Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.600,00
|-2,61
|-17,04
|İş Bankası (C)
|5,27
|2,33
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,92
|-2,01
|-24,35
|İş Girişim
|9,20
|-2,13
|-51,45
|İş GMYO
|1,88
|-0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|-6,36
|-17,46
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-1,74
|-16,15
|İşbir Holding
|5.500,00
|-1,79
|100,91
|Işık Plastik
|34,52
|12,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|5,88
|-21,05
|İttifak Holding
|1,46
|0,69
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,78
|-5,25
|4,33
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-2,42
|-26,88
|İzmir Fırça
|5,29
|-2,04
|-4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|-4,39
|81,19
|Kafein Yazılım
|26,40
|-3,01
|23,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,38
|6,17
|Kaplamin
|20,16
|5,49
|-40,36
|Kardemir (A)
|6,48
|8,00
|8,91
|Kardemir (B)
|6,45
|7,86
|22,39
|Kardemir (D)
|7,22
|7,12
|24,91
|Karel Elektronik
|35,40
|0,85
|53,51
|Karsan Otomotiv
|3,84
|2,95
|18,15
|Karsu Tekstil
|7,83
|-2,61
|-8,42
|Kartonsan
|51,15
|-1,63
|-45,97
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|-15,94
|-5,84
|Kent Gıda
|235,60
|-3,84
|-33,75
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|-0,67
|-32,67
|Kervan Gıda
|16,12
|12,10
|23,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-4,48
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,70
|-2,86
|-32,27
|Klimasan Klima
|20,40
|-1,92
|20,21
|Koç Holding
|19,90
|2,31
|-2,70
|Konfrut Gıda
|17,14
|-5,09
|1,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,20
|-5,67
|188,01
|Konya Çimento
|968,00
|14,29
|-14,34
|Koray GMYO
|5,95
|-3,57
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,28
|-1,46
|30,42
|Koza Altın
|108,40
|-3,90
|12,10
|Koza Madencilik
|13,65
|-1,09
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,10
|-0,97
|-12,07
|Kristal Kola
|1,90
|-1,55
|-51,53
|Kron Telekomünikasyon
|55,15
|1,94
|49,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|260,00
|-1,44
|65,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|2,83
|-5,22
|Kütahya Porselen
|51,95
|11,29
|2,97
|Kütahya Şeker
|17,24
|Lider Faktoring
|2,95
|3,87
|-13,49
|Link Bilgisayar
|31,12
|2,03
|-1,51
|Logo Yazılım
|37,70
|4,72
|21,07
|Lokman Hekim Sağlık
|9,25
|0,76
|29,04
|Lüks Kadife
|47,68
|-1,04
|65,48
|Makina Takım
|2,91
|9,40
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|4,68
|-3,51
|-27,22
|Marmaris Altınyunus
|185,50
|-3,39
|66,97
|Marshall
|244,80
|-2,12
|-20,18
|Martı GMYO
|1,06
|-3,64
|-58,49
|Martı Otel
|1,85
|-5,61
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,04
|-2,08
|Mavi Giyim
|56,50
|-0,18
|8,24
|Mazhar Zorlu Holding
|36,06
|-4,04
|14,55
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|32,90
|6,82
|Mega Polietilen
|8,36
|3,59
|9,14
|Menderes Tekstil
|2,10
|2,94
|-32,04
|Mercan Kimya
|10,18
|10,77
|Merit Turizm
|15,61
|-9,77
|50,68
|Merko Gıda
|4,95
|-5,35
|-42,71
|Metemtur Yatırım
|5,16
|-4,44
|-36,18
|Metro Holding
|1,63
|-2,98
|-21,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|8,26
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,82
|4,00
|-20,98
|Milpa
|3,97
|-5,25
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,30
|-4,44
|-8,70
|MLP Sağlık
|22,86
|0,70
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,44
|0,63
|40,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|3,56
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|11,32
|2,24
|Naturel Enerji
|37,00
|3,35
|4,20
|Naturelgaz
|8,43
|11,21
|Net Holding
|3,94
|-6,19
|14,87
|Netaş Telekom.
|19,83
|-1,44
|-29,38
|Niğbaş Niğde Beton
|11,95
|-11,02
|-77,02
|Nuh Çimento
|39,58
|-5,99
|-17,59
|Nurol GMYO
|12,08
|-9,24
|65,71
|Odaş Elektrik
|1,88
|2,73
|-51,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,82
|-2,68
|26,18
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|3,06
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,24
|2,02
|-24,89
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-0,88
|-18,29
|Otokar
|277,10
|-2,40
|-8,93
|Oyak Çimento
|6,65
|-1,63
|-24,26
|Oyak Yat. Ort.
|7,25
|-0,68
|5,04
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,64
|1,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|0,75
|-14,01
|Özak GMYO
|4,06
|4,64
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|13,45
|5,57
|105,34
|Özderici GMYO
|1,45
|-4,61
|-34,68
|Özerden Plastik
|9,40
|0,00
|4,44
|Pamukova Elektrik
|36,38
|1,11
|70,64
|Panora GMYO
|6,40
|5,26
|6,34
|Papilon Savunma
|14,52
|-1,22
|-36,20
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|4,05
|-9,12
|Parsan
|28,14
|-3,23
|15,80
|Pegasus
|73,35
|-5,90
|-1,68
|Peker GMYO
|1,10
|-9,09
|-51,37
|Penguen Gıda
|3,07
|-0,32
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,30
|5,34
|Pera GMYO
|1,28
|1,59
|-26,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,40
|10,71
|33,12
|Petkim
|5,44
|4,02
|9,24
|Petrokent Turizm
|2.302,30
|-10,07
|154,00
|Pınar Et ve Un
|17,17
|-1,89
|-21,54
|Pınar Su
|7,28
|1,68
|-2,02
|Pınar Süt
|17,30
|-0,97
|-23,28
|Plastikkart
|15,17
|-2,63
|4,98
|Polisan Holding
|2,73
|-0,73
|-28,99
|Politeknik Metal
|361,50
|-2,80
|-10,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,25
|-1,39
|-22,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,00
|-0,92
|-31,36
|QNB Finansbank
|41,50
|-1,28
|-41,01
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,20
|-2,89
|Ral Yatırım Holding
|3,95
|5,90
|-11,04
|Ray Sigorta
|10,30
|1,98
|-33,33
|Reysaş GMYO
|4,55
|11,25
|-16,51
|Reysaş Lojistik
|4,06
|2,01
|-21,53
|Rhea Girişim
|1,92
|2,13
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|16,47
|-2,08
|20,13
|Royal Halı
|3,27
|-2,68
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|19,89
|-0,35
|-34,31
|Sabancı Holding
|9,09
|-0,55
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,30
|-2,80
|-32,90
|Sanel Mühendislik
|4,72
|-3,87
|38,01
|Sanifoam Sünger
|20,68
|13,69
|52,06
|Sanko Pazarlama
|9,75
|0,10
|5,20
|Saray Matbaacılık
|4,15
|-12,63
|-52,68
|Sarkuysan
|12,16
|-5,00
|39,81
|Sasa Polyester
|27,68
|-3,28
|84,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,30
|-2,33
|185,55
|Sekuro Plastik
|21,40
|-2,55
|53,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,24
|-1,32
|-38,65
|Selçuk Gıda
|4,69
|-3,30
|-5,82
|Selva Gıda Sanayi
|6,64
|23,65
|Senkron Güvenlik
|28,50
|5,56
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|1,67
|6,25
|Servet GMYO
|77,00
|-8,93
|-1,79
|Seyitler Kimya
|16,10
|9,52
|19,58
|Silverline Endüstri
|5,91
|16,34
|-31,28
|Sinpaş GMYO
|3,81
|-17,35
|-8,85
|Smartiks Yazılım
|5,88
|3,16
|-33,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,20
|-4,93
|-19,50
|Söktaş
|4,19
|0,96
|-17,68
|Sönmez Filament
|39,68
|1,54
|-43,48
|Sönmez Pamuklu
|13,49
|-0,07
|-43,79
|Sumaş Suni Tahta
|60,60
|-3,81
|18,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,82
|-1,69
|-9,06
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|7,72
|0,00
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,38
|-0,87
|-8,82
|T. Halk Bankası
|4,94
|-0,40
|-11,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,99
|-2,49
|-35,64
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|16,90
|0,00
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|30,20
|-13,47
|186,80
|Tat Gıda
|8,30
|0,61
|-28,21
|TAV Havalimanları
|25,18
|-1,33
|18,22
|Taze Kuru Gıda
|217,90
|10,22
|0,74
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-4,52
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,98
|1,28
|-8,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|3,68
|-21,94
|Temapol Polimer Plastik
|14,34
|-6,58
|24,70
|TGS Dış Ticaret
|12,10
|0,33
|-4,80
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|-1,60
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,24
|13,29
|-16,92
|Trabzon Liman
|30,50
|-0,65
|-5,04
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|11,51
|15,16
|Trend GMYO
|7,07
|0,28
|-43,75
|TSKB GMYO
|2,46
|-14,58
|-57,22
|Tuğçelik
|12,35
|4,75
|52,85
|Tukaş
|6,89
|-0,72
|-28,90
|Turcas Petrol
|3,50
|0,86
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,60
|21,14
|Turkcell
|16,02
|-0,19
|2,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,05
|-3,78
|21,18
|Tüpraş
|96,60
|0,99
|-10,56
|Türk Hava Yolları
|13,57
|-1,24
|5,11
|Türk İlaç Serum
|29,74
|-2,49
|Türk Prysmian Kablo
|12,52
|5,30
|3,79
|Türk Telekom
|6,59
|2,17
|-18,56
|Türk Traktör
|170,50
|-3,13
|0,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,80
|-1,41
|11,43
|Türkiye Sigorta
|4,79
|1,48
|-22,47
|Ufuk Yatırım
|13,80
|-0,72
|2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|-1,22
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|56,20
|-2,85
|9,44
|Ulusoy Un Sanayi
|4,84
|0,21
|-4,88
|Umpaş Holding
|1,30
|-7,14
|-50,19
|Uşak Seramik
|1,86
|2,20
|-20,51
|Utopya Turizm
|20,00
|-4,58
|-48,45
|Uzertaş Boya
|37,50
|-3,85
|-33,75
|Ülker Bisküvi
|20,22
|-1,46
|-9,40
|Ünlü Yatırım Holding
|4,81
|0,21
|Vakıf Fin. Kir.
|9,10
|6,31
|167,02
|Vakıf GMYO
|1,47
|-1,34
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|7,07
|-0,42
|-3,94
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,00
|-25,27
|Vakko Tekstil
|11,15
|-8,61
|77,93
|Vanet Gıda
|5,18
|-1,89
|-32,99
|Verusa Holding
|46,04
|-0,95
|2,08
|Verusaturk Girisim
|22,10
|-7,14
|68,96
|Vestel
|31,34
|0,84
|48,81
|Vestel Beyaz Eşya
|45,78
|-0,43
|18,77
|Viking Kağıt
|5,13
|0,59
|-43,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|4,11
|-23,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,44
|-8,28
|-7,60
|Yataş
|12,82
|-2,44
|-11,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,96
|-2,46
|-10,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,86
|-0,86
|19,56
|Yeşil GMYO
|1,03
|-2,83
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,16
|-2,52
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|-6,58
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.895,30
|-3,45
|-23,75
|Yonga Mobilya
|22,00
|-3,76
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,01
|1,83
|-4,24
|Yünsa
|11,13
|-0,27
|-19,88
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|-0,53
|-32,49
(Sürecek)
Kaynak: AA
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