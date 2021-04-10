Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

10.04.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.760,00-5,89-1,83
İş Bankası (C)4,84-3,01-28,75
İş Bankası (Kur.)405.000,00-19,006,58
İş Fin.Kir.3,16-6,23-18,13
İş Girişim19,02-7,400,37
İş GMYO1,88-5,53-25,98
İş Y. Men. Değ.15,81-7,27-4,74
İş Yat. Ort.2,94-9,26-12,58
İşbir Holding7.700,00-12,99181,02
Işık Plastik39,88-8,66

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,13-16,91-0,88
İttifak Holding2,70-1,8221,08
İz Hayvancılık Tarım18,40-8,462,22
İzmir Demir Çelik2,651,92-19,93
İzmir Fırça10,26-13,1284,53
Jantsa Jant Sanayi828,900,90151,55
Kafein Yazılım27,803,1930,03
Kaplamin26,78-11,56-20,77
Kardemir (A)5,92-3,58-0,50
Kardemir (B)5,99-2,6013,66
Kardemir (D)7,341,9426,99
Karel Elektronik27,30-7,3318,39
Karsan Otomotiv3,78-9,1316,31
Karsu Tekstil16,90-14,9997,66
Kartonsan63,35-9,44-33,09
Katmerciler Ekipman3,987,2829,22
Kent Gıda339,00-2,31-4,67
Kerevitaş Gıda6,073,58-7,75
Kervan Gıda18,170,9437,44
Kervansaray Yat. Holding0,70-7,89-44,44
Kiler GMYO2,08-5,45-17,13
Klimasan Klima25,447,5249,91
Koç Holding19,25-4,04-8,85
Konfrut Gıda19,46-5,1715,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,20-7,71213,34
Konya Çimento1.050,70-9,19-7,02
Kordsa Teknik Tekstil23,08-7,3148,42
Koza Altın115,60-7,5919,54
Koza Madencilik14,58-2,80-5,87
Körfez GMYO6,00-9,373,45
Kristal Kola2,65-8,30-32,40
Kron Telekomünikasyon67,5014,4183,22
Kuştur Kuşadası Turizm262,60-12,4766,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-2,59-1,74
Kütahya Porselen52,40-2,153,87
Lider Faktoring3,10-8,28-9,09
Link Bilgisayar40,10-1,5725,80
Logo Yazılım170,70-0,1836,02
Lokman Hekim Sağlık16,77-2,5055,97
Lüks Kadife72,95-7,42152,42
Makina Takım3,75-9,649,97
Marka Yatırım Holding5,35-7,28-16,80
Marmaris Altınyunus212,40-8,8491,18
Marshall280,401,23-8,58
Martı GMYO2,39-12,77-13,09
Martı Otel2,08-10,34-2,35
Matriks Bilgi Dağıtım40,98

Mavi Giyim43,78-8,18-16,13
Mazhar Zorlu Holding35,62-4,6613,15
Mega Polietilen7,46-8,35-2,61
Menderes Tekstil2,76-9,51-10,68
Merit Turizm240,00-11,11186,74
Merko Gıda7,29-2,41-15,63
Metemtur Otelcilik24,90-10,9412,67
Metro Holding2,04-9,73-1,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-9,29-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,06-6,79-11,59
Migros Ticaret37,68-1,57-11,96
Milpa4,53-10,12-1,52
Mistral GMYO4,83-2,422,55
MLP Sağlık20,98-1,325,59
MMC San. ve Tic. Yat.5,45-12,1018,48
Mondi Tire Kutsan6,27-4,42-17,50
Naturel Enerji42,182,1818,35
Naturelgaz16,5360,80

Net Holding4,806,9039,94
Netaş Telekom.26,44-7,10-5,84
Niğbaş Niğde Beton17,93-14,37-65,52
Nuh Çimento57,95-3,2620,66
Nurol GMYO15,99-0,99119,34
Odaş Elektrik3,551,14-8,97
Olmuksan-IP7,907,48-33,33
Orge Enerji Elektrik11,99-6,9162,47
Orma Orman Mahsulleri30,808,07109,24
Osmanlı Menkul33,66-12,258,79
Ostim Endüstriyel Yat2,65-6,36-3,77
Otokar355,60-3,2116,86
Oyak Çimento7,08-1,26-19,36
Oyak Yat. Ort.8,58-4,6723,45
Oylum Sınai Yatırımlar4,14-2,82-12,10
Özak GMYO4,81-6,24-5,69
Özbal Çelik Boru8,673,9632,37
Özderici GMYO1,89-4,06-14,86
Özerden Plastik8,18-7,67-9,11
Pamukova Elektrik36,7016,5872,14
Panora GMYO6,96-4,9213,95
Papilon Savunma19,54-1,71-14,15
Park Elek.Madencilik5,65-4,405,21
Parsan31,64-6,9430,21
Pegasus69,50-5,76-6,84
Peker GMYO1,86-5,58-28,74
Penguen Gıda4,100,24-18,81
Pera GMYO1,71-9,52-2,38
Pergamon Dış Ticaret25,601,4439,67
Petkim6,010,3320,68
Petrokent Turizm2.500,00-10,60175,82
Pınar Et ve Un25,508,519,54
Pınar Su8,809,4518,44
Pınar Süt22,201,09-3,81
Plastikkart14,04-7,08-2,84
Polisan Holding3,13-4,19-18,59
Politeknik Metal325,00-9,22-19,90
Prizma Press Matbaacılık5,24-9,97-4,38
QNB Finans Fin. Kir.110,00-5,58-12,21
QNB Finansbank50,95-10,54-27,58
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri18,10

Ral Yatırım Holding3,84-1,29-13,51
Ray Sigorta13,02-8,05-15,73
Reysaş GMYO4,61-3,56-15,41
Reysaş Lojistik6,92-0,72-25,11
Rhea Girişim2,82-6,00-24,19
Rodrigo Tekstil20,44-11,1349,09
Royal Halı3,61-0,284,94
RTA Laboratuvarları31,503,144,03
Sabancı Holding8,50-4,39-22,91
Safkar Ege Soğutmacılık10,03-5,73-7,81
Sanel Mühendislik4,56-1,0833,33
Sanifoam Sünger18,45-2,2835,66
Sanko Pazarlama12,77-2,5236,00
Saray Matbaacılık7,1021,37-19,04
Sarkuysan16,1422,0982,58
Sasa Polyester44,20-5,76118,60
Say Yenilenebilir Enerji37,9819,21346,30
Sekuro Plastik26,68-11,0791,12
Selçuk Ecza Deposu10,22-4,13-25,13
Selçuk Gıda4,17-6,29-16,27
Senkron Güvenlik41,0017,1456,13
Serve Film Prodüksiyon17,21-0,527,56
Servet GMYO93,95-4,0819,83
Seyitler Kimya30,38-10,1221,08
Silverline Endüstri6,14-1,13-28,60
Sinpaş GMYO4,17-2,34-0,24
Smartiks Yazılım6,98-2,38-21,22
Sodaş Sodyum Sanayii35,22-6,1833,73
Söktaş4,553,41-10,61
Sönmez Filament45,00-24,75-35,90
Sönmez Pamuklu19,58-7,82-18,42
Sumaş Suni Tahta77,00-3,5150,24
Şeker Fin. Kir.8,99-12,6340,47
Şekerbank1,14-5,79-24,50
Şişe Cam7,29-1,35-0,27
Şok Marketler Ticaret13,013,423,09
T. Halk Bankası4,542,48-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,00-6,51-19,51
T.S.K.B.1,35-2,17-22,70
T.Tuborg18,00-5,26-0,39
Taç Tarım Ürünleri24,00-7,69127,92
Tat Gıda10,307,07-10,91
TAV Havalimanları20,06-4,75-5,82
Taze Kuru Gıda304,4033,1040,73
Tek-Art Turizm1,69-8,15-16,34
Tekfen Holding15,150,13-7,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,18-9,10-4,69
Temapol Polimer Plastik16,47-5,0743,22
TGS Dış Ticaret15,51-10,6122,03
Tofaş Oto. Fab.32,30-4,664,49
Torunlar GMYO3,19-4,49-18,21
Trabzon Liman30,18-7,08-6,04
Trabzonspor Sportif2,08-6,31-14,75
Trend GMYO6,91-1,99-45,03
TSKB GMYO5,27-10,07-8,35
Tuğçelik7,60-3,06-5,94
Tukaş8,00-1,60-17,44
Turcas Petrol4,24-7,63-12,58
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,52

Turkcell15,12-0,07-6,09
Tümosan Motor ve Traktör22,34-6,8458,78
Tüpraş88,65-3,75-17,92
Türk Hava Yolları11,94-7,51-7,51
Türk İlaç Serum52,70-27,81

Türk Prysmian Kablo11,19-9,76-7,52
Türk Telekom6,67-2,34-19,79
Türk Traktör207,50-1,7121,79
Türker Proje Gayrimenkul146,9012,1430,12
Türkiye Sigorta5,94-4,29-3,85
Ufuk Yatırım18,93-6,6641,27
Ulaşlar Turizm Yat.5,12-11,7220,75
Ulusoy Elektrik56,55-0,6210,13
Ulusoy Un Sanayi7,634,0049,95
Umpaş Holding1,9820,00-24,14
Uşak Seramik2,29-2,97-2,14
Utopya Turizm19,64-40,88-49,38
Uzertaş Boya45,98-3,77-18,76
Ülker Bisküvi21,46-2,01-7,26
Vakıf Fin. Kir.24,40-9,63472,77
Vakıf GMYO3,02-5,33-16,57
Vakıf Yat. Ort.7,77-1,525,57
Vakıflar Bankası3,47-4,41-26,33
Vakko Tekstil13,32-12,37104,29
Vanet Gıda6,98-8,40-9,70
Verusa Holding62,501,7138,58
Verusaturk Girisim25,30-0,7893,43
Vestel36,28-1,4172,27
Vestel Beyaz Eşya58,30-6,7942,61
Viking Kağıt7,14-1,38-20,67
Yapı Kredi Koray GMYO7,319,6064,27
Yapı ve Kredi Bank.2,10-6,25-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.99,85-6,2437,91
Yataş17,2413,8019,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,74-8,78-15,00
Yeni Gimat GMYO12,60-4,558,69
Yeşil GMYO1,27-4,51-7,97
Yeşil Yapı1,74-3,33-5,43
Yeşil Yatırım Holding101,00-2,705,93
Yibitaş İnşaat Malzeme15.250,00-4,69-2,24
Yonga Mobilya26,00-3,84-12,72
Yükselen Çelik4,941,65-5,58
Yünsa13,80-8,18-0,66
Zorlu Enerji2,14-6,96-22,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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