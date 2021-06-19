Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 4,50 27,98 İş Bankası (B) 37.344,40 5,92 -7,79 İş Bankası (C) 5,10 -4,49 -24,92 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 32,99 1,84 İş Fin.Kir. 3,00 -5,66 -22,28 İş Girişim 8,91 -10,27 -52,98 İş GMYO 1,95 -3,47 -23,23 İş Y. Men. Değ. 14,60 -6,11 -12,03 İş Yat. Ort. 2,88 -1,37 -14,36 İşbir Holding 6.000,00 -6,98 119,17 Işık Plastik 28,50 -5,13 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -5,38 -22,81 İttifak Holding 1,52 -10,06 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 19,49 -2,06 8,28 İzmir Demir Çelik 2,21 -1,34 -33,22 İzmir Fırça 5,60 -3,61 0,72 Jantsa Jant Sanayi 81,60 -8,31 96,87 Kafein Yazılım 25,20 -0,32 18,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,09 -6,21 Kaplamin 18,94 -5,30 -43,96 Kardemir (A) 6,31 -8,82 6,05 Kardemir (B) 6,07 -12,66 15,18 Kardemir (D) 6,79 -11,36 17,47 Karel Elektronik 30,04 -7,91 30,27 Karsan Otomotiv 3,53 -6,61 8,62 Karsu Tekstil 7,84 -9,78 -8,30 Kartonsan 53,30 -5,08 -43,70 Katmerciler Ekipman 3,36 -6,67 9,09 Kent Gıda 217,00 -14,87 -38,98 Kerevitaş Gıda 4,32 -7,69 -34,35 Kervan Gıda 15,25 -5,10 15,36 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -2,86 -46,03 Kiler GMYO 1,81 -7,18 -27,89 Klimasan Klima 20,98 -9,65 23,63 Koç Holding 18,25 -5,68 -10,77 Konfrut Gıda 15,72 -2,00 -6,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,45 1,51 197,51 Konya Çimento 789,80 -4,27 -30,11 Koray GMYO 6,09 -4,40 36,85 Kordsa Teknik Tekstil 20,02 -10,38 28,75 Koza Altın 120,60 -4,29 24,72 Koza Madencilik 14,43 -10,32 -6,84 Körfez GMYO 5,33 7,46 -8,10 Kristal Kola 1,90 -8,65 -51,53 Kron Telekomünikasyon 52,90 -0,47 43,59 Kuştur Kuşadası Turizm 293,20 -0,61 86,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -3,83 -1,74 Kütahya Porselen 37,46 16,41 -25,75 Lider Faktoring 2,70 -6,90 -20,82 Link Bilgisayar 30,80 -10,93 -2,52 Logo Yazılım 150,00 3,45 20,42 Lokman Hekim Sağlık 9,16 -11,07 27,79 Lüks Kadife 50,05 -4,03 73,18 Makina Takım 2,87 -1,37 -15,84 Marka Yatırım Holding 5,38 1,51 -16,33 Marmaris Altınyunus 208,10 -1,09 87,31 Marshall 265,00 3,39 -13,60 Martı GMYO 1,01 -1,94 -60,45 Martı Otel 2,10 -2,78 -1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 33,48 -4,34 Mavi Giyim 56,10 7,78 7,47 Mazhar Zorlu Holding 43,84 -12,50 39,26 Mega Polietilen 7,84 1,55 2,35 Menderes Tekstil 2,06 -8,04 -33,33 Mercan Kimya 9,46 -6,15 Merit Turizm 18,13 -11,76 75,01 Merko Gıda 5,23 -6,61 -39,47 Metemtur Yatırım 7,10 12,52 -12,19 Metro Holding 1,72 -1,15 -17,31 Metro Petrol ve Tesisleri 2,24 -7,44 -22,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -2,65 -21,03 Migros Ticaret 32,94 -3,35 -23,04 Milpa 4,22 1,44 -8,26 Mistral GMYO 4,74 -0,21 0,64 MLP Sağlık 22,80 6,05 14,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 -4,73 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,19 -3,88 -39,32 Mondi Tire Kutsan 6,42 -4,89 -15,53 Naturel Enerji 35,96 -7,08 1,27 Naturelgaz 8,35 -6,18 Net Holding 4,69 -8,22 36,73 Netaş Telekom. 