Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|21,00
|35,50
|İş Bankası (B)
|48.960,00
|8,80
|20,89
|İş Bankası (C)
|5,85
|-1,52
|-16,43
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|9,17
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-1,77
|0,52
|İş Girişim
|20,90
|-15,79
|10,29
|İş GMYO
|2,25
|-1,32
|-11,42
|İş Y. Men. Değ.
|19,00
|-8,12
|7,59
|İş Yat. Ort.
|3,70
|-2,63
|5,11
|İşbir Holding
|8.149,90
|5,84
|197,44
|Işık Plastik Sanayi
|39,64
|4,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,73
|1,17
|51,75
|İttifak Holding
|2,73
|-3,87
|22,42
|İz Hayvancılık Tarım
|26,86
|14,69
|49,22
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|-13,42
|-18,12
|İzmir Fırça
|7,88
|10,06
|41,73
|Jantsa Jant Sanayi
|567,50
|11,49
|71,09
|Kafein Yazılım
|30,20
|3,71
|41,25
|Kaplamin
|26,08
|4,32
|-22,84
|Kardemir (A)
|6,32
|4,98
|6,22
|Kardemir (B)
|6,29
|4,66
|19,35
|Kardemir (D)
|7,64
|4,66
|32,18
|Karel Elektronik
|32,00
|10,34
|38,77
|Karsan Otomotiv
|4,27
|-4,47
|31,38
|Karsu Tekstil
|13,30
|-2,78
|55,56
|Kartonsan
|74,65
|0,07
|-21,87
|Katmerciler Ekipman
|4,43
|-13,48
|43,83
|Kent Gıda
|377,00
|-3,26
|6,02
|Kerevitaş Gıda
|6,42
|13,83
|-2,43
|Kervan Gıda
|17,95
|0,28
|35,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,87
|-5,43
|-30,95
|Kiler GMYO
|2,43
|-2,02
|-3,19
|Klimasan Klima
|23,34
|-1,93
|37,54
|Koç Holding
|23,28
|0,87
|10,23
|Konfrut Gıda
|19,19
|-4,53
|13,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|93,35
|-4,65
|294,21
|Konya Çimento
|1.203,00
|-0,74
|6,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,68
|3,88
|65,14
|Koza Altın
|125,60
|-2,56
|29,89
|Koza Madencilik
|15,70
|-2,55
|1,36
|Körfez GMYO
|7,88
|-1,50
|35,86
|Kristal Kola
|3,24
|-5,26
|-17,35
|Kron Telekomünikasyon
|57,55
|-3,84
|56,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|345,00
|-9,47
|119,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,00
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,00
|-1,03
|5,05
|Lider Faktoring
|4,05
|-1,70
|18,77
|Link Bilgisayar
|46,24
|-1,58
|45,07
|Logo Yazılım
|147,40
|7,36
|17,45
|Lokman Hekim Sağlık
|19,18
|2,73
|78,38
|Lüks Kadife
|51,35
|10,19
|77,68
|Makina Takım
|4,84
|-1,43
|41,94
|Marka Yatırım Holding
|5,82
|-3,00
|-9,49
|Marmaris Altınyunus
|253,00
|-4,53
|127,72
|Marshall
|308,00
|-1,60
|0,42
|Martı GMYO
|2,72
|-0,37
|-1,09
|Martı Otel
|2,57
|-4,81
|20,66
|Mavi Giyim
|52,70
|0,76
|0,96
|Mazhar Zorlu Holding
|43,42
|-7,66
|37,93
|Mega Polietilen
|8,02
|1,13
|4,70
|Menderes Tekstil
|3,43
|-2,56
|11,00
|Merit Turizm
|311,50
|8,42
|272,16
|Merko Gıda
|7,42
|2,63
|-14,12
|Metemtur Otelcilik
|34,44
|-6,82
|55,84
|Metro Holding
|2,30
|-4,17
|10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|-5,36
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,28
|-1,72
|-2,15
|Migros Ticaret
|39,94
|1,68
|-6,68
|Milpa
|5,27
|-0,38
|14,57
|Mistral GMYO
|5,34
|8,54
|13,38
|MLP Sağlık
|24,64
|-5,95
|24,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,95
|-4,65
|29,35
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|0,26
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,66
|1,38
|19,70
|Net Holding
|5,34
|7,88
|55,69
|Netaş Telekom.
