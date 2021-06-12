Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.256,10
|-1,52
|-12,95
|İş Bankası (C)
|5,34
|3,09
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|0,34
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,18
|2,58
|-17,62
|İş Girişim
|9,93
|4,53
|-47,60
|İş GMYO
|2,02
|8,02
|-20,47
|İş Y. Men. Değ.
|15,55
|-3,54
|-6,31
|İş Yat. Ort.
|2,92
|1,74
|-13,18
|İşbir Holding
|6.450,00
|-10,42
|135,61
|Işık Plastik
|30,04
|-1,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,69
|2,42
|-24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|19,90
|-1,39
|10,56
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,45
|-32,32
|İzmir Fırça
|5,81
|-10,48
|4,50
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|2,77
|114,73
|Kafein Yazılım
|25,28
|-1,17
|18,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,89
|3,70
|Kaplamin
|20,00
|-3,94
|-40,83
|Kardemir (A)
|6,92
|-1,28
|16,30
|Kardemir (B)
|6,95
|0,87
|31,88
|Kardemir (D)
|7,66
|-1,16
|32,53
|Karel Elektronik
|32,62
|5,77
|41,46
|Karsan Otomotiv
|3,78
|-3,32
|16,31
|Karsu Tekstil
|8,69
|-4,08
|1,64
|Kartonsan
|56,15
|-2,01
|-40,69
|Katmerciler Ekipman
|3,60
|6,19
|16,88
|Kent Gıda
|254,90
|-4,17
|-28,32
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|0,86
|-28,88
|Kervan Gıda
|16,07
|2,75
|21,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-2,78
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,95
|4,28
|-22,31
|Klimasan Klima
|23,22
|-2,35
|36,83
|Koç Holding
|19,35
|2,27
|-5,39
|Konfrut Gıda
|16,04
|-4,18
|-5,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,40
|-0,93
|193,07
|Konya Çimento
|825,00
|-1,00
|-26,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,34
|-0,45
|43,67
|Koza Altın
|126,00
|4,30
|30,30
|Koza Madencilik
|16,09
|-3,59
|3,87
|Körfez GMYO
|4,96
|-0,20
|-14,48
|Kristal Kola
|2,08
|2,46
|-46,94
|Kron Telekomünikasyon
|53,15
|7,50
|44,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|-6,08
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,43
|2,17
|Kütahya Porselen
|32,18
|0,00
|-36,21
|Lider Faktoring
|2,90
|0,69
|-14,96
|Link Bilgisayar
|34,58
|4,47
|9,44
|Logo Yazılım
|145,00
|1,05
|16,41
|Lokman Hekim Sağlık
|10,30
|-2,34
|43,69
|Lüks Kadife
|52,15
|-4,49
|80,45
|Makina Takım
|2,91
|-1,02
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|5,30
|9,73
|-17,57
|Marmaris Altınyunus
|210,40
|-1,73
|89,38
|Marshall
|256,30
|-7,41
|-16,43
|Martı GMYO
|1,03
|-10,55
|-59,66
|Martı Otel
|2,16
|-1,37
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-0,51
|Mavi Giyim
|52,05
|7,72
|-0,29
|Mazhar Zorlu Holding
|50,10
|22,02
|59,15
|Mega Polietilen
|7,72
|-1,03
|0,78
|Menderes Tekstil
|2,24
|1,36
|-27,51
|Mercan Kimya
|10,08
|8,97
|Merit Turizm
|166,00
|-23,15
|98,33
|Merko Gıda
|5,60
|-2,95
|-35,19
|Metemtur Yatırım
|6,31
|-31,01
|-21,96
|Metro Holding
|1,74
|-3,33
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,83
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|1,07
|-18,88
|Migros Ticaret
|34,08
|-0,70
|-20,37
|Milpa
|4,16
|0,73
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,75
|-0,84
|0,85
|MLP Sağlık
|21,50
|-2,80
|8,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,98
|-6,93
|51,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,75
|-3,98
|-11,18
|Naturel Enerji
|38,70
|1,63
|8,99
|Naturelgaz
|8,90
|-4,91
|Net Holding
|5,11
|-6,41
|48,98
|Netaş Telekom.
