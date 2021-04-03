Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 -7,41 22,96 İş Bankası (B) 42.250,00 -0,33 4,32 İş Bankası (C) 4,99 6,25 -26,54 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,37 0,90 -12,69 İş Girişim 20,54 3,32 8,39 İş GMYO 1,99 1,53 -21,65 İş Y. Men. Değ. 17,05 11,43 2,73 İş Yat. Ort. 3,24 -3,11 -3,66 İşbir Holding 8.850,00 14,94 222,99 Işık Plastik Sanayi 43,70 -4,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,36 -18,07 19,30 İttifak Holding 2,75 5,77 23,32 İz Hayvancılık Tarım 20,10 -6,60 11,67 İzmir Demir Çelik 2,60 -1,14 -21,44 İzmir Fırça 11,81 21,38 112,41 Jantsa Jant Sanayi 827,00 43,50 149,32 Kafein Yazılım 26,94 1,58 26,01 Kaplamin 30,28 2,37 -10,41 Kardemir (A) 6,14 11,23 3,19 Kardemir (B) 6,15 11,01 16,70 Kardemir (D) 7,20 9,26 24,57 Karel Elektronik 29,46 -1,87 27,75 Karsan Otomotiv 4,16 8,62 28,00 Karsu Tekstil 19,88 24,25 132,51 Kartonsan 69,95 -0,08 -26,12 Katmerciler Ekipman 3,71 -1,59 20,45 Kent Gıda 347,00 -1,84 -2,42 Kerevitaş Gıda 5,86 3,53 -10,94 Kervan Gıda 18,00 6,51 36,16 Kervansaray Yat. Holding 0,76 0,00 -39,68 Kiler GMYO 2,20 2,80 -12,35 Klimasan Klima 23,66 13,21 39,42 Koç Holding 20,06 4,21 -5,02 Konfrut Gıda 20,52 20,35 21,42 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 80,40 7,92 239,53 Konya Çimento 1.157,00 6,64 2,39 Kordsa Teknik Tekstil 24,90 0,81 60,13 Koza Altın 125,10 7,29 29,37 Koza Madencilik 15,00 11,03 -3,16 Körfez GMYO 6,62 -0,45 14,14 Kristal Kola 2,89 3,58 -26,28 Kron Telekomünikasyon 59,00 18,24 60,15 Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 -11,76 90,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 9,43 0,87 Kütahya Porselen 53,55 0,66 6,14 Lider Faktoring 3,38 1,50 -0,88 Link Bilgisayar 40,74 4,19 27,81 Logo Yazılım 171,00 11,18 36,25 Lokman Hekim Sağlık 17,20 6,63 59,97 Lüks Kadife 78,80 18,41 172,66 Makina Takım 4,15 -2,12 21,70 Marka Yatırım Holding 5,77 3,59 -10,26 Marmaris Altınyunus 233,00 8,42 109,72 Marshall 277,00 -2,46 -9,68 Martı GMYO 2,74 0,00 -0,36 Martı Otel 2,32 -4,92 8,92 Mavi Giyim 47,68 -1,41 -8,66 Mazhar Zorlu Holding 37,36 -6,60 18,68 Mega Polietilen 8,14 1,62 6,27 Menderes Tekstil 3,05 1,33 -1,29 Merit Turizm 270,00 3,85 222,58 Merko Gıda 7,47 3,03 -13,54 Metemtur Otelcilik 27,96 -5,16 26,52 Metro Holding 2,26 6,60 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 7,17 -6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 8,33 -5,15 Migros Ticaret 38,28 9,56 -10,56 Milpa 5,04 9,09 9,57 Mistral GMYO 4,95 0,20 5,10 MLP Sağlık 21,26 2,21 7,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 2,48 34,78 Mondi Tire Kutsan 6,56 1,71 -13,68 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,28 0,68 15,82 Naturelgaz Sanayi 10,28 Net Holding 4,49 -12,82 30,90 Netaş Telekom. 