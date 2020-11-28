Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

28.11.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.400,00-0,2437,18
İş Bankası (C)6,80-0,296,08
İş Bankası (Kur.)315.994,90-13,3150,47
İş Fin.Kir.3,77-1,82-0,79
İş Girişim16,00-1,17321,05
İş GMYO2,136,5021,02
İş Y. Men. Değ.12,94-1,07221,35
İş Yat. Ort.3,333,42106,66
İşbir Holding3.099,90-1,11620,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-0,8588,71
İttifak Holding2,363,9681,00
İz Hayvancılık Tarım15,137,84478,26
İzmir Demir Çelik20,004,17144,20
İzmir Fırça5,50-16,67205,56
Jantsa Jant Sanayi234,0011,06339,95
Kafein Yazılım18,001,0762,08
Kaplamin24,88-12,70348,29
Kardemir (A)5,2810,4699,25
Kardemir (B)4,7117,1678,41
Kardemir (D)5,167,2893,98
Karel Elektronik17,13-0,9817,89
Karsan Otomotiv3,021,3491,14
Karsu Tekstil6,69-3,18106,48
Kartonsan2.730,000,20606,63
Katmerciler Ekipman3,14-4,85105,41
Kent Gıda486,003,051992,89
Kerevitaş Gıda7,08-0,98117,18
Kervansaray Yat. Holding1,3956,18152,73
Kiler GMYO2,568,47139,48
Klimasan Klima20,7210,51-2,33
Koç Holding18,68-4,21-6,64
Konfrut Gıda16,600,97112,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,88-5,17

Konya Çimento1.074,209,57295,95
Kordsa Teknik Tekstil14,8115,8816,47
Koza Altın76,75-3,763,65
Koza Madencilik13,17-3,8031,31
Körfez GMYO6,40-4,48167,78
Kristal Kola2,8319,9287,42
Kron Telekomünikasyon26,682,30109,75
Kuştur Kuşadası Turizm165,00-7,20602,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-2,15103,34
Kütahya Porselen38,00-5,09474,02
Lider Faktoring3,14-4,8571,12
Link Bilgisayar47,56-3,96164,39
Logo Yazılım111,0012,2982,57
Lokman Hekim Sağlık11,240,0995,97
Lüks Kadife29,101,54236,81
Makina Takım2,77-3,8247,34
Marka Yatırım Holding7,00-12,39493,22
Marmaris Altınyunus96,609,4036,06
Marshall333,00-7,58600,46
Martı GMYO3,11-6,04207,92
Martı Otel2,40-7,69163,74
Mavi Giyim48,204,06-16,75
Mazhar Zorlu Holding17,95-0,2848,47
Mega Polietilen10,69-2,82742,76
Menderes Tekstil3,14-4,56139,69
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm71,251,06266,51
Merko Gıda12,312,581072,38
Metemtur Otelcilik12,655,42610,67
Metro Holding2,16-0,4656,52
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-2,7661,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,6311,91-50,68
Migros Ticaret40,940,6469,03
Milpa4,57-11,26108,68
Mistral GMYO4,24-3,85125,94
MLP Sağlık19,230,2620,19
MMC San. ve Tic. Yat.5,89-4,54416,67
Mondi Tire Kutsan6,52-1,3657,49
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,265,59185,06
Net Holding3,19-1,2422,69
Netaş Telekom.19,70-3,4350,84
Niğbaş Niğde Beton71,007,581045,16
Nuh Çimento40,9410,17272,70
Nurol GMYO7,335,92105,32
Odaş Elektrik3,45-2,27138,64
Olmuksan-IP7,748,25202,23
Orge Enerji Elektrik7,401,3749,19
Orma Orman Mahsulleri13,140,00376,09
Osmanlı Menkul20,80-3,08398,65
Ostim Endüstriyel Yat4,09-4,88143,45
Otokar227,0011,2254,38
Oyak Çimento8,232,1149,70
Oyak Yat. Ort.6,30-3,08172,89
Oylum Sınai Yatırımlar5,20-2,4468,35
Özak GMYO4,301,4267,32
Özbal Çelik Boru7,00-2,10334,28
Özderici GMYO2,25-3,4343,31
Özerden Plastik8,81-5,17286,40
Panora GMYO6,792,7221,22
Papilon Savunma20,78-10,59169,65
Park Elek.Madencilik5,230,3871,48
Parsan23,4416,1538,37
Pegasus61,7010,77-28,59
Peker GMYO2,27-9,20151,01
Penguen Gıda5,34-5,65483,36
Pera GMYO2,601,56176,60
Pergamon Dış Ticaret15,69-3,15102,77
Petkim4,234,7033,23
Petrokent Turizm950,0012,16641,61
Pınar Et ve Un24,343,31167,78
Pınar Su7,53-1,18224,57
