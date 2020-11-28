Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.400,00
|-0,24
|37,18
|İş Bankası (C)
|6,80
|-0,29
|6,08
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|-13,31
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-1,82
|-0,79
|İş Girişim
|16,00
|-1,17
|321,05
|İş GMYO
|2,13
|6,50
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|12,94
|-1,07
|221,35
|İş Yat. Ort.
|3,33
|3,42
|106,66
|İşbir Holding
|3.099,90
|-1,11
|620,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-0,85
|88,71
|İttifak Holding
|2,36
|3,96
|81,00
|İz Hayvancılık Tarım
|15,13
|7,84
|478,26
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|4,17
|144,20
|İzmir Fırça
|5,50
|-16,67
|205,56
|Jantsa Jant Sanayi
|234,00
|11,06
|339,95
|Kafein Yazılım
|18,00
|1,07
|62,08
|Kaplamin
|24,88
|-12,70
|348,29
|Kardemir (A)
|5,28
|10,46
|99,25
|Kardemir (B)
|4,71
|17,16
|78,41
|Kardemir (D)
|5,16
|7,28
|93,98
|Karel Elektronik
|17,13
|-0,98
|17,89
|Karsan Otomotiv
|3,02
|1,34
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,69
|-3,18
|106,48
|Kartonsan
|2.730,00
|0,20
|606,63
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-4,85
|105,41
|Kent Gıda
|486,00
|3,05
|1992,89
|Kerevitaş Gıda
|7,08
|-0,98
|117,18
|Kervansaray Yat. Holding
|1,39
|56,18
|152,73
|Kiler GMYO
|2,56
|8,47
|139,48
|Klimasan Klima
|20,72
|10,51
|-2,33
|Koç Holding
|18,68
|-4,21
|-6,64
|Konfrut Gıda
|16,60
|0,97
|112,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,88
|-5,17
|Konya Çimento
|1.074,20
|9,57
|295,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,81
|15,88
|16,47
|Koza Altın
|76,75
|-3,76
|3,65
|Koza Madencilik
|13,17
|-3,80
|31,31
|Körfez GMYO
|6,40
|-4,48
|167,78
|Kristal Kola
|2,83
|19,92
|87,42
|Kron Telekomünikasyon
|26,68
|2,30
|109,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,00
|-7,20
|602,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-2,15
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,00
|-5,09
|474,02
|Lider Faktoring
|3,14
|-4,85
|71,12
|Link Bilgisayar
|47,56
|-3,96
|164,39
|Logo Yazılım
|111,00
|12,29
|82,57
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|0,09
|95,97
|Lüks Kadife
|29,10
|1,54
|236,81
|Makina Takım
|2,77
|-3,82
|47,34
|Marka Yatırım Holding
|7,00
|-12,39
|493,22
|Marmaris Altınyunus
|96,60
|9,40
|36,06
|Marshall
|333,00
|-7,58
|600,46
|Martı GMYO
|3,11
|-6,04
|207,92
|Martı Otel
|2,40
|-7,69
|163,74
|Mavi Giyim
|48,20
|4,06
|-16,75
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|-0,28
|48,47
|Mega Polietilen
|10,69
|-2,82
|742,76
|Menderes Tekstil
|3,14
|-4,56
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,25
|1,06
|266,51
|Merko Gıda
|12,31
|2,58
|1072,38
|Metemtur Otelcilik
|12,65
|5,42
|610,67
|Metro Holding
|2,16
|-0,46
|56,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-2,76
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|11,91
|-50,68
|Migros Ticaret
|40,94
|0,64
|69,03
|Milpa
|4,57
|-11,26
|108,68
|Mistral GMYO
|4,24
|-3,85
|125,94
|MLP Sağlık
|19,23
|0,26
|20,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,89
|-4,54
|416,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-1,36
|57,49
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,26
|5,59
|185,06
|Net Holding
|3,19
|-1,24
|22,69
|Netaş Telekom.
|19,70
|-3,43
|50,84
|Niğbaş Niğde Beton
|71,00
|7,58
|1045,16
|Nuh Çimento
|40,94
|10,17
|272,70
|Nurol GMYO
|7,33
|5,92
|105,32
|Odaş Elektrik
|3,45
|-2,27
|138,64
|Olmuksan-IP
|7,74
|8,25
|202,23
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|1,37
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|13,14
|0,00
|376,09
|Osmanlı Menkul
|20,80
|-3,08
|398,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|-4,88
|143,45
|Otokar
|227,00
|11,22
|54,38
|Oyak Çimento
|8,23
|2,11
|49,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,30
|-3,08
|172,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|-2,44
|68,35
|Özak GMYO
|4,30
|1,42
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|7,00
|-2,10
|334,28
|Özderici GMYO
|2,25
|-3,43
|43,31
|Özerden Plastik
|8,81
|-5,17
|286,40
|Panora GMYO
|6,79
|2,72
|21,22
|Papilon Savunma
|20,78
|-10,59
|169,65
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|0,38
|71,48
|Parsan
|23,44
|16,15
|38,37
|Pegasus
|61,70
|10,77
|-28,59
|Peker GMYO
|2,27
|-9,20
|151,01
|Penguen Gıda
|5,34
|-5,65
|483,36
|Pera GMYO
|2,60
|1,56
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|15,69
|-3,15
|102,77
|Petkim
|4,23
|4,70
|33,23
|Petrokent Turizm
|950,00
|12,16
|641,61
|Pınar Et ve Un
|24,34
|3,31
|167,78
|Pınar Su
|7,53
|-1,18
|224,57
|Pınar Süt
|21,84
|7,27
|73,20
