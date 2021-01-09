Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 7,10 İş Bankası (B) 39.999,90 -1,23 -1,23 İş Bankası (C) 7,38 5,43 5,43 İş Bankası (Kur.) 351.000,00 -7,63 -7,63 İş Fin.Kir. 3,97 2,85 2,85 İş Girişim 19,52 3,01 3,01 İş GMYO 2,58 1,57 1,57 İş Y. Men. Değ. 17,89 1,30 1,30 İş Yat. Ort. 3,62 2,84 2,84 İşbir Holding 3.835,80 39,99 39,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 1,75 1,75 İttifak Holding 2,25 0,90 0,90 İz Hayvancılık Tarım 17,72 -1,56 -1,56 İzmir Demir Çelik 10,75 -0,19 -0,19 İzmir Fırça 5,55 -0,18 -0,18 Jantsa Jant Sanayi 470,00 41,69 41,69 Kafein Yazılım 21,48 0,47 0,47 Kaplamin 38,82 14,85 14,85 Kardemir (A) 6,18 3,87 3,87 Kardemir (B) 5,68 7,78 7,78 Kardemir (D) 6,15 6,40 6,40 Karel Elektronik 24,28 5,29 5,29 Karsan Otomotiv 3,59 10,46 10,46 Karsu Tekstil 8,11 -5,15 -5,15 Kartonsan 89,00 -6,86 -6,86 Katmerciler Ekipman 3,29 6,82 6,82 Kent Gıda 343,40 -3,43 -3,43 Kerevitaş Gıda 6,86 4,26 4,26 Kervan Gıda 14,44 9,23 9,23 Kervansaray Yat. Holding 1,43 13,49 13,49 Kiler GMYO 2,54 1,20 1,20 Klimasan Klima 17,35 2,24 2,24 Koç Holding 21,52 1,89 1,89 Konfrut Gıda 16,89 -0,06 -0,06 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 31,50 33,02 33,02 Konya Çimento 1.204,00 6,55 6,55 Kordsa Teknik Tekstil 15,72 1,09 1,09 Koza Altın 119,00 23,06 23,06 Koza Madencilik 16,38 5,75 5,75 Körfez GMYO 6,07 4,66 4,66 Kristal Kola 3,66 -6,63 -6,63 Kron Telekomünikasyon 42,60 15,64 15,64 Kuştur Kuşadası Turizm 165,80 5,40 5,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,46 6,96 6,96 Kütahya Porselen 56,75 12,49 12,49 Lider Faktoring 3,33 -2,35 -2,35 Link Bilgisayar 31,90 0,08 0,08 Logo Yazılım 133,10 6,06 6,06 Lokman Hekim Sağlık 12,83 19,32 19,32 Lüks Kadife 35,38 22,42 22,42 Makina Takım 3,16 -7,33 -7,33 Marka Yatırım Holding 6,43 0,00 0,00 Marmaris Altınyunus 131,60 18,45 18,45 Marshall 339,50 10,69 10,69 Martı GMYO 2,97 8,00 8,00 Martı Otel 2,21 3,76 3,76 Mavi Giyim 54,65 4,69 4,69 Mazhar Zorlu Holding 37,50 19,12 19,12 Mega Polietilen 8,23 7,44 7,44 Menderes Tekstil 3,13 1,29 1,29 Merit Turizm 96,95 15,83 15,83 Merko Gıda 8,80 1,85 1,85 Metemtur Otelcilik 23,00 4,07 4,07 Metro Holding 2,14 2,88 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 3,09 6,92 6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 3,86 3,86 Migros Ticaret 44,50 3,97 3,97 Milpa 4,93 7,17 7,17 Mistral GMYO 5,50 16,77 16,77 MLP Sağlık 22,30 12,23 12,23 MMC San. ve Tic. Yat. 4,75 3,26 3,26 Mondi Tire Kutsan 8,04 5,79 5,79 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,18 -1,29 -1,29 Net Holding 3,41 -0,58 -0,58 Netaş Telekom. 