|21,66
|1,69
|-22,86
|Niğbaş Niğde Beton
|11,70
|-5,65
|-77,50
|Nuh Çimento
|45,90
|-0,78
|-4,43
|Nurol GMYO
|11,87
|-11,15
|62,83
|Odaş Elektrik
|2,06
|-2,83
|-47,18
|Olmuksan-IP
|7,48
|-3,23
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|6,04
|-4,51
|30,95
|Orma Orman Mahsulleri
|32,80
|-0,61
|122,83
|Osmanlı Menkul
|26,14
|4,98
|-15,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|-1,23
|-12,85
|Otokar
|305,30
|1,03
|0,33
|Oyak Çimento
|7,30
|1,39
|-16,86
|Oyak Yat. Ort.
|7,75
|-6,06
|12,29
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|22,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,31
|5,38
|-8,49
|Özak GMYO
|4,21
|1,45
|-17,45
|Özbal Çelik Boru
|7,78
|3,73
|18,78
|Özderici GMYO
|1,77
|6,63
|-20,27
|Özerden Plastik
|8,90
|-12,49
|-1,11
|Pamukova Elektrik
|31,00
|-6,63
|45,40
|Panora GMYO
|6,24
|-1,42
|2,17
|Papilon Savunma
|15,30
|-2,11
|-32,78
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-1,16
|-5,03
|Parsan
|32,76
|11,96
|34,81
|Pegasus
|81,05
|-0,80
|8,65
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,27
|-3,54
|-35,25
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,86
|-0,19
|Pera GMYO
|1,48
|10,45
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,02
|-0,83
|31,05
|Petkim
|6,18
|-2,22
|24,10
|Petrokent Turizm
|2.601,60
|-3,32
|187,03
|Pınar Et ve Un
|19,30
|0,57
|-11,81
|Pınar Su
|7,54
|-1,18
|1,48
|Pınar Süt
|18,79
|3,19
|-16,67
|Plastikkart
|14,75
|3,22
|2,08
|Polisan Holding
|2,87
|0,70
|-25,35
|Politeknik Metal
|308,80
|1,25
|-23,89
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|-2,57
|-16,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,10
|0,49
|-26,50
|QNB Finansbank
|44,30
|-0,49
|-37,03
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,02
|8,51
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|-1,50
|-25,90
|Ray Sigorta
|9,98
|-2,63
|-35,40
|Reysaş GMYO
|3,85
|4,34
|-29,36
|Reysaş Lojistik
|4,15
|6,68
|-19,79
|Rhea Girişim
|2,21
|3,76
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|9,25
|24,00
|Royal Halı
|3,40
|-0,87
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,42
|-1,07
|-32,56
|Sabancı Holding
|9,47
|2,49
|-14,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,24
|5,10
|-24,26
|Sanel Mühendislik
|4,07
|5,44
|19,01
|Sanifoam Sünger
|14,00
|-6,79
|2,94
|Sanko Pazarlama
|10,06
|-4,55
|8,55
|Saray Matbaacılık
|5,68
|9,44
|-35,23
|Sarkuysan
|13,65
|-4,61
|56,94
|Sasa Polyester
|34,02
|2,10
|127,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,96
|5,46
|240,31
|Sekuro Plastik
|23,12
|11,69
|65,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|2,13
|-32,25
|Selçuk Gıda
|3,88
|0,26
|-22,09
|Senkron Güvenlik
|31,34
|-3,87
|19,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|-6,25
|Servet GMYO
|87,25
|-2,79
|11,29
|Seyitler Kimya
|14,36
|12,63
|6,66
|Silverline Endüstri
|5,52
|2,79
|-35,81
|Sinpaş GMYO
|3,92
|-5,31
|-6,22
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,88
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,14
|-10,19
|-8,34
|Söktaş
|4,53
|-8,48
|-11,00
|Sönmez Filament
|40,04
|-0,05
|-42,96
|Sönmez Pamuklu
|15,70
|-3,68
|-34,58
|Sumaş Suni Tahta
|59,20
|-1,17
|15,51
|Şeker Fin. Kir.
|6,28
|-3,09
|-1,88
|Şekerbank
|1,14
|1,79
|-24,50
|Şişe Cam
|8,12
|0,62
|13,42
|Şok Marketler Ticaret
|10,95
|0,27
|-13,23
|T. Halk Bankası
|5,02
|4,15
|-9,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,58
|5,32
|-27,30
|T.S.K.B.
|1,40
|2,19
|-19,84
|T.Tuborg
|17,59
|-2,28
|-2,66
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|3,48
|126,02
|Tat Gıda
|8,76
|-0,68
|-24,23
|TAV Havalimanları
|26,66
|2,70
|25,16
|Taze Kuru Gıda
|157,70
|-27,83
|-27,09
|Tek-Art Turizm
|1,82
|-1,62
|-9,90
|Tekfen Holding
|15,33
|0,99
|-6,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,97
|-17,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,80
|13,51
|37,39
|TGS Dış Ticaret
|12,52
|0,48
|-1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|31,48
|4,03
|1,84
|Torunlar GMYO
|3,38
|-2,59
|-13,33
|Trabzon Liman
|33,10
|-2,93
|3,05
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|3,54
|7,79
|Trend GMYO
|7,05
|-1,40
|-43,91
|TSKB GMYO
|3,92
|0,77
|-31,83
|Tuğçelik
|12,36
|8,23
|52,97
|Tukaş
|7,01
|2,64
|-27,66
|Turcas Petrol
|3,87
|-6,07
|-20,21
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,24
|-1,18
|Turkcell
|16,52
|2,04
|5,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,06
|-4,75
|21,25
|Tüpraş
|103,70
|0,68
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|14,59
|3,92
|13,01
|Türk İlaç Serum
|36,52
|-5,97
|Türk Prysmian Kablo
|12,09
|-1,06
|0,23
|Türk Telekom
|7,25
|2,40
|-12,81
|Türk Traktör
|183,10
|-0,44
|7,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,00
|-2,12
|26,66
|Türkiye Sigorta
|5,21
|1,36
|-15,67
|Ufuk Yatırım
|14,65
|6,55
|9,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,18
|-6,49
|-1,42
|Ulusoy Elektrik
|56,95
|-1,21
|10,91
|Ulusoy Un Sanayi
|5,16
|-5,15
|1,41
|Umpaş Holding
|1,26
|-10,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,05
|-1,91
|-12,39
|Utopya Turizm
|26,98
|1,81
|-30,46
|Uzertaş Boya
|39,06
|0,15
|-30,99
|Ülker Bisküvi
|21,72
|-0,82
|-2,68
|Ünlü Yatırım Holding
|6,13
|Vakıf Fin. Kir.
|9,20
|-9,36
|115,96
|Vakıf GMYO
|1,53
|-4,74
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|5,36
|-5,47
|-27,17
|Vakıflar Bankası
|3,71
|2,77
|-21,23
|Vakko Tekstil
|12,50
|-10,14
|99,48
|Vanet Gıda
|5,23
|-2,79
|-32,34
|Verusa Holding
|52,55
|-0,47
|16,52
|Verusaturk Girisim
|25,16
|0,40
|92,35
|Vestel
|30,36
|-2,57
|44,16
|Vestel Beyaz Eşya
|48,46
|-1,42
|21,91
|Viking Kağıt
|5,89
|0,51
|-34,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,37
|-2,00
|43,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|2,71
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,60
|-7,55
|-4,40
|Yataş
|13,83
|-7,68
|-4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-3,60
|-2,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|2,46
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,00
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,33
|-0,75
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|3,16
|-8,49
|-26,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.300,00
|-1,71
|-8,33
|Yonga Mobilya
|22,92
|-6,45
|-23,06
|Yükselen Çelik
|5,25
|-3,49
|0,35
|Yünsa
|13,48
|-3,99
|-2,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|1,99
|-3,40
|-28,16
(Sürecek)
Kaynak: AA
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