|Plastikkart
|11,31
|-2,42
|22,01
|Polisan Holding
|3,88
|-0,51
|28,58
|Politeknik Metal
|358,00
|11,88
|370,61
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-7,82
|28,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|158,20
|23,59
|22,54
|QNB Finansbank
|87,40
|27,50
|133,07
|Ral Yatırım Holding
|5,20
|5,05
|98,14
|Ray Sigorta
|24,42
|4,63
|614,04
|Reysaş GMYO
|4,89
|1,66
|6,54
|Reysaş Lojistik
|10,04
|17,43
|129,22
|Rhea Girişim
|3,42
|7,21
|187,39
|Rodrigo Tekstil
|17,02
|60,72
|840,33
|Royal Halı
|3,99
|0,00
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|44,22
|1,47
|1806,03
|Sabancı Holding
|9,99
|-7,59
|9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,87
|31,72
|536,24
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-1,94
|20,31
|Sanifoam Sünger
|13,81
|-18,14
|176,20
|Sanko Pazarlama
|7,42
|-0,93
|1,84
|Saray Matbaacılık
|7,70
|2,53
|495,62
|Sarkuysan
|6,99
|0,29
|119,99
|Sasa Polyester
|17,05
|-0,81
|120,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,24
|-3,06
|267,86
|Sekuro Plastik
|11,79
|-7,89
|119,96
|Selçuk Ecza Deposu
|11,40
|20,25
|91,12
|Selçuk Gıda
|4,05
|-0,98
|275,79
|Senkron Güvenlik
|4,77
|14,66
|74,73
|Serve Film Prodüksiyon
|16,80
|1,82
|956,60
|Servet GMYO
|58,00
|-1,69
|582,35
|Seyitler Kimya
|18,70
|10,00
|175,41
|Silverline Endüstri
|4,29
|0,00
|98,61
|Sinpaş GMYO
|3,94
|-1,75
|239,66
|Smartiks Yazılım
|7,67
|0,52
|-21,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,16
|1,00
|528,15
|Söktaş
|5,05
|-5,78
|196,97
|Sönmez Filament
|37,00
|7,00
|658,20
|Sönmez Pamuklu
|15,65
|-2,13
|218,09
|Sumaş Suni Tahta
|41,50
|17,90
|322,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|2,11
|-9,00
|Şekerbank
|1,48
|-1,99
|35,75
|Şişe Cam
|6,88
|-1,99
|35,16
|Şok Marketler
|12,00
|-0,66
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,00
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|69,55
|9,70
|59,52
|T.S.K.B.
|2,41
|8,56
|99,17
|T.Tuborg
|17,40
|-2,14
|46,22
|Taç Tarım Ürünleri
|10,75
|-10,71
|244,55
|Tat Gıda
|11,20
|0,18
|84,10
|TAV Havalimanları
|19,95
|8,19
|-26,56
|Taze Kuru Gıda
|279,00
|-10,23
|3753,59
|Tek-Art Turizm
|1,99
|12,43
|57,94
|Tekfen Holding
|15,15
|1,61
|-16,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,03
|20,02
|162,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,20
|-0,97
|95,40
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|0,76
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|29,14
|-0,27
|25,05
|Torunlar GMYO
|3,77
|4,72
|37,09
|Trabzon Liman
|34,42
|6,23
|228,63
|Trabzonspor Sportif
|4,40
|-2,65
|104,65
|Trend GMYO
|13,59
|2,57
|517,73
|TSKB GMYO
|3,77
|5,90
|294,77
|Tuğçelik
|7,17
|-4,53
|81,52
|Tukaş
|11,30
|3,96
|-8,50
|Turcas Petrol
|5,02
|1,41
|88,01
|Turkcell
|15,72
|-2,36
|13,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,77
|-5,19
|68,02
|Tüpraş
|94,15
|5,67
|-25,75
|Türk Hava Yolları
|11,93
|0,42
|-17,50
|Türk Prysmian Kablo
|13,65
|4,28
|428,97
|Türk Telekom
|7,67
|-5,31
|6,30
|Türk Traktör
|141,00
|-2,29
|166,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,75
|9,14
|116,07
|Türkiye Sigorta
|5,78
|-3,99
|165,41
|Ufuk Yatırım
|11,74
|-1,26
|355,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|-1,83
|302,42
|Ulusoy Elektrik
|48,70
|-1,74
|83,08
|Ulusoy Un Sanayi
|11,82
|-0,92
|209,42
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,38
|-5,56
|96,13
|Utopya Turizm
|25,16
|8,45
|411,38
|Uzertaş Boya
|29,48
|1,73
|1227,93
|Ülker Bisküvi
|22,26
|-1,07
|-0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|-3,47
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,88
|0,78
|124,15
|Vakıf Yat. Ort.
|7,81
|-0,76
|328,85
|Vakıflar Bankası
|4,76
|-2,06
|-13,61
|Vakko Tekstil
|6,15
|-2,54
|35,46
|Vanet Gıda
|8,70
|-4,29
|508,39
|Verusa Holding
|44,68
|-2,40
|140,85
|Verusaturk Girisim
|9,71
|4,07
|84,64
|Vestel
|20,68
|3,40
|63,87
|Vestel Beyaz Eşya
|35,56
|4,77
|68,54
|Viking Kağıt
|6,22
|-0,16
|232,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|-0,83
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,99
|-3,24
|20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,00
|-2,63
|491,43
|Yataş
|11,96
|6,88
|62,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-0,26
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,87
|5,25
|Yeşil GMYO
|1,20
|7,14
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|77,25
|31,94
|587,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.699,90
|-1,77
|467,06
|Yonga Mobilya
|30,96
|-3,19
|235,33
|Yükselen Çelik
|7,04
|0,00
|129,69
|Yünsa
|13,46
|-1,39
|33,69
|Zorlu Enerji
|2,73
|0,74
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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