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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

19.06.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,004,5027,98İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,004,5027,98
İş Bankası (B)37.344,405,92-7,79
İş Bankası (C)5,10-4,49-24,92
İş Bankası (Kur.)387.000,0032,991,84
İş Fin.Kir.3,00-5,66-22,28
İş Girişim8,91-10,27-52,98
İş GMYO1,95-3,47-23,23
İş Y. Men. Değ.14,60-6,11-12,03
İş Yat. Ort.2,88-1,37-14,36
İşbir Holding6.000,00-6,98119,17
Işık Plastik28,50-5,13

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-5,38-22,81
İttifak Holding1,52-10,06-31,84
İz Hayvancılık Tarım19,49-2,068,28
İzmir Demir Çelik2,21-1,34-33,22
İzmir Fırça5,60-3,610,72
Jantsa Jant Sanayi81,60-8,3196,87
Kafein Yazılım25,20-0,3218,09
Kalekim Kimyevi Maddeler12,09-6,21

Kaplamin18,94-5,30-43,96
Kardemir (A)6,31-8,826,05
Kardemir (B)6,07-12,6615,18
Kardemir (D)6,79-11,3617,47
Karel Elektronik30,04-7,9130,27
Karsan Otomotiv3,53-6,618,62
Karsu Tekstil7,84-9,78-8,30
Kartonsan53,30-5,08-43,70
Katmerciler Ekipman3,36-6,679,09
Kent Gıda217,00-14,87-38,98
Kerevitaş Gıda4,32-7,69-34,35
Kervan Gıda15,25-5,1015,36
Kervansaray Yat. Holding0,68-2,86-46,03
Kiler GMYO1,81-7,18-27,89
Klimasan Klima20,98-9,6523,63
Koç Holding18,25-5,68-10,77
Konfrut Gıda15,72-2,00-6,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,451,51197,51
Konya Çimento789,80-4,27-30,11
Koray GMYO6,09-4,4036,85
Kordsa Teknik Tekstil20,02-10,3828,75
Koza Altın120,60-4,2924,72
Koza Madencilik14,43-10,32-6,84
Körfez GMYO5,337,46-8,10
Kristal Kola1,90-8,65-51,53
Kron Telekomünikasyon52,90-0,4743,59
Kuştur Kuşadası Turizm293,20-0,6186,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-3,83-1,74
Kütahya Porselen37,4616,41-25,75
Lider Faktoring2,70-6,90-20,82
Link Bilgisayar30,80-10,93-2,52
Logo Yazılım150,003,4520,42
Lokman Hekim Sağlık9,16-11,0727,79
Lüks Kadife50,05-4,0373,18
Makina Takım2,87-1,37-15,84
Marka Yatırım Holding5,381,51-16,33
Marmaris Altınyunus208,10-1,0987,31
Marshall265,003,39-13,60
Martı GMYO1,01-1,94-60,45
Martı Otel2,10-2,78-1,41
Matriks Bilgi Dağıtım33,48-4,34

Mavi Giyim56,107,787,47
Mazhar Zorlu Holding43,84-12,5039,26
Mega Polietilen7,841,552,35
Menderes Tekstil2,06-8,04-33,33
Mercan Kimya9,46-6,15

Merit Turizm18,13-11,7675,01
Merko Gıda5,23-6,61-39,47
Metemtur Yatırım7,1012,52-12,19
Metro Holding1,72-1,15-17,31
Metro Petrol ve Tesisleri2,24-7,44-22,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-2,65-21,03
Migros Ticaret32,94-3,35-23,04
Milpa4,221,44-8,26
Mistral GMYO4,74-0,210,64
MLP Sağlık22,806,0514,75
MMC San. ve Tic. Yat.6,65-4,7344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,19-3,88-39,32
Mondi Tire Kutsan6,42-4,89-15,53
Naturel Enerji35,96-7,081,27
Naturelgaz8,35-6,18

Net Holding4,69-8,2236,73
Netaş Telekom.19,94-7,94-28,99
Niğbaş Niğde Beton11,15-4,70-78,56
Nuh Çimento42,88-6,58-10,72
Nurol GMYO12,051,5265,29
Odaş Elektrik1,91-7,28-51,03
Orge Enerji Elektrik5,59-7,4521,19
Orma Orman Mahsulleri31,50-3,96113,99
Osmanlı Menkul24,90-4,74-19,52
Ostim Endüstriyel Yat2,31-3,75-16,12
Otokar281,40-7,83-7,52
Oyak Çimento7,10-2,74-19,13
Oyak Yat. Ort.7,65-1,2910,84
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,589,05

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-8,35-16,14
Özak GMYO3,97-5,70-22,16
Özbal Çelik Boru9,2018,2540,46
Özderici GMYO1,57-11,30-29,28
Özerden Plastik9,506,745,56
Pamukova Elektrik34,8812,5263,60
Panora GMYO6,12-1,920,20
Papilon Savunma14,10-7,84-38,05
Park Elek.Madencilik4,81-5,69-10,43
Parsan29,62-9,5821,89
Pegasus77,30-4,633,62
Peker GMYO0,99-3,88-56,23
Penguen Gıda3,13-4,28-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,000,44

