Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

23.01.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.300,002,08-2,96
İş Bankası (C)6,66-2,77-4,86
İş Bankası (Kur.)384.000,009,711,05
İş Fin.Kir.3,842,40-0,52
İş Girişim25,0818,9832,35
İş GMYO2,573,211,18
İş Y. Men. Değ.18,533,814,93
İş Yat. Ort.3,796,167,67
İşbir Holding4.100,100,0049,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,2810,3412,28
İttifak Holding2,242,750,45
İz Hayvancılık Tarım23,4823,6430,44
İzmir Demir Çelik11,255,634,46
İzmir Fırça6,897,6623,92
Jantsa Jant Sanayi509,50-9,8253,60
Kafein Yazılım21,988,812,81
Kaplamin44,0027,1730,18
Kardemir (A)6,23-0,954,71
Kardemir (B)6,231,6318,22
Kardemir (D)6,924,6919,72
Karel Elektronik26,1010,1313,18
Karsan Otomotiv4,7326,8145,54
Karsu Tekstil10,4316,0221,99
Kartonsan77,90-12,72-18,47
Katmerciler Ekipman3,5110,7313,96
Kent Gıda350,00-1,33-1,57
Kerevitaş Gıda6,541,08-0,61
Kervan Gıda14,21-7,977,49
Kervansaray Yat. Holding1,370,008,73
Kiler GMYO2,645,185,18
Klimasan Klima19,557,1215,20
Koç Holding22,022,804,26
Konfrut Gıda18,195,637,63
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,8436,7376,69
Konya Çimento1.560,004,3538,05
Kordsa Teknik Tekstil21,249,9936,59
Koza Altın114,40-1,4618,30
Koza Madencilik15,98-2,263,16
Körfez GMYO6,092,015,00
Kristal Kola4,2620,348,67
Kron Telekomünikasyon64,5024,2875,08
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,470,827,39
Kütahya Porselen48,36-3,38-4,14
Lider Faktoring3,508,362,64
Link Bilgisayar29,561,65-7,26
Logo Yazılım136,10-1,028,45
Lokman Hekim Sağlık16,029,9548,99
Lüks Kadife36,40-1,5225,95
Makina Takım3,5316,893,52
Marka Yatırım Holding6,472,700,62
Marmaris Altınyunus210,1010,9389,11
Marshall374,2014,7922,01
Martı GMYO2,990,348,73
Martı Otel2,41-1,6313,15
Mavi Giyim55,550,736,42
Mazhar Zorlu Holding37,507,7619,12
Mega Polietilen9,8312,6028,33
Menderes Tekstil3,294,116,47
Merit Turizm179,9051,05114,93
Merko Gıda7,43-14,00-14,00
Metemtur Otelcilik25,5010,8715,38
Metro Holding2,267,118,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,173,599,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,7014,8915,88
Migros Ticaret47,669,7111,36
Milpa5,366,9916,52
Mistral GMYO5,42-4,5815,07
MLP Sağlık23,261,5717,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,2310,1113,70
Mondi Tire Kutsan7,61-0,130,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,804,486,06
Net Holding4,0820,0018,95
Netaş Telekom.32,6616,6416,31
Niğbaş Niğde Beton41,18-8,49-20,81
Nuh Çimento52,6510,156,93
Nurol GMYO9,2510,1226,89
Odaş Elektrik3,811,33-2,31
Olmuksan-IP8,293,75-30,04
Orge Enerji Elektrik8,066,909,21
Orma Orman Mahsulleri18,55-11,6726,02
Osmanlı Menkul37,8018,5721,94
Ostim Endüstriyel Yat3,991,01-2,21
Otokar402,600,0226,44
Oyak Çimento8,741,27-0,46
Oyak Yat. Ort.10,47-1,4150,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,881,463,61
Özak GMYO5,457,506,86
Özbal Çelik Boru7,6518,4216,79
Özderici GMYO2,435,199,46
Özerden Plastik12,8751,0643,00
Pamukova Elektrik19,89-6,18-6,71
Panora GMYO6,564,795,98
Papilon Savunma22,56-0,79-0,88
Park Elek.Madencilik5,434,831,12
Parsan29,6620,6722,06
Pegasus74,90-2,280,40
Peker GMYO2,440,00-6,51
Penguen Gıda4,95-3,13-1,98
Pera GMYO1,68-3,66-4,09
Pergamon Dış Ticaret36,086,1283,05
Petkim5,120,992,81
Petrokent Turizm1.569,9045,7873,20
Pınar Et ve Un24,745,736,27
Pınar Su8,25-7,2011,04
Pınar Süt28,0014,8521,32
Plastikkart19,303,1033,56
