Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|1,03
|8,21
|İş Bankası (B)
|38.749,90
|-1,40
|-4,32
|İş Bankası (C)
|6,14
|-7,81
|-12,29
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|9,90
|11,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-2,34
|-2,85
|İş Girişim
|23,26
|-7,26
|22,74
|İş GMYO
|2,44
|-5,06
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|17,70
|-4,48
|0,23
|İş Yat. Ort.
|3,95
|4,22
|12,22
|İşbir Holding
|4.450,00
|8,53
|62,41
|Işık Plastik Sanayi
|19,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,34
|4,69
|17,54
|İttifak Holding
|2,37
|5,80
|6,28
|İz Hayvancılık Tarım
|24,00
|2,21
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|12,36
|9,87
|14,76
|İzmir Fırça
|7,18
|4,21
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|499,00
|-2,06
|50,44
|Kafein Yazılım
|21,54
|-2,00
|0,75
|Kaplamin
|36,28
|-17,55
|7,34
|Kardemir (A)
|5,75
|-7,70
|-3,36
|Kardemir (B)
|5,73
|-8,03
|8,73
|Kardemir (D)
|6,69
|-3,32
|15,74
|Karel Elektronik
|25,40
|-2,68
|10,15
|Karsan Otomotiv
|5,21
|10,15
|60,31
|Karsu Tekstil
|10,75
|3,07
|25,73
|Kartonsan
|76,20
|-2,18
|-20,25
|Katmerciler Ekipman
|4,34
|23,65
|40,91
|Kent Gıda
|334,20
|-4,51
|-6,02
|Kerevitaş Gıda
|6,32
|-3,36
|-3,95
|Kervan Gıda
|15,11
|6,33
|14,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|-10,22
|-2,38
|Kiler GMYO
|2,44
|-7,58
|-2,79
|Klimasan Klima
|17,86
|-8,64
|5,24
|Koç Holding
|20,20
|-8,27
|-4,36
|Konfrut Gıda
|16,72
|-8,08
|-1,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,60
|40,06
|147,47
|Konya Çimento
|1.648,30
|5,66
|45,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,40
|0,75
|37,62
|Koza Altın
|115,40
|0,87
|19,34
|Koza Madencilik
|15,45
|-3,32
|-0,26
|Körfez GMYO
|5,72
|-6,08
|-1,38
|Kristal Kola
|4,11
|-3,52
|4,85
|Kron Telekomünikasyon
|58,50
|-9,30
|58,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,00
|2,38
|36,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-3,24
|3,91
|Kütahya Porselen
|47,28
|-2,23
|-6,28
|Lider Faktoring
|3,80
|8,57
|11,44
|Link Bilgisayar
|28,20
|-4,60
|-11,53
|Logo Yazılım
|139,00
|2,13
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|15,40
|-3,87
|43,22
|Lüks Kadife
|42,80
|17,58
|48,10
|Makina Takım
|3,35
|-5,10
|-1,76
|Marka Yatırım Holding
|7,29
|12,67
|13,37
|Marmaris Altınyunus
|280,20
|33,37
|152,21
|Marshall
|340,00
|-9,14
|10,86
|Martı GMYO
|2,83
|-5,35
|2,91
|Martı Otel
|2,21
|-8,30
|3,76
|Mavi Giyim
|53,00
|-4,59
|1,53
|Mazhar Zorlu Holding
|37,00
|-1,33
|17,53
|Mega Polietilen
|10,84
|10,27
|41,51
|Menderes Tekstil
|3,58
|8,81
|15,86
|Merit Turizm
|140,00
|-22,18
|67,26
|Merko Gıda
|7,53
|1,35
|-12,85
|Metemtur Otelcilik
|23,70
|-7,06
|7,24
|Metro Holding
|2,20
|-2,65
|5,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|-7,26
|1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-12,22
|1,72
|Migros Ticaret
|44,14
|-7,39
|3,13
|Milpa
|5,33
|-0,56
|15,87
|Mistral GMYO
|5,32
|-1,85
|12,95
|MLP Sağlık
|22,90
|-1,55
|15,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,49
|24,09
|41,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|-0,13
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,46
|1,75
|7,91
|Net Holding
|3,88
|-4,90
|13,12
|Netaş Telekom.
