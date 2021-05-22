Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.150,00
|-2,58
|-8,27
|İş Bankası (C)
|5,15
|2,59
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,31
|3,44
|-14,25
|İş Girişim
|16,05
|-2,13
|-15,30
|İş GMYO
|1,96
|2,08
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|17,66
|4,07
|6,40
|İş Yat. Ort.
|3,08
|7,69
|-8,42
|İşbir Holding
|8.714,00
|14,66
|218,31
|Işık Plastik
|34,12
|-4,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,79
|-1,65
|-19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|20,12
|3,82
|11,78
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|-8,33
|-30,20
|İzmir Fırça
|8,06
|-2,89
|44,96
|Jantsa Jant Sanayi
|88,00
|33,23
|112,31
|Kafein Yazılım
|28,32
|0,50
|32,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,75
|Kaplamin
|22,32
|-1,85
|-33,96
|Kardemir (A)
|7,53
|-4,20
|26,55
|Kardemir (B)
|7,45
|-5,82
|41,37
|Kardemir (D)
|8,03
|-4,52
|38,93
|Karel Elektronik
|33,22
|8,92
|44,06
|Karsan Otomotiv
|4,84
|11,01
|48,92
|Karsu Tekstil
|10,01
|-3,75
|17,08
|Kartonsan
|61,90
|-4,92
|-34,62
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|5,06
|21,43
|Kent Gıda
|304,50
|-1,58
|-14,37
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|-0,40
|-24,92
|Kervan Gıda
|16,34
|-3,26
|23,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-4,35
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,98
|2,59
|-21,12
|Klimasan Klima
|24,92
|4,62
|46,85
|Koç Holding
|19,15
|0,37
|-6,37
|Konfrut Gıda
|15,70
|-1,32
|-7,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,50
|-4,47
|197,72
|Konya Çimento
|908,40
|-0,69
|-19,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,44
|6,35
|57,17
|Koza Altın
|128,40
|1,99
|32,78
|Koza Madencilik
|17,33
|13,05
|11,88
|Körfez GMYO
|5,12
|-2,29
|-11,72
|Kristal Kola
|2,31
|1,76
|-41,07
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|0,47
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|320,60
|-4,27
|103,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|3,03
|3,48
|Kütahya Porselen
|67,85
|15,10
|34,49
|Lider Faktoring
|2,90
|-3,01
|-14,96
|Link Bilgisayar
|36,50
|2,82
|14,51
|Logo Yazılım
|153,10
|-1,86
|22,91
|Lokman Hekim Sağlık
|17,02
|0,89
|58,29
|Lüks Kadife
|61,15
|-2,63
|111,59
|Makina Takım
|3,19
|-0,93
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|1,73
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|220,00
|-5,17
|98,02
|Marshall
|325,30
|-2,90
|6,06
|Martı GMYO
|1,55
|-3,73
|-43,64
|Martı Otel
|2,26
|-3,42
|6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,62
|-5,67
|Mavi Giyim
|51,80
|5,71
|-0,77
|Mazhar Zorlu Holding
|29,56
|-1,27
|-6,10
|Mega Polietilen
|7,78
|4,43
|1,57
|Menderes Tekstil
|2,56
|-3,03
|-17,15
|Merit Turizm
|255,10
|-12,40
|204,78
|Merko Gıda
|6,21
|4,90
|-28,13
|Metemtur Yatırım
|35,00
|2,94
|58,37
|Metro Holding
|1,92
|1,59
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,58
|5,31
|-10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|0,00
|-13,30
|Migros Ticaret
|36,92
|-0,43
|-13,74
|Milpa
|4,24
|2,91
|-7,83
|Mistral GMYO
|5,04
|0,00
|7,01
|MLP Sağlık
|24,94
|5,95
|25,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,75
|-15,63
|46,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|7,53
|-6,05
|Naturel Enerji
|35,24
|-3,29
|-0,75
|Naturelgaz
|9,67
|7,44
|Net Holding
|5,59
|-1,93
|62,97
|Netaş Telekom.