|33,00
|-0,06
|17,52
|Niğbaş Niğde Beton
|24,48
|-12,70
|-52,92
|Nuh Çimento
|63,75
|-1,16
|29,47
|Nurol GMYO
|15,35
|11,96
|110,56
|Odaş Elektrik
|3,75
|-4,09
|-3,85
|Olmuksan-IP
|8,16
|-1,69
|-31,14
|Orge Enerji Elektrik
|10,85
|0,93
|47,02
|Orma Orman Mahsulleri
|18,23
|-8,94
|23,85
|Osmanlı Menkul
|37,82
|-0,26
|22,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|7,20
|-30,64
|Otokar
|402,90
|7,15
|26,54
|Oyak Çimento
|7,94
|-3,87
|-9,57
|Oyak Yat. Ort.
|9,38
|2,07
|34,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|-0,85
|-0,64
|Özak GMYO
|5,52
|-4,99
|8,24
|Özbal Çelik Boru
|7,81
|-2,74
|19,24
|Özderici GMYO
|2,19
|-2,67
|-1,35
|Özerden Plastik
|11,50
|5,02
|27,78
|Pamukova Elektrik
|32,40
|-7,43
|51,97
|Panora GMYO
|6,82
|2,56
|10,18
|Papilon Savunma
|22,30
|1,36
|-2,02
|Park Elek.Madencilik
|5,76
|-4,95
|7,26
|Parsan
|35,40
|5,80
|45,68
|Pegasus
|84,80
|-3,69
|13,67
|Peker GMYO
|2,29
|1,78
|-12,26
|Penguen Gıda
|4,60
|-1,50
|-8,91
|Pera GMYO
|2,20
|4,27
|25,59
|Pergamon Dış Ticaret
|28,70
|-1,44
|50,37
|Petkim
|6,19
|2,82
|24,30
|Petrokent Turizm
|2.325,00
|20,26
|156,51
|Pınar Et ve Un
|23,30
|-1,10
|0,09
|Pınar Su
|7,82
|-3,10
|5,25
|Pınar Süt
|23,30
|-4,12
|0,95
|Plastikkart
|16,98
|4,17
|17,51
|Polisan Holding
|3,80
|-0,26
|-1,55
|Politeknik Metal
|371,00
|3,63
|-8,56
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-2,80
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|-0,16
|1,28
|QNB Finansbank
|61,60
|-2,14
|-12,44
|Ral Yatırım Holding
|4,12
|-0,48
|-7,21
|Ray Sigorta
|14,70
|1,45
|-4,85
|Reysaş GMYO
|5,30
|-1,12
|-2,75
|Reysaş Lojistik
|7,95
|-0,13
|-13,96
|Rhea Girişim
|3,27
|-7,63
|-12,10
|Rodrigo Tekstil
|23,50
|15,76
|71,41
|Royal Halı
|3,42
|-3,12
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|23,00
|4,74
|-24,04
|Sabancı Holding
|10,56
|-3,21
|-7,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,10
|0,92
|11,21
|Sanel Mühendislik
|5,53
|21,01
|61,70
|Sanifoam Sünger
|18,32
|-8,12
|34,71
|Sanko Pazarlama
|12,01
|30,12
|27,90
|Saray Matbaacılık
|6,30
|3,96
|-28,16
|Sarkuysan
|13,00
|16,80
|47,06
|Sasa Polyester
|45,08
|14,82
|122,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,01
|-7,74
|111,63
|Sekuro Plastik
|35,50
|-5,84
|154,30
|Selçuk Ecza Deposu
|12,14
|5,66
|-11,06
|Selçuk Gıda
|4,50
|-1,75
|-9,64
|Senkron Güvenlik
|40,80
|45,71
|55,37
|Serve Film Prodüksiyon
|18,35
|-0,81
|14,69
|Servet GMYO
|123,50
|8,43
|57,53
|Seyitler Kimya
|33,82
|2,80
|34,79
|Silverline Endüstri
|6,70
|1,82
|-22,09
|Sinpaş GMYO
|4,85
|4,75
|16,03
|Smartiks Yazılım
|8,02
|-2,67
|-9,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,74
|-0,67
|45,23
|Söktaş
|5,12
|-1,92
|0,59
|Sönmez Filament
|75,95
|-11,89
|8,19
|Sönmez Pamuklu
|23,78
|2,50
|-0,92
|Sumaş Suni Tahta
|72,60
|1,11
|41,66
|Şeker Fin. Kir.
