Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 1,03 8,21 İş Bankası (B) 38.749,90 -1,40 -4,32 İş Bankası (C) 6,14 -7,81 -12,29 İş Bankası (Kur.) 422.000,00 9,90 11,05 İş Fin.Kir. 3,75 -2,34 -2,85 İş Girişim 23,26 -7,26 22,74 İş GMYO 2,44 -5,06 -3,94 İş Y. Men. Değ. 17,70 -4,48 0,23 İş Yat. Ort. 3,95 4,22 12,22 İşbir Holding 4.450,00 8,53 62,41 Işık Plastik Sanayi 19,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,34 4,69 17,54 İttifak Holding 2,37 5,80 6,28 İz Hayvancılık Tarım 24,00 2,21 33,33 İzmir Demir Çelik 12,36 9,87 14,76 İzmir Fırça 7,18 4,21 29,14 Jantsa Jant Sanayi 499,00 -2,06 50,44 Kafein Yazılım 21,54 -2,00 0,75 Kaplamin 36,28 -17,55 7,34 Kardemir (A) 5,75 -7,70 -3,36 Kardemir (B) 5,73 -8,03 8,73 Kardemir (D) 6,69 -3,32 15,74 Karel Elektronik 25,40 -2,68 10,15 Karsan Otomotiv 5,21 10,15 60,31 Karsu Tekstil 10,75 3,07 25,73 Kartonsan 76,20 -2,18 -20,25 Katmerciler Ekipman 4,34 23,65 40,91 Kent Gıda 334,20 -4,51 -6,02 Kerevitaş Gıda 6,32 -3,36 -3,95 Kervan Gıda 15,11 6,33 14,30 Kervansaray Yat. Holding 1,23 -10,22 -2,38 Kiler GMYO 2,44 -7,58 -2,79 Klimasan Klima 17,86 -8,64 5,24 Koç Holding 20,20 -8,27 -4,36 Konfrut Gıda 16,72 -8,08 -1,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,60 40,06 147,47 Konya Çimento 1.648,30 5,66 45,87 Kordsa Teknik Tekstil 21,40 0,75 37,62 Koza Altın 115,40 0,87 19,34 Koza Madencilik 15,45 -3,32 -0,26 Körfez GMYO 5,72 -6,08 -1,38 Kristal Kola 4,11 -3,52 4,85 Kron Telekomünikasyon 58,50 -9,30 58,79 Kuştur Kuşadası Turizm 215,00 2,38 36,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -3,24 3,91 Kütahya Porselen 47,28 -2,23 -6,28 Lider Faktoring 3,80 8,57 11,44 Link Bilgisayar 28,20 -4,60 -11,53 Logo Yazılım 139,00 2,13 10,76 Lokman Hekim Sağlık 15,40 -3,87 43,22 Lüks Kadife 42,80 17,58 48,10 Makina Takım 3,35 -5,10 -1,76 Marka Yatırım Holding 7,29 12,67 13,37 Marmaris Altınyunus 280,20 33,37 152,21 Marshall 340,00 -9,14 10,86 Martı GMYO 2,83 -5,35 2,91 Martı Otel 2,21 -8,30 3,76 Mavi Giyim 53,00 -4,59 1,53 Mazhar Zorlu Holding 37,00 -1,33 17,53 Mega Polietilen 10,84 10,27 41,51 Menderes Tekstil 3,58 8,81 15,86 Merit Turizm 140,00 -22,18 67,26 Merko Gıda 7,53 1,35 -12,85 Metemtur Otelcilik 23,70 -7,06 7,24 Metro Holding 2,20 -2,65 5,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 -7,26 1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -12,22 1,72 Migros Ticaret 44,14 -7,39 3,13 Milpa 5,33 -0,56 15,87 Mistral GMYO 5,32 -1,85 12,95 MLP Sağlık 22,90 -1,55 15,25 MMC San. ve Tic. Yat. 6,49 24,09 41,09 Mondi Tire Kutsan 7,60 -0,13 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 38,46 1,75 7,91 Net Holding 3,88 -4,90 13,12 Netaş Telekom. 29,50 -9,68 5,06 Niğbaş Niğde Beton 43,22 4,95 -16,88 Nuh Çimento 49,58 -5,83 0,69 Nurol GMYO 9,56 3,35 31,14 Odaş Elektrik 3,79 -0,52 -2,82 Olmuksan-IP 8,15 -1,69 -31,22 Orge Enerji Elektrik 8,16 1,24 10,57 Orma Orman Mahsulleri 17,48 -5,77 18,75 Osmanlı Menkul 35,24 -6,59 13,90 Ostim Endüstriyel Yat 3,84 -3,76 -5,88 Otokar 392,00 -2,63 23,12 Oyak Çimento 8,23 -5,84 -6,26 Oyak Yat. Ort. 9,73 -7,07 40,00 Oylum Sınai Yatırımlar 5,00 2,46 6,16 Özak GMYO 4,98 -8,62 -2,35 Özbal Çelik Boru 8,48 10,85 29,47 Özderici GMYO 2,28 -6,17 2,70 Özerden Plastik 12,70 -1,32 41,11 Pamukova Elektrik 24,50 23,18 14,92 Panora GMYO 6,83 4,12 10,34 Papilon Savunma 23,00 1,95 1,05 Park Elek.Madencilik 5,89 8,47 9,68 Parsan 28,42 -4,18 16,95 Pegasus 70,60 -5,74 -5,36 Peker GMYO 2,32 -4,92 -11,11 Penguen Gıda 4,72 -4,65 -6,53 Pera GMYO 1,98 17,86 13,03 Pergamon Dış Ticaret 32,72 -6,35 71,44 Petkim 5,00 -2,34 0,40 Petrokent Turizm 1.524,60 -2,89 68,20 Pınar Et ve Un 23,60 -4,61 1,37 Pınar Su 8,59 4,12 15,61 Pınar Süt 25,58 -8,64 10,83 Plastikkart 17,73 -8,13 22,70 Polisan Holding 3,95 -1,74 2,33 Politeknik Metal 385,40 -29,28 -5,54 Prizma Press Matbaacılık 5,70 -1,38 4,01 QNB Finans Fin. Kir. 135,00 11,85 7,74 QNB Finansbank 68,00 1,95 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,46 0,45 0,45 Ray Sigorta 16,39 -5,48 6,08 Reysaş GMYO 5,32 -2,74 -2,39 Reysaş Lojistik 8,44 0,36 -8,66 Rhea Girişim 3,52 -5,38 -5,38 Rodrigo Tekstil 16,08 6,84 17,29 Royal Halı 3,35 0,00 -2,62 RTA Laboratuvarları 27,40 5,38 -9,51 Sabancı Holding 10,53 -5,22 -8,12 Safkar Ege Soğutmacılık 10,96 -3,52 0,74 Sanel Mühendislik 4,20 13,82 22,81 Sanifoam Sünger 19,00 11,76 39,71 Sanko Pazarlama 9,68 -1,22 3,09 Saray Matbaacılık 10,37 1,67 18,24 Sarkuysan 9,53 -5,17 7,81 Sasa Polyester 25,60 2,32 26,61 Say Yenilenebilir Enerji 9,95 -3,21 16,92 Sekuro Plastik 32,20 31,64 130,66 Selçuk Ecza Deposu 12,79 -0,85 -6,30 Selçuk Gıda 4,44 -9,76 -10,84 Senkron Güvenlik 26,48 -19,76 0,84 Serve Film Prodüksiyon 14,55 -6,13 -9,06 Servet GMYO 118,00 14,79 50,51 Seyitler Kimya 35,70 -0,72 42,28 Silverline Endüstri 7,05 -6,13 -18,02 Sinpaş GMYO 5,09 5,60 21,77 Smartiks Yazılım 8,56 -1,04 -3,39 Sodaş Sodyum Sanayii 35,60 -17,21 33,46 Söktaş 4,96 2,69 -2,55 Sönmez Filament 73,75 -12,15 5,06 Sönmez Pamuklu 25,40 -12,35 5,83 Sumaş Suni Tahta 70,00 -10,83 36,59 Şeker Fin. Kir. 6,56 -1,94 2,50 