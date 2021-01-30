Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

30.01.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,001,038,21İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,001,038,21
İş Bankası (B)38.749,90-1,40-4,32
İş Bankası (C)6,14-7,81-12,29
İş Bankası (Kur.)422.000,009,9011,05
İş Fin.Kir.3,75-2,34-2,85
İş Girişim23,26-7,2622,74
İş GMYO2,44-5,06-3,94
İş Y. Men. Değ.17,70-4,480,23
İş Yat. Ort.3,954,2212,22
İşbir Holding4.450,008,5362,41
Işık Plastik Sanayi19,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,344,6917,54
İttifak Holding2,375,806,28
İz Hayvancılık Tarım24,002,2133,33
İzmir Demir Çelik12,369,8714,76
İzmir Fırça7,184,2129,14
Jantsa Jant Sanayi499,00-2,0650,44
Kafein Yazılım21,54-2,000,75
Kaplamin36,28-17,557,34
Kardemir (A)5,75-7,70-3,36
Kardemir (B)5,73-8,038,73
Kardemir (D)6,69-3,3215,74
Karel Elektronik25,40-2,6810,15
Karsan Otomotiv5,2110,1560,31
Karsu Tekstil10,753,0725,73
Kartonsan76,20-2,18-20,25
Katmerciler Ekipman4,3423,6540,91
Kent Gıda334,20-4,51-6,02
Kerevitaş Gıda6,32-3,36-3,95
Kervan Gıda15,116,3314,30
Kervansaray Yat. Holding1,23-10,22-2,38
Kiler GMYO2,44-7,58-2,79
Klimasan Klima17,86-8,645,24
Koç Holding20,20-8,27-4,36
Konfrut Gıda16,72-8,08-1,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,6040,06147,47
Konya Çimento1.648,305,6645,87
Kordsa Teknik Tekstil21,400,7537,62
Koza Altın115,400,8719,34
Koza Madencilik15,45-3,32-0,26
Körfez GMYO5,72-6,08-1,38
Kristal Kola4,11-3,524,85
Kron Telekomünikasyon58,50-9,3058,79
Kuştur Kuşadası Turizm215,002,3836,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,39-3,243,91
Kütahya Porselen47,28-2,23-6,28
Lider Faktoring3,808,5711,44
Link Bilgisayar28,20-4,60-11,53
Logo Yazılım139,002,1310,76
Lokman Hekim Sağlık15,40-3,8743,22
Lüks Kadife42,8017,5848,10
Makina Takım3,35-5,10-1,76
Marka Yatırım Holding7,2912,6713,37
Marmaris Altınyunus280,2033,37152,21
Marshall340,00-9,1410,86
Martı GMYO2,83-5,352,91
Martı Otel2,21-8,303,76
Mavi Giyim53,00-4,591,53
Mazhar Zorlu Holding37,00-1,3317,53
Mega Polietilen10,8410,2741,51
Menderes Tekstil3,588,8115,86
Merit Turizm140,00-22,1867,26
Merko Gıda7,531,35-12,85
Metemtur Otelcilik23,70-7,067,24
Metro Holding2,20-2,655,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,94-7,261,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-12,221,72
Migros Ticaret44,14-7,393,13
Milpa5,33-0,5615,87
Mistral GMYO5,32-1,8512,95
MLP Sağlık22,90-1,5515,25
MMC San. ve Tic. Yat.6,4924,0941,09
Mondi Tire Kutsan7,60-0,130,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret38,461,757,91
Net Holding3,88-4,9013,12
Netaş Telekom.29,50-9,685,06
Niğbaş Niğde Beton43,224,95-16,88
Nuh Çimento49,58-5,830,69
Nurol GMYO9,563,3531,14
Odaş Elektrik3,79-0,52-2,82
Olmuksan-IP8,15-1,69-31,22
Orge Enerji Elektrik8,161,2410,57
Orma Orman Mahsulleri17,48-5,7718,75
Osmanlı Menkul35,24-6,5913,90
Ostim Endüstriyel Yat3,84-3,76-5,88
Otokar392,00-2,6323,12
Oyak Çimento8,23-5,84-6,26
Oyak Yat. Ort.9,73-7,0740,00
Oylum Sınai Yatırımlar5,002,466,16
Özak GMYO4,98-8,62-2,35
Özbal Çelik Boru8,4810,8529,47
Özderici GMYO2,28-6,172,70
Özerden Plastik12,70-1,3241,11
Pamukova Elektrik24,5023,1814,92
Panora GMYO6,834,1210,34
Papilon Savunma23,001,951,05
Park Elek.Madencilik5,898,479,68
Parsan28,42-4,1816,95
Pegasus70,60-5,74-5,36
Peker GMYO2,32-4,92-11,11
Penguen Gıda4,72-4,65-6,53
Pera GMYO1,9817,8613,03
Pergamon Dış Ticaret32,72-6,3571,44
Petkim5,00-2,340,40
