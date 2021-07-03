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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

03.07.2021 11:01
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.500,00-1,10-14,81
İş Bankası (C)5,15-1,34-24,18
İş Bankası (Kur.)459.999,0018,8621,05
İş Fin.Kir.2,98-1,32-22,80
İş Girişim9,401,40-50,40
İş GMYO1,89-5,50-25,59
İş Y. Men. Değ.14,633,17-11,85
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding5.600,00-7,60104,56
Işık Plastik30,825,26

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,45-6,45-34,98
İz Hayvancılık Tarım19,821,5410,11
İzmir Demir Çelik2,487,83-25,07
İzmir Fırça5,40-7,22-2,88
Jantsa Jant Sanayi78,55-0,4489,51
Kafein Yazılım27,220,8127,56
Kalekim Kimyevi Maddeler11,66-1,19

Kaplamin19,110,47-43,46
Kardemir (A)6,00-3,690,84
Kardemir (B)5,98-4,1713,47
Kardemir (D)6,74-1,0316,61
Karel Elektronik35,106,8852,21
Karsan Otomotiv3,731,3614,77
Karsu Tekstil8,040,00-5,96
Kartonsan52,00-5,80-45,07
Katmerciler Ekipman3,45-3,6312,01
Kent Gıda245,001,58-31,10
Kerevitaş Gıda4,46-2,83-32,22
Kervan Gıda14,38-0,219,76
Kervansaray Yat. Holding0,67-1,47-46,83
Kiler GMYO1,75-4,89-30,28
Klimasan Klima20,800,0022,57
Koç Holding19,453,57-4,90
Konfrut Gıda18,069,066,86
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,305,55205,32
Konya Çimento847,001,77-25,04
Koray GMYO6,171,6538,65
Kordsa Teknik Tekstil20,582,4932,35
Koza Altın112,80-5,9216,65
Koza Madencilik13,80-7,01-10,91
Körfez GMYO5,15-6,02-11,21
Kristal Kola1,931,05-50,77
Kron Telekomünikasyon54,10-1,2846,85
Kuştur Kuşadası Turizm263,80-6,1267,71
Kuyumcukent Gayrimenkul2,12-4,50-7,83
Kütahya Porselen46,68-5,58-7,47
Lider Faktoring2,842,16-16,72
Link Bilgisayar30,50-1,61-3,47
Logo Yazılım36,001,4115,61
Lokman Hekim Sağlık9,180,2228,07
Lüks Kadife48,180,3767,22
Makina Takım2,66-4,32-21,99
Marka Yatırım Holding4,85-1,02-24,57
Marmaris Altınyunus192,00-2,8372,82
Marshall250,10-2,30-18,45
Martı GMYO1,104,76-56,92
Martı Otel1,96-5,31-7,98
Matriks Bilgi Dağıtım32,00-5,10

Mavi Giyim56,60-0,188,43
Mazhar Zorlu Holding37,58-6,2419,38
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi30,80

Mega Polietilen8,07-1,715,35
Menderes Tekstil2,04-3,32-33,98
Mercan Kimya9,19-3,97

Merit Turizm17,30-3,0867,00
Merko Gıda5,232,15-39,47
Metemtur Yatırım5,40-20,35-33,21
Metro Holding1,680,00-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,18-3,54-24,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-4,23-22,32
Migros Ticaret32,52-1,22-24,02
Milpa4,192,20-8,91
Mistral GMYO4,50-3,85-4,46
MLP Sağlık22,700,9814,24
MMC San. ve Tic. Yat.6,40-7,2539,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,304,29-38,40
Mondi Tire Kutsan6,988,89-8,16
Naturel Enerji35,80-0,560,82
Naturelgaz7,58-4,62

Net Holding4,20-3,4522,45
Netaş Telekom.20,12-2,80-28,35
Niğbaş Niğde Beton13,432,36-74,17
Nuh Çimento42,100,05-12,34
Nurol GMYO13,312,5482,58
Odaş Elektrik1,83-3,68-53,08
Orge Enerji Elektrik5,983,4629,65
Orma Orman Mahsulleri28,14-6,2091,17
Osmanlı Menkul22,78-5,95-26,37
Ostim Endüstriyel Yat2,27-1,73-17,57
Otokar283,90-0,60-6,70
Oyak Çimento6,76-4,25-23,01
Oyak Yat. Ort.7,30-3,695,77
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,28-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,02-5,41-14,65
Özak GMYO3,88-3,24-23,92
Özbal Çelik Boru12,74-7,0194,50
Özderici GMYO1,52-6,75-31,53
Özerden Plastik9,40-8,654,44
Pamukova Elektrik35,980,5068,76
Panora GMYO6,08-0,481,03
Papilon Savunma14,70-7,43-35,41
Park Elek.Madencilik4,69-3,30-12,66
Parsan29,08-2,0919,67
Pegasus77,950,914,49
Peker GMYO1,2121,00-46,51
Penguen Gıda3,08-0,65-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,561,12

Pera GMYO1,26-9,35-28,07
Pergamon Dış Ticaret22,04-3,5020,25
Petkim5,23-2,975,02
Petrokent Turizm2.560,005,79182,44
Pınar Et ve Un17,50-6,22-20,03
Pınar Su7,16-1,38-3,63
Pınar Süt17,47-6,08-22,53
Plastikkart15,587,237,82
Polisan Holding2,750,36-28,47
Politeknik Metal371,905,32-8,34
Prizma Press Matbaacılık4,31-1,82-21,35
QNB Finans Fin. Kir.86,80-3,45-30,73
QNB Finansbank42,04-2,69-40,24
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,98-1,89

