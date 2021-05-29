Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|-0,40
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.091,80
|-8,23
|-15,82
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,97
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|-0,01
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-6,34
|-19,69
|İş Girişim
|11,06
|-31,09
|-41,64
|İş GMYO
|1,84
|-6,12
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|17,07
|-3,34
|2,85
|İş Yat. Ort.
|2,90
|-5,84
|-13,77
|İşbir Holding
|7.779,90
|-10,72
|184,19
|Işık Plastik
|30,20
|-11,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-8,57
|-15,79
|İttifak Holding
|1,69
|-5,59
|-24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|22,46
|11,63
|24,78
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-2,16
|-31,71
|İzmir Fırça
|7,30
|-9,43
|31,29
|Jantsa Jant Sanayi
|88,20
|0,23
|112,80
|Kafein Yazılım
|24,52
|-13,42
|14,90
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,27
|-10,03
|Kaplamin
|21,00
|-5,91
|-37,87
|Kardemir (A)
|7,16
|-4,91
|20,34
|Kardemir (B)
|7,04
|-5,50
|33,59
|Kardemir (D)
|7,89
|-1,74
|36,51
|Karel Elektronik
|33,00
|-0,66
|43,10
|Karsan Otomotiv
|4,67
|-3,51
|43,69
|Karsu Tekstil
|8,45
|-15,58
|-1,17
|Kartonsan
|57,70
|-6,79
|-39,05
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|-9,63
|9,74
|Kent Gıda
|273,00
|-10,34
|-23,23
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|-7,49
|-30,55
|Kervan Gıda
|15,95
|-2,39
|20,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|3,03
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,85
|-6,57
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,76
|-8,67
|34,12
|Koç Holding
|18,58
|-2,98
|-9,16
|Konfrut Gıda
|15,32
|-2,42
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,60
|-5,53
|181,25
|Konya Çimento
|885,80
|-2,49
|-21,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|-8,02
|44,57
|Koza Altın
|119,70
|-6,78
|23,78
|Koza Madencilik
|15,71
|-9,35
|1,42
|Körfez GMYO
|4,87
|-4,88
|-16,03
|Kristal Kola
|2,03
|-12,12
|-48,21
|Kron Telekomünikasyon
|48,80
|-9,63
|32,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|330,00
|2,93
|109,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,84
|4,35
|Kütahya Porselen
|40,12
|-40,87
|-20,48
|Lider Faktoring
|2,70
|-6,90
|-20,82
|Link Bilgisayar
|33,30
|-8,77
|4,47
|Logo Yazılım
|145,80
|-4,77
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|16,03
|-5,82
|49,08
|Lüks Kadife
|57,85
|-5,40
|100,17
|Makina Takım
|2,93
|-8,15
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|-4,17
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|214,00
|-2,73
|92,62
|Marshall
|280,00
|-13,93
|-8,71
|Martı GMYO
|1,43
|-7,74
|-48,00
|Martı Otel
|2,18
|-3,54
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,70
|-10,42
|Mavi Giyim
|48,92
|-5,56
|-6,28
|Mazhar Zorlu Holding
|29,00
|-1,89
|-7,88
|Mega Polietilen
|7,85
|0,90
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,16
|-15,62
|-30,10
|Mercan Kimya
|9,52
|Merit Turizm
|236,00
|-7,49
|181,96
|Merko Gıda
|5,82
|-6,28
|-32,64
|Metemtur Yatırım
|25,00
|-28,57
|13,12
|Metro Holding
|1,76
|-8,33
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-7,36
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|-7,92
|-20,17
|Migros Ticaret
|35,18
|-4,71
|-17,80
|Milpa
|3,97
|-6,37
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,87
|-3,37
|3,40
|MLP Sağlık
|22,96
|-7,94
|15,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,95
|2,96
|51,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,28
|1,96
|-4,21
|Naturel Enerji
|33,44
|-5,11
|-5,82
|Naturelgaz
|9,08
|-6,10
|Net Holding
|5,65
|1,07
|64,72
|Netaş Telekom.
|21,32
|-7,47
|-24,07
|Niğbaş Niğde Beton
|12,24
|-9,53
|-76,46
|Nuh Çimento
|47,66
|-9,22
|-0,77
|Nurol GMYO
|13,53
|0,30
|85,60
|Odaş Elektrik
|2,32
|-5,69
|-40,51
|Olmuksan-IP
|7,59
|3,12
|-35,95
|Orge Enerji Elektrik
|9,52
|-8,55
|29,00
|Orma Orman Mahsulleri
|33,30
|-1,19
|126,22
|Osmanlı Menkul
|26,96
|0,82
|-12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-9,56
|-17,57
|Otokar
|298,90
|-3,58
|-1,77
|Oyak Çimento
|7,21
|-2,70
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|-4,00
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-8,16
|-16,35
|Özak GMYO
|4,11
|-7,01
|-19,41
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|-4,45
|14,81
|Özderici GMYO
|1,63
|-12,83
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,94
|3,23
|-0,67
|Pamukova Elektrik
|28,02
|2,26
|31,43
|Panora GMYO
|6,10
|-3,02
|-0,13
|Papilon Savunma
|15,90
|-10,22
|-30,14
|Park Elek.Madencilik
|5,08
|-5,05
|-5,40
|Parsan
|28,76
|-8,93
|18,35
|Pegasus
|81,35
|-0,37
|9,05
|Peker GMYO
|1,19
|-6,30
|-54,41
|Penguen Gıda
|3,28
|-4,37
|-35,05
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|-0,19
|Pera GMYO
|1,32
|-10,20
|-24,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,90
|-0,64
|35,85
|Petkim
|6,26
|-3,10
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.345,00
|1,95
|158,72
|Pınar Et ve Un
|19,19
|-6,57
|-12,31
|Pınar Su
|7,60
|0,80
|2,29
|Pınar Süt
|18,15
|-6,15
|-19,51
|Plastikkart
|13,81
|-4,10
|-4,43
|Polisan Holding
|2,84
|-8,09
|-26,13
|Politeknik Metal
|294,80
|-4,90
|-27,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,63
|-12,64
|-15,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,40
|-4,60
|-23,86
|QNB Finansbank
|43,16
|-10,01
|-38,65
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,60
|-3,67
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|-6,39
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,33
|-10,25
|-33,14
|Reysaş GMYO
|3,84
|-6,11
|-29,54
|Reysaş Lojistik
|3,64
|0,00
|-29,65
|Rhea Girişim
|2,21
|-7,92
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|16,06
|-11,42
|17,14
|Royal Halı
|3,45
|-5,22
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|-5,41
|-28,34
|Sabancı Holding
|8,63
|1,17
|-21,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,57
|-10,41
|-30,42
|Sanel Mühendislik
|3,75
|-1,57
|9,65
|Sanifoam Sünger
|16,50
|8,55
|21,32
|Sanko Pazarlama
|10,49
|-3,73
|13,19
|Saray Matbaacılık
|4,85
|10,48
|-44,70
|Sarkuysan
|14,86
|-4,74
|70,86
|Sasa Polyester
|31,84
|-6,19
|112,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,80
|-6,61
|238,43
|Sekuro Plastik
|20,48
|-12,33
|46,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|-6,82
|-33,89
|Selçuk Gıda
|4,09
|0,00
|-17,87
|Senkron Güvenlik
|30,50
|-1,61
|16,15
|Serve Film Prodüksiyon
|15,54
|-2,20
|-2,88
|Servet GMYO
|88,00
|9,93
|12,24
|Seyitler Kimya
|24,86
|9,61
|-0,92
|Silverline Endüstri
|5,29
|-9,11
|-38,49
|Sinpaş GMYO
|3,66
|4,27
|-12,44
|Smartiks Yazılım
|5,80
|-5,69
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,14
|2,11
|3,05
|Söktaş
|4,79
|3,68
|-5,89
|Sönmez Filament
|42,54
|10,09
|-39,40
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|-13,55
|-32,50
|Sumaş Suni Tahta
|61,85
|-0,08
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|6,71
|-4,28
|4,84
|Şekerbank
|1,10
|-5,98
|-27,15
|Şişe Cam
|7,93
|-1,00
|8,48
|Şok Marketler Ticaret
|11,36
|-4,38
|-9,98
|T. Halk Bankası
|4,59
|4,56
|-17,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,14
|-5,62
|-31,94
|T.S.K.B.
|1,32
|-3,65
|-24,42
|T.Tuborg
|18,40
|-5,15
|1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,34
|-6,57
|121,65
|Tat Gıda
|8,98
|-5,77
|-22,33
|TAV Havalimanları
|23,42
|-0,85
|9,95
|Taze Kuru Gıda
|229,80
|-6,59
|6,24
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-4,44
|-14,85
|Tekfen Holding
|15,22
|-5,35
|-7,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|-11,34
|-15,13
|Temapol Polimer Plastik
|14,80
|-7,33
|28,70
|TGS Dış Ticaret
|12,65
|-10,98
|-0,47
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|0,56
|-6,51
|Torunlar GMYO
|3,33
|-4,31
|-14,62
|Trabzon Liman
|34,36
|11,05
|6,97
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|4,51
|4,51
|Trend GMYO
|7,16
|9,82
|-43,04
|TSKB GMYO
|3,72
|-8,60
|-35,30
|Tuğçelik
|10,81
|24,97
|33,79
|Tukaş
|6,90
|-10,04
|-28,79
|Turcas Petrol
|4,00
|-3,38
|-17,53
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,46
|-6,43
|Turkcell
|15,78
|1,22
|0,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,68
|-7,25
|32,76
|Tüpraş
|97,60
|-5,15
|-9,63
|Türk Hava Yolları
|12,98
|-3,78
|0,54
|Türk İlaç Serum
|42,28
|8,41
|Türk Prysmian Kablo
|12,30
|4,21
|1,97
|Türk Telekom
|6,90
|0,58
|-17,02
|Türk Traktör
|184,50
|-5,67
|8,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,10
|-7,56
|22,32
|Türkiye Sigorta
|5,23
|-7,43
|-15,35
|Ufuk Yatırım
|13,07
|-18,11
|-2,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,69
|-3,10
|10,61
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-4,44
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|-8,35
|3,57
|Umpaş Holding
|1,48
|-3,27
|-43,30
|Uşak Seramik
|2,34
|-16,43
|0,00
|Utopya Turizm
|28,30
|-5,67
|-27,06
|Uzertaş Boya
|43,00
|-6,40
|-24,03
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-1,41
|-1,15
|Vakıf Fin. Kir.
|10,50
|-12,06
|146,48
|Vakıf GMYO
|2,25
|-7,41
|-32,44
|Vakıf Yat. Ort.
|5,79
|-8,96
|-21,33
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,85
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,72
|-6,05
|71,07
|Vanet Gıda
|5,47
|-7,29
|-29,24
|Verusa Holding
|56,40
|-6,08
|25,06
|Verusaturk Girisim
|25,50
|-3,77
|94,95
|Vestel
|31,62
|-2,35
|50,14
|Vestel Beyaz Eşya
|50,75
|-3,15
|24,14
|Viking Kağıt
|6,36
|-0,63
|-29,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,82
|-8,06
|30,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,40
|0,51
|9,70
|Yataş
|16,50
|-6,14
|14,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,50
|15,13
|-20,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|-1,87
|17,67
|Yeşil GMYO
|1,10
|-7,56
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,35
|-6,25
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|82,25
|-0,18
|-13,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,00
|-2,76
|-4,17
|Yonga Mobilya
|24,26
|-2,02
|-18,56
|Yükselen Çelik
|5,17
|-8,17
|-1,18
|Yünsa
|13,47
|2,43
|-3,03
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,01
|-6,94
|-27,44
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi