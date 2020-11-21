Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

21.11.2020 11:03
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.499,80-1,6637,51
İş Bankası (C)6,82-1,596,40
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,840,791,05
İş Girişim16,197,93326,05
İş GMYO2,000,5013,64
İş Y. Men. Değ.13,080,54224,83
İş Yat. Ort.3,22-1,2399,83
İşbir Holding3.134,8014,00629,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-2,4890,32
İttifak Holding2,270,0078,76
İz Hayvancılık Tarım14,0339,74436,22
İzmir Demir Çelik19,20-3,90134,43
İzmir Fırça6,60-6,38266,67
Jantsa Jant Sanayi210,702,08296,14
Kafein Yazılım17,810,0660,36
Kaplamin28,5032,93413,51
Kardemir (A)4,782,8080,38
Kardemir (B)4,024,4252,27
Kardemir (D)4,8110,3280,83
Karel Elektronik17,301,4119,06
Karsan Otomotiv2,98-1,0088,61
Karsu Tekstil6,9110,74113,27
Kartonsan2.724,5027,02605,21
Katmerciler Ekipman3,300,61115,87
Kent Gıda471,6059,861930,87
Kerevitaş Gıda7,158,01119,33
Kervansaray Yat. Holding0,894,7161,82
Kiler GMYO2,36-7,45120,77
Klimasan Klima18,7530,12-11,61
Koç Holding19,503,07-2,54
Konfrut Gıda16,447,31110,23
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,80-2,25

Konya Çimento980,4026,36261,37
Kordsa Teknik Tekstil12,782,900,50
Koza Altın79,755,497,70
Koza Madencilik13,699,6136,49
Körfez GMYO6,70-1,47180,33
Kristal Kola2,36-0,4256,29
Kron Telekomünikasyon26,080,15105,03
Kuştur Kuşadası Turizm177,80-5,22657,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,332,19107,79
Kütahya Porselen40,045,15504,83
Lider Faktoring3,30-3,5179,84
Link Bilgisayar49,529,51175,28
Logo Yazılım98,850,6162,58
Lokman Hekim Sağlık11,23-1,4995,80
Lüks Kadife28,66-4,72231,71
Makina Takım2,883,6053,19
Marka Yatırım Holding7,997,83577,12
Marmaris Altınyunus88,303,5824,37
Marshall360,3019,58657,89
Martı GMYO3,311,85227,72
Martı Otel2,60-22,39185,71
Mavi Giyim46,32-2,48-20,00
Mazhar Zorlu Holding18,000,0048,88
Mega Polietilen11,00-16,92767,20
Menderes Tekstil3,294,78151,15
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm70,50-5,05262,65
Merko Gıda12,00-1,561042,86
Metemtur Otelcilik12,007,14574,16
Metro Holding2,177,4357,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,26-4,6866,33
Metro Yatırım Ortaklığı2,351,73-55,93
Migros Ticaret40,684,5267,96
Milpa5,15-6,53135,16
Mistral GMYO4,411,15135,00
MLP Sağlık19,185,6719,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,177,30441,23
Mondi Tire Kutsan6,612,0159,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,34-5,40169,97
Net Holding3,230,0024,23
Netaş Telekom.20,401,5956,20
Niğbaş Niğde Beton66,0013,99964,52
Nuh Çimento37,161,36238,28
Nurol GMYO6,923,5993,84
Odaş Elektrik3,531,73144,17
Olmuksan-IP7,15-2,46179,19
Orge Enerji Elektrik7,30-4,9547,18
Orma Orman Mahsulleri13,1420,88376,09
Osmanlı Menkul21,46-12,55414,47
Ostim Endüstriyel Yat4,301,65155,95
Otokar204,101,2938,80
Oyak Çimento8,060,5046,61
Oyak Yat. Ort.6,503,34181,55
Oylum Sınai Yatırımlar5,336,3972,56
Özak GMYO4,24-3,2064,98
Özbal Çelik Boru7,151,56343,59
Özderici GMYO2,331,3048,41
Özerden Plastik9,29-6,07307,46
Panora GMYO6,613,4418,00
Papilon Savunma23,242,38201,57
Park Elek.Madencilik5,211,3670,82
Parsan20,180,1019,13
Pegasus55,701,55-35,53
Peker GMYO2,50-6,37176,44
Penguen Gıda5,6614,11518,31
Pera GMYO2,56-4,48172,34
Pergamon Dış Ticaret16,20-2,41109,36
Petkim4,042,0627,24
Petrokent Turizm847,004,57561,20
Pınar Et ve Un23,561,38159,20
Pınar Su7,62-0,39228,45
Pınar Süt20,363,3561,46
Plastikkart11,593,0225,03
Polisan Holding3,90-1,0229,24
Politeknik Metal320,005,61320,65
Prizma Press Matbaacılık6,01-4,6039,77
QNB Finans Fin. Kir.128,000,63-0,85
QNB Finansbank68,55-0,1582,80
Ral Yatırım Holding4,95-0,4088,61
Ray Sigorta23,3416,47582,46
Reysaş GMYO4,812,784,79
Reysaş Lojistik8,5513,4095,21
Rhea Girişim3,194,59168,07
Rodrigo Tekstil10,59-7,91485,08
Royal Halı3,999,92191,24
RTA Laboratuvarları43,583,221778,45
Sabancı Holding10,811,0318,53
Safkar Ege Soğutmacılık10,5360,76383,03
Sanel Mühendislik3,600,0022,70
Sanifoam Sünger16,8716,75237,40
Sanko Pazarlama7,49-1,062,80
Saray Matbaacılık7,514,89480,92
Sarkuysan6,970,14119,36
Sasa Polyester17,190,41122,38
Say Yenilenebilir Enerji8,50-2,97279,46
Sekuro Plastik12,805,79138,81
Selçuk Ecza Deposu9,481,9458,93
Selçuk Gıda4,093,28279,50
Senkron Güvenlik4,1610,9352,38
Serve Film Prodüksiyon16,50-5,71937,74
Servet GMYO59,0025,53594,12
Seyitler Kimya17,0021,69150,37
Silverline Endüstri4,290,2398,61
Sinpaş GMYO4,018,97245,69
Smartiks Yazılım7,63-1,55-22,22
Sodaş Sodyum Sanayii23,92-0,33521,91
Söktaş5,361,32215,20
Sönmez Filament34,588,33608,61
Sönmez Pamuklu15,990,44225,00
Sumaş Suni Tahta35,206,73258,71
Şeker Fin. Kir.4,26-1,62-10,88
Şekerbank1,510,0038,50
Şişe Cam7,023,0837,91
Şok Marketler12,084,7712,27
T. Halk Bankası5,420,00-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,40-4,8845,41
T.S.K.B.2,22-3,4883,47
T.Tuborg17,78-0,9549,41
Taç Tarım Ürünleri12,0416,33285,90
Tat Gıda11,181,1883,77
TAV Havalimanları18,446,96-32,12
Taze Kuru Gıda310,80-27,804192,82
Tek-Art Turizm1,772,3140,48
Tekfen Holding14,911,02-17,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,191,10118,81
Temapol Polimer Plastik10,303,4197,32
TGS Dış Ticaret9,19-0,9796,79
Tofaş Oto. Fab.29,229,0325,39
Torunlar GMYO3,60-0,2830,91
Trabzon Liman32,40-12,57209,34
Trabzonspor Sportif4,522,03110,23
Trend GMYO13,257,03502,27
TSKB GMYO3,56-3,78272,78
Tuğçelik7,513,7390,13
Tukaş10,872,26-11,98
Turcas Petrol4,952,9185,39
Turkcell16,10-0,5616,67
Tümosan Motor ve Traktör11,3611,0577,22
Tüpraş89,100,45-29,73
Türk Hava Yolları11,883,30-17,84
Türk Prysmian Kablo13,092,19407,27
Türk Telekom8,101,1212,26
Türk Traktör144,3011,09172,72
Türker Proje Gayrimenkul83,150,4297,98
Türkiye Sigorta6,025,24176,43
Ufuk Yatırım11,893,39360,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,824,09309,93
Ulusoy Elektrik49,56-3,6786,32
Ulusoy Un Sanayi11,932,40212,30
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,522,86107,67
Utopya Turizm23,20-3,65371,54
Uzertaş Boya28,98-10,671205,41
Ülker Bisküvi22,503,120,63
Vakıf Fin. Kir.4,034,1390,32
Vakıf GMYO3,853,77122,42
Vakıf Yat. Ort.7,870,90332,14
Vakıflar Bankası4,862,53-11,80
Vakko Tekstil6,316,4138,99
Vanet Gıda9,09-7,24535,66
Verusa Holding45,78-1,51146,78
Verusaturk Girisim9,337,6177,42
Vestel20,00-0,3058,48
Vestel Beyaz Eşya33,942,5460,87
Viking Kağıt6,23-4,01233,16
Yapı Kredi Koray GMYO4,809,3498,35
Yapı ve Kredi Bank.3,096,5524,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,00-2,56507,41
Yataş11,194,7852,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,91-2,25142,86
Yeni Gimat GMYO12,71-1,706,17
Yeşil GMYO1,128,7475,00
Yeşil Yapı1,3912,10110,61
Yeşil Yatırım Holding58,5534,91421,37
Yibitaş İnşaat Malzeme17.000,00-14,57477,25
Yonga Mobilya31,985,89246,38
Yükselen Çelik7,040,86129,69
Yünsa13,65-0,0735,58
Zorlu Enerji2,711,5066,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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