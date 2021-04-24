Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

24.04.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.056,40-7,44-10,97
İş Bankası (C)4,86-1,02-28,45
İş Bankası (Kur.)360.855,0010,00-5,04
İş Fin.Kir.2,94-6,37-23,83
İş Girişim16,00-7,51-15,57
İş GMYO1,81-6,22-28,74
İş Y. Men. Değ.14,20-7,13-14,44
İş Yat. Ort.2,72-5,88-19,12
İşbir Holding6.180,00-15,92125,55
Işık Plastik28,36-16,29

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-10,28-15,79
İttifak Holding1,80-15,09-19,28
İz Hayvancılık Tarım15,95-7,38-11,39
İzmir Demir Çelik2,19-9,88-33,83
İzmir Fırça7,893,6841,91
Jantsa Jant Sanayi720,001,07118,50
Kafein Yazılım23,94-11,0012,18
Kaplamin20,58-17,02-39,11
Kardemir (A)5,86-6,54-1,51
Kardemir (B)5,82-9,2010,44
Kardemir (D)6,97-6,3220,59
Karel Elektronik27,00-1,8217,09
Karsan Otomotiv3,35-10,903,08
Karsu Tekstil12,80-2,8149,71
Kartonsan50,40-17,85-46,76
Katmerciler Ekipman3,35-10,908,77
Kent Gıda355,00-3,01-0,17
Kerevitaş Gıda5,03-10,02-23,56
Kervan Gıda15,62-10,3318,15
Kervansaray Yat. Holding0,689,68-46,03
Kiler GMYO1,75-11,62-30,28
Klimasan Klima21,12-14,9124,45
Koç Holding17,21-5,34-15,85
Konfrut Gıda14,80-16,10-12,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji54,80-18,51131,42
Konya Çimento845,50-13,02-25,18
Kordsa Teknik Tekstil21,30-9,8236,98
Koza Altın107,80-5,4411,48
Koza Madencilik13,50-6,64-12,85
Körfez GMYO4,73-12,08-18,45
Kristal Kola2,04-17,74-47,96
Kron Telekomünikasyon53,50-9,1745,22
Kuştur Kuşadası Turizm223,40-9,4442,02
Kuyumcukent Gayrimenkul2,16-3,14-6,09
Kütahya Porselen48,62-13,87-3,63
Lider Faktoring2,66-9,83-21,99
Link Bilgisayar34,20-10,947,29
Logo Yazılım148,30-7,4319,06
Lokman Hekim Sağlık15,80-7,1746,95
Lüks Kadife47,76-28,0765,26
Makina Takım3,13-11,83-8,21
Marka Yatırım Holding5,49-2,49-14,62
Marmaris Altınyunus176,00-8,3358,42
Marshall245,30-4,89-20,02
Martı GMYO1,77-11,94-35,64
Martı Otel1,68-10,64-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım42,02-10,67

Mavi Giyim41,00-6,26-21,46
Mazhar Zorlu Holding30,56-7,17-2,92
Mega Polietilen5,99-14,43-21,80
Menderes Tekstil2,23-15,53-27,83
Merit Turizm168,40-17,85101,19
Merko Gıda5,77-17,69-33,22
Metemtur Yatırım25,10-0,5513,57
Metro Holding1,85-12,74-11,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,03-12,88-29,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,99-12,02
Migros Ticaret34,94-7,62-18,36
Milpa4,03-12,20-12,39
Mistral GMYO4,79-0,831,70
MLP Sağlık22,02-0,2710,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,656,6022,83
Mondi Tire Kutsan5,29-10,94-30,39
Naturel Enerji35,46-12,49-0,14
Naturelgaz10,45-14,20

Net Holding5,03-12,3746,65
Netaş Telekom.22,62-10,94-19,44
Niğbaş Niğde Beton13,94-10,30-73,19
Nuh Çimento52,45-6,929,21
Nurol GMYO11,40-26,0256,38
Odaş Elektrik2,60-22,39-33,33
Olmuksan-IP7,290,00-38,48
Orge Enerji Elektrik10,73-6,2945,39
Orma Orman Mahsulleri27,80-16,2188,86
Osmanlı Menkul27,16-13,78-12,22
Ostim Endüstriyel Yat2,29-11,58-16,84
Otokar322,90-7,036,12
Oyak Çimento6,90-4,83-21,41
Oyak Yat. Ort.7,63-4,039,78
Oylum Sınai Yatırımlar3,42-13,85-27,39
Özak GMYO4,44-9,02-12,94
Özbal Çelik Boru6,98-7,926,56
Özderici GMYO1,52-16,48-31,53
Özerden Plastik7,62-4,75-15,33
Pamukova Elektrik30,50-10,2943,06
Panora GMYO6,07-12,03-0,62
Papilon Savunma15,85-13,39-30,36
Park Elek.Madencilik5,01-5,47-6,70
Parsan27,60-10,2113,58
Pegasus63,10-5,96-15,42
Peker GMYO1,36-24,44-47,89
Penguen Gıda3,42-13,42-32,28
Pera GMYO1,30-18,24-25,79
Pergamon Dış Ticaret23,58-2,8828,65
Petkim6,29-0,6326,31
Petrokent Turizm2.250,00-2,17148,23
Pınar Et ve Un22,50-8,54-3,35
Pınar Su7,46-8,010,40
Pınar Süt19,14-10,39-17,07
Plastikkart12,42-10,90-14,05
Polisan Holding2,79-8,52-27,43
Politeknik Metal294,00-4,23-27,54
Prizma Press Matbaacılık4,91-4,10-10,40
QNB Finans Fin. Kir.89,20-10,35-28,81
QNB Finansbank41,52-16,05-40,98
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,66-18,75