Petrokent Turizm1.524,60-2,8968,20
Pınar Et ve Un23,60-4,611,37
Pınar Su8,594,1215,61
Pınar Süt25,58-8,6410,83
Plastikkart17,73-8,1322,70
Polisan Holding3,95-1,742,33
Politeknik Metal385,40-29,28-5,54
Prizma Press Matbaacılık5,70-1,384,01
QNB Finans Fin. Kir.135,0011,857,74
QNB Finansbank68,001,95-3,34
Ral Yatırım Holding4,460,450,45
Ray Sigorta16,39-5,486,08
Reysaş GMYO5,32-2,74-2,39
Reysaş Lojistik8,440,36-8,66
Rhea Girişim3,52-5,38-5,38
Rodrigo Tekstil16,086,8417,29
Royal Halı3,350,00-2,62
RTA Laboratuvarları27,405,38-9,51
Sabancı Holding10,53-5,22-8,12
Safkar Ege Soğutmacılık10,96-3,520,74
Sanel Mühendislik4,2013,8222,81
Sanifoam Sünger19,0011,7639,71
Sanko Pazarlama9,68-1,223,09
Saray Matbaacılık10,371,6718,24
Sarkuysan9,53-5,177,81
Sasa Polyester25,602,3226,61
Say Yenilenebilir Enerji9,95-3,2116,92
Sekuro Plastik32,2031,64130,66
Selçuk Ecza Deposu12,79-0,85-6,30
Selçuk Gıda4,44-9,76-10,84
Senkron Güvenlik26,48-19,760,84
Serve Film Prodüksiyon14,55-6,13-9,06
Servet GMYO118,0014,7950,51
Seyitler Kimya35,70-0,7242,28
Silverline Endüstri7,05-6,13-18,02
Sinpaş GMYO5,095,6021,77
Smartiks Yazılım8,56-1,04-3,39
Sodaş Sodyum Sanayii35,60-17,2133,46
Söktaş4,962,69-2,55
Sönmez Filament73,75-12,155,06
Sönmez Pamuklu25,40-12,355,83
Sumaş Suni Tahta70,00-10,8336,59
Şeker Fin. Kir.6,56-1,942,50
Şekerbank1,46-7,59-3,31
Şişe Cam7,23-7,43-1,09
Şok Marketler13,26-5,425,07
T. Halk Bankası5,26-5,40-5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,482,881,35
T.S.K.B.1,81-10,841,69
T.Tuborg20,647,7814,22
Taç Tarım Ürünleri29,1660,75176,92
Tat Gıda10,86-3,29-8,43
TAV Havalimanları21,52-10,111,03
Taze Kuru Gıda325,002,2050,25
Tek-Art Turizm2,20-3,518,91
Tekfen Holding18,11-3,0510,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,405,9920,50
Temapol Polimer Plastik16,44-2,2042,96
TGS Dış Ticaret31,200,39145,48
Tofaş Oto. Fab.36,20-3,986,72
Torunlar GMYO3,79-9,55-2,82
Trabzon Liman34,44-4,497,22
Trabzonspor Sportif2,46-1,990,82
Trend GMYO9,34-10,45-25,70
TSKB GMYO5,396,52-6,26
Tuğçelik7,92-5,71-1,98
Tukaş9,37-0,53-3,30
Turcas Petrol5,3110,409,48
Turkcell15,94-3,74-0,99
Tümosan Motor ve Traktör16,49-8,1817,20
Tüpraş99,40-6,93-7,96
Türk Hava Yolları12,11-6,05-6,20
Türk Prysmian Kablo12,22-8,330,99
Türk Telekom7,90-6,06-7,49
Türk Traktör176,10-6,68-3,61
Türker Proje Gayrimenkul185,00-3,5063,86
Türkiye Sigorta7,473,3213,18
Ufuk Yatırım21,006,3356,72
Ulaşlar Turizm Yat.4,09-1,45-3,54
Ulusoy Elektrik48,22-2,78-6,10
Ulusoy Un Sanayi17,8326,1055,04
Umpaş Holding2,43-1,62-6,90
Uşak Seramik2,46-0,815,13
Utopya Turizm40,00-10,593,09
Uzertaş Boya73,30-11,1029,51
Ülker Bisküvi22,68-4,47-1,99
Vakıf Fin. Kir.8,3121,6795,07
Vakıf GMYO3,814,105,25
Vakıf Yat. Ort.7,72-1,914,89
Vakıflar Bankası4,33-5,04-8,07
Vakko Tekstil6,27-3,98-3,83
Vanet Gıda7,71-6,55-0,26
Verusa Holding54,201,6920,18
Verusaturk Girisim27,8631,54113,00
Vestel26,205,6524,41
Vestel Beyaz Eşya48,227,8717,95
Viking Kağıt7,75-7,96-13,89
Yapı Kredi Koray GMYO4,65-2,924,49
Yapı ve Kredi Bank.2,85-8,36-7,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.112,40-9,7255,25
Yataş15,45-1,346,92
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,92-6,44-10,91
Yeni Gimat GMYO14,24-5,8214,56
Yeşil GMYO1,89-6,9036,96
Yeşil Yapı2,45-6,4933,15
Yeşil Yatırım Holding183,20-12,7692,13
Yibitaş İnşaat Malzeme15.126,60-6,63-3,04
Yonga Mobilya36,902,7923,00
Yükselen Çelik5,11-2,48-2,33
Yünsa14,65-8,89-0,07
Zorlu Enerji2,80-7,591,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

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