29,50 5,06 5,06 Niğbaş Niğde Beton 44,92 -13,62 -13,62 Nuh Çimento 49,94 1,42 1,42 Nurol GMYO 7,50 2,88 2,88 Odaş Elektrik 3,97 1,79 1,79 Olmuksan-IP 9,34 -21,18 -21,18 Orge Enerji Elektrik 7,57 2,57 2,57 Orma Orman Mahsulleri 19,32 31,25 31,25 Osmanlı Menkul 31,30 0,97 0,97 Ostim Endüstriyel Yat 4,29 5,15 5,15 Otokar 421,00 32,22 32,22 Oyak Çimento 9,06 3,19 3,19 Oyak Yat. Ort. 8,23 18,42 18,42 Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 3,40 3,40 Özak GMYO 5,07 -0,59 -0,59 Özbal Çelik Boru 6,49 -0,92 -0,92 Özderici GMYO 2,54 14,41 14,41 Özerden Plastik 8,52 -5,33 -5,33 Pamukova Elektrik 23,60 10,69 10,69 Panora GMYO 6,37 2,91 2,91 Papilon Savunma 22,24 -2,28 -2,28 Park Elek.Madencilik 5,37 0,00 0,00 Parsan 25,80 6,17 6,17 Pegasus 72,75 -2,48 -2,48 Peker GMYO 2,65 1,53 1,53 Penguen Gıda 5,44 7,72 7,72 Pera GMYO 2,30 4,55 4,55 Pergamon Dış Ticaret 25,98 31,81 31,81 Petkim 5,26 5,62 5,62 Petrokent Turizm 902,00 -0,49 -0,49 Pınar Et ve Un 22,92 -1,55 -1,55 Pınar Su 7,97 7,27 7,27 Pınar Süt 22,86 -0,95 -0,95 Plastikkart 17,30 19,72 19,72 Polisan Holding 3,97 2,85 2,85 Politeknik Metal 419,90 2,92 2,92 Prizma Press Matbaacılık 5,50 0,36 0,36 QNB Finans Fin. Kir. 122,90 -1,92 -1,92 QNB Finansbank 68,50 -2,63 -2,63 Ral Yatırım Holding 4,55 2,48 2,48 Ray Sigorta 14,85 -3,88 -3,88 Reysaş GMYO 5,37 -1,47 -1,47 Reysaş Lojistik 8,85 -4,22 -4,22 Rhea Girişim 3,65 -1,88 -1,88 Rodrigo Tekstil 14,38 4,89 4,89 Royal Halı 3,31 -3,78 -3,78 RTA Laboratuvarları 30,30 0,07 0,07 Sabancı Holding 11,69 2,01 2,01 Safkar Ege Soğutmacılık 10,06 -7,54 -7,54 Sanel Mühendislik 3,56 4,09 4,09 Sanifoam Sünger 16,31 19,93 19,93 Sanko Pazarlama 9,07 -3,41 -3,41 Saray Matbaacılık 9,60 9,46 9,46 Sarkuysan 9,08 2,71 2,71 Sasa Polyester 22,90 13,25 13,25 Say Yenilenebilir Enerji 8,55 0,47 0,47 Sekuro Plastik 17,00 21,78 21,78 Selçuk Ecza Deposu 13,40 -1,83 -1,83 Selçuk Gıda 5,10 2,41 2,41 Senkron Güvenlik 28,30 7,77 7,77 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -6,25 -6,25 Servet GMYO 99,30 26,66 26,66 Seyitler Kimya 28,74 14,54 14,54 Silverline Endüstri 8,54 -0,70 -0,70 Sinpaş GMYO 4,73 13,16 13,16 Smartiks Yazılım 8,75 -1,24 -1,24 Sodaş Sodyum Sanayii 27,76 4,07 4,07 Söktaş 5,01 -1,57 -1,57 Sönmez Filament 72,90 3,85 3,85 Sönmez Pamuklu 30,50 27,08 27,08 Sumaş Suni Tahta 69,50 35,61 35,61 Şeker Fin. Kir. 6,82 6,56 6,56 Şekerbank 1,61 6,62 6,62 Şişe Cam 7,42 1,50 1,50 Şok Marketler 14,00 10,94 10,94 T. Halk Bankası 5,79 4,14 4,14 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,48 -8,31 -8,31 T.S.K.B. 1,84 3,37 3,37 T.Tuborg 17,65 -2,32 -2,32 Taç Tarım Ürünleri 11,48 9,02 9,02 Tat Gıda 11,31 -4,64 -4,64 TAV Havalimanları 21,30 0,00 0,00 Taze Kuru Gıda 225,00 4,02 4,02 Tek-Art Turizm 2,33 15,35 15,35 Tekfen Holding 18,20 10,98 10,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,89 8,69 8,69 Temapol Polimer Plastik 11,41 -0,78 -0,78 TGS Dış Ticaret 19,35 52,24 52,24 Tofaş Oto. Fab. 35,84 5,66 5,66 Torunlar GMYO 4,05 3,85 3,85 Trabzon Liman 37,44 16,56 16,56 Trabzonspor Sportif 2,65 8,61 8,61 Trend GMYO 11,58 -7,88 -7,88 TSKB GMYO 5,36 -6,78 -6,78 Tuğçelik 7,90 -2,23 -2,23 Tukaş 9,72 0,31 0,31 Turcas Petrol 4,98 2,68 2,68 Turkcell 16,85 4,66 4,66 Tümosan Motor ve Traktör 14,59 3,70 3,70 Tüpraş 112,20 3,89 3,89 Türk Hava Yolları 12,82 -0,70 -0,70 Türk Prysmian Kablo 12,70 4,96 4,96 Türk Telekom 8,80 3,04 3,04 Türk Traktör 184,00 0,71 0,71 Türker Proje Gayrimenkul 133,00 17,80 17,80 Türkiye Sigorta 7,16 8,48 8,48 Ufuk Yatırım 13,50 0,75 0,75 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -2,12 -2,12 Ulusoy Elektrik 50,80 -1,07 -1,07 Ulusoy Un Sanayi 12,18 5,91 5,91 Umpaş Holding 3,33 27,59 27,59 Uşak Seramik 2,45 4,70 4,70 Utopya Turizm 43,80 12,89 12,89 Uzertaş Boya 72,80 28,62 28,62 Ülker Bisküvi 23,00 -0,61 -0,61 Vakıf Fin. Kir. 4,44 4,23 4,23 Vakıf GMYO 3,72 2,76 2,76 Vakıf Yat. Ort. 7,51 2,04 2,04 Vakıflar Bankası 4,97 5,52 5,52 Vakko Tekstil 6,53 0,15 0,15 Vanet Gıda 7,10 -8,15 -8,15 Verusa Holding 45,48 0,84 0,84 Verusaturk Girisim 12,78 -2,29 -2,29 Vestel 21,86 3,80 3,80 Vestel Beyaz Eşya 40,48 -0,98 -0,98 Viking Kağıt 7,51 -16,56 -16,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,54 2,02 2,02 Yapı ve Kredi Bank. 3,32 7,79 7,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 80,50 11,19 11,19 Yataş 14,34 -0,76 -0,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,57 3,86 3,86 Yeni Gimat GMYO 12,89 3,70 3,70 Yeşil GMYO 1,85 34,06 34,06 Yeşil Yapı 2,48 34,78 34,78 Yeşil Yatırım Holding 151,80 59,20 59,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.310,10 -1,86 -1,86 Yonga Mobilya 29,30 -2,33 -2,33 Yükselen Çelik 8,16 8,08 8,08 Yünsa 14,75 0,61 0,61 Zorlu Enerji 2,91 5,05 5,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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