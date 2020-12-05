Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|1,45
|39,16
|İş Bankası (C)
|6,61
|-2,79
|3,12
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|18,04
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,74
|-0,80
|-1,58
|İş Girişim
|17,40
|8,75
|357,89
|İş GMYO
|2,12
|-0,47
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|12,99
|0,39
|222,59
|İş Yat. Ort.
|3,27
|-1,80
|102,94
|İşbir Holding
|3.047,70
|-1,68
|608,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|5,13
|98,39
|İttifak Holding
|2,46
|4,24
|88,67
|İz Hayvancılık Tarım
|15,50
|2,45
|492,40
|İzmir Demir Çelik
|18,80
|-6,00
|129,55
|İzmir Fırça
|5,74
|4,36
|218,89
|Jantsa Jant Sanayi
|253,20
|8,21
|376,05
|Kafein Yazılım
|18,05
|0,28
|62,53
|Kaplamin
|24,60
|-1,13
|343,24
|Kardemir (A)
|5,15
|-2,46
|94,34
|Kardemir (B)
|4,70
|-0,21
|78,03
|Kardemir (D)
|4,91
|-4,84
|84,59
|Karel Elektronik
|20,26
|18,27
|39,44
|Karsan Otomotiv
|3,04
|0,66
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,69
|0,00
|106,48
|Kartonsan
|2.836,50
|3,90
|634,20
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-2,87
|99,52
|Kent Gıda
|465,80
|-4,16
|1905,90
|Kerevitaş Gıda
|6,96
|-1,69
|113,50
|Kervan Gıda
|9,90
|Kervansaray Yat. Holding
|1,18
|-15,11
|114,55
|Kiler GMYO
|2,46
|-3,91
|130,13
|Klimasan Klima
|19,10
|-7,82
|-9,96
|Koç Holding
|18,49
|-1,02
|-7,59
|Konfrut Gıda
|16,83
|1,39
|115,22
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,35
|2,78
|Konya Çimento
|1.138,30
|5,97
|319,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,30
|-3,44
|12,46
|Koza Altın
|77,70
|1,24
|4,93
|Koza Madencilik
|13,13
|-0,30
|30,91
|Körfez GMYO
|5,88
|-8,13
|146,03
|Kristal Kola
|3,09
|9,19
|104,64
|Kron Telekomünikasyon
|25,96
|-2,70
|104,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,60
|0,97
|609,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|2,19
|107,79
|Kütahya Porselen
|37,00
|-2,63
|458,91
|Lider Faktoring
|3,24
|3,18
|76,57
|Link Bilgisayar
|46,84
|-1,51
|160,39
|Logo Yazılım
|109,20
|-1,62
|79,61
|Lokman Hekim Sağlık
|11,52
|2,49
|100,85
|Lüks Kadife
|27,68
|-4,88
|220,37
|Makina Takım
|2,83
|2,17
|50,53
|Marka Yatırım Holding
|6,50
|-7,14
|450,85
|Marmaris Altınyunus
|94,15
|-2,54
|32,61
|Marshall
|333,20
|0,06
|600,88
|Martı GMYO
|2,88
|-7,40
|185,15
|Martı Otel
|2,25
|-6,25
|147,25
|Mavi Giyim
|49,50
|2,70
|-14,51
|Mazhar Zorlu Holding
|18,33
|2,12
|51,61
|Mega Polietilen
|10,70
|0,09
|743,55
|Menderes Tekstil
|3,20
|1,91
|144,27
|Merit Turizm
|81,25
|14,04
|317,95
|Merko Gıda
|12,80
|3,98
|1119,05
|Metemtur Otelcilik
|13,56
|7,19
|661,80
|Metro Holding
|2,20
|1,85
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,00
|61,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|0,00
|-50,68
|Migros Ticaret
|40,92
|-0,05
|68,95
|Milpa
|4,60
|0,66
|110,05
|Mistral GMYO
|4,46
|5,19
|137,66
|MLP Sağlık
|19,87
|3,33
|24,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|-4,92
|391,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,77
|3,83
|63,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,42
|-2,32
|178,46
|Net Holding
|3,10
|-2,82
|19,23
|Netaş Telekom.
