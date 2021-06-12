Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

12.06.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.256,10-1,52-12,95
İş Bankası (C)5,343,09-21,39
İş Bankası (Kur.)291.000,000,34-23,42
İş Fin.Kir.3,182,58-17,62
İş Girişim9,934,53-47,60
İş GMYO2,028,02-20,47
İş Y. Men. Değ.15,55-3,54-6,31
İş Yat. Ort.2,921,74-13,18
İşbir Holding6.450,00-10,42135,61
Işık Plastik30,04-1,51

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,931,09-18,42
İttifak Holding1,692,42-24,22
İz Hayvancılık Tarım19,90-1,3910,56
İzmir Demir Çelik2,240,45-32,32
İzmir Fırça5,81-10,484,50
Jantsa Jant Sanayi89,002,77114,73
Kafein Yazılım25,28-1,1718,46
Kalekim Kimyevi Maddeler12,893,70

Kaplamin20,00-3,94-40,83
Kardemir (A)6,92-1,2816,30
Kardemir (B)6,950,8731,88
Kardemir (D)7,66-1,1632,53
Karel Elektronik32,625,7741,46
Karsan Otomotiv3,78-3,3216,31
Karsu Tekstil8,69-4,081,64
Kartonsan56,15-2,01-40,69
Katmerciler Ekipman3,606,1916,88
Kent Gıda254,90-4,17-28,32
Kerevitaş Gıda4,680,86-28,88
Kervan Gıda16,072,7521,56
Kervansaray Yat. Holding0,70-2,78-44,44
Kiler GMYO1,954,28-22,31
Klimasan Klima23,22-2,3536,83
Koç Holding19,352,27-5,39
Konfrut Gıda16,04-4,18-5,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,40-0,93193,07
Konya Çimento825,00-1,00-26,99
Kordsa Teknik Tekstil22,34-0,4543,67
Koza Altın126,004,3030,30
Koza Madencilik16,09-3,593,87
Körfez GMYO4,96-0,20-14,48
Kristal Kola2,082,46-46,94
Kron Telekomünikasyon53,157,5044,27
Kuştur Kuşadası Turizm295,00-6,0887,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,432,17
Kütahya Porselen32,180,00-36,21
Lider Faktoring2,900,69-14,96
Link Bilgisayar34,584,479,44
Logo Yazılım145,001,0516,41
Lokman Hekim Sağlık10,30-2,3443,69
Lüks Kadife52,15-4,4980,45
Makina Takım2,91-1,02-14,66
Marka Yatırım Holding5,309,73-17,57
Marmaris Altınyunus210,40-1,7389,38
Marshall256,30-7,41-16,43
Martı GMYO1,03-10,55-59,66
Martı Otel2,16-1,371,41
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-0,51

Mavi Giyim52,057,72-0,29
Mazhar Zorlu Holding50,1022,0259,15
Mega Polietilen7,72-1,030,78
Menderes Tekstil2,241,36-27,51
Mercan Kimya10,088,97

Merit Turizm166,00-23,1598,33
Merko Gıda5,60-2,95-35,19
Metemtur Yatırım6,31-31,01-21,96
Metro Holding1,74-3,33-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,83-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,891,07-18,88
Migros Ticaret34,08-0,70-20,37
Milpa4,160,73-9,57
Mistral GMYO4,75-0,840,85
MLP Sağlık21,50-2,808,20
MMC San. ve Tic. Yat.6,98-6,9351,74
Mondi Tire Kutsan6,75-3,98-11,18
Naturel Enerji38,701,638,99
Naturelgaz8,90-4,91

Net Holding5,11-6,4148,98
Netaş Telekom.21,661,69-22,86
Niğbaş Niğde Beton11,70-5,65-77,50
Nuh Çimento45,90-0,78-4,43
Nurol GMYO11,87-11,1562,83
Odaş Elektrik2,06-2,83-47,18
Olmuksan-IP7,48-3,23-36,88
Orge Enerji Elektrik6,04-4,5130,95
Orma Orman Mahsulleri32,80-0,61122,83
Osmanlı Menkul26,144,98-15,51
Ostim Endüstriyel Yat2,40-1,23-12,85
Otokar305,301,030,33
Oyak Çimento7,301,39-16,86
Oyak Yat. Ort.7,75-6,0612,29
Oyak Yatırım Menkul Değerler22,54

Oylum Sınai Yatırımlar4,315,38-8,49
Özak GMYO4,211,45-17,45
Özbal Çelik Boru7,783,7318,78
Özderici GMYO1,776,63-20,27
Özerden Plastik8,90-12,49-1,11
Pamukova Elektrik31,00-6,6345,40
Panora GMYO6,24-1,422,17
Papilon Savunma15,30-2,11-32,78
Park Elek.Madencilik5,10-1,16-5,03
Parsan32,7611,9634,81
Pegasus81,05-0,808,65
Peker GMYO1,030,98-54,47
Penguen Gıda3,27-3,54-35,25
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,86-0,19

Pera GMYO1,4810,45-15,51
Pergamon Dış Ticaret24,02-0,8331,05
Petkim6,18-2,2224,10
Petrokent Turizm2.601,60-3,32187,03
Pınar Et ve Un19,300,57-11,81
Pınar Su7,54-1,181,48
Pınar Süt18,793,19-16,67
Plastikkart14,753,222,08
Polisan Holding2,870,70-25,35
Politeknik Metal308,801,25-23,89
Prizma Press Matbaacılık4,55-2,57-16,97
QNB Finans Fin. Kir.92,100,49-26,50
QNB Finansbank44,30-0,49-37,03
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,028,51

Ral Yatırım Holding3,29-1,50-25,90
Ray Sigorta9,98-2,63-35,40
Reysaş GMYO3,854,34-29,36
Reysaş Lojistik4,156,68-19,79
Rhea Girişim2,213,76-40,59
Rodrigo Tekstil17,009,2524,00
Royal Halı3,40-0,87-1,16
RTA Laboratuvarları20,42-1,07-32,56
Sabancı Holding9,472,49-14,11
Safkar Ege Soğutmacılık8,245,10-24,26
Sanel Mühendislik4,075,4419,01
Sanifoam Sünger14,00-6,792,94
Sanko Pazarlama10,06-4,558,55
Saray Matbaacılık5,689,44-35,23
Sarkuysan13,65-4,6156,94
Sasa Polyester34,022,10127,04
Say Yenilenebilir Enerji28,965,46240,31
Sekuro Plastik23,1211,6965,62
Selçuk Ecza Deposu9,102,13-32,25
Selçuk Gıda3,880,26-22,09
Senkron Güvenlik31,34-3,8719,35
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23-6,25
Servet GMYO87,25-2,7911,29
Seyitler Kimya14,3612,636,66
Silverline Endüstri5,522,79-35,81
Sinpaş GMYO3,92-5,31-6,22
Smartiks Yazılım5,720,88-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii24,14-10,19-8,34
Söktaş4,53-8,48-11,00
Sönmez Filament40,04-0,05-42,96
Sönmez Pamuklu15,70-3,68-34,58
Sumaş Suni Tahta59,20-1,1715,51
Şeker Fin. Kir.6,28-3,09-1,88
Şekerbank1,141,79-24,50
Şişe Cam8,120,6213,42
Şok Marketler Ticaret10,950,27-13,23
T. Halk Bankası5,024,15-9,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,585,32-27,30
T.S.K.B.1,402,19-19,84
T.Tuborg17,59-2,28-2,66
Taç Tarım Ürünleri23,803,48126,02
Tat Gıda8,76-0,68-24,23
TAV Havalimanları26,662,7025,16
Taze Kuru Gıda157,70-27,83-27,09
Tek-Art Turizm1,82-1,62-9,90
Tekfen Holding15,330,99-6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,18-0,97-17,09
Temapol Polimer Plastik15,8013,5137,39
TGS Dış Ticaret12,520,48-1,49
Tofaş Oto. Fab.31,484,031,84
Torunlar GMYO3,38-2,59-13,33
Trabzon Liman33,10-2,933,05
Trabzonspor Sportif2,633,547,79
Trend GMYO7,05-1,40-43,91
TSKB GMYO3,920,77-31,83
Tuğçelik12,368,2352,97
Tukaş7,012,64-27,66
Turcas Petrol3,87-6,07-20,21
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,24-1,18

Turkcell16,522,045,27
Tümosan Motor ve Traktör17,06-4,7521,25
Tüpraş103,700,68-3,98
Türk Hava Yolları14,593,9213,01
Türk İlaç Serum36,52-5,97

Türk Prysmian Kablo12,09-1,060,23
Türk Telekom7,252,40-12,81
Türk Traktör183,10-0,447,47
Türker Proje Gayrimenkul143,00-2,1226,66
Türkiye Sigorta5,211,36-15,67
Ufuk Yatırım14,656,559,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,18-6,49-1,42
Ulusoy Elektrik56,95-1,2110,91
Ulusoy Un Sanayi5,16-5,151,41
Umpaş Holding1,26-10,00-51,72
Uşak Seramik2,05-1,91-12,39
Utopya Turizm26,981,81-30,46
Uzertaş Boya39,060,15-30,99
Ülker Bisküvi21,72-0,82-2,68
Ünlü Yatırım Holding6,13

Vakıf Fin. Kir.9,20-9,36115,96
Vakıf GMYO1,53-4,74-36,22
Vakıf Yat. Ort.5,36-5,47-27,17
Vakıflar Bankası3,712,77-21,23
Vakko Tekstil12,50-10,1499,48
Vanet Gıda5,23-2,79-32,34
Verusa Holding52,55-0,4716,52
Verusaturk Girisim25,160,4092,35
Vestel30,36-2,5744,16
Vestel Beyaz Eşya48,46-1,4221,91
Viking Kağıt5,890,51-34,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,37-2,0043,15
Yapı ve Kredi Bank.2,272,71-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,60-7,55-4,40
Yataş13,83-7,68-4,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,28-3,60-2,73
Yeni Gimat GMYO13,762,4618,70
Yeşil GMYO1,140,00-17,39
Yeşil Yapı1,33-0,75-27,72
Yeşil Yatırım Holding3,16-8,49-26,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.300,00-1,71-8,33
Yonga Mobilya22,92-6,45-23,06
Yükselen Çelik5,25-3,490,35
Yünsa13,48-3,99-2,96
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji1,99-3,40-28,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:22 "Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 10:54 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş 10:47 Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi 10:28 Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 09:50 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı 00:11 İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı         
11:08
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız         
09:50
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement