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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

29.05.2021 11:23
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,60-0,4022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60-0,4022,47
İş Bankası (B)34.091,80-8,23-15,82
İş Bankası (C)5,10-0,97-24,92
İş Bankası (Kur.)395.999,90-0,014,21
İş Fin.Kir.3,10-6,34-19,69
İş Girişim11,06-31,09-41,64
İş GMYO1,84-6,12-27,56
İş Y. Men. Değ.17,07-3,342,85
İş Yat. Ort.2,90-5,84-13,77
İşbir Holding7.779,90-10,72184,19
Işık Plastik30,20-11,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-8,57-15,79
İttifak Holding1,69-5,59-24,22
İz Hayvancılık Tarım22,4611,6324,78
İzmir Demir Çelik2,26-2,16-31,71
İzmir Fırça7,30-9,4331,29
Jantsa Jant Sanayi88,200,23112,80
Kafein Yazılım24,52-13,4214,90
Kalekim Kimyevi Maddeler13,27-10,03

Kaplamin21,00-5,91-37,87
Kardemir (A)7,16-4,9120,34
Kardemir (B)7,04-5,5033,59
Kardemir (D)7,89-1,7436,51
Karel Elektronik33,00-0,6643,10
Karsan Otomotiv4,67-3,5143,69
Karsu Tekstil8,45-15,58-1,17
Kartonsan57,70-6,79-39,05
Katmerciler Ekipman3,38-9,639,74
Kent Gıda273,00-10,34-23,23
Kerevitaş Gıda4,57-7,49-30,55
Kervan Gıda15,95-2,3920,65
Kervansaray Yat. Holding0,683,03-46,03
Kiler GMYO1,85-6,57-26,29
Klimasan Klima22,76-8,6734,12
Koç Holding18,58-2,98-9,16
Konfrut Gıda15,32-2,42-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,60-5,53181,25
Konya Çimento885,80-2,49-21,61
Kordsa Teknik Tekstil22,48-8,0244,57
Koza Altın119,70-6,7823,78
Koza Madencilik15,71-9,351,42
Körfez GMYO4,87-4,88-16,03
Kristal Kola2,03-12,12-48,21
Kron Telekomünikasyon48,80-9,6332,46
Kuştur Kuşadası Turizm330,002,93109,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,844,35
Kütahya Porselen40,12-40,87-20,48
Lider Faktoring2,70-6,90-20,82
Link Bilgisayar33,30-8,774,47
Logo Yazılım145,80-4,7717,05
Lokman Hekim Sağlık16,03-5,8249,08
Lüks Kadife57,85-5,40100,17
Makina Takım2,93-8,15-14,08
Marka Yatırım Holding5,06-4,17-21,31
Marmaris Altınyunus214,00-2,7392,62
Marshall280,00-13,93-8,71
Martı GMYO1,43-7,74-48,00
Martı Otel2,18-3,542,35
Matriks Bilgi Dağıtım33,70-10,42

Mavi Giyim48,92-5,56-6,28
Mazhar Zorlu Holding29,00-1,89-7,88
Mega Polietilen7,850,902,48
Menderes Tekstil2,16-15,62-30,10
Mercan Kimya9,52

Merit Turizm236,00-7,49181,96
Merko Gıda5,82-6,28-32,64
Metemtur Yatırım25,00-28,5713,12
Metro Holding1,76-8,33-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-7,36-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,86-7,92-20,17
Migros Ticaret35,18-4,71-17,80
Milpa3,97-6,37-13,70
Mistral GMYO4,87-3,373,40
MLP Sağlık22,96-7,9415,55
MMC San. ve Tic. Yat.6,952,9651,09
Mondi Tire Kutsan7,281,96-4,21
Naturel Enerji33,44-5,11-5,82
Naturelgaz9,08-6,10

Net Holding5,651,0764,72
Netaş Telekom.21,32-7,47-24,07
Niğbaş Niğde Beton12,24-9,53-76,46
Nuh Çimento47,66-9,22-0,77
Nurol GMYO13,530,3085,60
Odaş Elektrik2,32-5,69-40,51
Olmuksan-IP7,593,12-35,95
Orge Enerji Elektrik9,52-8,5529,00
Orma Orman Mahsulleri33,30-1,19126,22
Osmanlı Menkul26,960,82-12,86
Ostim Endüstriyel Yat2,27-9,56-17,57
Otokar298,90-3,58-1,77
Oyak Çimento7,21-2,70-17,88
Oyak Yat. Ort.7,69-4,0010,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,94-8,16-16,35
Özak GMYO4,11-7,01-19,41
Özbal Çelik Boru7,52-4,4514,81
Özderici GMYO1,63-12,83-26,58
Özerden Plastik8,943,23-0,67
Pamukova Elektrik28,022,2631,43
Panora GMYO6,10-3,02-0,13
Papilon Savunma15,90-10,22-30,14
Park Elek.Madencilik5,08-5,05-5,40
Parsan28,76-8,9318,35
Pegasus81,35-0,379,05
Peker GMYO1,19-6,30-54,41
Penguen Gıda3,28-4,37-35,05
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,19

Pera GMYO1,32-10,20-24,65
Pergamon Dış Ticaret24,90-0,6435,85
Petkim6,26-3,1025,70
Petrokent Turizm2.345,001,95158,72
Pınar Et ve Un19,19-6,57-12,31
Pınar Su7,600,802,29
Pınar Süt18,15-6,15-19,51
Plastikkart13,81-4,10-4,43
Polisan Holding2,84-8,09-26,13
Politeknik Metal294,80-4,90-27,34
Prizma Press Matbaacılık4,63-12,64-15,51
QNB Finans Fin. Kir.95,40-4,60-23,86
QNB Finansbank43,16-10,01-38,65
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,60-3,67

Ral Yatırım Holding3,37-6,39-24,10
Ray Sigorta10,33-10,25-33,14
Reysaş GMYO3,84-6,11-29,54
Reysaş Lojistik3,640,00-29,65
Rhea Girişim2,21-7,92-40,59
Rodrigo Tekstil16,06-11,4217,14
Royal Halı3,45-5,220,29
RTA Laboratuvarları21,70-5,41-28,34
Sabancı Holding8,631,17-21,73
Safkar Ege Soğutmacılık7,57-10,41-30,42
Sanel Mühendislik3,75-1,579,65
Sanifoam Sünger16,508,5521,32
Sanko Pazarlama10,49-3,7313,19
Saray Matbaacılık4,8510,48-44,70
Sarkuysan14,86-4,7470,86
Sasa Polyester31,84-6,19112,49
Say Yenilenebilir Enerji28,80-6,61238,43
Sekuro Plastik20,48-12,3346,70
Selçuk Ecza Deposu8,88-6,82-33,89
Selçuk Gıda4,090,00-17,87
Senkron Güvenlik30,50-1,6116,15
Serve Film Prodüksiyon15,54-2,20-2,88
Servet GMYO88,009,9312,24
Seyitler Kimya24,869,61-0,92
Silverline Endüstri5,29-9,11-38,49
Sinpaş GMYO3,664,27-12,44
Smartiks Yazılım5,80-5,69-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii27,142,113,05
Söktaş4,793,68-5,89
Sönmez Filament42,5410,09-39,40
Sönmez Pamuklu16,20-13,55-32,50
Sumaş Suni Tahta61,85-0,0820,68
Şeker Fin. Kir.6,71-4,284,84
Şekerbank1,10-5,98-27,15
Şişe Cam7,93-1,008,48
Şok Marketler Ticaret11,36-4,38-9,98
T. Halk Bankası4,594,56-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,14-5,62-31,94
T.S.K.B.1,32-3,65-24,42
T.Tuborg18,40-5,151,83
Taç Tarım Ürünleri23,34-6,57121,65
Tat Gıda8,98-5,77-22,33
TAV Havalimanları23,42-0,859,95
Taze Kuru Gıda229,80-6,596,24
Tek-Art Turizm1,72-4,44-14,85
Tekfen Holding15,22-5,35-7,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,35-11,34-15,13
Temapol Polimer Plastik14,80-7,3328,70
TGS Dış Ticaret12,65-10,98-0,47
Tofaş Oto. Fab.28,900,56-6,51
Torunlar GMYO3,33-4,31-14,62
Trabzon Liman34,3611,056,97
Trabzonspor Sportif2,554,514,51
Trend GMYO7,169,82-43,04
TSKB GMYO3,72-8,60-35,30
Tuğçelik10,8124,9733,79
Tukaş6,90-10,04-28,79
Turcas Petrol4,00-3,38-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,46-6,43

Turkcell15,781,220,55
Tümosan Motor ve Traktör18,68-7,2532,76
Tüpraş97,60-5,15-9,63
Türk Hava Yolları12,98-3,780,54
Türk İlaç Serum42,288,41

Türk Prysmian Kablo12,304,211,97
Türk Telekom6,900,58-17,02
Türk Traktör184,50-5,678,29
Türker Proje Gayrimenkul138,10-7,5622,32
Türkiye Sigorta5,23-7,43-15,35
Ufuk Yatırım13,07-18,11-2,46
Ulaşlar Turizm Yat.4,69-3,1010,61
Ulusoy Elektrik56,00-4,449,06
Ulusoy Un Sanayi5,27-8,353,57
Umpaş Holding1,48-3,27-43,30
Uşak Seramik2,34-16,430,00
Utopya Turizm28,30-5,67-27,06
Uzertaş Boya43,00-6,40-24,03
Ülker Bisküvi22,06-1,41-1,15
Vakıf Fin. Kir.10,50-12,06146,48
Vakıf GMYO2,25-7,41-32,44
Vakıf Yat. Ort.5,79-8,96-21,33
Vakıflar Bankası3,560,85-24,42
Vakko Tekstil10,72-6,0571,07
Vanet Gıda5,47-7,29-29,24
Verusa Holding56,40-6,0825,06
Verusaturk Girisim25,50-3,7794,95
Vestel31,62-2,3550,14
Vestel Beyaz Eşya50,75-3,1524,14
Viking Kağıt6,36-0,63-29,33
Yapı Kredi Koray GMYO5,82-8,0630,79
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,400,519,70
Yataş16,50-6,1414,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,5015,13-20,45
Yeni Gimat GMYO13,64-1,8717,67
Yeşil GMYO1,10-7,56-20,29
Yeşil Yapı1,35-6,25-26,63
Yeşil Yatırım Holding82,25-0,18-13,74
Yibitaş İnşaat Malzeme14.950,00-2,76-4,17
Yonga Mobilya24,26-2,02-18,56
Yükselen Çelik5,17-8,17-1,18
Yünsa13,472,43-3,03
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,01-6,94-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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