Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.300,00 2,08 -2,96 İş Bankası (C) 6,66 -2,77 -4,86 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 9,71 1,05 İş Fin.Kir. 3,84 2,40 -0,52 İş Girişim 25,08 18,98 32,35 İş GMYO 2,57 3,21 1,18 İş Y. Men. Değ. 18,53 3,81 4,93 İş Yat. Ort. 3,79 6,16 7,67 İşbir Holding 4.100,10 0,00 49,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,28 10,34 12,28 İttifak Holding 2,24 2,75 0,45 İz Hayvancılık Tarım 23,48 23,64 30,44 İzmir Demir Çelik 11,25 5,63 4,46 İzmir Fırça 6,89 7,66 23,92 Jantsa Jant Sanayi 509,50 -9,82 53,60 Kafein Yazılım 21,98 8,81 2,81 Kaplamin 44,00 27,17 30,18 Kardemir (A) 6,23 -0,95 4,71 Kardemir (B) 6,23 1,63 18,22 Kardemir (D) 6,92 4,69 19,72 Karel Elektronik 26,10 10,13 13,18 Karsan Otomotiv 4,73 26,81 45,54 Karsu Tekstil 10,43 16,02 21,99 Kartonsan 77,90 -12,72 -18,47 Katmerciler Ekipman 3,51 10,73 13,96 Kent Gıda 350,00 -1,33 -1,57 Kerevitaş Gıda 6,54 1,08 -0,61 Kervan Gıda 14,21 -7,97 7,49 Kervansaray Yat. Holding 1,37 0,00 8,73 Kiler GMYO 2,64 5,18 5,18 Klimasan Klima 19,55 7,12 15,20 Koç Holding 22,02 2,80 4,26 Konfrut Gıda 18,19 5,63 7,63 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 41,84 36,73 76,69 Konya Çimento 1.560,00 4,35 38,05 Kordsa Teknik Tekstil 21,24 9,99 36,59 Koza Altın 114,40 -1,46 18,30 Koza Madencilik 15,98 -2,26 3,16 Körfez GMYO 6,09 2,01 5,00 Kristal Kola 4,26 20,34 8,67 Kron Telekomünikasyon 64,50 24,28 75,08 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 3,96 33,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,47 0,82 7,39 Kütahya Porselen 48,36 -3,38 -4,14 Lider Faktoring 3,50 8,36 2,64 Link Bilgisayar 29,56 1,65 -7,26 Logo Yazılım 136,10 -1,02 8,45 Lokman Hekim Sağlık 16,02 9,95 48,99 Lüks Kadife 36,40 -1,52 25,95 Makina Takım 3,53 16,89 3,52 Marka Yatırım Holding 6,47 2,70 0,62 Marmaris Altınyunus 210,10 10,93 89,11 Marshall 374,20 14,79 22,01 Martı GMYO 2,99 0,34 8,73 Martı Otel 2,41 -1,63 13,15 Mavi Giyim 55,55 0,73 6,42 Mazhar Zorlu Holding 37,50 7,76 19,12 Mega Polietilen 9,83 12,60 28,33 Menderes Tekstil 3,29 4,11 6,47 Merit Turizm 179,90 51,05 114,93 Merko Gıda 7,43 -14,00 -14,00 Metemtur Otelcilik 25,50 10,87 15,38 Metro Holding 2,26 7,11 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 3,59 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,70 14,89 15,88 Migros Ticaret 47,66 9,71 11,36 Milpa 5,36 6,99 16,52 Mistral GMYO 5,42 -4,58 15,07 MLP Sağlık 23,26 1,57 17,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,23 10,11 13,70 Mondi Tire Kutsan 7,61 -0,13 0,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,80 4,48 6,06 Net Holding 4,08 20,00 18,95 Netaş Telekom. 32,66 16,64 16,31 Niğbaş Niğde Beton 41,18 -8,49 -20,81 Nuh Çimento 52,65 10,15 6,93 Nurol GMYO 9,25 10,12 26,89 Odaş Elektrik 3,81 1,33 -2,31 Olmuksan-IP 8,29 3,75 -30,04 Orge Enerji Elektrik 8,06 6,90 9,21 Orma Orman Mahsulleri 18,55 -11,67 26,02 Osmanlı Menkul 37,80 18,57 21,94 Ostim Endüstriyel Yat 3,99 1,01 -2,21 Otokar 402,60 0,02 26,44 Oyak Çimento 8,74 1,27 -0,46 Oyak Yat. Ort. 10,47 -1,41 50,65 Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 1,46 3,61 Özak GMYO 5,45 7,50 6,86 Özbal Çelik Boru 7,65 18,42 16,79 Özderici GMYO 2,43 5,19 9,46 Özerden Plastik 12,87 51,06 43,00 Pamukova Elektrik 19,89 -6,18 -6,71 Panora GMYO 6,56 4,79 5,98 Papilon Savunma 22,56 -0,79 -0,88 Park Elek.Madencilik 5,43 4,83 1,12 Parsan 29,66 20,67 22,06 Pegasus 74,90 -2,28 0,40 Peker GMYO 2,44 0,00 -6,51 Penguen Gıda 4,95 -3,13 -1,98 Pera GMYO 1,68 -3,66 -4,09 Pergamon Dış Ticaret 36,08 6,12 83,05 Petkim 5,12 0,99 2,81 Petrokent Turizm 1.569,90 45,78 73,20 Pınar Et ve Un 24,74 5,73 6,27 Pınar Su 8,25 -7,20 11,04 Pınar Süt 28,00 14,85 21,32 Plastikkart 19,30 3,10 33,56 Polisan Holding 4,02 3,34 4,15 Politeknik Metal 545,00 13,28 33,58 Prizma Press Matbaacılık 5,78 3,21 5,47 QNB Finans Fin. Kir. 120,70 0,58 -3,67 QNB Finansbank 66,70 0,15 -5,19 Ral Yatırım Holding 4,44 -0,89 0,00 Ray Sigorta 17,34 7,84 12,23 Reysaş GMYO 5,47 1,86 0,37 Reysaş Lojistik 8,41 -1,18 -8,98 Rhea Girişim 3,72 3,05 0,00 Rodrigo Tekstil 15,05 -0,92 9,77 Royal Halı 3,35 -5,63 -2,62 RTA Laboratuvarları 26,00 -9,41 -14,13 Sabancı Holding 11,11 -1,59 -3,05 Safkar Ege Soğutmacılık 11,36 3,56 4,41 Sanel Mühendislik 3,69 4,53 7,89 Sanifoam Sünger 17,00 -0,70 25,00 Sanko Pazarlama 9,80 9,50 4,37 Saray Matbaacılık 10,20 3,55 16,31 Sarkuysan 10,05 5,57 13,69 Sasa Polyester 25,02 5,13 23,74 Say Yenilenebilir Enerji 10,28 21,51 20,80 Sekuro Plastik 24,46 59,97 75,21 Selçuk Ecza Deposu 12,90 0,00 -5,49 Selçuk Gıda 4,92 0,20 -1,20 Senkron Güvenlik 33,00 23,32 25,67 Serve Film Prodüksiyon 15,50 3,33 -3,13 Servet GMYO 102,80 -4,55 31,12 Seyitler Kimya 35,96 8,71 43,32 Silverline Endüstri 7,51 -25,42 -12,67 Sinpaş GMYO 4,82 -8,54 15,31 Smartiks Yazılım 8,65 0,58 -2,37 Sodaş Sodyum Sanayii 43,00 22,16 61,20 Söktaş 4,83 3,87 -5,11 Sönmez Filament 83,95 6,81 19,59 Sönmez Pamuklu 28,98 0,69 20,75 Sumaş Suni Tahta 78,50 14,68 53,17 Şeker Fin. Kir. 6,69 2,14 4,53 Şekerbank 1,58 -0,63 4,64 Şişe Cam 7,81 -0,13 6,84 Şok Marketler 14,02 4,16 11,09 T. Halk Bankası 5,56 -0,18 0,00 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,60 13,33 -1,48 T.S.K.B. 2,03 7,98 14,04 T.Tuborg 19,15 8,31 5,98 Taç Tarım Ürünleri 18,14 38,05 72,27 Tat Gıda 11,23 2,93 -5,31 TAV Havalimanları 23,94 6,88 12,39 Taze Kuru Gıda 318,00 -4,22 47,02 Tek-Art Turizm 2,28 3,17 12,87 Tekfen Holding 18,68 3,32 13,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,53 7,47 13,69 Temapol Polimer Plastik 16,81 35,78 46,17 TGS Dış Ticaret 31,08 19,63 144,53 Tofaş Oto. Fab. 37,70 2,67 11,14 Torunlar GMYO 4,19 4,49 7,44 Trabzon Liman 36,06 -2,06 12,27 Trabzonspor Sportif 2,51 -3,83 2,87 Trend GMYO 10,43 9,91 -17,02 TSKB GMYO 5,06 -1,36 -12,00 Tuğçelik 8,40 8,53 3,96 Tukaş 9,42 0,43 -2,79 Turcas Petrol 4,81 -0,41 -0,82 Turkcell 16,56 -0,12 2,86 Tümosan Motor ve Traktör 17,96 11,41 27,65 Tüpraş 106,80 0,47 -1,11 Türk Hava Yolları 12,89 -2,57 -0,15 Türk Prysmian Kablo 13,33 1,37 10,17 Türk Telekom 8,41 -0,71 -1,52 Türk Traktör 188,70 6,07 3,28 Türker Proje Gayrimenkul 191,70 23,12 69,80 Türkiye Sigorta 7,23 6,17 9,55 Ufuk Yatırım 19,75 30,79 47,39 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 -0,48 -2,12 Ulusoy Elektrik 49,60 1,02 -3,41 Ulusoy Un Sanayi 14,14 14,68 22,96 Umpaş Holding 2,47 -17,67 -5,36 Uşak Seramik 2,48 8,30 5,98 Utopya Turizm 44,74 -3,78 15,31 Uzertaş Boya 82,45 -13,57 45,67 Ülker Bisküvi 23,74 3,58 2,59 Vakıf Fin. Kir. 6,83 51,11 60,33 Vakıf GMYO 3,66 1,67 1,10 Vakıf Yat. Ort. 7,87 5,50 6,93 Vakıflar Bankası 4,56 -3,59 -3,18 Vakko Tekstil 6,53 4,65 0,15 Vanet Gıda 8,25 9,13 6,73 Verusa Holding 53,30 11,79 18,18 Verusaturk Girisim 21,18 40,45 61,93 Vestel 24,80 1,31 17,76 Vestel Beyaz Eşya 44,70 12,59 9,34 Viking Kağıt 8,42 4,73 -6,44 Yapı Kredi Koray GMYO 4,79 5,04 7,64 Yapı ve Kredi Bank. 3,11 -0,96 0,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 124,50 7,98 71,96 Yataş 15,66 4,61 8,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,19 -0,71 -4,77 Yeni Gimat GMYO 15,12 18,40 21,64 Yeşil GMYO 2,03 12,78 47,10 Yeşil Yapı 2,62 12,45 42,39 Yeşil Yatırım Holding 210,00 14,01 120,24 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.200,00 0,57 3,84 Yonga Mobilya 35,90 5,77 19,67 Yükselen Çelik 5,24 0,96 0,16 Yünsa 16,08 10,14 9,69 Zorlu Enerji 3,03 0,33 9,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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