Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

13.03.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9021,0035,50İş Bankası (B)48.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,9021,0035,50
İş Bankası (B)48.960,008,8020,89
İş Bankası (C)5,85-1,52-16,43
İş Bankası (Kur.)500.000,009,1731,58
İş Fin.Kir.3,88-1,770,52
İş Girişim20,90-15,7910,29
İş GMYO2,25-1,32-11,42
İş Y. Men. Değ.19,00-8,127,59
İş Yat. Ort.3,70-2,635,11
İşbir Holding8.149,905,84197,44
Işık Plastik Sanayi39,644,81

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,731,1751,75
İttifak Holding2,73-3,8722,42
İz Hayvancılık Tarım26,8614,6949,22
İzmir Demir Çelik2,71-13,42-18,12
İzmir Fırça7,8810,0641,73
Jantsa Jant Sanayi567,5011,4971,09
Kafein Yazılım30,203,7141,25
Kaplamin26,084,32-22,84
Kardemir (A)6,324,986,22
Kardemir (B)6,294,6619,35
Kardemir (D)7,644,6632,18
Karel Elektronik32,0010,3438,77
Karsan Otomotiv4,27-4,4731,38
Karsu Tekstil13,30-2,7855,56
Kartonsan74,650,07-21,87
Katmerciler Ekipman4,43-13,4843,83
Kent Gıda377,00-3,266,02
Kerevitaş Gıda6,4213,83-2,43
Kervan Gıda17,950,2835,78
Kervansaray Yat. Holding0,87-5,43-30,95
Kiler GMYO2,43-2,02-3,19
Klimasan Klima23,34-1,9337,54
Koç Holding23,280,8710,23
Konfrut Gıda19,19-4,5313,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji93,35-4,65294,21
Konya Çimento1.203,00-0,746,46
Kordsa Teknik Tekstil25,683,8865,14
Koza Altın125,60-2,5629,89
Koza Madencilik15,70-2,551,36
Körfez GMYO7,88-1,5035,86
Kristal Kola3,24-5,26-17,35
Kron Telekomünikasyon57,55-3,8456,22
Kuştur Kuşadası Turizm345,00-9,47119,33
Kuyumcukent Gayrimenkul2,270,00-1,30
Kütahya Porselen53,00-1,035,05
Lider Faktoring4,05-1,7018,77
Link Bilgisayar46,24-1,5845,07
Logo Yazılım147,407,3617,45
Lokman Hekim Sağlık19,182,7378,38
Lüks Kadife51,3510,1977,68
Makina Takım4,84-1,4341,94
Marka Yatırım Holding5,82-3,00-9,49
Marmaris Altınyunus253,00-4,53127,72
Marshall308,00-1,600,42
Martı GMYO2,72-0,37-1,09
Martı Otel2,57-4,8120,66
Mavi Giyim52,700,760,96
Mazhar Zorlu Holding43,42-7,6637,93
Mega Polietilen8,021,134,70
Menderes Tekstil3,43-2,5611,00
Merit Turizm311,508,42272,16
Merko Gıda7,422,63-14,12
Metemtur Otelcilik34,44-6,8255,84
Metro Holding2,30-4,1710,58
Metro Petrol ve Tesisleri3,00-5,363,81
Metro Yatırım Ortaklığı2,28-1,72-2,15
Migros Ticaret39,941,68-6,68
Milpa5,27-0,3814,57
Mistral GMYO5,348,5413,38
MLP Sağlık24,64-5,9524,01
MMC San. ve Tic. Yat.5,95-4,6529,35
Mondi Tire Kutsan7,600,260,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,661,3819,70
Net Holding5,347,8855,69
Netaş Telekom.33,00-0,0617,52
Niğbaş Niğde Beton24,48-12,70-52,92
Nuh Çimento63,75-1,1629,47
Nurol GMYO15,3511,96110,56
Odaş Elektrik3,75-4,09-3,85
Olmuksan-IP8,16-1,69-31,14
Orge Enerji Elektrik10,850,9347,02
Orma Orman Mahsulleri18,23-8,9423,85
Osmanlı Menkul37,82-0,2622,24
Ostim Endüstriyel Yat2,837,20-30,64
Otokar402,907,1526,54
Oyak Çimento7,94-3,87-9,57
Oyak Yat. Ort.9,382,0734,96
Oylum Sınai Yatırımlar4,68-0,85-0,64
Özak GMYO5,52-4,998,24
Özbal Çelik Boru7,81-2,7419,24
Özderici GMYO2,19-2,67-1,35
Özerden Plastik11,505,0227,78
Pamukova Elektrik32,40-7,4351,97
Panora GMYO6,822,5610,18
Papilon Savunma22,301,36-2,02
Park Elek.Madencilik5,76-4,957,26
Parsan35,405,8045,68
Pegasus84,80-3,6913,67
Peker GMYO2,291,78-12,26
Penguen Gıda4,60-1,50-8,91
Pera GMYO2,204,2725,59
Pergamon Dış Ticaret28,70-1,4450,37
Petkim6,192,8224,30
Petrokent Turizm2.325,0020,26156,51
Pınar Et ve Un23,30-1,100,09
Pınar Su7,82-3,105,25
Pınar Süt23,30-4,120,95
Plastikkart16,984,1717,51
Polisan Holding3,80-0,26-1,55
Politeknik Metal371,003,63-8,56
Prizma Press Matbaacılık5,20-2,80-5,11
QNB Finans Fin. Kir.126,90-0,161,28
QNB Finansbank61,60-2,14-12,44
Ral Yatırım Holding4,12-0,48-7,21
Ray Sigorta14,701,45-4,85
Reysaş GMYO5,30-1,12-2,75
Reysaş Lojistik7,95-0,13-13,96
Rhea Girişim3,27-7,63-12,10
Rodrigo Tekstil23,5015,7671,41
Royal Halı3,42-3,12-0,58
RTA Laboratuvarları23,004,74-24,04
Sabancı Holding10,56-3,21-7,85
Safkar Ege Soğutmacılık12,100,9211,21
Sanel Mühendislik5,5321,0161,70
Sanifoam Sünger18,32-8,1234,71
Sanko Pazarlama12,0130,1227,90
Saray Matbaacılık6,303,96-28,16
Sarkuysan13,0016,8047,06
Sasa Polyester45,0814,82122,95
Say Yenilenebilir Enerji18,01-7,74111,63
Sekuro Plastik35,50-5,84154,30
Selçuk Ecza Deposu12,145,66-11,06
Selçuk Gıda4,50-1,75-9,64
Senkron Güvenlik40,8045,7155,37
Serve Film Prodüksiyon18,35-0,8114,69
Servet GMYO123,508,4357,53
Seyitler Kimya33,822,8034,79
Silverline Endüstri6,701,82-22,09
Sinpaş GMYO4,854,7516,03
Smartiks Yazılım8,02-2,67-9,48
Sodaş Sodyum Sanayii38,74-0,6745,23
Söktaş5,12-1,920,59
Sönmez Filament75,95-11,898,19
Sönmez Pamuklu23,782,50-0,92
Sumaş Suni Tahta72,601,1141,66
Şeker Fin. Kir.12,45-1,7494,53
Şekerbank1,38-2,13-8,61
Şişe Cam7,660,134,79
Şok Marketler Ticaret12,573,37-0,40
T. Halk Bankası5,37-0,37-3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,961,63-3,54
T.S.K.B.1,70-2,30-4,49
T.Tuborg21,02-0,6616,33
Taç Tarım Ürünleri25,700,39144,06
Tat Gıda10,721,04-9,61
TAV Havalimanları25,50-1,3919,72
Taze Kuru Gıda264,00-8,1722,05
Tek-Art Turizm2,03-4,690,50
Tekfen Holding17,130,714,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,92-5,8116,74
Temapol Polimer Plastik19,48-6,5369,39
TGS Dış Ticaret20,020,8657,51
Tofaş Oto. Fab.38,10-2,5112,32
Torunlar GMYO3,897,46-0,26
Trabzon Liman34,502,807,41
Trabzonspor Sportif2,26-5,83-7,38
Trend GMYO7,892,60-37,23
TSKB GMYO5,90-0,672,61
Tuğçelik7,77-1,89-3,84
Tukaş8,73-1,02-9,91
Turcas Petrol5,17-0,966,60
Turkcell16,572,032,92
Tümosan Motor ve Traktör20,609,7546,41
Tüpraş107,300,56-0,65
Türk Hava Yolları14,50-1,8912,32
Türk İlaç Serum17,7161,00