Pera GMYO1,41-4,73-19,51
Pergamon Dış Ticaret22,86-4,8324,72
Petkim5,68-8,0914,06
Petrokent Turizm2.407,40-7,46165,60
Pınar Et ve Un18,14-6,01-17,11
Pınar Su7,35-2,52-1,08
Pınar Süt18,14-3,46-19,56
Plastikkart13,72-6,98-5,05
Polisan Holding2,68-6,62-30,29
Politeknik Metal339,009,78-16,45
Prizma Press Matbaacılık4,50-1,10-17,88
QNB Finans Fin. Kir.90,00-2,28-28,17
QNB Finansbank42,00-5,19-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,42-5,92

Ral Yatırım Holding3,331,22-25,00
Ray Sigorta9,21-7,72-40,39
Reysaş GMYO3,73-3,12-31,56
Reysaş Lojistik3,88-6,51-25,01
Rhea Girişim2,09-5,43-43,82
Rodrigo Tekstil17,603,5328,37
Royal Halı3,36-1,18-2,33
RTA Laboratuvarları18,72-8,33-38,18
Sabancı Holding9,07-4,22-17,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,13-13,47-34,47
Sanel Mühendislik4,203,1922,81
Sanifoam Sünger14,201,434,41
Sanko Pazarlama9,81-2,495,85
Saray Matbaacılık5,822,46-33,64
Sarkuysan13,10-4,0350,62
Sasa Polyester32,22-5,29115,02
Say Yenilenebilir Enerji26,80-7,46214,92
Sekuro Plastik21,76-5,8855,87
Selçuk Ecza Deposu8,66-4,84-35,53
Selçuk Gıda4,177,47-16,27
Senkron Güvenlik29,00-7,4710,43
Serve Film Prodüksiyon14,50-3,33-9,38
Servet GMYO84,20-3,507,40
Seyitler Kimya14,09-1,884,65
Silverline Endüstri5,03-8,88-41,51
Sinpaş GMYO3,930,26-5,98
Smartiks Yazılım5,34-6,64-39,73
Sodaş Sodyum Sanayii22,24-7,87-15,55
Söktaş4,652,65-8,64
Sönmez Filament36,00-10,09-48,72
Sönmez Pamuklu14,61-6,94-39,13
Sumaş Suni Tahta59,851,1016,78
Şeker Fin. Kir.6,14-2,23-4,06
Şekerbank1,10-3,51-27,15
Şişe Cam7,93-2,3410,76
Şok Marketler Ticaret11,575,66-8,32
T. Halk Bankası4,92-1,99-11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,02-6,91-32,32
T.S.K.B.1,31-6,43-24,99
T.Tuborg16,92-3,81-6,36
Taç Tarım Ürünleri22,90-3,78117,47
Tat Gıda8,08-7,76-30,11
TAV Havalimanları27,483,0829,01
Taze Kuru Gıda139,20-11,73-35,64
Tek-Art Turizm1,75-3,85-13,37
Tekfen Holding15,28-0,33-6,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,62-7,80-23,56
Temapol Polimer Plastik15,52-1,7734,96
TGS Dış Ticaret11,65-6,95-8,34
Tofaş Oto. Fab.28,90-8,20-6,51
Torunlar GMYO3,19-5,62-18,21
Trabzon Liman30,74-7,13-4,30
Trabzonspor Sportif2,827,2215,57
Trend GMYO6,99-0,85-44,39
TSKB GMYO3,29-16,07-42,78
Tuğçelik10,69-13,5132,30
Tukaş6,78-3,28-30,03
Turcas Petrol3,56-8,01-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,421,95

Turkcell16,550,185,46
Tümosan Motor ve Traktör17,884,8127,08
Tüpraş101,60-2,03-5,93
Türk Hava Yolları14,54-0,3412,63
Türk İlaç Serum34,20-6,35

Türk Prysmian Kablo13,5211,8312,08
Türk Telekom6,96-4,00-16,30
Türk Traktör171,00-6,610,37
Türker Proje Gayrimenkul134,50-5,9419,13
Türkiye Sigorta4,94-5,18-20,04
Ufuk Yatırım13,00-11,26-2,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,272,150,71
Ulusoy Elektrik56,60-0,6110,22
Ulusoy Un Sanayi5,00-3,10-1,74
Umpaş Holding1,335,56-49,04
Uşak Seramik2,04-0,49-12,82
Utopya Turizm24,90-7,71-35,82
Uzertaş Boya45,2815,92-20,00
Ülker Bisküvi21,58-0,64-3,31
Ünlü Yatırım Holding5,73-6,53

Vakıf Fin. Kir.8,74-5,00105,16
Vakıf GMYO1,51-1,31-37,05
Vakıf Yat. Ort.5,522,99-25,00
Vakıflar Bankası3,55-4,31-24,63
Vakko Tekstil13,215,68110,81
Vanet Gıda5,17-1,15-33,12
Verusa Holding48,04-8,586,52
Verusaturk Girisim23,00-8,5975,84
Vestel29,20-3,8238,65
Vestel Beyaz Eşya44,58-8,0112,15
Viking Kağıt5,53-6,11-38,56
Yapı ve Kredi Bank.2,15-5,29-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,76-11,10-15,01
Yataş13,10-5,28-9,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-8,88-11,36
Yeni Gimat GMYO13,911,0920,00
Yeşil GMYO1,10-3,51-20,29
Yeşil Yapı1,27-4,51-30,98
Yeşil Yatırım Holding2,16-31,65-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,20-2,10-10,26
Yonga Mobilya21,96-4,19-26,28
Yükselen Çelik5,00-4,76-4,43
Yünsa11,47-14,91-17,43
Ziraat Gayrimenkul1,61-1,23

Zorlu Enerji1,94-2,51-29,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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