19,94 -7,94 -28,99 Niğbaş Niğde Beton 11,15 -4,70 -78,56 Nuh Çimento 42,88 -6,58 -10,72 Nurol GMYO 12,05 1,52 65,29 Odaş Elektrik 1,91 -7,28 -51,03 Orge Enerji Elektrik 5,59 -7,45 21,19 Orma Orman Mahsulleri 31,50 -3,96 113,99 Osmanlı Menkul 24,90 -4,74 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -3,75 -16,12 Otokar 281,40 -7,83 -7,52 Oyak Çimento 7,10 -2,74 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,65 -1,29 10,84 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,58 9,05 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 -8,35 -16,14 Özak GMYO 3,97 -5,70 -22,16 Özbal Çelik Boru 9,20 18,25 40,46 Özderici GMYO 1,57 -11,30 -29,28 Özerden Plastik 9,50 6,74 5,56 Pamukova Elektrik 34,88 12,52 63,60 Panora GMYO 6,12 -1,92 0,20 Papilon Savunma 14,10 -7,84 -38,05 Park Elek.Madencilik 4,81 -5,69 -10,43 Parsan 29,62 -9,58 21,89 Pegasus 77,30 -4,63 3,62 Peker GMYO 0,99 -3,88 -56,23 Penguen Gıda 3,13 -4,28 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,00 0,44 Pera GMYO 1,41 -4,73 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -4,83 24,72 Petkim 5,68 -8,09 14,06 Petrokent Turizm 2.407,40 -7,46 165,60 Pınar Et ve Un 18,14 -6,01 -17,11 Pınar Su 7,35 -2,52 -1,08 Pınar Süt 18,14 -3,46 -19,56 Plastikkart 13,72 -6,98 -5,05 Polisan Holding 2,68 -6,62 -30,29 Politeknik Metal 339,00 9,78 -16,45 Prizma Press Matbaacılık 4,50 -1,10 -17,88 QNB Finans Fin. Kir. 90,00 -2,28 -28,17 QNB Finansbank 42,00 -5,19 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,42 -5,92 Ral Yatırım Holding 3,33 1,22 -25,00 Ray Sigorta 9,21 -7,72 -40,39 Reysaş GMYO 3,73 -3,12 -31,56 Reysaş Lojistik 3,88 -6,51 -25,01 Rhea Girişim 2,09 -5,43 -43,82 Rodrigo Tekstil 17,60 3,53 28,37 Royal Halı 3,36 -1,18 -2,33 RTA Laboratuvarları 18,72 -8,33 -38,18 Sabancı Holding 9,07 -4,22 -17,74 Safkar Ege Soğutmacılık 7,13 -13,47 -34,47 Sanel Mühendislik 4,20 3,19 22,81 Sanifoam Sünger 14,20 1,43 4,41 Sanko Pazarlama 9,81 -2,49 5,85 Saray Matbaacılık 5,82 2,46 -33,64 Sarkuysan 13,10 -4,03 50,62 Sasa Polyester 32,22 -5,29 115,02 Say Yenilenebilir Enerji 26,80 -7,46 214,92 Sekuro Plastik 21,76 -5,88 55,87 Selçuk Ecza Deposu 8,66 -4,84 -35,53 Selçuk Gıda 4,17 7,47 -16,27 Senkron Güvenlik 29,00 -7,47 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -3,33 -9,38 Servet GMYO 84,20 -3,50 7,40 Seyitler Kimya 14,09 -1,88 4,65 Silverline Endüstri 5,03 -8,88 -41,51 Sinpaş GMYO 3,93 0,26 -5,98 Smartiks Yazılım 5,34 -6,64 -39,73 Sodaş Sodyum Sanayii 22,24 -7,87 -15,55 Söktaş 4,65 2,65 -8,64 Sönmez Filament 36,00 -10,09 -48,72 Sönmez Pamuklu 14,61 -6,94 -39,13 Sumaş Suni Tahta 59,85 1,10 16,78 Şeker Fin. Kir. 6,14 -2,23 -4,06 Şekerbank 1,10 -3,51 -27,15 Şişe Cam 7,93 -2,34 10,76 Şok Marketler Ticaret 11,57 5,66 -8,32 T. Halk Bankası 4,92 -1,99 -11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,02 -6,91 -32,32 T.S.K.B. 1,31 -6,43 -24,99 T.Tuborg 16,92 -3,81 -6,36 Taç Tarım Ürünleri 22,90 -3,78 117,47 Tat Gıda 8,08 -7,76 -30,11 TAV Havalimanları 27,48 3,08 29,01 Taze Kuru Gıda 139,20 -11,73 -35,64 Tek-Art Turizm 1,75 -3,85 -13,37 Tekfen Holding 15,28 -0,33 -6,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 -7,80 -23,56 Temapol Polimer Plastik 15,52 -1,77 34,96 TGS Dış Ticaret 11,65 -6,95 -8,34 Tofaş Oto. Fab. 28,90 -8,20 -6,51 Torunlar GMYO 3,19 -5,62 -18,21 Trabzon Liman 30,74 -7,13 -4,30 Trabzonspor Sportif 2,82 7,22 15,57 Trend GMYO 6,99 -0,85 -44,39 TSKB GMYO 3,29 -16,07 -42,78 Tuğçelik 10,69 -13,51 32,30 Tukaş 6,78 -3,28 -30,03 Turcas Petrol 3,56 -8,01 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,42 1,95 Turkcell 16,55 0,18 5,46 Tümosan Motor ve Traktör 17,88 4,81 27,08 Tüpraş 101,60 -2,03 -5,93 Türk Hava Yolları 14,54 -0,34 12,63 Türk İlaç Serum 34,20 -6,35 Türk Prysmian Kablo 13,52 11,83 12,08 Türk Telekom 6,96 -4,00 -16,30 Türk Traktör 171,00 -6,61 0,37 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 -5,94 19,13 Türkiye Sigorta 4,94 -5,18 -20,04 Ufuk Yatırım 13,00 -11,26 -2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 2,15 0,71 Ulusoy Elektrik 56,60 -0,61 10,22 Ulusoy Un Sanayi 5,00 -3,10 -1,74 Umpaş Holding 1,33 5,56 -49,04 Uşak Seramik 2,04 -0,49 -12,82 Utopya Turizm 24,90 -7,71 -35,82 Uzertaş Boya 45,28 15,92 -20,00 Ülker Bisküvi 21,58 -0,64 -3,31 Ünlü Yatırım Holding 5,73 -6,53 Vakıf Fin. Kir. 8,74 -5,00 105,16 Vakıf GMYO 1,51 -1,31 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 5,52 2,99 -25,00 Vakıflar Bankası 3,55 -4,31 -24,63 Vakko Tekstil 13,21 5,68 110,81 Vanet Gıda 5,17 -1,15 -33,12 Verusa Holding 48,04 -8,58 6,52 Verusaturk Girisim 23,00 -8,59 75,84 Vestel 29,20 -3,82 38,65 Vestel Beyaz Eşya 44,58 -8,01 12,15 Viking Kağıt 5,53 -6,11 -38,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -5,29 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,76 -11,10 -15,01 Yataş 13,10 -5,28 -9,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -8,88 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,91 1,09 20,00 Yeşil GMYO 1,10 -3,51 -20,29 Yeşil Yapı 1,27 -4,51 -30,98 Yeşil Yatırım Holding 2,16 -31,65 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,20 -2,10 -10,26 Yonga Mobilya 21,96 -4,19 -26,28 Yükselen Çelik 5,00 -4,76 -4,43 Yünsa 11,47 -14,91 -17,43 Ziraat Gayrimenkul 1,61 -1,23 Zorlu Enerji 1,94 -2,51 -29,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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