Ral Yatırım Holding3,7312,69-15,99
Ray Sigorta10,100,00-34,63
Reysaş GMYO4,09-1,45-24,95
Reysaş Lojistik3,98-4,78-23,08
Rhea Girişim1,88-7,39-49,46
Rodrigo Tekstil16,82-2,1022,68
Royal Halı3,361,82-2,33
RTA Laboratuvarları19,96-1,87-34,08
Sabancı Holding9,14-0,98-17,10
Safkar Ege Soğutmacılık7,51-1,18-30,97
Sanel Mühendislik4,9114,9943,57
Sanifoam Sünger18,1912,8433,75
Sanko Pazarlama9,74-1,225,09
Saray Matbaacılık4,75-18,80-45,84
Sarkuysan12,80-0,9347,17
Sasa Polyester28,62-2,3991,00
Say Yenilenebilir Enerji24,88-2,66192,36
Sekuro Plastik21,963,4957,31
Selçuk Ecza Deposu8,35-6,18-37,83
Selçuk Gıda4,851,25-2,61
Selva Gıda Sanayi5,3759,82

Senkron Güvenlik27,00-5,402,82
Serve Film Prodüksiyon16,7215,074,50
Servet GMYO84,553,627,84
Seyitler Kimya14,707,069,18
Silverline Endüstri5,08-0,59-40,93
Sinpaş GMYO4,6120,0510,29
Smartiks Yazılım5,701,79-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii22,30-0,89-15,32
Söktaş4,15-9,98-18,47
Sönmez Filament39,080,46-44,33
Sönmez Pamuklu13,50-5,66-43,75
Sumaş Suni Tahta63,0010,7222,93
Şeker Fin. Kir.5,92-2,31-7,50
Şekerbank1,05-4,55-30,46
Şişe Cam7,72-1,537,83
Şok Marketler Ticaret11,480,07-8,01
T. Halk Bankası4,96-2,36-10,79
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-2,01-34,00
T.S.K.B.1,27-3,05-27,28
T.Tuborg16,90-2,65-6,47
Taç Tarım Ürünleri34,9020,34231,43
Tat Gıda8,250,24-28,64
TAV Havalimanları25,52-2,6019,81
Taze Kuru Gıda197,70-11,74-8,60
Tek-Art Turizm1,55-6,63-23,27
Tekfen Holding14,79-3,77-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,52-4,12-24,71
Temapol Polimer Plastik15,35-3,8233,48
TGS Dış Ticaret12,06-2,90-5,11
Tofaş Oto. Fab.31,303,511,26
Torunlar GMYO2,86-8,33-26,67
Trabzon Liman30,70-2,04-4,42
Trabzonspor Sportif2,52-8,033,28
Trend GMYO7,05-4,73-43,91
TSKB GMYO2,88-3,68-49,91
Tuğçelik11,792,1745,92
Tukaş6,941,31-28,38
Turcas Petrol3,47-4,41-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,75-7,01

Turkcell16,05-5,812,27
Tümosan Motor ve Traktör17,721,5525,94
Tüpraş95,65-2,75-11,44
Türk Hava Yolları13,74-3,786,43
Türk İlaç Serum30,50-2,24

Türk Prysmian Kablo11,89-6,01-1,43
Türk Telekom6,45-5,31-20,29
Türk Traktör176,001,733,30
Türker Proje Gayrimenkul127,60-3,6313,02
Türkiye Sigorta4,72-3,28-23,60
Ufuk Yatırım13,908,933,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,44-3,30
Ulusoy Elektrik57,851,7612,66
Ulusoy Un Sanayi4,83-0,21-5,08
Umpaş Holding1,40-5,41-46,36
Uşak Seramik1,82-9,45-22,22
Utopya Turizm20,96-7,42-45,98
Uzertaş Boya39,00-2,50-31,10
Ülker Bisküvi20,52-4,20-8,06
Ünlü Yatırım Holding4,80-7,51

Vakıf Fin. Kir.10,70-7,04151,17
Vakıf GMYO1,49-6,29-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,10-2,20-3,53
Vakıflar Bankası3,52-1,95-25,27
Vakko Tekstil12,20-4,6994,69
Vanet Gıda5,289,77-31,69
Verusa Holding46,48-4,363,06
Verusaturk Girisim23,8010,4981,96
Vestel31,08-2,8847,58
Vestel Beyaz Eşya45,981,7519,29
Viking Kağıt5,10-3,77-43,33
Yapı ve Kredi Bank.2,19-0,90-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,4613,020,74
Yataş13,141,08-9,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,062,53-7,73
Yeni Gimat GMYO13,981,9020,60
Yeşil GMYO1,06-6,19-23,19
Yeşil Yapı1,19-6,30-35,33
Yeşil Yatırım Holding2,430,83-43,17
Yibitaş İnşaat Malzeme12.319,90-8,74-21,03
Yonga Mobilya22,865,83-23,26
Yükselen Çelik4,92-1,40-5,96
Yünsa11,16-2,96-19,66
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,880,53-32,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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