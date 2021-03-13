Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 21,00 35,50 İş Bankası (B) 48.960,00 8,80 20,89 İş Bankası (C) 5,85 -1,52 -16,43 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 9,17 31,58 İş Fin.Kir. 3,88 -1,77 0,52 İş Girişim 20,90 -15,79 10,29 İş GMYO 2,25 -1,32 -11,42 İş Y. Men. Değ. 19,00 -8,12 7,59 İş Yat. Ort. 3,70 -2,63 5,11 İşbir Holding 8.149,90 5,84 197,44 Işık Plastik Sanayi 39,64 4,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,73 1,17 51,75 İttifak Holding 2,73 -3,87 22,42 İz Hayvancılık Tarım 26,86 14,69 49,22 İzmir Demir Çelik 2,71 -13,42 -18,12 İzmir Fırça 7,88 10,06 41,73 Jantsa Jant Sanayi 567,50 11,49 71,09 Kafein Yazılım 30,20 3,71 41,25 Kaplamin 26,08 4,32 -22,84 Kardemir (A) 6,32 4,98 6,22 Kardemir (B) 6,29 4,66 19,35 Kardemir (D) 7,64 4,66 32,18 Karel Elektronik 32,00 10,34 38,77 Karsan Otomotiv 4,27 -4,47 31,38 Karsu Tekstil 13,30 -2,78 55,56 Kartonsan 74,65 0,07 -21,87 Katmerciler Ekipman 4,43 -13,48 43,83 Kent Gıda 377,00 -3,26 6,02 Kerevitaş Gıda 6,42 13,83 -2,43 Kervan Gıda 17,95 0,28 35,78 Kervansaray Yat. Holding 0,87 -5,43 -30,95 Kiler GMYO 2,43 -2,02 -3,19 Klimasan Klima 23,34 -1,93 37,54 Koç Holding 23,28 0,87 10,23 Konfrut Gıda 19,19 -4,53 13,55 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 93,35 -4,65 294,21 Konya Çimento 1.203,00 -0,74 6,46 Kordsa Teknik Tekstil 25,68 3,88 65,14 Koza Altın 125,60 -2,56 29,89 Koza Madencilik 15,70 -2,55 1,36 Körfez GMYO 7,88 -1,50 35,86 Kristal Kola 3,24 -5,26 -17,35 Kron Telekomünikasyon 57,55 -3,84 56,22 Kuştur Kuşadası Turizm 345,00 -9,47 119,33 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 0,00 -1,30 Kütahya Porselen 53,00 -1,03 5,05 Lider Faktoring 4,05 -1,70 18,77 Link Bilgisayar 46,24 -1,58 45,07 Logo Yazılım 147,40 7,36 17,45 Lokman Hekim Sağlık 19,18 2,73 78,38 Lüks Kadife 51,35 10,19 77,68 Makina Takım 4,84 -1,43 41,94 Marka Yatırım Holding 5,82 -3,00 -9,49 Marmaris Altınyunus 253,00 -4,53 127,72 Marshall 308,00 -1,60 0,42 Martı GMYO 2,72 -0,37 -1,09 Martı Otel 2,57 -4,81 20,66 Mavi Giyim 52,70 0,76 0,96 Mazhar Zorlu Holding 43,42 -7,66 37,93 Mega Polietilen 8,02 1,13 4,70 Menderes Tekstil 3,43 -2,56 11,00 Merit Turizm 311,50 8,42 272,16 Merko Gıda 7,42 2,63 -14,12 Metemtur Otelcilik 34,44 -6,82 55,84 Metro Holding 2,30 -4,17 10,58 Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 -5,36 3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 2,28 -1,72 -2,15 Migros Ticaret 39,94 1,68 -6,68 Milpa 5,27 -0,38 14,57 Mistral GMYO 5,34 8,54 13,38 MLP Sağlık 24,64 -5,95 24,01 MMC San. ve Tic. Yat. 5,95 -4,65 29,35 Mondi Tire Kutsan 7,60 0,26 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,66 1,38 19,70 Net Holding 5,34 7,88 55,69 Netaş Telekom. 33,00 -0,06 17,52 Niğbaş Niğde Beton 24,48 -12,70 -52,92 Nuh Çimento 63,75 -1,16 29,47 Nurol GMYO 15,35 11,96 110,56 Odaş Elektrik 3,75 -4,09 -3,85 Olmuksan-IP 8,16 -1,69 -31,14 Orge Enerji Elektrik 10,85 0,93 47,02 Orma Orman Mahsulleri 18,23 -8,94 23,85 Osmanlı Menkul 37,82 -0,26 22,24 Ostim Endüstriyel Yat 2,83 7,20 -30,64 Otokar 402,90 7,15 26,54 Oyak Çimento 7,94 -3,87 -9,57 Oyak Yat. Ort. 9,38 2,07 34,96 Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 -0,85 -0,64 Özak GMYO 5,52 -4,99 8,24 Özbal Çelik Boru 7,81 -2,74 19,24 Özderici GMYO 2,19 -2,67 -1,35 Özerden Plastik 11,50 5,02 27,78 Pamukova Elektrik 32,40 -7,43 51,97 Panora GMYO 6,82 2,56 10,18 Papilon Savunma 22,30 1,36 -2,02 Park Elek.Madencilik 5,76 -4,95 7,26 Parsan 35,40 5,80 45,68 Pegasus 84,80 -3,69 13,67 Peker GMYO 2,29 1,78 -12,26 Penguen Gıda 4,60 -1,50 -8,91 Pera GMYO 2,20 4,27 25,59 Pergamon Dış Ticaret 28,70 -1,44 50,37 Petkim 6,19 2,82 24,30 Petrokent Turizm 2.325,00 20,26 156,51 Pınar Et ve Un 23,30 -1,10 0,09 Pınar Su 7,82 -3,10 5,25 Pınar Süt 23,30 -4,12 0,95 Plastikkart 16,98 4,17 17,51 Polisan Holding 3,80 -0,26 -1,55 Politeknik Metal 371,00 3,63 -8,56 Prizma Press Matbaacılık 5,20 -2,80 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 126,90 -0,16 1,28 QNB Finansbank 61,60 -2,14 -12,44 Ral Yatırım Holding 4,12 -0,48 -7,21 Ray Sigorta 14,70 1,45 -4,85 Reysaş GMYO 5,30 -1,12 -2,75 Reysaş Lojistik 7,95 -0,13 -13,96 Rhea Girişim 3,27 -7,63 -12,10 Rodrigo Tekstil 23,50 15,76 71,41 Royal Halı 3,42 -3,12 -0,58 RTA Laboratuvarları 23,00 4,74 -24,04 Sabancı Holding 10,56 -3,21 -7,85 Safkar Ege Soğutmacılık 12,10 0,92 11,21 Sanel Mühendislik 5,53 21,01 61,70 Sanifoam Sünger 18,32 -8,12 34,71 Sanko Pazarlama 12,01 30,12 27,90 Saray Matbaacılık 6,30 3,96 -28,16 Sarkuysan 13,00 16,80 47,06 Sasa Polyester 45,08 14,82 122,95 Say Yenilenebilir Enerji 18,01 -7,74 111,63 Sekuro Plastik 35,50 -5,84 154,30 Selçuk Ecza Deposu 12,14 5,66 -11,06 Selçuk Gıda 4,50 -1,75 -9,64 Senkron Güvenlik 40,80 45,71 55,37 Serve Film Prodüksiyon 18,35 -0,81 14,69 Servet GMYO 123,50 8,43 57,53 Seyitler Kimya 33,82 2,80 34,79 Silverline Endüstri 6,70 1,82 -22,09 Sinpaş GMYO 4,85 4,75 16,03 Smartiks Yazılım 8,02 -2,67 -9,48 Sodaş Sodyum Sanayii 38,74 -0,67 45,23 Söktaş 5,12 -1,92 0,59 Sönmez Filament 75,95 -11,89 8,19 Sönmez Pamuklu 23,78 2,50 -0,92 Sumaş Suni Tahta 72,60 1,11 41,66 Şeker Fin. Kir. 12,45 -1,74 94,53 Şekerbank 1,38 -2,13 -8,61 Şişe Cam 7,66 0,13 4,79 Şok Marketler Ticaret 12,57 3,37 -0,40 T. Halk Bankası 5,37 -0,37 -3,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,96 1,63 -3,54 T.S.K.B. 1,70 -2,30 -4,49 T.Tuborg 21,02 -0,66 16,33 Taç Tarım Ürünleri 25,70 0,39 144,06 Tat Gıda 10,72 1,04 -9,61 TAV Havalimanları 25,50 -1,39 19,72 Taze Kuru Gıda 264,00 -8,17 22,05 Tek-Art Turizm 2,03 -4,69 0,50 Tekfen Holding 17,13 0,71 4,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,92 -5,81 16,74 Temapol Polimer Plastik 19,48 -6,53 69,39 TGS Dış Ticaret 20,02 0,86 57,51 Tofaş Oto. Fab. 38,10 -2,51 12,32 Torunlar GMYO 3,89 7,46 -0,26 Trabzon Liman 34,50 2,80 7,41 Trabzonspor Sportif 2,26 -5,83 -7,38 Trend GMYO 7,89 2,60 -37,23 TSKB GMYO 5,90 -0,67 2,61 Tuğçelik 7,77 -1,89 -3,84 Tukaş 8,73 -1,02 -9,91 Turcas Petrol 5,17 -0,96 6,60 Turkcell 16,57 2,03 2,92 Tümosan Motor ve Traktör 20,60 9,75 46,41 Tüpraş 107,30 0,56 -0,65 Türk Hava Yolları 14,50 -1,89 12,32 Türk İlaç Serum 17,71 61,00 Türk Prysmian Kablo 13,29 0,08 9,83 Türk Telekom 7,89 -0,50 -7,61 Türk Traktör 225,90 3,53 23,65 Türker Proje Gayrimenkul 148,80 -10,14 31,80 Türkiye Sigorta 6,92 0,44 4,85 Ufuk Yatırım 25,20 -4,91 88,06 Ulaşlar Turizm Yat. 4,28 4,65 0,94 Ulusoy Elektrik 59,75 -11,02 16,36 Ulusoy Un Sanayi 17,57 -5,84 52,78 Umpaş Holding 1,15 0,00 -55,94 Uşak Seramik 2,64 8,20 12,82 Utopya Turizm 42,90 7,25 10,57 Uzertaş Boya 58,60 -9,85 3,53 Ülker Bisküvi 24,00 8,01 3,72 Vakıf Fin. Kir. 24,70 3,52 479,81 Vakıf GMYO 3,54 2,61 -2,21 Vakıf Yat. Ort. 9,17 13,21 24,59 Vakıflar Bankası 4,18 -1,88 -11,25 Vakko Tekstil 14,24 44,28 118,40 Vanet Gıda 7,00 -3,85 -9,44 Verusa Holding 61,00 2,01 35,25 Verusaturk Girisim 30,30 1,07 131,65 Vestel 30,68 0,72 45,68 Vestel Beyaz Eşya 52,70 -1,31 28,91 Viking Kağıt 8,72 3,69 -3,11 Yapı Kredi Koray GMYO 7,20 5,57 61,80 Yapı ve Kredi Bank. 2,74 -1,08 -11,04 Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,00 -3,91 69,89 Yataş 17,03 1,07 17,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,16 -14,23 -5,45 Yeni Gimat GMYO 15,14 -0,13 21,80 Yeşil GMYO 1,56 -6,02 13,04 Yeşil Yapı 2,23 -2,19 21,20 Yeşil Yatırım Holding 130,60 -10,61 36,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.900,00 19,34 27,56 Yonga Mobilya 30,78 2,60 2,79 Yükselen Çelik 5,10 3,24 -2,52 Yünsa 17,63 -1,18 20,26 Zorlu Enerji 2,51 -4,56 -9,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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