|29,50
|-9,68
|5,06
|Niğbaş Niğde Beton
|43,22
|4,95
|-16,88
|Nuh Çimento
|49,58
|-5,83
|0,69
|Nurol GMYO
|9,56
|3,35
|31,14
|Odaş Elektrik
|3,79
|-0,52
|-2,82
|Olmuksan-IP
|8,15
|-1,69
|-31,22
|Orge Enerji Elektrik
|8,16
|1,24
|10,57
|Orma Orman Mahsulleri
|17,48
|-5,77
|18,75
|Osmanlı Menkul
|35,24
|-6,59
|13,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,84
|-3,76
|-5,88
|Otokar
|392,00
|-2,63
|23,12
|Oyak Çimento
|8,23
|-5,84
|-6,26
|Oyak Yat. Ort.
|9,73
|-7,07
|40,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|2,46
|6,16
|Özak GMYO
|4,98
|-8,62
|-2,35
|Özbal Çelik Boru
|8,48
|10,85
|29,47
|Özderici GMYO
|2,28
|-6,17
|2,70
|Özerden Plastik
|12,70
|-1,32
|41,11
|Pamukova Elektrik
|24,50
|23,18
|14,92
|Panora GMYO
|6,83
|4,12
|10,34
|Papilon Savunma
|23,00
|1,95
|1,05
|Park Elek.Madencilik
|5,89
|8,47
|9,68
|Parsan
|28,42
|-4,18
|16,95
|Pegasus
|70,60
|-5,74
|-5,36
|Peker GMYO
|2,32
|-4,92
|-11,11
|Penguen Gıda
|4,72
|-4,65
|-6,53
|Pera GMYO
|1,98
|17,86
|13,03
|Pergamon Dış Ticaret
|32,72
|-6,35
|71,44
|Petkim
|5,00
|-2,34
|0,40
|Petrokent Turizm
|1.524,60
|-2,89
|68,20
|Pınar Et ve Un
|23,60
|-4,61
|1,37
|Pınar Su
|8,59
|4,12
|15,61
|Pınar Süt
|25,58
|-8,64
|10,83
|Plastikkart
|17,73
|-8,13
|22,70
|Polisan Holding
|3,95
|-1,74
|2,33
|Politeknik Metal
|385,40
|-29,28
|-5,54
|Prizma Press Matbaacılık
|5,70
|-1,38
|4,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|11,85
|7,74
|QNB Finansbank
|68,00
|1,95
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|0,45
|0,45
|Ray Sigorta
|16,39
|-5,48
|6,08
|Reysaş GMYO
|5,32
|-2,74
|-2,39
|Reysaş Lojistik
|8,44
|0,36
|-8,66
|Rhea Girişim
|3,52
|-5,38
|-5,38
|Rodrigo Tekstil
|16,08
|6,84
|17,29
|Royal Halı
|3,35
|0,00
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|27,40
|5,38
|-9,51
|Sabancı Holding
|10,53
|-5,22
|-8,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,96
|-3,52
|0,74
|Sanel Mühendislik
|4,20
|13,82
|22,81
|Sanifoam Sünger
|19,00
|11,76
|39,71
|Sanko Pazarlama
|9,68
|-1,22
|3,09
|Saray Matbaacılık
|10,37
|1,67
|18,24
|Sarkuysan
|9,53
|-5,17
|7,81
|Sasa Polyester
|25,60
|2,32
|26,61
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,95
|-3,21
|16,92
|Sekuro Plastik
|32,20
|31,64
|130,66
|Selçuk Ecza Deposu
|12,79
|-0,85
|-6,30
|Selçuk Gıda
|4,44
|-9,76
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|26,48
|-19,76
|0,84
|Serve Film Prodüksiyon
|14,55
|-6,13
|-9,06
|Servet GMYO
|118,00
|14,79
|50,51
|Seyitler Kimya
|35,70
|-0,72
|42,28
|Silverline Endüstri
|7,05
|-6,13
|-18,02
|Sinpaş GMYO
|5,09
|5,60
|21,77
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-1,04
|-3,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,60
|-17,21
|33,46
|Söktaş
|4,96
|2,69
|-2,55
|Sönmez Filament
|73,75
|-12,15
|5,06
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-12,35
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|-10,83
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|6,56
|-1,94
|2,50
|Şekerbank
|1,46
|-7,59
|-3,31
|Şişe Cam
|7,23
|-7,43
|-1,09
|Şok Marketler
|13,26
|-5,42
|5,07
|T. Halk Bankası
|5,26
|-5,40
|-5,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|2,88
|1,35
|T.S.K.B.
|1,81
|-10,84
|1,69
|T.Tuborg
|20,64
|7,78
|14,22
|Taç Tarım Ürünleri
|29,16
|60,75
|176,92
|Tat Gıda
|10,86
|-3,29
|-8,43
|TAV Havalimanları
|21,52
|-10,11
|1,03
|Taze Kuru Gıda
|325,00
|2,20
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,20
|-3,51
|8,91
|Tekfen Holding
|18,11
|-3,05
|10,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,40
|5,99
|20,50
|Temapol Polimer Plastik
|16,44
|-2,20
|42,96
|TGS Dış Ticaret
|31,20
|0,39
|145,48
|Tofaş Oto. Fab.
|36,20
|-3,98
|6,72
|Torunlar GMYO
|3,79
|-9,55
|-2,82
|Trabzon Liman
|34,44
|-4,49
|7,22
|Trabzonspor Sportif
|2,46
|-1,99
|0,82
|Trend GMYO
|9,34
|-10,45
|-25,70
|TSKB GMYO
|5,39
|6,52
|-6,26
|Tuğçelik
|7,92
|-5,71
|-1,98
|Tukaş
|9,37
|-0,53
|-3,30
|Turcas Petrol
|5,31
|10,40
|9,48
|Turkcell
|15,94
|-3,74
|-0,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,49
|-8,18
|17,20
|Tüpraş
|99,40
|-6,93
|-7,96
|Türk Hava Yolları
|12,11
|-6,05
|-6,20
|Türk Prysmian Kablo
|12,22
|-8,33
|0,99
|Türk Telekom
|7,90
|-6,06
|-7,49
|Türk Traktör
|176,10
|-6,68
|-3,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|185,00
|-3,50
|63,86
|Türkiye Sigorta
|7,47
|3,32
|13,18
|Ufuk Yatırım
|21,00
|6,33
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|-1,45
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|48,22
|-2,78
|-6,10
|Ulusoy Un Sanayi
|17,83
|26,10
|55,04
|Umpaş Holding
|2,43
|-1,62
|-6,90
|Uşak Seramik
|2,46
|-0,81
|5,13
|Utopya Turizm
|40,00
|-10,59
|3,09
|Uzertaş Boya
|73,30
|-11,10
|29,51
|Ülker Bisküvi
|22,68
|-4,47
|-1,99
|Vakıf Fin. Kir.
|8,31
|21,67
|95,07
|Vakıf GMYO
|3,81
|4,10
|5,25
|Vakıf Yat. Ort.
|7,72
|-1,91
|4,89
|Vakıflar Bankası
|4,33
|-5,04
|-8,07
|Vakko Tekstil
|6,27
|-3,98
|-3,83
|Vanet Gıda
|7,71
|-6,55
|-0,26
|Verusa Holding
|54,20
|1,69
|20,18
|Verusaturk Girisim
|27,86
|31,54
|113,00
|Vestel
|26,20
|5,65
|24,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,22
|7,87
|17,95
|Viking Kağıt
|7,75
|-7,96
|-13,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,65
|-2,92
|4,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|-8,36
|-7,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|112,40
|-9,72
|55,25
|Yataş
|15,45
|-1,34
|6,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|-6,44
|-10,91
|Yeni Gimat GMYO
|14,24
|-5,82
|14,56
|Yeşil GMYO
|1,89
|-6,90
|36,96
|Yeşil Yapı
|2,45
|-6,49
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|183,20
|-12,76
|92,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.126,60
|-6,63
|-3,04
|Yonga Mobilya
|36,90
|2,79
|23,00
|Yükselen Çelik
|5,11
|-2,48
|-2,33
|Yünsa
|14,65
|-8,89
|-0,07
|Zorlu Enerji
|2,80
|-7,59
|1,08
(Sürecek)
Kaynak: AA
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