Türk Prysmian Kablo13,290,089,83
Türk Telekom7,89-0,50-7,61
Türk Traktör225,903,5323,65
Türker Proje Gayrimenkul148,80-10,1431,80
Türkiye Sigorta6,920,444,85
Ufuk Yatırım25,20-4,9188,06
Ulaşlar Turizm Yat.4,284,650,94
Ulusoy Elektrik59,75-11,0216,36
Ulusoy Un Sanayi17,57-5,8452,78
Umpaş Holding1,150,00-55,94
Uşak Seramik2,648,2012,82
Utopya Turizm42,907,2510,57
Uzertaş Boya58,60-9,853,53
Ülker Bisküvi24,008,013,72
Vakıf Fin. Kir.24,703,52479,81
Vakıf GMYO3,542,61-2,21
Vakıf Yat. Ort.9,1713,2124,59
Vakıflar Bankası4,18-1,88-11,25
Vakko Tekstil14,2444,28118,40
Vanet Gıda7,00-3,85-9,44
Verusa Holding61,002,0135,25
Verusaturk Girisim30,301,07131,65
Vestel30,680,7245,68
Vestel Beyaz Eşya52,70-1,3128,91
Viking Kağıt8,723,69-3,11
Yapı Kredi Koray GMYO7,205,5761,80
Yapı ve Kredi Bank.2,74-1,08-11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,00-3,9169,89
Yataş17,031,0717,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,16-14,23-5,45
Yeni Gimat GMYO15,14-0,1321,80
Yeşil GMYO1,56-6,0213,04
Yeşil Yapı2,23-2,1921,20
Yeşil Yatırım Holding130,60-10,6136,97
Yibitaş İnşaat Malzeme19.900,0019,3427,56
Yonga Mobilya30,782,602,79
Yükselen Çelik5,103,24-2,52
Yünsa17,63-1,1820,26
Zorlu Enerji2,51-4,56-9,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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