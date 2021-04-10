Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.760,00 -5,89 -1,83 İş Bankası (C) 4,84 -3,01 -28,75 İş Bankası (Kur.) 405.000,00 -19,00 6,58 İş Fin.Kir. 3,16 -6,23 -18,13 İş Girişim 19,02 -7,40 0,37 İş GMYO 1,88 -5,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 15,81 -7,27 -4,74 İş Yat. Ort. 2,94 -9,26 -12,58 İşbir Holding 7.700,00 -12,99 181,02 Işık Plastik 39,88 -8,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -16,91 -0,88 İttifak Holding 2,70 -1,82 21,08 İz Hayvancılık Tarım 18,40 -8,46 2,22 İzmir Demir Çelik 2,65 1,92 -19,93 İzmir Fırça 10,26 -13,12 84,53 Jantsa Jant Sanayi 828,90 0,90 151,55 Kafein Yazılım 27,80 3,19 30,03 Kaplamin 26,78 -11,56 -20,77 Kardemir (A) 5,92 -3,58 -0,50 Kardemir (B) 5,99 -2,60 13,66 Kardemir (D) 7,34 1,94 26,99 Karel Elektronik 27,30 -7,33 18,39 Karsan Otomotiv 3,78 -9,13 16,31 Karsu Tekstil 16,90 -14,99 97,66 Kartonsan 63,35 -9,44 -33,09 Katmerciler Ekipman 3,98 7,28 29,22 Kent Gıda 339,00 -2,31 -4,67 Kerevitaş Gıda 6,07 3,58 -7,75 Kervan Gıda 18,17 0,94 37,44 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -7,89 -44,44 Kiler GMYO 2,08 -5,45 -17,13 Klimasan Klima 25,44 7,52 49,91 Koç Holding 19,25 -4,04 -8,85 Konfrut Gıda 19,46 -5,17 15,15 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,20 -7,71 213,34 Konya Çimento 1.050,70 -9,19 -7,02 Kordsa Teknik Tekstil 23,08 -7,31 48,42 Koza Altın 115,60 -7,59 19,54 Koza Madencilik 14,58 -2,80 -5,87 Körfez GMYO 6,00 -9,37 3,45 Kristal Kola 2,65 -8,30 -32,40 Kron Telekomünikasyon 67,50 14,41 83,22 Kuştur Kuşadası Turizm 262,60 -12,47 66,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -2,59 -1,74 Kütahya Porselen 52,40 -2,15 3,87 Lider Faktoring 3,10 -8,28 -9,09 Link Bilgisayar 40,10 -1,57 25,80 Logo Yazılım 170,70 -0,18 36,02 Lokman Hekim Sağlık 16,77 -2,50 55,97 Lüks Kadife 72,95 -7,42 152,42 Makina Takım 3,75 -9,64 9,97 Marka Yatırım Holding 5,35 -7,28 -16,80 Marmaris Altınyunus 212,40 -8,84 91,18 Marshall 280,40 1,23 -8,58 Martı GMYO 2,39 -12,77 -13,09 Martı Otel 2,08 -10,34 -2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 40,98 Mavi Giyim 43,78 -8,18 -16,13 Mazhar Zorlu Holding 35,62 -4,66 13,15 Mega Polietilen 7,46 -8,35 -2,61 Menderes Tekstil 2,76 -9,51 -10,68 Merit Turizm 240,00 -11,11 186,74 Merko Gıda 7,29 -2,41 -15,63 Metemtur Otelcilik 24,90 -10,94 12,67 Metro Holding 2,04 -9,73 -1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -9,29 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -6,79 -11,59 Migros Ticaret 37,68 -1,57 -11,96 Milpa 4,53 -10,12 -1,52 Mistral GMYO 4,83 -2,42 2,55 MLP Sağlık 20,98 -1,32 5,59 MMC San. ve Tic. Yat. 5,45 -12,10 18,48 Mondi Tire Kutsan 6,27 -4,42 -17,50 Naturel Enerji 42,18 2,18 18,35 Naturelgaz 16,53 60,80 Net Holding 4,80 6,90 39,94 Netaş Telekom. 26,44 -7,10 -5,84 Niğbaş Niğde Beton 17,93 -14,37 -65,52 Nuh Çimento 57,95 -3,26 20,66 Nurol GMYO 15,99 -0,99 119,34 Odaş Elektrik 3,55 1,14 -8,97 Olmuksan-IP 7,90 7,48 -33,33 Orge Enerji Elektrik 11,99 -6,91 62,47 Orma Orman Mahsulleri 30,80 8,07 109,24 Osmanlı Menkul 33,66 -12,25 8,79 Ostim Endüstriyel Yat 2,65 -6,36 -3,77 Otokar 355,60 -3,21 16,86 Oyak Çimento 7,08 -1,26 -19,36 Oyak Yat. Ort. 8,58 -4,67 23,45 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 -2,82 -12,10 Özak GMYO 4,81 -6,24 -5,69 Özbal Çelik Boru 8,67 3,96 32,37 Özderici GMYO 1,89 -4,06 -14,86 Özerden Plastik 8,18 -7,67 -9,11 Pamukova Elektrik 36,70 16,58 72,14 Panora GMYO 6,96 -4,92 13,95 Papilon Savunma 19,54 -1,71 -14,15 Park Elek.Madencilik 5,65 -4,40 5,21 Parsan 31,64 -6,94 30,21 Pegasus 69,50 -5,76 -6,84 Peker GMYO 1,86 -5,58 -28,74 Penguen Gıda 4,10 0,24 -18,81 Pera GMYO 1,71 -9,52 -2,38 Pergamon Dış Ticaret 25,60 1,44 39,67 Petkim 6,01 0,33 20,68 Petrokent Turizm 2.500,00 -10,60 175,82 Pınar Et ve Un 25,50 8,51 9,54 Pınar Su 8,80 9,45 18,44 Pınar Süt 22,20 1,09 -3,81 Plastikkart 14,04 -7,08 -2,84 Polisan Holding 3,13 -4,19 -18,59 Politeknik Metal 325,00 -9,22 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 5,24 -9,97 -4,38 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 -5,58 -12,21 QNB Finansbank 50,95 -10,54 -27,58 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 18,10 Ral Yatırım Holding 3,84 -1,29 -13,51 Ray Sigorta 13,02 -8,05 -15,73 Reysaş GMYO 4,61 -3,56 -15,41 Reysaş Lojistik 6,92 -0,72 -25,11 Rhea Girişim 2,82 -6,00 -24,19 Rodrigo Tekstil 20,44 -11,13 49,09 Royal Halı 3,61 -0,28 4,94 RTA Laboratuvarları 31,50 3,14 4,03 Sabancı Holding 8,50 -4,39 -22,91 Safkar Ege Soğutmacılık 10,03 -5,73 -7,81 Sanel Mühendislik 4,56 -1,08 33,33 Sanifoam Sünger 18,45 -2,28 35,66 Sanko Pazarlama 12,77 -2,52 36,00 Saray Matbaacılık 7,10 21,37 -19,04 Sarkuysan 16,14 22,09 82,58 Sasa Polyester 44,20 -5,76 118,60 Say Yenilenebilir Enerji 37,98 19,21 346,30 Sekuro Plastik 26,68 -11,07 91,12 Selçuk Ecza Deposu 10,22 -4,13 -25,13 Selçuk Gıda 4,17 -6,29 -16,27 Senkron Güvenlik 41,00 17,14 56,13 Serve Film Prodüksiyon 17,21 -0,52 7,56 Servet GMYO 93,95 -4,08 19,83 Seyitler Kimya 30,38 -10,12 21,08 Silverline Endüstri 6,14 -1,13 -28,60 Sinpaş GMYO 4,17 -2,34 -0,24 Smartiks Yazılım 6,98 -2,38 -21,22 Sodaş Sodyum Sanayii 35,22 -6,18 33,73 Söktaş 4,55 3,41 -10,61 Sönmez Filament 45,00 -24,75 -35,90 Sönmez Pamuklu 19,58 -7,82 -18,42 Sumaş Suni Tahta 77,00 -3,51 50,24 Şeker Fin. Kir. 8,99 -12,63 40,47 Şekerbank 1,14 -5,79 -24,50 Şişe Cam 7,29 -1,35 -0,27 Şok Marketler Ticaret 13,01 3,42 3,09 T. Halk Bankası 4,54 2,48 -18,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,00 -6,51 -19,51 T.S.K.B. 1,35 -2,17 -22,70 T.Tuborg 18,00 -5,26 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -7,69 127,92 Tat Gıda 10,30 7,07 -10,91 TAV Havalimanları 20,06 -4,75 -5,82 Taze Kuru Gıda 304,40 33,10 40,73 Tek-Art Turizm 1,69 -8,15 -16,34 Tekfen Holding 15,15 0,13 -7,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,18 -9,10 -4,69 Temapol Polimer Plastik 16,47 -5,07 43,22 TGS Dış Ticaret 15,51 -10,61 22,03 Tofaş Oto. Fab. 32,30 -4,66 4,49 Torunlar GMYO 3,19 -4,49 -18,21 Trabzon Liman 30,18 -7,08 -6,04 Trabzonspor Sportif 2,08 -6,31 -14,75 Trend GMYO 6,91 -1,99 -45,03 TSKB GMYO 5,27 -10,07 -8,35 Tuğçelik 7,60 -3,06 -5,94 Tukaş 8,00 -1,60 -17,44 Turcas Petrol 4,24 -7,63 -12,58 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 14,52 Turkcell 15,12 -0,07 -6,09 Tümosan Motor ve Traktör 22,34 -6,84 58,78 Tüpraş 88,65 -3,75 -17,92 Türk Hava Yolları 11,94 -7,51 -7,51 Türk İlaç Serum 52,70 -27,81 Türk Prysmian Kablo 11,19 -9,76 -7,52 Türk Telekom 6,67 -2,34 -19,79 Türk Traktör 207,50 -1,71 21,79 Türker Proje Gayrimenkul 146,90 12,14 30,12 Türkiye Sigorta 5,94 -4,29 -3,85 Ufuk Yatırım 18,93 -6,66 41,27 Ulaşlar Turizm Yat. 5,12 -11,72 20,75 Ulusoy Elektrik 56,55 -0,62 10,13 Ulusoy Un Sanayi 7,63 4,00 49,95 Umpaş Holding 1,98 20,00 -24,14 Uşak Seramik 2,29 -2,97 -2,14 Utopya Turizm 19,64 -40,88 -49,38 Uzertaş Boya 45,98 -3,77 -18,76 Ülker Bisküvi 21,46 -2,01 -7,26 Vakıf Fin. Kir. 24,40 -9,63 472,77 Vakıf GMYO 3,02 -5,33 -16,57 Vakıf Yat. Ort. 7,77 -1,52 5,57 Vakıflar Bankası 3,47 -4,41 -26,33 Vakko Tekstil 13,32 -12,37 104,29 Vanet Gıda 6,98 -8,40 -9,70 Verusa Holding 62,50 1,71 38,58 Verusaturk Girisim 25,30 -0,78 93,43 Vestel 36,28 -1,41 72,27 Vestel Beyaz Eşya 58,30 -6,79 42,61 Viking Kağıt 7,14 -1,38 -20,67 Yapı Kredi Koray GMYO 7,31 9,60 64,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -6,25 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 99,85 -6,24 37,91 Yataş 17,24 13,80 19,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,74 -8,78 -15,00 Yeni Gimat GMYO 12,60 -4,55 8,69 Yeşil GMYO 1,27 -4,51 -7,97 Yeşil Yapı 1,74 -3,33 -5,43 Yeşil Yatırım Holding 101,00 -2,70 5,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 -4,69 -2,24 Yonga Mobilya 26,00 -3,84 -12,72 Yükselen Çelik 4,94 1,65 -5,58 Yünsa 13,80 -8,18 -0,66 Zorlu Enerji 2,14 -6,96 -22,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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