08
|6,55
|389,43
|Uzertaş Boya
|32,44
|21,68
|1361,26
|Ülker Bisküvi
|21,82
|0,83
|-2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|1,84
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,71
|5,10
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|7,80
|0,65
|328,30
|Vakıflar Bankası
|4,74
|18,50
|-13,97
|Vakko Tekstil
|5,93
|0,85
|30,62
|Vanet Gıda
|9,80
|-1,80
|585,31
|Verusa Holding
|46,48
|7,39
|150,56
|Verusaturk Girisim
|8,67
|1,52
|64,87
|Vestel
|20,06
|4,53
|58,95
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|0,00
|56,88
|Viking Kağıt
|6,49
|-3,13
|247,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,39
|7,86
|81,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|24,46
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,00
|26,21
|523,39
|Yataş
|10,68
|12,78
|45,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,00
|0,76
|148,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|-0,46
|8,01
|Yeşil GMYO
|1,03
|-3,74
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,24
|-6,77
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|43,40
|-3,30
|286,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.900,00
|17,76
|575,72
|Yonga Mobilya
|30,20
|-1,11
|227,10
|Yükselen Çelik
|6,98
|2,05
|127,73
|Yünsa
|13,66
|7,05
|35,68
|Zorlu Enerji
|2,67
|-0,74
|63,80
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi