Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.760,00
|-5,89
|-1,83
|İş Bankası (C)
|4,84
|-3,01
|-28,75
|İş Bankası (Kur.)
|405.000,00
|-19,00
|6,58
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-6,23
|-18,13
|İş Girişim
|19,02
|-7,40
|0,37
|İş GMYO
|1,88
|-5,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,81
|-7,27
|-4,74
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-9,26
|-12,58
|İşbir Holding
|7.700,00
|-12,99
|181,02
|Işık Plastik
|39,88
|-8,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-16,91
|-0,88
|İttifak Holding
|2,70
|-1,82
|21,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,40
|-8,46
|2,22
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|1,92
|-19,93
|İzmir Fırça
|10,26
|-13,12
|84,53
|Jantsa Jant Sanayi
|828,90
|0,90
|151,55
|Kafein Yazılım
|27,80
|3,19
|30,03
|Kaplamin
|26,78
|-11,56
|-20,77
|Kardemir (A)
|5,92
|-3,58
|-0,50
|Kardemir (B)
|5,99
|-2,60
|13,66
|Kardemir (D)
|7,34
|1,94
|26,99
|Karel Elektronik
|27,30
|-7,33
|18,39
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-9,13
|16,31
|Karsu Tekstil
|16,90
|-14,99
|97,66
|Kartonsan
|63,35
|-9,44
|-33,09
|Katmerciler Ekipman
|3,98
|7,28
|29,22
|Kent Gıda
|339,00
|-2,31
|-4,67
|Kerevitaş Gıda
|6,07
|3,58
|-7,75
|Kervan Gıda
|18,17
|0,94
|37,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-7,89
|-44,44
|Kiler GMYO
|2,08
|-5,45
|-17,13
|Klimasan Klima
|25,44
|7,52
|49,91
|Koç Holding
|19,25
|-4,04
|-8,85
|Konfrut Gıda
|19,46
|-5,17
|15,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,20
|-7,71
|213,34
|Konya Çimento
|1.050,70
|-9,19
|-7,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|-7,31
|48,42
|Koza Altın
|115,60
|-7,59
|19,54
|Koza Madencilik
|14,58
|-2,80
|-5,87
|Körfez GMYO
|6,00
|-9,37
|3,45
|Kristal Kola
|2,65
|-8,30
|-32,40
|Kron Telekomünikasyon
|67,50
|14,41
|83,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|262,60
|-12,47
|66,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-2,59
|-1,74
|Kütahya Porselen
|52,40
|-2,15
|3,87
|Lider Faktoring
|3,10
|-8,28
|-9,09
|Link Bilgisayar
|40,10
|-1,57
|25,80
|Logo Yazılım
|170,70
|-0,18
|36,02
|Lokman Hekim Sağlık
|16,77
|-2,50
|55,97
|Lüks Kadife
|72,95
|-7,42
|152,42
|Makina Takım
|3,75
|-9,64
|9,97
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|-7,28
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|212,40
|-8,84
|91,18
|Marshall
|280,40
|1,23
|-8,58
|Martı GMYO
|2,39
|-12,77
|-13,09
|Martı Otel
|2,08
|-10,34
|-2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,98
|Mavi Giyim
|43,78
|-8,18
|-16,13
|Mazhar Zorlu Holding
|35,62
|-4,66
|13,15
|Mega Polietilen
|7,46
|-8,35
|-2,61
|Menderes Tekstil
|2,76
|-9,51
|-10,68
|Merit Turizm
|240,00
|-11,11
|186,74
|Merko Gıda
|7,29
|-2,41
|-15,63
|Metemtur Otelcilik
|24,90
|-10,94
|12,67
|Metro Holding
|2,04
|-9,73
|-1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-9,29
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|-6,79
|-11,59
|Migros Ticaret
|37,68
|-1,57
|-11,96
|Milpa
|4,53
|-10,12
|-1,52
|Mistral GMYO
|4,83
|-2,42
|2,55
|MLP Sağlık
|20,98
|-1,32
|5,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,45
|-12,10
|18,48
|Mondi Tire Kutsan
|6,27
|-4,42
|-17,50
|Naturel Enerji
|42,18
|2,18
|18,35
|Naturelgaz
|16,53
|60,80
|Net Holding
|4,80
|6,90
|39,94
|Netaş Telekom.
|26,44
|-7,10
|-5,84
|Niğbaş Niğde Beton
|17,93
|-14,37
|-65,52
|Nuh Çimento
|57,95
|-3,26
|20,66
|Nurol GMYO
|15,99
|-0,99
|119,34
|Odaş Elektrik
|3,55
|1,14
|-8,97
|Olmuksan-IP
|7,90
|7,48
|-33,33
|Orge Enerji Elektrik
|11,99
|-6,91
|62,47
|Orma Orman Mahsulleri
|30,80
|8,07
|109,24
|Osmanlı Menkul
|33,66
|-12,25
|8,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,65
|-6,36
|-3,77
|Otokar
|355,60
|-3,21
|16,86
|Oyak Çimento
|7,08
|-1,26
|-19,36
|Oyak Yat. Ort.
|8,58
|-4,67
|23,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,14
|-2,82
|-12,10
|Özak GMYO
|4,81
|-6,24
|-5,69
|Özbal Çelik Boru
|8,67
|3,96
|32,37
|Özderici GMYO
|1,89
|-4,06
|-14,86
|Özerden Plastik
|8,18
|-7,67
|-9,11
|Pamukova Elektrik
|36,70
|16,58
|72,14
|Panora GMYO
|6,96
|-4,92
|13,95
|Papilon Savunma
|19,54
|-1,71
|-14,15
|Park Elek.Madencilik
|5,65
|-4,40
|5,21
|Parsan
|31,64
|-6,94
|30,21
|Pegasus
|69,50
|-5,76
|-6,84
|Peker GMYO
|1,86
|-5,58
|-28,74
|Penguen Gıda
|4,10
|0,24
|-18,81
|Pera GMYO
|1,71
|-9,52
|-2,38
|Pergamon Dış Ticaret
|25,60
|1,44
|39,67
|Petkim
|6,01
|0,33
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.500,00
|-10,60
|175,82
|Pınar Et ve Un
|25,50
|8,51
|9,54
|Pınar Su
|8,80
|9,45
|18,44
|Pınar Süt
|22,20
|1,09
|-3,81
|Plastikkart
|14,04
|-7,08
|-2,84
|Polisan Holding
|3,13
|-4,19
|-18,59
|Politeknik Metal
|325,00
|-9,22
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,24
|-9,97
|-4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|-5,58
|-12,21
|QNB Finansbank
|50,95
|-10,54
|-27,58
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|18,10
|Ral Yatırım Holding
|3,84
|-1,29
|-13,51
|Ray Sigorta
|13,02
|-8,05
|-15,73
|Reysaş GMYO
|4,61
|-3,56
|-15,41
|Reysaş Lojistik
|6,92
|-0,72
|-25,11
|Rhea Girişim
|2,82
|-6,00
|-24,19
|Rodrigo Tekstil
|20,44
|-11,13
|49,09
|Royal Halı
|3,61
|-0,28
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|31,50
|3,14
|4,03
|Sabancı Holding
|8,50
|-4,39
|-22,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,03
|-5,73
|-7,81
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-1,08
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,45
|-2,28
|35,66
|Sanko Pazarlama
|12,77
|-2,52
|36,00
|Saray Matbaacılık
|7,10
|21,37
|-19,04
|Sarkuysan
|16,14
|22,09
|82,58
|Sasa Polyester
|44,20
|-5,76
|118,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|37,98
|19,21
|346,30
|Sekuro Plastik
|26,68
|-11,07
|91,12
|Selçuk Ecza Deposu
|10,22
|-4,13
|-25,13
|Selçuk Gıda
|4,17
|-6,29
|-16,27
|Senkron Güvenlik
|41,00
|17,14
|56,13
|Serve Film Prodüksiyon
|17,21
|-0,52
|7,56
|Servet GMYO
|93,95
|-4,08
|19,83
|Seyitler Kimya
|30,38
|-10,12
|21,08
|Silverline Endüstri
|6,14
|-1,13
|-28,60
|Sinpaş GMYO
|4,17
|-2,34
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|6,98
|-2,38
|-21,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,22
|-6,18
|33,73
|Söktaş
|4,55
|3,41
|-10,61
|Sönmez Filament
|45,00
|-24,75
|-35,90
|Sönmez Pamuklu
|19,58
|-7,82
|-18,42
|Sumaş Suni Tahta
|77,00
|-3,51
|50,24
|Şeker Fin. Kir.
|8,99
|-12,63
|40,47
|Şekerbank
|1,14
|-5,79
|-24,50
|Şişe Cam
|7,29
|-1,35
|-0,27
|Şok Marketler Ticaret
|13,01
|3,42
|3,09
|T. Halk Bankası
|4,54
|2,48
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,00
|-6,51
|-19,51
|T.S.K.B.
|1,35
|-2,17
|-22,70
|T.Tuborg
|18,00
|-5,26
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-7,69
|127,92
|Tat Gıda
|10,30
|7,07
|-10,91
|TAV Havalimanları
|20,06
|-4,75
|-5,82
|Taze Kuru Gıda
|304,40
|33,10
|40,73
|Tek-Art Turizm
|1,69
|-8,15
|-16,34
|Tekfen Holding
|15,15
|0,13
|-7,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,18
|-9,10
|-4,69
|Temapol Polimer Plastik
|16,47
|-5,07
|43,22
|TGS Dış Ticaret
|15,51
|-10,61
|22,03
|Tofaş Oto. Fab.
|32,30
|-4,66
|4,49
|Torunlar GMYO
|3,19
|-4,49
|-18,21
|Trabzon Liman
|30,18
|-7,08
|-6,04
|Trabzonspor Sportif
|2,08
|-6,31
|-14,75
|Trend GMYO
|6,91
|-1,99
|-45,03
|TSKB GMYO
|5,27
|-10,07
|-8,35
|Tuğçelik
|7,60
|-3,06
|-5,94
|Tukaş
|8,00
|-1,60
|-17,44
|Turcas Petrol
|4,24
|-7,63
|-12,58
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|14,52
|Turkcell
|15,12
|-0,07
|-6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,34
|-6,84
|58,78
|Tüpraş
|88,65
|-3,75
|-17,92
|Türk Hava Yolları
|11,94
|-7,51
|-7,51
|Türk İlaç Serum
|52,70
|-27,81
|Türk Prysmian Kablo
|11,19
|-9,76
|-7,52
|Türk Telekom
|6,67
|-2,34
|-19,79
|Türk Traktör
|207,50
|-1,71
|21,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,90
|12,14
|30,12
|Türkiye Sigorta
|5,94
|-4,29
|-3,85
|Ufuk Yatırım
|18,93
|-6,66
|41,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,12
|-11,72
|20,75
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|-0,62
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|7,63
|4,00
|49,95
|Umpaş Holding
|1,98
|20,00
|-24,14
|Uşak Seramik
|2,29
|-2,97
|-2,14
|Utopya Turizm
|19,64
|-40,88
|-49,38
|Uzertaş Boya
|45,98
|-3,77
|-18,76
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-2,01
|-7,26
|Vakıf Fin. Kir.
|24,40
|-9,63
|472,77
|Vakıf GMYO
|3,02
|-5,33
|-16,57
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|-1,52
|5,57
|Vakıflar Bankası
|3,47
|-4,41
|-26,33
|Vakko Tekstil
|13,32
|-12,37
|104,29
|Vanet Gıda
|6,98
|-8,40
|-9,70
|Verusa Holding
|62,50
|1,71
|38,58
|Verusaturk Girisim
|25,30
|-0,78
|93,43
|Vestel
|36,28
|-1,41
|72,27
|Vestel Beyaz Eşya
|58,30
|-6,79
|42,61
|Viking Kağıt
|7,14
|-1,38
|-20,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,31
|9,60
|64,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-6,25
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|99,85
|-6,24
|37,91
|Yataş
|17,24
|13,80
|19,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,74
|-8,78
|-15,00
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-4,55
|8,69
|Yeşil GMYO
|1,27
|-4,51
|-7,97
|Yeşil Yapı
|1,74
|-3,33
|-5,43
|Yeşil Yatırım Holding
|101,00
|-2,70
|5,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.250,00
|-4,69
|-2,24
|Yonga Mobilya
|26,00
|-3,84
|-12,72
|Yükselen Çelik
|4,94
|1,65
|-5,58
|Yünsa
|13,80
|-8,18
|-0,66
|Zorlu Enerji
|2,14
|-6,96
|-22,74
(Sürecek)
Kaynak: AA
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