Pınar Süt21,847,2773,20
Plastikkart11,31-2,4222,01
Polisan Holding3,88-0,5128,58
Politeknik Metal358,0011,88370,61
Prizma Press Matbaacılık5,54-7,8228,84
QNB Finans Fin. Kir.158,2023,5922,54
QNB Finansbank87,4027,50133,07
Ral Yatırım Holding5,205,0598,14
Ray Sigorta24,424,63614,04
Reysaş GMYO4,891,666,54
Reysaş Lojistik10,0417,43129,22
Rhea Girişim3,427,21187,39
Rodrigo Tekstil17,0260,72840,33
Royal Halı3,990,00191,24
RTA Laboratuvarları44,221,471806,03
Sabancı Holding9,99-7,599,54
Safkar Ege Soğutmacılık13,8731,72536,24
Sanel Mühendislik3,53-1,9420,31
Sanifoam Sünger13,81-18,14176,20
Sanko Pazarlama7,42-0,931,84
Saray Matbaacılık7,702,53495,62
Sarkuysan6,990,29119,99
Sasa Polyester17,05-0,81120,57
Say Yenilenebilir Enerji8,24-3,06267,86
Sekuro Plastik11,79-7,89119,96
Selçuk Ecza Deposu11,4020,2591,12
Selçuk Gıda4,05-0,98275,79
Senkron Güvenlik4,7714,6674,73
Serve Film Prodüksiyon16,801,82956,60
Servet GMYO58,00-1,69582,35
Seyitler Kimya18,7010,00175,41
Silverline Endüstri4,290,0098,61
Sinpaş GMYO3,94-1,75239,66
Smartiks Yazılım7,670,52-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii24,161,00528,15
Söktaş5,05-5,78196,97
Sönmez Filament37,007,00658,20
Sönmez Pamuklu15,65-2,13218,09
Sumaş Suni Tahta41,5017,90322,91
Şeker Fin. Kir.4,352,11-9,00
Şekerbank1,48-1,9935,75
Şişe Cam6,88-1,9935,16
Şok Marketler12,00-0,6611,52
T. Halk Bankası5,420,00-8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası69,559,7059,52
T.S.K.B.2,418,5699,17
T.Tuborg17,40-2,1446,22
Taç Tarım Ürünleri10,75-10,71244,55
Tat Gıda11,200,1884,10
TAV Havalimanları19,958,19-26,56
Taze Kuru Gıda279,00-10,233753,59
Tek-Art Turizm1,9912,4357,94
Tekfen Holding15,151,61-16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,0320,02162,62
Temapol Polimer Plastik10,20-0,9795,40
TGS Dış Ticaret9,260,7698,29
Tofaş Oto. Fab.29,14-0,2725,05
Torunlar GMYO3,774,7237,09
Trabzon Liman34,426,23228,63
Trabzonspor Sportif4,40-2,65104,65
Trend GMYO13,592,57517,73
TSKB GMYO3,775,90294,77
Tuğçelik7,17-4,5381,52
Tukaş11,303,96-8,50
Turcas Petrol5,021,4188,01
Turkcell15,72-2,3613,91
Tümosan Motor ve Traktör10,77-5,1968,02
Tüpraş94,155,67-25,75
Türk Hava Yolları11,930,42-17,50
Türk Prysmian Kablo13,654,28428,97
Türk Telekom7,67-5,316,30
Türk Traktör141,00-2,29166,49
Türker Proje Gayrimenkul90,759,14116,07
Türkiye Sigorta5,78-3,99165,41
Ufuk Yatırım11,74-1,26355,04
Ulaşlar Turizm Yat.3,75-1,83302,42
Ulusoy Elektrik48,70-1,7483,08
Ulusoy Un Sanayi11,82-0,92209,42
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,38-5,5696,13
Utopya Turizm25,168,45411,38
Uzertaş Boya29,481,731227,93
Ülker Bisküvi22,26-1,07-0,45
Vakıf Fin. Kir.3,89-3,4783,71
Vakıf GMYO3,880,78124,15
Vakıf Yat. Ort.7,81-0,76328,85
Vakıflar Bankası4,76-2,06-13,61
Vakko Tekstil6,15-2,5435,46
Vanet Gıda8,70-4,29508,39
Verusa Holding44,68-2,40140,85
Verusaturk Girisim9,714,0784,64
Vestel20,683,4063,87
Vestel Beyaz Eşya35,564,7768,54
Viking Kağıt6,22-0,16232,62
Yapı Kredi Koray GMYO4,76-0,8396,69
Yapı ve Kredi Bank.2,99-3,2420,56
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,00-2,63491,43
Yataş11,966,8862,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-0,26142,24
Yeni Gimat GMYO12,60-0,875,25
Yeşil GMYO1,207,1487,50
Yeşil Yapı1,390,00110,61
Yeşil Yatırım Holding77,2531,94587,89
Yibitaş İnşaat Malzeme16.699,90-1,77467,06
Yonga Mobilya30,96-3,19235,33
Yükselen Çelik7,040,00129,69
Yünsa13,46-1,3933,69
Zorlu Enerji2,730,7467,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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