|23,04
|0,17
|-17,95
|Niğbaş Niğde Beton
|13,53
|-0,51
|-73,98
|Nuh Çimento
|52,50
|-1,13
|9,31
|Nurol GMYO
|13,49
|-6,12
|85,05
|Odaş Elektrik
|2,46
|-3,91
|-36,92
|Olmuksan-IP
|7,36
|-1,74
|-37,89
|Orge Enerji Elektrik
|10,41
|-3,34
|41,06
|Orma Orman Mahsulleri
|33,70
|2,12
|128,94
|Osmanlı Menkul
|26,74
|-8,92
|-13,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,51
|11,06
|-8,85
|Otokar
|310,00
|-3,52
|1,88
|Oyak Çimento
|7,41
|1,93
|-15,60
|Oyak Yat. Ort.
|8,01
|1,91
|15,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,29
|5,15
|-8,92
|Özak GMYO
|4,42
|1,38
|-13,33
|Özbal Çelik Boru
|7,87
|4,24
|20,15
|Özderici GMYO
|1,87
|7,47
|-15,77
|Özerden Plastik
|8,66
|-0,46
|-3,78
|Pamukova Elektrik
|27,40
|-4,20
|28,52
|Panora GMYO
|6,29
|-0,47
|2,98
|Papilon Savunma
|17,71
|2,07
|-22,19
|Park Elek.Madencilik
|5,35
|-0,93
|-0,37
|Parsan
|31,58
|4,22
|29,96
|Pegasus
|81,65
|-4,39
|9,45
|Peker GMYO
|1,27
|-0,78
|-51,34
|Penguen Gıda
|3,43
|-1,15
|-32,08
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,96
|Pera GMYO
|1,47
|4,26
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|-0,08
|36,72
|Petkim
|6,46
|0,78
|29,72
|Petrokent Turizm
|2.300,10
|-0,73
|153,76
|Pınar Et ve Un
|20,54
|-0,58
|-6,14
|Pınar Su
|7,54
|-1,82
|1,48
|Pınar Süt
|19,34
|0,89
|-14,23
|Plastikkart
|14,40
|1,05
|-0,35
|Polisan Holding
|3,09
|1,98
|-19,63
|Politeknik Metal
|310,00
|-4,62
|-23,59
|Prizma Press Matbaacılık
|5,30
|4,13
|-3,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|6,27
|-20,19
|QNB Finansbank
|47,96
|4,35
|-31,83
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,50
|-3,62
|Ral Yatırım Holding
|3,60
|4,35
|-18,92
|Ray Sigorta
|11,51
|-3,11
|-25,50
|Reysaş GMYO
|4,09
|-0,97
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,64
|-2,67
|-29,65
|Rhea Girişim
|2,40
|0,42
|-35,48
|Rodrigo Tekstil
|18,13
|-5,03
|32,24
|Royal Halı
|3,64
|0,55
|5,81
|RTA Laboratuvarları
|22,94
|3,99
|-24,24
|Sabancı Holding
|8,53
|2,03
|-22,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,45
|0,60
|-22,33
|Sanel Mühendislik
|3,81
|-4,75
|11,40
|Sanifoam Sünger
|15,20
|2,08
|11,76
|Sanko Pazarlama
|11,04
|-1,52
|17,57
|Saray Matbaacılık
|4,39
|4,52
|-49,94
|Sarkuysan
|15,60
|-2,26
|79,36
|Sasa Polyester
|33,94
|0,35
|126,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,84
|-9,29
|262,40
|Sekuro Plastik
|23,36
|1,04
|67,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,53
|0,32
|-29,05
|Selçuk Gıda
|4,09
|23,19
|-17,87
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-3,25
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|15,89
|-11,23
|-0,69
|Servet GMYO
|80,05
|-10,61
|2,10
|Seyitler Kimya
|22,68
|-2,16
|-9,61
|Silverline Endüstri
|5,82
|-1,36
|-32,33
|Sinpaş GMYO
|3,51
|-7,87
|-16,03
|Smartiks Yazılım
|6,15
|-1,91
|-30,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,58
|-0,97
|0,93
|Söktaş
|4,62
|13,51
|-9,23
|Sönmez Filament
|38,64
|21,89
|-44,96
|Sönmez Pamuklu
|18,74
|16,40
|-21,92
|Sumaş Suni Tahta
|61,90
|-4,77
|20,78
|Şeker Fin. Kir.
|7,01
|-0,99
|9,53
|Şekerbank
|1,17
|0,86
|-22,52
|Şişe Cam
|8,01
|4,43
|9,58
|Şok Marketler Ticaret
|11,88
|-0,59
|-5,86
|T. Halk Bankası
|4,39
|2,57
|-21,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,40
|-1,67
|-27,88
|T.S.K.B.
|1,37
|6,20
|-21,56
|T.Tuborg
|19,40
|1,68
|7,36
|Taç Tarım Ürünleri
|24,98
|0,32
|137,23
|Tat Gıda
|9,53
|1,49
|-17,57
|TAV Havalimanları
|23,62
|-2,40
|10,89
|Taze Kuru Gıda
|246,00
|-2,46
|13,73
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-1,64
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,08
|2,36
|-1,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,29
|1,59
|-4,27
|Temapol Polimer Plastik
|15,97
|-2,68
|38,87
|TGS Dış Ticaret
|14,21
|-13,77
|11,80
|Tofaş Oto. Fab.
|28,74
|-2,77
|-7,02
|Torunlar GMYO
|3,48
|-2,25
|-10,77
|Trabzon Liman
|30,94
|-3,25
|-3,67
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|14,02
|0,00
|Trend GMYO
|6,52
|0,93
|-48,13
|TSKB GMYO
|4,07
|-2,16
|-29,22
|Tuğçelik
|8,65
|2,25
|7,05
|Tukaş
|7,67
|9,57
|-20,85
|Turcas Petrol
|4,14
|0,98
|-14,64
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,11
|3,59
|Turkcell
|15,59
|2,57
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,14
|0,30
|43,14
|Tüpraş
|102,90
|4,36
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|13,49
|0,75
|4,49
|Türk İlaç Serum
|39,00
|-2,60
|Türk Prysmian Kablo
|11,84
|4,78
|-2,15
|Türk Telekom
|6,86
|1,48
|-17,50
|Türk Traktör
|195,60
|-4,16
|14,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|149,40
|3,75
|32,33
|Türkiye Sigorta
|5,65
|0,36
|-8,55
|Ufuk Yatırım
|15,96
|0,95
|19,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,84
|-5,84
|14,15
|Ulusoy Elektrik
|58,60
|-2,33
|14,12
|Ulusoy Un Sanayi
|5,75
|3,23
|13,00
|Umpaş Holding
|1,53
|-0,65
|-41,38
|Uşak Seramik
|2,80
|4,48
|19,66
|Utopya Turizm
|30,00
|-6,25
|-22,68
|Uzertaş Boya
|45,94
|-9,74
|-18,83
|Ülker Bisküvi
|23,20
|0,17
|0,26
|Vakıf Fin. Kir.
|11,94
|5,29
|180,28
|Vakıf GMYO
|2,43
|-1,22
|-27,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,36
|-0,31
|-13,59
|Vakıflar Bankası
|3,53
|2,62
|-25,05
|Vakko Tekstil
|11,41
|2,52
|82,08
|Vanet Gıda
|5,90
|1,20
|-23,67
|Verusa Holding
|60,05
|1,44
|33,15
|Verusaturk Girisim
|26,50
|-1,05
|102,60
|Vestel
|32,38
|8,88
|53,75
|Vestel Beyaz Eşya
|52,40
|4,38
|28,18
|Viking Kağıt
|6,40
|0,79
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,33
|-1,09
|42,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,37
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,00
|-4,07
|9,14
|Yataş
|17,58
|2,21
|21,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|-2,25
|-30,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,90
|5,95
|19,91
|Yeşil GMYO
|1,19
|-1,65
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,44
|0,00
|-21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|82,40
|2,11
|-13,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.373,90
|2,15
|-1,45
|Yonga Mobilya
|24,76
|-6,99
|-16,88
|Yükselen Çelik
|5,63
|0,36
|7,61
|Yünsa
|13,15
|-1,05
|-5,34
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|2,16
|2,86
|-22,02
(Sürecek)
Kaynak: AA
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