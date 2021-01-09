Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

09.01.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,107,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,007,107,10
İş Bankası (B)39.999,90-1,23-1,23
İş Bankası (C)7,385,435,43
İş Bankası (Kur.)351.000,00-7,63-7,63
İş Fin.Kir.3,972,852,85
İş Girişim19,523,013,01
İş GMYO2,581,571,57
İş Y. Men. Değ.17,891,301,30
İş Yat. Ort.3,622,842,84
İşbir Holding3.835,8039,9939,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,161,751,75
İttifak Holding2,250,900,90
İz Hayvancılık Tarım17,72-1,56-1,56
İzmir Demir Çelik10,75-0,19-0,19
İzmir Fırça5,55-0,18-0,18
Jantsa Jant Sanayi470,0041,6941,69
Kafein Yazılım21,480,470,47
Kaplamin38,8214,8514,85
Kardemir (A)6,183,873,87
Kardemir (B)5,687,787,78
Kardemir (D)6,156,406,40
Karel Elektronik24,285,295,29
Karsan Otomotiv3,5910,4610,46
Karsu Tekstil8,11-5,15-5,15
Kartonsan89,00-6,86-6,86
Katmerciler Ekipman3,296,826,82
Kent Gıda343,40-3,43-3,43
Kerevitaş Gıda6,864,264,26
Kervan Gıda14,449,239,23
Kervansaray Yat. Holding1,4313,4913,49
Kiler GMYO2,541,201,20
Klimasan Klima17,352,242,24
Koç Holding21,521,891,89
Konfrut Gıda16,89-0,06-0,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,5033,0233,02
Konya Çimento1.204,006,556,55
Kordsa Teknik Tekstil15,721,091,09
Koza Altın119,0023,0623,06
Koza Madencilik16,385,755,75
Körfez GMYO6,074,664,66
Kristal Kola3,66-6,63-6,63
Kron Telekomünikasyon42,6015,6415,64
Kuştur Kuşadası Turizm165,805,405,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,466,966,96
Kütahya Porselen56,7512,4912,49
Lider Faktoring3,33-2,35-2,35
Link Bilgisayar31,900,080,08
Logo Yazılım133,106,066,06
Lokman Hekim Sağlık12,8319,3219,32
Lüks Kadife35,3822,4222,42
Makina Takım3,16-7,33-7,33
Marka Yatırım Holding6,430,000,00
Marmaris Altınyunus131,6018,4518,45
Marshall339,5010,6910,69
Martı GMYO2,978,008,00
Martı Otel2,213,763,76
Mavi Giyim54,654,694,69
Mazhar Zorlu Holding37,5019,1219,12
Mega Polietilen8,237,447,44
Menderes Tekstil3,131,291,29
Merit Turizm96,9515,8315,83
Merko Gıda8,801,851,85
Metemtur Otelcilik23,004,074,07
Metro Holding2,142,882,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,096,926,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,423,863,86
Migros Ticaret44,503,973,97
Milpa4,937,177,17
Mistral GMYO5,5016,7716,77
MLP Sağlık22,3012,2312,23
MMC San. ve Tic. Yat.4,753,263,26
Mondi Tire Kutsan8,045,795,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,18-1,29-1,29
Net Holding3,41-0,58-0,58
Netaş Telekom.29,505,065,06
Niğbaş Niğde Beton44,92-13,62-13,62
Nuh Çimento49,941,421,42
Nurol GMYO7,502,882,88
Odaş Elektrik3,971,791,79
Olmuksan-IP9,34-21,18-21,18
Orge Enerji Elektrik7,572,572,57
Orma Orman Mahsulleri19,3231,2531,25
Osmanlı Menkul31,300,970,97
Ostim Endüstriyel Yat4,295,155,15
Otokar421,0032,2232,22
Oyak Çimento9,063,193,19
Oyak Yat. Ort.8,2318,4218,42
Oylum Sınai Yatırımlar4,873,403,40
Özak GMYO5,07-0,59-0,59
Özbal Çelik Boru6,49-0,92-0,92
Özderici GMYO2,5414,4114,41
Özerden Plastik8,52-5,33-5,33
Pamukova Elektrik23,6010,6910,69
Panora GMYO6,372,912,91
Papilon Savunma22,24-2,28-2,28
Park Elek.Madencilik5,370,000,00
Parsan25,806,176,17
Pegasus72,75-2,48-2,48
Peker GMYO2,651,531,53
Penguen Gıda5,447,727,72
Pera GMYO2,304,554,55
Pergamon Dış Ticaret25,9831,8131,81
Petkim5,265,625,62
Petrokent Turizm902,00-0,49-0,49
Pınar Et ve Un22,92-1,55-1,55
Pınar Su7,977,277,27
Pınar Süt22,86-0,95-0,95
Plastikkart17,3019,7219,72
Polisan Holding3,972,852,85
Politeknik Metal419,902,922,92
Prizma Press Matbaacılık5,500,360,36
QNB Finans Fin. Kir.122,90-1,92-1,92
QNB Finansbank68,50-2,63-2,63
Ral Yatırım Holding4,552,482,48
Ray Sigorta14,85-3,88-3,88
Reysaş GMYO5,37-1,47-1,47
Reysaş Lojistik8,85-4,22-4,22
Rhea Girişim3,65-1,88-1,88
Rodrigo Tekstil14,384,894,89
Royal Halı3,31-3,78-3,78
RTA Laboratuvarları30,300,070,07
Sabancı Holding11,692,012,01
Safkar Ege Soğutmacılık10,06-7,54-7,54
Sanel Mühendislik3,564,094,09
Sanifoam Sünger16,3119,9319,93
Sanko Pazarlama9,07-3,41-3,41
Saray Matbaacılık9,609,469,46
Sarkuysan9,082,712,71
Sasa Polyester22,9013,2513,25
Say Yenilenebilir Enerji8,550,470,47
Sekuro Plastik17,0021,7821,78
Selçuk Ecza Deposu13,40-1,83-1,83
Selçuk Gıda5,102,412,41
Senkron Güvenlik28,307,777,77
Serve Film Prodüksiyon15,00-6,25-6,25
Servet GMYO99,3026,6626,66
Seyitler Kimya28,7414,5414,54
Silverline Endüstri8,54-0,70-0,70
Sinpaş GMYO4,7313,1613,16
Smartiks Yazılım8,75-1,24-1,24
Sodaş Sodyum Sanayii27,764,074,07
Söktaş5,01-1,57-1,57
Sönmez Filament72,903,853,85
Sönmez Pamuklu30,5027,0827,08
Sumaş Suni Tahta69,5035,6135,61
Şeker Fin. Kir.6,826,566,56
Şekerbank1,616,626,62
Şişe Cam7,421,501,50
Şok Marketler14,0010,9410,94
T. Halk Bankası5,794,144,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,48-8,31-8,31
T.S.K.B.1,843,373,37
T.Tuborg17,65-2,32-2,32
Taç Tarım Ürünleri11,489,029,02
Tat Gıda11,31-4,64-4,64
TAV Havalimanları21,300,000,00
Taze Kuru Gıda225,004,024,02
Tek-Art Turizm2,3315,3515,35
Tekfen Holding18,2010,9810,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,898,698,69
Temapol Polimer Plastik11,41-0,78-0,78
TGS Dış Ticaret19,3552,2452,24
Tofaş Oto. Fab.35,845,665,66
Torunlar GMYO4,053,853,85
Trabzon Liman37,4416,5616,56
Trabzonspor Sportif2,658,618,61
Trend GMYO11,58-7,88-7,88
TSKB GMYO5,36-6,78-6,78
Tuğçelik7,90-2,23-2,23
Tukaş9,720,310,31
Turcas Petrol4,982,682,68
Turkcell16,854,664,66
Tümosan Motor ve Traktör14,593,703,70
Tüpraş112,203,893,89
Türk Hava Yolları12,82-0,70-0,70
Türk Prysmian Kablo12,704,964,96
Türk Telekom8,803,043,04
Türk Traktör184,000,710,71
Türker Proje Gayrimenkul133,0017,8017,80
Türkiye Sigorta7,168,488,48
Ufuk Yatırım13,500,750,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-2,12-2,12
Ulusoy Elektrik50,80-1,07-1,07
Ulusoy Un Sanayi12,185,915,91
Umpaş Holding3,3327,5927,59
Uşak Seramik2,454,704,70
Utopya Turizm43,8012,8912,89
Uzertaş Boya72,8028,6228,62
Ülker Bisküvi23,00-0,61-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,444,234,23
Vakıf GMYO3,722,762,76
Vakıf Yat. Ort.7,512,042,04
Vakıflar Bankası4,975,525,52
Vakko Tekstil6,530,150,15
Vanet Gıda7,10-8,15-8,15
Verusa Holding45,480,840,84
Verusaturk Girisim12,78-2,29-2,29
Vestel21,863,803,80
Vestel Beyaz Eşya40,48-0,98-0,98
Viking Kağıt7,51-16,56-16,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,542,022,02
Yapı ve Kredi Bank.3,327,797,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.80,5011,1911,19
Yataş14,34-0,76-0,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,573,863,86
Yeni Gimat GMYO12,893,703,70
Yeşil GMYO1,8534,0634,06
Yeşil Yapı2,4834,7834,78
Yeşil Yatırım Holding151,8059,2059,20
Yibitaş İnşaat Malzeme15.310,10-1,86-1,86
Yonga Mobilya29,30-2,33-2,33
Yükselen Çelik8,168,088,08
Yünsa14,750,610,61
Zorlu Enerji2,915,055,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp         
09:23
Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin         
09:12
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei