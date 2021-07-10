Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.600,00 -2,61 -17,04 İş Bankası (C) 5,27 2,33 -22,42 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,92 -2,01 -24,35 İş Girişim 9,20 -2,13 -51,45 İş GMYO 1,88 -0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,70 -6,36 -17,46 İş Yat. Ort. 2,82 -1,74 -16,15 İşbir Holding 5.500,00 -1,79 100,91 Işık Plastik 34,52 12,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 5,88 -21,05 İttifak Holding 1,46 0,69 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,78 -5,25 4,33 İzmir Demir Çelik 2,42 -2,42 -26,88 İzmir Fırça 5,29 -2,04 -4,86 Jantsa Jant Sanayi 75,10 -4,39 81,19 Kafein Yazılım 26,40 -3,01 23,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 6,17 Kaplamin 20,16 5,49 -40,36 Kardemir (A) 6,48 8,00 8,91 Kardemir (B) 6,45 7,86 22,39 Kardemir (D) 7,22 7,12 24,91 Karel Elektronik 35,40 0,85 53,51 Karsan Otomotiv 3,84 2,95 18,15 Karsu Tekstil 7,83 -2,61 -8,42 Kartonsan 51,15 -1,63 -45,97 Katmerciler Ekipman 2,90 -15,94 -5,84 Kent Gıda 235,60 -3,84 -33,75 Kerevitaş Gıda 4,43 -0,67 -32,67 Kervan Gıda 16,12 12,10 23,04 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -4,48 -49,21 Kiler GMYO 1,70 -2,86 -32,27 Klimasan Klima 20,40 -1,92 20,21 Koç Holding 19,90 2,31 -2,70 Konfrut Gıda 17,14 -5,09 1,42 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,20 -5,67 188,01 Konya Çimento 968,00 14,29 -14,34 Koray GMYO 5,95 -3,57 33,71 Kordsa Teknik Tekstil 20,28 -1,46 30,42 Koza Altın 108,40 -3,90 12,10 Koza Madencilik 13,65 -1,09 -11,88 Körfez GMYO 5,10 -0,97 -12,07 Kristal Kola 1,90 -1,55 -51,53 Kron Telekomünikasyon 55,15 1,94 49,70 Kuştur Kuşadası Turizm 260,00 -1,44 65,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 2,83 -5,22 Kütahya Porselen 51,95 11,29 2,97 Kütahya Şeker 17,24 Lider Faktoring 2,95 3,87 -13,49 Link Bilgisayar 31,12 2,03 -1,51 Logo Yazılım 37,70 4,72 21,07 Lokman Hekim Sağlık 9,25 0,76 29,04 Lüks Kadife 47,68 -1,04 65,48 Makina Takım 2,91 9,40 -14,66 Marka Yatırım Holding 4,68 -3,51 -27,22 Marmaris Altınyunus 185,50 -3,39 66,97 Marshall 244,80 -2,12 -20,18 Martı GMYO 1,06 -3,64 -58,49 Martı Otel 1,85 -5,61 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 31,04 -2,08 Mavi Giyim 56,50 -0,18 8,24 Mazhar Zorlu Holding 36,06 -4,04 14,55 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,90 6,82 Mega Polietilen 8,36 3,59 9,14 Menderes Tekstil 2,10 2,94 -32,04 Mercan Kimya 10,18 10,77 Merit Turizm 15,61 -9,77 50,68 Merko Gıda 4,95 -5,35 -42,71 Metemtur Yatırım 5,16 -4,44 -36,18 Metro Holding 1,63 -2,98 -21,63 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 8,26 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 0,55 -21,89 Migros Ticaret 33,82 4,00 -20,98 Milpa 3,97 -5,25 -13,70 Mistral GMYO 4,30 -4,44 -8,70 MLP Sağlık 22,86 0,70 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,44 0,63 40,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 3,56 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,77 11,32 2,24 Naturel Enerji 37,00 3,35 4,20 Naturelgaz 8,43 11,21 Net Holding 3,94 -6,19 14,87 Netaş Telekom. 19,83 -1,44 -29,38 Niğbaş Niğde Beton 11,95 -11,02 -77,02 Nuh Çimento 39,58 -5,99 -17,59 Nurol GMYO 12,08 -9,24 65,71 Odaş Elektrik 1,88 2,73 -51,79 Orge Enerji Elektrik 5,82 -2,68 26,18 Orma Orman Mahsulleri 29,00 3,06 97,01 Osmanlı Menkul 23,24 2,02 -24,89 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,88 -18,29 Otokar 277,10 -2,40 -8,93 Oyak Çimento 6,65 -1,63 -24,26 Oyak Yat. Ort. 7,25 -0,68 5,04 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,64 1,48 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 0,75 -14,01 Özak GMYO 4,06 4,64 -20,39 Özbal Çelik Boru 13,45 5,57 105,34 Özderici GMYO 1,45 -4,61 -34,68 Özerden Plastik 9,40 0,00 4,44 Pamukova Elektrik 36,38 1,11 70,64 Panora GMYO 6,40 5,26 6,34 Papilon Savunma 14,52 -1,22 -36,20 Park Elek.Madencilik 4,88 4,05 -9,12 Parsan 28,14 -3,23 15,80 Pegasus 73,35 -5,90 -1,68 Peker GMYO 1,10 -9,09 -51,37 Penguen Gıda 3,07 -0,32 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,30 5,34 Pera GMYO 1,28 1,59 -26,93 Pergamon Dış Ticaret 24,40 10,71 33,12 Petkim 5,44 4,02 9,24 Petrokent Turizm 2.302,30 -10,07 154,00 Pınar Et ve Un 17,17 -1,89 -21,54 Pınar Su 7,28 1,68 -2,02 Pınar Süt 17,30 -0,97 -23,28 Plastikkart 15,17 -2,63 4,98 Polisan Holding 2,73 -0,73 -28,99 Politeknik Metal 361,50 -2,80 -10,90 Prizma Press Matbaacılık 4,25 -1,39 -22,45 QNB Finans Fin. Kir. 86,00 -0,92 -31,36 QNB Finansbank 41,50 -1,28 -41,01 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -2,89 Ral Yatırım Holding 3,95 5,90 -11,04 Ray Sigorta 10,30 1,98 -33,33 Reysaş GMYO 4,55 11,25 -16,51 Reysaş Lojistik 4,06 2,01 -21,53 Rhea Girişim 1,92 2,13 -48,39 Rodrigo Tekstil 16,47 -2,08 20,13 Royal Halı 3,27 -2,68 -4,94 RTA Laboratuvarları 19,89 -0,35 -34,31 Sabancı Holding 9,09 -0,55 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,30 -2,80 -32,90 Sanel Mühendislik 4,72 -3,87 38,01 Sanifoam Sünger 20,68 13,69 52,06 Sanko Pazarlama 9,75 0,10 5,20 Saray Matbaacılık 4,15 -12,63 -52,68 Sarkuysan 12,16 -5,00 39,81 Sasa Polyester 27,68 -3,28 84,72 Say Yenilenebilir Enerji 24,30 -2,33 185,55 Sekuro Plastik 21,40 -2,55 53,30 Selçuk Ecza Deposu 8,24 -1,32 -38,65 Selçuk Gıda 4,69 -3,30 -5,82 Selva Gıda Sanayi 6,64 23,65 Senkron Güvenlik 28,50 5,56 8,53 Serve Film Prodüksiyon 17,00 1,67 6,25 Servet GMYO 77,00 -8,93 -1,79 Seyitler Kimya 16,10 9,52 19,58 Silverline Endüstri 5,91 16,34 -31,28 Sinpaş GMYO 3,81 -17,35 -8,85 Smartiks Yazılım 5,88 3,16 -33,63 Sodaş Sodyum Sanayii 21,20 -4,93 -19,50 Söktaş 4,19 0,96 -17,68 Sönmez Filament 39,68 1,54 -43,48 Sönmez Pamuklu 13,49 -0,07 -43,79 Sumaş Suni Tahta 60,60 -3,81 18,24 Şeker Fin. Kir. 5,82 -1,69 -9,06 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 7,72 0,00 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,38 -0,87 -8,82 T. Halk Bankası 4,94 -0,40 -11,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,99 -2,49 -35,64 T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28 T.Tuborg 16,90 0,00 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 30,20 -13,47 186,80 Tat Gıda 8,30 0,61 -28,21 TAV Havalimanları 25,18 -1,33 18,22 Taze Kuru Gıda 217,90 10,22 0,74 Tek-Art Turizm 1,48 -4,52 -26,73 Tekfen Holding 14,98 1,28 -8,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 3,68 -21,94 Temapol Polimer Plastik 14,34 -6,58 24,70 TGS Dış Ticaret 12,10 0,33 -4,80 Tofaş Oto. Fab. 30,80 -1,60 -0,36 Torunlar GMYO 3,24 13,29 -16,92 Trabzon Liman 30,50 -0,65 -5,04 Trabzonspor Sportif 2,81 11,51 15,16 Trend GMYO 7,07 0,28 -43,75 TSKB GMYO 2,46 -14,58 -57,22 Tuğçelik 12,35 4,75 52,85 Tukaş 6,89 -0,72 -28,90 Turcas Petrol 3,50 0,86 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,60 21,14 Turkcell 16,02 -0,19 2,08 Tümosan Motor ve Traktör 17,05 -3,78 21,18 Tüpraş 96,60 0,99 -10,56 Türk Hava Yolları 13,57 -1,24 5,11 Türk İlaç Serum 29,74 -2,49 Türk Prysmian Kablo 12,52 5,30 3,79 Türk Telekom 6,59 2,17 -18,56 Türk Traktör 170,50 -3,13 0,08 Türker Proje Gayrimenkul 125,80 -1,41 11,43 Türkiye Sigorta 4,79 1,48 -22,47 Ufuk Yatırım 13,80 -0,72 2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 -1,22 -4,48 Ulusoy Elektrik 56,20 -2,85 9,44 Ulusoy Un Sanayi 4,84 0,21 -4,88 Umpaş Holding 1,30 -7,14 -50,19 Uşak Seramik 1,86 2,20 -20,51 Utopya Turizm 20,00 -4,58 -48,45 Uzertaş Boya 37,50 -3,85 -33,75 Ülker Bisküvi 20,22 -1,46 -9,40 Ünlü Yatırım Holding 4,81 0,21 Vakıf Fin. Kir. 9,10 6,31 167,02 Vakıf GMYO 1,47 -1,34 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 7,07 -0,42 -3,94 Vakıflar Bankası 3,52 0,00 -25,27 Vakko Tekstil 11,15 -8,61 77,93 Vanet Gıda 5,18 -1,89 -32,99 Verusa Holding 46,04 -0,95 2,08 Verusaturk Girisim 22,10 -7,14 68,96 Vestel 31,34 0,84 48,81 Vestel Beyaz Eşya 45,78 -0,43 18,77 Viking Kağıt 5,13 0,59 -43,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 4,11 -23,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,44 -8,28 -7,60 Yataş 12,82 -2,44 -11,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,96 -2,46 -10,00 Yeni Gimat GMYO 13,86 -0,86 19,56 Yeşil GMYO 1,03 -2,83 -25,36 Yeşil Yapı 1,16 -2,52 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,27 -6,58 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.895,30 -3,45 -23,75 Yonga Mobilya 22,00 -3,76 -26,15 Yükselen Çelik 5,01 1,83 -4,24 Yünsa 11,13 -0,27 -19,88 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,87 -0,53 -32,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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