Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

27.03.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.391,10-1,394,67
İş Bankası (C)4,84-15,53-30,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,34-10,70-13,47
İş Girişim19,883,384,91
İş GMYO1,96-5,77-22,83
İş Y. Men. Değ.16,28-5,90-7,81
İş Yat. Ort.3,500,00-0,57
İşbir Holding7.700,00-3,75181,02
Işık Plastik Sanayi45,809,20

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,66-10,7545,61
İttifak Holding2,60-1,5216,59
İz Hayvancılık Tarım21,52-20,3019,56
İzmir Demir Çelik2,635,20-20,53
İzmir Fırça9,7331,4975,00
Jantsa Jant Sanayi576,30-1,4773,74
Kafein Yazılım26,52-8,9924,04
Kaplamin29,58-0,40-12,49
Kardemir (A)5,52-7,85-7,23
Kardemir (B)5,54-6,585,12
Kardemir (D)6,59-10,1014,01
Karel Elektronik30,02-11,4530,18
Karsan Otomotiv3,83-6,5917,85
Karsu Tekstil16,0013,0787,13
Kartonsan70,65-1,19-26,06
Katmerciler Ekipman3,77-8,0522,40
Kent Gıda353,503,21-0,59
Kerevitaş Gıda5,66-4,39-13,98
Kervan Gıda16,90-2,2027,84
Kervansaray Yat. Holding0,76-7,32-39,68
Kiler GMYO2,14-6,96-14,74
Klimasan Klima20,90-9,9923,16
Koç Holding19,25-16,09-8,85
Konfrut Gıda17,05-5,800,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,50-13,87214,61
Konya Çimento1.085,00-8,13-3,98
Kordsa Teknik Tekstil24,700,2458,84
Koza Altın116,60-4,4320,58
Koza Madencilik13,51-7,21-12,78
Körfez GMYO6,65-7,3814,66
Kristal Kola2,79-5,10-28,83
Kron Telekomünikasyon49,90-5,6735,45
Kuştur Kuşadası Turizm340,0020,78116,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,12-5,36-7,83
Kütahya Porselen53,202,015,45
Lider Faktoring3,33-12,14-2,35
Link Bilgisayar39,10-7,5722,67
Logo Yazılım153,80-9,7422,55
Lokman Hekim Sağlık16,13-11,7150,01
Lüks Kadife66,55-18,59130,28
Makina Takım4,24-3,4224,34
Marka Yatırım Holding5,576,91-13,37
Marmaris Altınyunus214,90-12,6493,43
Marshall284,00-3,99-7,40
Martı GMYO2,741,11-0,36
Martı Otel2,44-1,6114,55
Mavi Giyim48,36-16,19-7,36
Mazhar Zorlu Holding40,00-0,1027,06
Mega Polietilen8,01-0,504,57
Menderes Tekstil3,01-11,47-2,59
Merit Turizm260,00-8,77210,63
Merko Gıda7,25-1,76-16,09
Metemtur Otelcilik29,48-9,0133,39
Metro Holding2,120,471,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-10,04-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,04-7,27-12,45
Migros Ticaret34,94-10,09-18,36
Milpa4,62-9,410,43
Mistral GMYO4,94-0,204,88
MLP Sağlık20,80-13,334,68
MMC San. ve Tic. Yat.6,055,2231,52
Mondi Tire Kutsan6,45-10,91-15,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,00-6,8215,04
Net Holding5,15-11,0550,15
Netaş Telekom.28,60-7,501,85
Niğbaş Niğde Beton18,17-13,39-65,06
Nuh Çimento57,60-8,2116,98
Nurol GMYO15,70-10,39115,36
Odaş Elektrik3,42-9,04-12,31
Olmuksan-IP7,61-2,19-35,78
Orge Enerji Elektrik10,861,2147,15
Orma Orman Mahsulleri20,388,9838,45
Osmanlı Menkul32,36-5,984,59
Ostim Endüstriyel Yat2,72-1,81-1,23
Otokar361,10-3,8818,67
Oyak Çimento7,04-7,25-19,82
Oyak Yat. Ort.9,150,5531,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,14-5,48-12,10
Özak GMYO5,16-2,461,18
Özbal Çelik Boru7,19-5,399,77
Özderici GMYO1,95-6,70-12,16
Özerden Plastik9,00-10,000,00
Pamukova Elektrik30,602,0043,53
Panora GMYO6,39-4,204,62
Papilon Savunma19,34-9,88-15,03
Park Elek.Madencilik5,10-10,68-5,03
Parsan32,42-7,9533,42
Pegasus74,90-8,100,40
Peker GMYO2,03-6,02-22,22
Penguen Gıda4,01-3,37-20,59
Pera GMYO1,95-3,9411,32
Pergamon Dış Ticaret26,16-2,7537,07
Petkim5,44-10,089,24
Petrokent Turizm2.775,1015,60206,17
Pınar Et ve Un21,48-5,21-7,73
Pınar Su7,37-4,04-0,81
Pınar Süt20,80-8,37-9,88
Plastikkart15,20-11,835,19
Polisan Holding3,20-9,60-17,10
Politeknik Metal320,00-1,23-21,13
Prizma Press Matbaacılık4,94-0,20-9,85
QNB Finans Fin. Kir.121,70-1,70-2,87
QNB Finansbank57,90-4,61-17,70
Ral Yatırım Holding3,86-3,50-13,06
Ray Sigorta12,50-10,01-19,09
Reysaş GMYO4,71-11,96-13,58
Reysaş Lojistik6,76-9,87-26,84
Rhea Girişim3,18-5,92-14,52
Rodrigo Tekstil20,100,0046,61
Royal Halı3,50-3,051,74
RTA Laboratuvarları23,0611,40-23,84
Sabancı Holding8,69-13,01-24,17
Safkar Ege Soğutmacılık10,47-10,05-3,77
Sanel Mühendislik5,990,3475,15
Sanifoam Sünger17,32-7,5827,35
Sanko Pazarlama12,84-3,3936,74
Saray Matbaacılık5,46-9,00-37,74
Sarkuysan12,67-3,6543,33
Sasa Polyester44,342,35119,29
Say Yenilenebilir Enerji25,2627,77196,83
Sekuro Plastik32,604,15133,52
Selçuk Ecza Deposu10,50-4,55-23,08
Selçuk Gıda5,0711,921,81
Senkron Güvenlik36,04-7,5937,24
Serve Film Prodüksiyon16,50-7,043,13
Servet GMYO100,00-7,4127,55
Seyitler Kimya35,021,2139,57
Silverline Endüstri6,08-7,03-29,30
Sinpaş GMYO4,19-11,790,24
Smartiks Yazılım7,17-8,19-19,07
Sodaş Sodyum Sanayii40,20-7,5950,71
Söktaş4,16-21,80-18,27
Sönmez Filament65,10-9,71-7,26
Sönmez Pamuklu22,00-9,61-8,33
Sumaş Suni Tahta79,0014,4954,15
Şeker Fin. Kir.9,75-13,1852,34
Şekerbank1,19-8,46-21,19
Şişe Cam7,39-4,031,09
Şok Marketler Ticaret11,83-13,59-6,26
T. Halk Bankası4,45-14,26-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,50-3,78-11,46
T.S.K.B.1,39-14,72-21,91
T.Tuborg18,50-8,782,38
Taç Tarım Ürünleri23,50-5,24123,17
Tat Gıda9,43-4,98-18,44
TAV Havalimanları22,24-7,334,41
Taze Kuru Gıda239,30-5,2310,63
Tek-Art Turizm1,78-5,32-11,88
Tekfen Holding14,71-9,14-10,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,23-6,373,52
Temapol Polimer Plastik17,86-12,9655,30
TGS Dış Ticaret17,90-1,7640,83
Tofaş Oto. Fab.31,30-7,171,26
Torunlar GMYO3,22-15,04-17,44
Trabzon Liman29,32-8,32-8,72
Trabzonspor Sportif2,13-4,48-12,70
Trend GMYO7,03-7,01-44,07
TSKB GMYO5,90-4,222,61
Tuğçelik7,30-2,14-9,65
Tukaş7,73-6,53-20,23
Turcas Petrol4,48-9,86-7,63
Turkcell14,78-6,75-8,20
Tümosan Motor ve Traktör24,566,4174,56
Tüpraş93,60-6,96-13,33
Türk Hava Yolları12,66-8,19-1,94
Türk İlaç Serum45,8260,88

Türk Prysmian Kablo11,87-6,39-1,90
Türk Telekom6,77-11,73-20,73
Türk Traktör208,70-7,2922,50
Türker Proje Gayrimenkul130,30-5,1015,41
Türkiye Sigorta6,07-7,47-8,03
Ufuk Yatırım21,12-6,8857,61
Ulaşlar Turizm Yat.5,34-7,9325,94
Ulusoy Elektrik53,90-6,184,97
Ulusoy Un Sanayi16,40-3,4242,61
Umpaş Holding2,4232,97-7,28
Uşak Seramik2,31-5,33-1,28
Utopya Turizm41,801,957,73
Uzertaş Boya57,000,530,71
Ülker Bisküvi21,20-13,96-8,38
Vakıf Fin. Kir.28,02-3,65557,75
Vakıf GMYO3,10-7,19-14,36
Vakıf Yat. Ort.7,86-12,676,79
Vakıflar Bankası3,52-13,51-25,27
Vakko Tekstil15,01-8,75130,21
Vanet Gıda6,36-7,42-17,72
Verusa Holding57,70-10,4027,94
Verusaturk Girisim27,90-4,32113,30
Vestel36,6015,6873,79
Vestel Beyaz Eşya54,80-0,9034,05
Viking Kağıt7,38-5,38-18,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,081,4359,10
Yapı ve Kredi Bank.2,19-17,36-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.105,30-3,3945,44
Yataş15,10-13,174,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,86-7,43-12,27
Yeni Gimat GMYO15,602,9025,50
Yeşil GMYO1,34-4,29-2,90
Yeşil Yapı1,97-4,377,07
Yeşil Yatırım Holding130,0023,4636,34
Yibitaş İnşaat Malzeme15.999,10-2,742,56
Yonga Mobilya27,00-7,85-9,83
Yükselen Çelik4,76-5,93-9,02
Yünsa15,14-12,233,27
Zorlu Enerji2,33-3,72-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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