|20,92
|6,19
|60,18
|Niğbaş Niğde Beton
|90,25
|27,11
|1355,65
|Nuh Çimento
|46,52
|13,63
|323,49
|Nurol GMYO
|7,39
|0,82
|107,00
|Odaş Elektrik
|3,47
|0,58
|140,02
|Olmuksan-IP
|7,41
|-4,26
|189,34
|Orge Enerji Elektrik
|7,53
|1,76
|51,81
|Orma Orman Mahsulleri
|12,31
|-6,32
|346,01
|Osmanlı Menkul
|21,78
|4,71
|422,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,49
|142,26
|Otokar
|235,10
|3,57
|59,89
|Oyak Çimento
|8,08
|-1,82
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|0,63
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-0,77
|67,05
|Özak GMYO
|4,66
|8,37
|81,32
|Özbal Çelik Boru
|6,89
|-1,57
|327,46
|Özderici GMYO
|2,22
|-1,33
|41,40
|Özerden Plastik
|8,78
|-0,34
|285,09
|Pamukova Elektrik
|26,14
|-8,92
|1942,19
|Panora GMYO
|6,60
|-2,80
|17,82
|Papilon Savunma
|20,42
|-1,73
|164,98
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|-2,29
|67,54
|Parsan
|22,38
|-4,52
|32,11
|Pegasus
|63,25
|2,51
|-26,79
|Peker GMYO
|2,32
|2,20
|156,54
|Penguen Gıda
|5,30
|-0,75
|478,99
|Pera GMYO
|2,30
|-11,54
|144,68
|Pergamon Dış Ticaret
|16,30
|3,89
|110,66
|Petkim
|4,64
|9,69
|46,14
|Petrokent Turizm
|1.060,00
|11,58
|727,48
|Pınar Et ve Un
|24,20
|-0,58
|166,24
|Pınar Su
|7,54
|0,13
|225,00
|Pınar Süt
|22,12
|1,28
|75,42
|Plastikkart
|12,51
|10,61
|34,95
|Polisan Holding
|4,06
|4,64
|34,54
|Politeknik Metal
|318,30
|-11,09
|318,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|5,23
|35,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,90
|-15,36
|3,72
|QNB Finansbank
|74,00
|-15,33
|97,33
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|-6,73
|84,80
|Ray Sigorta
|23,54
|-3,60
|588,30
|Reysaş GMYO
|6,01
|22,90
|30,94
|Reysaş Lojistik
|10,06
|0,20
|129,68
|Rhea Girişim
|3,63
|6,14
|205,04
|Rodrigo Tekstil
|12,60
|-25,97
|596,13
|Royal Halı
|4,35
|9,02
|217,52
|RTA Laboratuvarları
|41,86
|-5,34
|1704,31
|Sabancı Holding
|10,20
|2,10
|11,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|15,02
|8,29
|588,99
|Sanel Mühendislik
|3,94
|11,61
|34,29
|Sanifoam Sünger
|11,95
|-13,47
|139,00
|Sanko Pazarlama
|7,59
|2,29
|4,17
|Saray Matbaacılık
|8,22
|6,75
|535,84
|Sarkuysan
|8,13
|16,31
|155,87
|Sasa Polyester
|18,71
|9,74
|142,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,31
|0,85
|270,98
|Sekuro Plastik
|11,80
|0,08
|120,15
|Selçuk Ecza Deposu
|15,01
|31,67
|151,64
|Selçuk Gıda
|4,08
|0,74
|278,58
|Senkron Güvenlik
|6,45
|35,22
|136,26
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-7,74
|874,84
|Servet GMYO
|59,25
|2,16
|597,06
|Seyitler Kimya
|21,18
|13,26
|211,93
|Silverline Endüstri
|4,95
|15,38
|129,17
|Sinpaş GMYO
|3,72
|-5,58
|220,69
|Smartiks Yazılım
|7,87
|2,61
|-19,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|3,48
|549,99
|Söktaş
|5,18
|2,57
|204,61
|Sönmez Filament
|45,88
|24,00
|840,16
|Sönmez Pamuklu
|17,38
|11,05
|253,25
|Sumaş Suni Tahta
|39,84
|-4,00
|306,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|8,51
|-1,26
|Şekerbank
|1,41
|-4,73
|29,33
|Şişe Cam
|7,00
|1,74
|37,51
|Şok Marketler
|11,95
|-0,42
|11,06
|T. Halk Bankası
|5,38
|-0,74
|-8,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,66
|-7,48
|47,59
|T.S.K.B.