Şekerbank 1,46 -7,59 -3,31 Şişe Cam 7,23 -7,43 -1,09 Şok Marketler 13,26 -5,42 5,07 T. Halk Bankası 5,26 -5,40 -5,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,48 2,88 1,35 T.S.K.B. 1,81 -10,84 1,69 T.Tuborg 20,64 7,78 14,22 Taç Tarım Ürünleri 29,16 60,75 176,92 Tat Gıda 10,86 -3,29 -8,43 TAV Havalimanları 21,52 -10,11 1,03 Taze Kuru Gıda 325,00 2,20 50,25 Tek-Art Turizm 2,20 -3,51 8,91 Tekfen Holding 18,11 -3,05 10,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,40 5,99 20,50 Temapol Polimer Plastik 16,44 -2,20 42,96 TGS Dış Ticaret 31,20 0,39 145,48 Tofaş Oto. Fab. 36,20 -3,98 6,72 Torunlar GMYO 3,79 -9,55 -2,82 Trabzon Liman 34,44 -4,49 7,22 Trabzonspor Sportif 2,46 -1,99 0,82 Trend GMYO 9,34 -10,45 -25,70 TSKB GMYO 5,39 6,52 -6,26 Tuğçelik 7,92 -5,71 -1,98 Tukaş 9,37 -0,53 -3,30 Turcas Petrol 5,31 10,40 9,48 Turkcell 15,94 -3,74 -0,99 Tümosan Motor ve Traktör 16,49 -8,18 17,20 Tüpraş 99,40 -6,93 -7,96 Türk Hava Yolları 12,11 -6,05 -6,20 Türk Prysmian Kablo 12,22 -8,33 0,99 Türk Telekom 7,90 -6,06 -7,49 Türk Traktör 176,10 -6,68 -3,61 Türker Proje Gayrimenkul 185,00 -3,50 63,86 Türkiye Sigorta 7,47 3,32 13,18 Ufuk Yatırım 21,00 6,33 56,72 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 -1,45 -3,54 Ulusoy Elektrik 48,22 -2,78 -6,10 Ulusoy Un Sanayi 17,83 26,10 55,04 Umpaş Holding 2,43 -1,62 -6,90 Uşak Seramik 2,46 -0,81 5,13 Utopya Turizm 40,00 -10,59 3,09 Uzertaş Boya 73,30 -11,10 29,51 Ülker Bisküvi 22,68 -4,47 -1,99 Vakıf Fin. Kir. 8,31 21,67 95,07 Vakıf GMYO 3,81 4,10 5,25 Vakıf Yat. Ort. 7,72 -1,91 4,89 Vakıflar Bankası 4,33 -5,04 -8,07 Vakko Tekstil 6,27 -3,98 -3,83 Vanet Gıda 7,71 -6,55 -0,26 Verusa Holding 54,20 1,69 20,18 Verusaturk Girisim 27,86 31,54 113,00 Vestel 26,20 5,65 24,41 Vestel Beyaz Eşya 48,22 7,87 17,95 Viking Kağıt 7,75 -7,96 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,65 -2,92 4,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 -8,36 -7,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 112,40 -9,72 55,25 Yataş 15,45 -1,34 6,92 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,92 -6,44 -10,91 Yeni Gimat GMYO 14,24 -5,82 14,56 Yeşil GMYO 1,89 -6,90 36,96 Yeşil Yapı 2,45 -6,49 33,15 Yeşil Yatırım Holding 183,20 -12,76 92,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.126,60 -6,63 -3,04 Yonga Mobilya 36,90 2,79 23,00 Yükselen Çelik 5,11 -2,48 -2,33 Yünsa 14,65 -8,89 -0,07 Zorlu Enerji 2,80 -7,59 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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