|12,45
|-1,74
|94,53
|Şekerbank
|1,38
|-2,13
|-8,61
|Şişe Cam
|7,66
|0,13
|4,79
|Şok Marketler Ticaret
|12,57
|3,37
|-0,40
|T. Halk Bankası
|5,37
|-0,37
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,96
|1,63
|-3,54
|T.S.K.B.
|1,70
|-2,30
|-4,49
|T.Tuborg
|21,02
|-0,66
|16,33
|Taç Tarım Ürünleri
|25,70
|0,39
|144,06
|Tat Gıda
|10,72
|1,04
|-9,61
|TAV Havalimanları
|25,50
|-1,39
|19,72
|Taze Kuru Gıda
|264,00
|-8,17
|22,05
|Tek-Art Turizm
|2,03
|-4,69
|0,50
|Tekfen Holding
|17,13
|0,71
|4,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,92
|-5,81
|16,74
|Temapol Polimer Plastik
|19,48
|-6,53
|69,39
|TGS Dış Ticaret
|20,02
|0,86
|57,51
|Tofaş Oto. Fab.
|38,10
|-2,51
|12,32
|Torunlar GMYO
|3,89
|7,46
|-0,26
|Trabzon Liman
|34,50
|2,80
|7,41
|Trabzonspor Sportif
|2,26
|-5,83
|-7,38
|Trend GMYO
|7,89
|2,60
|-37,23
|TSKB GMYO
|5,90
|-0,67
|2,61
|Tuğçelik
|7,77
|-1,89
|-3,84
|Tukaş
|8,73
|-1,02
|-9,91
|Turcas Petrol
|5,17
|-0,96
|6,60
|Turkcell
|16,57
|2,03
|2,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,60
|9,75
|46,41
|Tüpraş
|107,30
|0,56
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|14,50
|-1,89
|12,32
|Türk İlaç Serum
|17,71
|61,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,29
|0,08
|9,83
|Türk Telekom
|7,89
|-0,50
|-7,61
|Türk Traktör
|225,90
|3,53
|23,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,80
|-10,14
|31,80
|Türkiye Sigorta
|6,92
|0,44
|4,85
|Ufuk Yatırım
|25,20
|-4,91
|88,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,28
|4,65
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|59,75
|-11,02
|16,36
|Ulusoy Un Sanayi
|17,57
|-5,84
|52,78
|Umpaş Holding
|1,15
|0,00
|-55,94
|Uşak Seramik
|2,64
|8,20
|12,82
|Utopya Turizm
|42,90
|7,25
|10,57
|Uzertaş Boya
|58,60
|-9,85
|3,53
|Ülker Bisküvi
|24,00
|8,01
|3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|24,70
|3,52
|479,81
|Vakıf GMYO
|3,54
|2,61
|-2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|9,17
|13,21
|24,59
|Vakıflar Bankası
|4,18
|-1,88
|-11,25
|Vakko Tekstil
|14,24
|44,28
|118,40
|Vanet Gıda
|7,00
|-3,85
|-9,44
|Verusa Holding
|61,00
|2,01
|35,25
|Verusaturk Girisim
|30,30
|1,07
|131,65
|Vestel
|30,68
|0,72
|45,68
|Vestel Beyaz Eşya
|52,70
|-1,31
|28,91
|Viking Kağıt
|8,72
|3,69
|-3,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,20
|5,57
|61,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|-1,08
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,00
|-3,91
|69,89
|Yataş
|17,03
|1,07
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,16
|-14,23
|-5,45
|Yeni Gimat GMYO
|15,14
|-0,13
|21,80
|Yeşil GMYO
|1,56
|-6,02
|13,04
|Yeşil Yapı
|2,23
|-2,19
|21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|130,60
|-10,61
|36,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.900,00
|19,34
|27,56
|Yonga Mobilya
|30,78
|2,60
|2,79
|Yükselen Çelik
|5,10
|3,24
|-2,52
|Yünsa
|17,63
|-1,18
|20,26
|Zorlu Enerji
|2,51
|-4,56
|-9,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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