Polisan Holding4,023,344,15
Politeknik Metal545,0013,2833,58
Prizma Press Matbaacılık5,783,215,47
QNB Finans Fin. Kir.120,700,58-3,67
QNB Finansbank66,700,15-5,19
Ral Yatırım Holding4,44-0,890,00
Ray Sigorta17,347,8412,23
Reysaş GMYO5,471,860,37
Reysaş Lojistik8,41-1,18-8,98
Rhea Girişim3,723,050,00
Rodrigo Tekstil15,05-0,929,77
Royal Halı3,35-5,63-2,62
RTA Laboratuvarları26,00-9,41-14,13
Sabancı Holding11,11-1,59-3,05
Safkar Ege Soğutmacılık11,363,564,41
Sanel Mühendislik3,694,537,89
Sanifoam Sünger17,00-0,7025,00
Sanko Pazarlama9,809,504,37
Saray Matbaacılık10,203,5516,31
Sarkuysan10,055,5713,69
Sasa Polyester25,025,1323,74
Say Yenilenebilir Enerji10,2821,5120,80
Sekuro Plastik24,4659,9775,21
Selçuk Ecza Deposu12,900,00-5,49
Selçuk Gıda4,920,20-1,20
Senkron Güvenlik33,0023,3225,67
Serve Film Prodüksiyon15,503,33-3,13
Servet GMYO102,80-4,5531,12
Seyitler Kimya35,968,7143,32
Silverline Endüstri7,51-25,42-12,67
Sinpaş GMYO4,82-8,5415,31
Smartiks Yazılım8,650,58-2,37
Sodaş Sodyum Sanayii43,0022,1661,20
Söktaş4,833,87-5,11
Sönmez Filament83,956,8119,59
Sönmez Pamuklu28,980,6920,75
Sumaş Suni Tahta78,5014,6853,17
Şeker Fin. Kir.6,692,144,53
Şekerbank1,58-0,634,64
Şişe Cam7,81-0,136,84
Şok Marketler14,024,1611,09
T. Halk Bankası5,56-0,180,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,6013,33-1,48
T.S.K.B.2,037,9814,04
T.Tuborg19,158,315,98
Taç Tarım Ürünleri18,1438,0572,27
Tat Gıda11,232,93-5,31
TAV Havalimanları23,946,8812,39
Taze Kuru Gıda318,00-4,2247,02
Tek-Art Turizm2,283,1712,87
Tekfen Holding18,683,3213,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,537,4713,69
Temapol Polimer Plastik16,8135,7846,17
TGS Dış Ticaret31,0819,63144,53
Tofaş Oto. Fab.37,702,6711,14
Torunlar GMYO4,194,497,44
Trabzon Liman36,06-2,0612,27
Trabzonspor Sportif2,51-3,832,87
Trend GMYO10,439,91-17,02
TSKB GMYO5,06-1,36-12,00
Tuğçelik8,408,533,96
Tukaş9,420,43-2,79
Turcas Petrol4,81-0,41-0,82
Turkcell16,56-0,122,86
Tümosan Motor ve Traktör17,9611,4127,65
Tüpraş106,800,47-1,11
Türk Hava Yolları12,89-2,57-0,15
Türk Prysmian Kablo13,331,3710,17
Türk Telekom8,41-0,71-1,52
Türk Traktör188,706,073,28
Türker Proje Gayrimenkul191,7023,1269,80
Türkiye Sigorta7,236,179,55
Ufuk Yatırım19,7530,7947,39
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-0,48-2,12
Ulusoy Elektrik49,601,02-3,41
Ulusoy Un Sanayi14,1414,6822,96
Umpaş Holding2,47-17,67-5,36
Uşak Seramik2,488,305,98
Utopya Turizm44,74-3,7815,31
Uzertaş Boya82,45-13,5745,67
Ülker Bisküvi23,743,582,59
Vakıf Fin. Kir.6,8351,1160,33
Vakıf GMYO3,661,671,10
Vakıf Yat. Ort.7,875,506,93
Vakıflar Bankası4,56-3,59-3,18
Vakko Tekstil6,534,650,15
Vanet Gıda8,259,136,73
Verusa Holding53,3011,7918,18
Verusaturk Girisim21,1840,4561,93
Vestel24,801,3117,76
Vestel Beyaz Eşya44,7012,599,34
Viking Kağıt8,424,73-6,44
Yapı Kredi Koray GMYO4,795,047,64
Yapı ve Kredi Bank.3,11-0,960,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.124,507,9871,96
Yataş15,664,618,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,19-0,71-4,77
Yeni Gimat GMYO15,1218,4021,64
Yeşil GMYO2,0312,7847,10
Yeşil Yapı2,6212,4542,39
Yeşil Yatırım Holding210,0014,01120,24
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,000,573,84
Yonga Mobilya35,905,7719,67
Yükselen Çelik5,240,960,16
Yünsa16,0810,149,69
Zorlu Enerji3,030,339,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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