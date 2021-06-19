Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|4,50
|27,98
|İş Bankası (B)
|37.344,40
|5,92
|-7,79
|İş Bankası (C)
|5,10
|-4,49
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|32,99
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-5,66
|-22,28
|İş Girişim
|8,91
|-10,27
|-52,98
|İş GMYO
|1,95
|-3,47
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|14,60
|-6,11
|-12,03
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,37
|-14,36
|İşbir Holding
|6.000,00
|-6,98
|119,17
|Işık Plastik
|28,50
|-5,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-5,38
|-22,81
|İttifak Holding
|1,52
|-10,06
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|19,49
|-2,06
|8,28
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-1,34
|-33,22
|İzmir Fırça
|5,60
|-3,61
|0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|81,60
|-8,31
|96,87
|Kafein Yazılım
|25,20
|-0,32
|18,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,09
|-6,21
|Kaplamin
|18,94
|-5,30
|-43,96
|Kardemir (A)
|6,31
|-8,82
|6,05
|Kardemir (B)
|6,07
|-12,66
|15,18
|Kardemir (D)
|6,79
|-11,36
|17,47
|Karel Elektronik
|30,04
|-7,91
|30,27
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-6,61
|8,62
|Karsu Tekstil
|7,84
|-9,78
|-8,30
|Kartonsan
|53,30
|-5,08
|-43,70
|Katmerciler Ekipman
|3,36
|-6,67
|9,09
|Kent Gıda
|217,00
|-14,87
|-38,98
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|-7,69
|-34,35
|Kervan Gıda
|15,25
|-5,10
|15,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-2,86
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,81
|-7,18
|-27,89
|Klimasan Klima
|20,98
|-9,65
|23,63
|Koç Holding
|18,25
|-5,68
|-10,77
|Konfrut Gıda
|15,72
|-2,00
|-6,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,45
|1,51
|197,51
|Konya Çimento
|789,80
|-4,27
|-30,11
|Koray GMYO
|6,09
|-4,40
|36,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,02
|-10,38
|28,75
|Koza Altın
|120,60
|-4,29
|24,72
|Koza Madencilik
|14,43
|-10,32
|-6,84
|Körfez GMYO
|5,33
|7,46
|-8,10
|Kristal Kola
|1,90
|-8,65
|-51,53
|Kron Telekomünikasyon
|52,90
|-0,47
|43,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|293,20
|-0,61
|86,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-3,83
|-1,74
|Kütahya Porselen
|37,46
|16,41
|-25,75
|Lider Faktoring
|2,70
|-6,90
|-20,82
|Link Bilgisayar
|30,80
|-10,93
|-2,52
|Logo Yazılım
|150,00
|3,45
|20,42
|Lokman Hekim Sağlık
|9,16
|-11,07
|27,79
|Lüks Kadife
|50,05
|-4,03
|73,18
|Makina Takım
|2,87
|-1,37
|-15,84
|Marka Yatırım Holding
|5,38
|1,51
|-16,33
|Marmaris Altınyunus
|208,10
|-1,09
|87,31
|Marshall
|265,00
|3,39
|-13,60
|Martı GMYO
|1,01
|-1,94
|-60,45
|Martı Otel
|2,10
|-2,78
|-1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,48
|-4,34
|Mavi Giyim
|56,10
|7,78
|7,47
|Mazhar Zorlu Holding
|43,84
|-12,50
|39,26
|Mega Polietilen
|7,84
|1,55
|2,35
|Menderes Tekstil
|2,06
|-8,04
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,46
|-6,15
|Merit Turizm
|18,13
|-11,76
|75,01
|Merko Gıda
|5,23
|-6,61
|-39,47
|Metemtur Yatırım
|7,10
|12,52
|-12,19
|Metro Holding
|1,72
|-1,15
|-17,31
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-7,44
|-22,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-2,65
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,94
|-3,35
|-23,04
|Milpa
|4,22
|1,44
|-8,26
|Mistral GMYO
|4,74
|-0,21
|0,64
|MLP Sağlık
|22,80
|6,05
|14,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|-4,73
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,19
|-3,88
|-39,32
|Mondi Tire Kutsan
|6,42
|-4,89
|-15,53
|Naturel Enerji
|35,96
|-7,08
|1,27
|Naturelgaz
|8,35
|-6,18
|Net Holding
|4,69
|-8,22
|36,73
|Netaş Telekom.
|19,94
|-7,94
|-28,99
|Niğbaş Niğde Beton
|11,15
|-4,70
|-78,56
|Nuh Çimento
|42,88
|-6,58
|-10,72
|Nurol GMYO
|12,05
|1,52
|65,29
|Odaş Elektrik
|1,91
|-7,28
|-51,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,59
|-7,45
|21,19
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|-3,96
|113,99
|Osmanlı Menkul
|24,90
|-4,74
|-19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-3,75
|-16,12
|Otokar
|281,40
|-7,83
|-7,52
|Oyak Çimento
|7,10
|-2,74
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|7,65
|-1,29
|10,84
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,58
|9,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,95
|-8,35
|-16,14
|Özak GMYO
|3,97
|-5,70
|-22,16
|Özbal Çelik Boru
|9,20
|18,25
|40,46
|Özderici GMYO
|1,57
|-11,30
|-29,28
|Özerden Plastik
|9,50
|6,74
|5,56
|Pamukova Elektrik
|34,88
|12,52
|63,60
|Panora GMYO
|6,12
|-1,92
|0,20
|Papilon Savunma
|14,10
|-7,84
|-38,05
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|-5,69
|-10,43
|Parsan
|29,62
|-9,58
|21,89
|Pegasus
|77,30
|-4,63
|3,62
|Peker GMYO
|0,99
|-3,88
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,13
|-4,28
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,00
|0,44
|Pera GMYO
|1,41
|-4,73
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-4,83
|24,72
|Petkim
|5,68
|-8,09
|14,06
|Petrokent Turizm
|2.407,40
|-7,46
|165,60
|Pınar Et ve Un
|18,14
|-6,01
|-17,11
|Pınar Su
|7,35
|-2,52
|-1,08
|Pınar Süt
|18,14
|-3,46
|-19,56
|Plastikkart
|13,72
|-6,98
|-5,05
|Polisan Holding
|2,68
|-6,62
|-30,29
|Politeknik Metal
|339,00
|9,78
|-16,45
|Prizma Press Matbaacılık
|4,50
|-1,10
|-17,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,00
|-2,28
|-28,17
|QNB Finansbank
|42,00
|-5,19
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,42
|-5,92
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|1,22
|-25,00
|Ray Sigorta
|9,21
|-7,72
|-40,39
|Reysaş GMYO
|3,73
|-3,12
|-31,56
|Reysaş Lojistik
|3,88
|-6,51
|-25,01
|Rhea Girişim
|2,09
|-5,43
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|17,60
|3,53
|28,37
|Royal Halı
|3,36
|-1,18
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|18,72
|-8,33
|-38,18
|Sabancı Holding
|9,07
|-4,22
|-17,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,13
|-13,47
|-34,47
|Sanel Mühendislik
|4,20
|3,19
|22,81
|Sanifoam Sünger
|14,20
|1,43
|4,41
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-2,49
|5,85
|Saray Matbaacılık
|5,82
|2,46
|-33,64
|Sarkuysan
|13,10
|-4,03
|50,62
|Sasa Polyester
|32,22
|-5,29
|115,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,80
|-7,46
|214,92
|Sekuro Plastik
|21,76
|-5,88
|55,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,66
|-4,84
|-35,53
|Selçuk Gıda
|4,17
|7,47
|-16,27
|Senkron Güvenlik
|29,00
|-7,47
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-3,33
|-9,38
|Servet GMYO
|84,20
|-3,50
|7,40
|Seyitler Kimya
|14,09
|-1,88
|4,65
|Silverline Endüstri
|5,03
|-8,88
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|3,93
|0,26
|-5,98
|Smartiks Yazılım
|5,34
|-6,64
|-39,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,24
|-7,87
|-15,55
|Söktaş
|4,65
|2,65
|-8,64
|Sönmez Filament
|36,00
|-10,09
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|14,61
|-6,94
|-39,13
|Sumaş Suni Tahta
|59,85
|1,10
|16,78
|Şeker Fin. Kir.
|6,14
|-2,23
|-4,06
|Şekerbank
|1,10
|-3,51
|-27,15
|Şişe Cam
|7,93
|-2,34
|10,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,57
|5,66
|-8,32
|T. Halk Bankası
|4,92
|-1,99
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,02
|-6,91
|-32,32
|T.S.K.B.
|1,31
|-6,43
|-24,99
|T.Tuborg
|16,92
|-3,81
|-6,36
|Taç Tarım Ürünleri
|22,90
|-3,78
|117,47
|Tat Gıda
|8,08
|-7,76
|-30,11
|TAV Havalimanları
|27,48
|3,08
|29,01
|Taze Kuru Gıda
|139,20
|-11,73
|-35,64
|Tek-Art Turizm
|1,75
|-3,85
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,28
|-0,33
|-6,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|-7,80
|-23,56
|Temapol Polimer Plastik
|15,52
|-1,77
|34,96
|TGS Dış Ticaret
|11,65
|-6,95
|-8,34
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|-8,20
|-6,51
|Torunlar GMYO
|3,19
|-5,62
|-18,21
|Trabzon Liman
|30,74
|-7,13
|-4,30
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|7,22
|15,57
|Trend GMYO
|6,99
|-0,85
|-44,39
|TSKB GMYO
|3,29
|-16,07
|-42,78
|Tuğçelik
|10,69
|-13,51
|32,30
|Tukaş
|6,78
|-3,28
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,56
|-8,01
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,42
|1,95
|Turkcell
|16,55
|0,18
|5,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,88
|4,81
|27,08
|Tüpraş
|101,60
|-2,03
|-5,93
|Türk Hava Yolları
|14,54
|-0,34
|12,63
|Türk İlaç Serum
|34,20
|-6,35
|Türk Prysmian Kablo
|13,52
|11,83
|12,08
|Türk Telekom
|6,96
|-4,00
|-16,30
|Türk Traktör
|171,00
|-6,61
|0,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|-5,94
|19,13
|Türkiye Sigorta
|4,94
|-5,18
|-20,04
|Ufuk Yatırım
|13,00
|-11,26
|-2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,27
|2,15
|0,71
|Ulusoy Elektrik
|56,60
|-0,61
|10,22
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|-3,10
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,33
|5,56
|-49,04
|Uşak Seramik
|2,04
|-0,49
|-12,82
|Utopya Turizm
|24,90
|-7,71
|-35,82
|Uzertaş Boya
|45,28
|15,92
|-20,00
|Ülker Bisküvi
|21,58
|-0,64
|-3,31
|Ünlü Yatırım Holding
|5,73
|-6,53
|Vakıf Fin. Kir.
|8,74
|-5,00
|105,16
|Vakıf GMYO
|1,51
|-1,31
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,52
|2,99
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-4,31
|-24,63
|Vakko Tekstil
|13,21
|5,68
|110,81
|Vanet Gıda
|5,17
|-1,15
|-33,12
|Verusa Holding
|48,04
|-8,58
|6,52
|Verusaturk Girisim
|23,00
|-8,59
|75,84
|Vestel
|29,20
|-3,82
|38,65
|Vestel Beyaz Eşya
|44,58
|-8,01
|12,15
|Viking Kağıt
|5,53
|-6,11
|-38,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-5,29
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,76
|-11,10
|-15,01
|Yataş
|13,10
|-5,28
|-9,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-8,88
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,91
|1,09
|20,00
|Yeşil GMYO
|1,10
|-3,51
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,27
|-4,51
|-30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|-31,65
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,20
|-2,10
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,96
|-4,19
|-26,28
|Yükselen Çelik
|5,00
|-4,76
|-4,43
|Yünsa
|11,47
|-14,91
|-17,43
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|-1,23
|Zorlu Enerji
|1,94
|-2,51
|-29,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
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