28,46 -0,49 1,35 Niğbaş Niğde Beton 20,94 15,24 -59,73 Nuh Çimento 59,90 6,62 24,72 Nurol GMYO 16,15 2,87 121,54 Odaş Elektrik 3,51 2,63 -10,00 Olmuksan-IP 7,35 -3,42 -37,97 Orge Enerji Elektrik 12,88 18,60 74,53 Orma Orman Mahsulleri 28,50 39,84 93,61 Osmanlı Menkul 38,36 18,54 23,98 Ostim Endüstriyel Yat 2,83 4,04 2,77 Otokar 367,40 1,74 20,74 Oyak Çimento 7,17 1,85 -18,34 Oyak Yat. Ort. 9,00 -1,64 29,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,26 2,90 -9,55 Özak GMYO 5,13 -0,58 0,59 Özbal Çelik Boru 8,34 15,99 27,33 Özderici GMYO 1,97 1,03 -11,26 Özerden Plastik 8,86 -1,56 -1,56 Pamukova Elektrik 31,48 2,88 47,65 Panora GMYO 7,32 14,55 19,85 Papilon Savunma 19,88 2,79 -12,65 Park Elek.Madencilik 5,91 15,88 10,06 Parsan 34,00 4,87 39,92 Pegasus 73,75 -1,54 -1,14 Peker GMYO 1,97 -2,96 -24,52 Penguen Gıda 4,09 2,00 -19,01 Pera GMYO 1,89 -3,08 7,89 Pergamon Dış Ticaret 26,28 0,46 37,69 Petkim 5,99 10,11 20,28 Petrokent Turizm 2.796,50 0,77 208,53 Pınar Et ve Un 23,50 9,40 0,95 Pınar Su 8,04 9,09 8,21 Pınar Süt 21,96 5,58 -4,85 Plastikkart 15,11 -0,59 4,57 Polisan Holding 3,28 2,50 -15,03 Politeknik Metal 358,00 11,88 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 5,82 17,81 6,20 QNB Finans Fin. Kir. 116,50 -4,27 -7,02 QNB Finansbank 56,95 -1,64 -19,05 Ral Yatırım Holding 3,89 0,78 -12,39 Ray Sigorta 14,16 13,28 -8,35 Reysaş GMYO 4,78 1,49 -12,29 Reysaş Lojistik 6,97 3,11 -24,57 Rhea Girişim 3,00 -5,66 -19,35 Rodrigo Tekstil 23,00 14,43 67,76 Royal Halı 3,62 3,43 5,23 RTA Laboratuvarları 30,54 32,44 0,86 Sabancı Holding 9,24 6,33 -19,37 Safkar Ege Soğutmacılık 10,64 1,62 -2,21 Sanel Mühendislik 4,61 -23,04 34,80 Sanifoam Sünger 18,88 9,01 38,82 Sanko Pazarlama 13,10 2,02 39,51 Saray Matbaacılık 5,85 7,14 -33,30 Sarkuysan 13,22 4,34 49,55 Sasa Polyester 46,90 5,77 131,95 Say Yenilenebilir Enerji 31,86 26,13 274,38 Sekuro Plastik 30,00 -7,98 114,90 Selçuk Ecza Deposu 10,66 1,52 -21,90 Selçuk Gıda 4,45 -12,23 -10,64 Senkron Güvenlik 35,00 -2,89 33,28 Serve Film Prodüksiyon 17,30 4,85 8,13 Servet GMYO 97,95 -2,05 24,94 Seyitler Kimya 33,80 -3,48 34,71 Silverline Endüstri 6,21 2,14 -27,79 Sinpaş GMYO 4,27 1,91 2,15 Smartiks Yazılım 7,15 -0,28 -19,30 Sodaş Sodyum Sanayii 37,54 -5,42 42,54 Söktaş 4,40 5,77 -13,56 Sönmez Filament 59,80 -8,14 -14,81 Sönmez Pamuklu 21,24 -3,45 -11,50 Sumaş Suni Tahta 79,80 1,01 55,71 Şeker Fin. Kir. 10,29 5,54 60,78 Şekerbank 1,21 1,68 -19,87 Şişe Cam 7,39 0,00 1,09 Şok Marketler Ticaret 12,58 6,34 -0,32 T. Halk Bankası 4,43 -0,45 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,74 -2,76 -13,91 T.S.K.B. 1,38 1,19 -20,98 T.Tuborg 19,00 2,70 5,15 Taç Tarım Ürünleri 26,00 10,64 146,91 Tat Gıda 9,62 2,01 -16,79 TAV Havalimanları 21,06 -5,31 -1,13 Taze Kuru Gıda 228,70 -4,43 5,73 Tek-Art Turizm 1,84 3,37 -8,91 Tekfen Holding 15,13 2,86 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,40 1,28 4,85 Temapol Polimer Plastik 17,35 -2,86 50,87 TGS Dış Ticaret 17,35 -3,07 36,51 Tofaş Oto. Fab. 33,88 8,24 9,60 Torunlar GMYO 3,34 3,73 -14,36 Trabzon Liman 32,48 10,78 1,12 Trabzonspor Sportif 2,22 4,23 -9,02 Trend GMYO 7,05 0,28 -43,91 TSKB GMYO 5,86 -0,68 1,91 Tuğçelik 7,84 7,40 -2,97 Tukaş 8,13 5,17 -16,10 Turcas Petrol 4,59 2,46 -5,36 Turkcell 15,13 2,37 -6,02 Tümosan Motor ve Traktör 23,98 -2,36 70,43 Tüpraş 92,10 -1,60 -14,72 Türk Hava Yolları 12,91 1,97 0,00 Türk İlaç Serum 73,00 59,32 Türk Prysmian Kablo 12,40 4,47 2,48 Türk Telekom 6,83 3,61 -17,86 Türk Traktör 211,10 1,15 23,91 Türker Proje Gayrimenkul 131,00 0,54 16,03 Türkiye Sigorta 6,63 9,23 0,45 Ufuk Yatırım 20,28 -3,98 51,34 Ulaşlar Turizm Yat. 5,80 8,61 36,79 Ulusoy Elektrik 56,90 5,57 10,81 Ulusoy Un Sanayi 16,58 1,10 44,17 Umpaş Holding 1,65 -31,82 -36,78 Uşak Seramik 2,36 2,16 0,85 Utopya Turizm 33,22 -20,53 -14,38 Uzertaş Boya 47,78 -16,18 -15,58 Ülker Bisküvi 21,90 3,30 -5,36 Vakıf Fin. Kir. 27,00 -3,64 533,80 Vakıf GMYO 3,19 2,90 -11,88 Vakıf Yat. Ort. 7,89 0,38 7,20 Vakıflar Bankası 3,63 3,12 -22,93 Vakko Tekstil 15,20 1,27 133,13 Vanet Gıda 7,62 19,81 -1,42 Verusa Holding 61,45 6,50 36,25 Verusaturk Girisim 25,50 -8,60 94,95 Vestel 36,80 0,55 74,74 Vestel Beyaz Eşya 62,55 14,14 53,01 Viking Kağıt 7,24 -1,90 -19,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,67 -5,79 49,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 5,11 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 106,50 1,14 47,10 Yataş 15,15 0,33 4,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,10 6,22 -6,82 Yeni Gimat GMYO 13,20 -9,27 13,87 Yeşil GMYO 1,33 -0,75 -3,62 Yeşil Yapı 1,80 -8,63 -2,17 Yeşil Yatırım Holding 103,80 -20,15 8,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.000,00 0,01 2,56 Yonga Mobilya 27,18 0,67 -9,23 Yükselen Çelik 4,86 2,10 -7,11 Yünsa 15,03 4,77 8,20 Zorlu Enerji 2,30 -1,29 -16,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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