|1,93
|-19,92
|59,50
|T.Tuborg
|19,10
|9,77
|60,50
|Taç Tarım Ürünleri
|10,49
|-2,42
|236,22
|Tat Gıda
|11,19
|-0,09
|83,93
|TAV Havalimanları
|20,08
|0,65
|-26,08
|Taze Kuru Gıda
|266,10
|-4,62
|3575,41
|Tek-Art Turizm
|1,99
|0,00
|57,94
|Tekfen Holding
|15,04
|-0,73
|-16,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,52
|31,64
|245,71
|Temapol Polimer Plastik
|10,14
|-0,59
|94,25
|TGS Dış Ticaret
|9,40
|1,51
|101,28
|Tofaş Oto. Fab.
|29,58
|1,51
|26,94
|Torunlar GMYO
|3,77
|0,00
|37,09
|Trabzon Liman
|33,66
|-2,21
|221,37
|Trabzonspor Sportif
|4,84
|10,00
|125,12
|Trend GMYO
|14,90
|9,64
|577,27
|TSKB GMYO
|4,40
|16,71
|360,74
|Tuğçelik
|7,55
|5,30
|91,14
|Tukaş
|11,80
|4,42
|-4,45
|Turcas Petrol
|5,40
|7,57
|102,25
|Turkcell
|15,65
|1,95
|16,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,58
|-1,76
|65,05
|Tüpraş
|93,60
|-0,58
|-26,18
|Türk Hava Yolları
|12,17
|2,01
|-15,84
|Türk Prysmian Kablo
|13,06
|-4,32
|406,10
|Türk Telekom
|7,88
|2,74
|9,21
|Türk Traktör
|145,50
|3,19
|174,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,60
|2,04
|120,48
|Türkiye Sigorta
|6,00
|3,81
|175,51
|Ufuk Yatırım
|14,66
|24,87
|468,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|17,33
|372,17
|Ulusoy Elektrik
|47,50
|-2,46
|78,57
|Ulusoy Un Sanayi
|11,88
|0,51
|210,99
|Umpaş Holding
|0,85
|19,72
|37,10
|Uşak Seramik
|2,32
|-2,52
|91,19
|Utopya Turizm
|30,40
|20,83
|517,89
|Uzertaş Boya
|37,78
|28,15
|1601,80
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-1,17
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|3,99
|2,57
|88,43
|Vakıf GMYO
|3,69
|-4,90
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,75
|-0,77
|325,56
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-2,94
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,07
|-1,30
|33,70
|Vanet Gıda
|8,45
|-2,87
|490,91
|Verusa Holding
|45,40
|1,61
|144,74
|Verusaturk Girisim
|9,79
|0,82
|86,16
|Vestel
|20,34
|-1,64
|61,17
|Vestel Beyaz Eşya
|34,42
|-3,21
|63,14
|Viking Kağıt
|6,32
|1,61
|237,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,69
|-1,47
|93,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|-2,68
|17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,70
|-3,51
|470,65
|Yataş
|12,71
|6,27
|73,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|0,51
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|0,24
|5,50
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,83
|89,06
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|70,80
|-8,35
|530,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.650,00
|5,69
|499,32
|Yonga Mobilya
|31,00
|0,13
|235,77
|Yükselen Çelik
|6,98
|-0,85
|127,73
|Yünsa
|14,26
|5,94
|41,64
|Zorlu Enerji
|2,71
|-0,73
|66,26
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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