Ral Yatırım Holding3,07-17,25-30,86
Ray Sigorta12,36-0,32-20,00
Reysaş GMYO4,08-8,93-25,14
Reysaş Lojistik3,05-7,58-41,05
Rhea Girişim2,14-6,55-42,47
Rodrigo Tekstil17,81-9,1329,91
Royal Halı3,30-4,07-4,07
RTA Laboratuvarları24,16-1,79-20,21
Sabancı Holding7,88-3,90-28,53
Safkar Ege Soğutmacılık8,25-10,23-24,17
Sanel Mühendislik4,22-8,0623,39
Sanifoam Sünger15,48-11,0313,82
Sanko Pazarlama10,61-13,8812,99
Saray Matbaacılık3,84-26,44-56,21
Sarkuysan14,33-9,5362,10
Sasa Polyester44,52-0,93120,18
Say Yenilenebilir Enerji24,56-6,26188,60
Sekuro Plastik22,767,8763,04
Selçuk Ecza Deposu9,75-9,84-27,41
Selçuk Gıda3,15-18,60-36,75
Senkron Güvenlik34,00-6,8529,47
Serve Film Prodüksiyon15,50-6,06-3,13
Servet GMYO79,00-18,970,77
Seyitler Kimya18,96-31,45-24,43
Silverline Endüstri4,95-14,66-42,44
Sinpaş GMYO3,84-9,00-8,13
Smartiks Yazılım5,48-15,69-38,15
Sodaş Sodyum Sanayii27,50-15,074,42
Söktaş4,05-6,68-20,43
Sönmez Filament37,54-5,44-46,52
Sönmez Pamuklu18,307,71-23,75
Sumaş Suni Tahta59,60-19,5716,29
Şeker Fin. Kir.6,48-16,601,25
Şekerbank1,05-7,08-30,46
Şişe Cam7,25-1,36-0,82
Şok Marketler Ticaret12,29-7,18-2,61
T. Halk Bankası4,20-5,19-24,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,86-6,10-29,62
T.S.K.B.1,21-6,92-30,72
T.Tuborg16,50-6,52-8,69
Taç Tarım Ürünleri23,50-5,62123,17
Tat Gıda9,29-4,03-19,65
TAV Havalimanları18,02-9,90-15,40
Taze Kuru Gıda239,00-10,9910,49
Tek-Art Turizm1,40-12,50-30,69
Tekfen Holding15,38-2,78-6,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,73-8,99-16,04
Temapol Polimer Plastik13,89-12,6420,78
TGS Dış Ticaret12,51-10,77-1,57
Tofaş Oto. Fab.28,62-7,20-7,41
Torunlar GMYO3,47-6,97-11,03
Trabzon Liman26,42-9,46-17,75
Trabzonspor Sportif1,83-6,15-25,00
Trend GMYO5,48-13,02-56,40
TSKB GMYO4,15-9,19-27,83
Tuğçelik6,42-13,48-20,54
Tukaş7,01-8,96-27,66
Turcas Petrol3,54-13,66-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,09-29,14

Turkcell15,00-0,53-6,83
Tümosan Motor ve Traktör18,26-14,9929,78
Tüpraş86,50-3,08-19,91
Türk Hava Yolları11,27-3,26-12,70
Türk İlaç Serum36,801,60

Türk Prysmian Kablo9,27-10,69-23,39
Türk Telekom6,15-6,96-26,04
Türk Traktör205,40-4,3320,56
Türker Proje Gayrimenkul132,50-3,3617,36
Türkiye Sigorta5,47-4,54-11,46
Ufuk Yatırım15,20-11,8813,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,40-7,373,77
Ulusoy Elektrik54,00-8,785,16
Ulusoy Un Sanayi5,46-17,657,30
Umpaş Holding1,757,36-32,95
Uşak Seramik2,479,295,56
Utopya Turizm22,3212,73-42,47
Uzertaş Boya34,32-18,29-39,36
Ülker Bisküvi20,84-5,27-9,94
Vakıf Fin. Kir.21,56-1,91406,10
Vakıf GMYO2,72-11,11-24,86
Vakıf Yat. Ort.6,17-16,28-16,17
Vakıflar Bankası3,40-2,30-27,81
Vakko Tekstil12,70-9,2994,79
Vanet Gıda5,66-14,11-26,78
Verusa Holding53,40-9,2618,40
Verusaturk Girisim26,30-0,75101,07
Vestel30,26-7,4643,68
Vestel Beyaz Eşya53,50-3,2530,87
Viking Kağıt6,20-7,19-31,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,59-18,0425,62
Yapı ve Kredi Bank.2,08-3,70-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.87,65-20,3021,09
Yataş15,90-8,0410,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,74-21,04-37,73
Yeni Gimat GMYO12,35-2,536,54
Yeşil GMYO1,07-7,76-22,46
Yeşil Yapı1,37-12,74-25,54
Yeşil Yatırım Holding78,55-13,73-17,62
Yibitaş İnşaat Malzeme13.550,90-9,54-13,14
Yonga Mobilya23,18-7,35-22,19
Yükselen Çelik5,09-3,23-2,71
Yünsa11,33-13,38-18,44
Zorlu Enerji2,01-4,29-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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