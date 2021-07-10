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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

10.07.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.600,00-2,61-17,04
İş Bankası (C)5,272,33-22,42
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,92-2,01-24,35
İş Girişim9,20-2,13-51,45
İş GMYO1,88-0,53-25,98
İş Y. Men. Değ.13,70-6,36-17,46
İş Yat. Ort.2,82-1,74-16,15
İşbir Holding5.500,00-1,79100,91
Işık Plastik34,5212,01

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,905,88-21,05
İttifak Holding1,460,69-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,78-5,254,33
İzmir Demir Çelik2,42-2,42-26,88
İzmir Fırça5,29-2,04-4,86
Jantsa Jant Sanayi75,10-4,3981,19
Kafein Yazılım26,40-3,0123,71
Kalekim Kimyevi Maddeler12,386,17

Kaplamin20,165,49-40,36
Kardemir (A)6,488,008,91
Kardemir (B)6,457,8622,39
Kardemir (D)7,227,1224,91
Karel Elektronik35,400,8553,51
Karsan Otomotiv3,842,9518,15
Karsu Tekstil7,83-2,61-8,42
Kartonsan51,15-1,63-45,97
Katmerciler Ekipman2,90-15,94-5,84
Kent Gıda235,60-3,84-33,75
Kerevitaş Gıda4,43-0,67-32,67
Kervan Gıda16,1212,1023,04
Kervansaray Yat. Holding0,64-4,48-49,21
Kiler GMYO1,70-2,86-32,27
Klimasan Klima20,40-1,9220,21
Koç Holding19,902,31-2,70
Konfrut Gıda17,14-5,091,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,20-5,67188,01
Konya Çimento968,0014,29-14,34
Koray GMYO5,95-3,5733,71
Kordsa Teknik Tekstil20,28-1,4630,42
Koza Altın108,40-3,9012,10
Koza Madencilik13,65-1,09-11,88
Körfez GMYO5,10-0,97-12,07
Kristal Kola1,90-1,55-51,53
Kron Telekomünikasyon55,151,9449,70
Kuştur Kuşadası Turizm260,00-1,4465,29
Kuyumcukent Gayrimenkul2,182,83-5,22
Kütahya Porselen51,9511,292,97
Kütahya Şeker17,24

Lider Faktoring2,953,87-13,49
Link Bilgisayar31,122,03-1,51
Logo Yazılım37,704,7221,07
Lokman Hekim Sağlık9,250,7629,04
Lüks Kadife47,68-1,0465,48
Makina Takım2,919,40-14,66
Marka Yatırım Holding4,68-3,51-27,22
Marmaris Altınyunus185,50-3,3966,97
Marshall244,80-2,12-20,18
Martı GMYO1,06-3,64-58,49
Martı Otel1,85-5,61-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım31,04-2,08

Mavi Giyim56,50-0,188,24
Mazhar Zorlu Holding36,06-4,0414,55
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,906,82

Mega Polietilen8,363,599,14
Menderes Tekstil2,102,94-32,04
Mercan Kimya10,1810,77

Merit Turizm15,61-9,7750,68
Merko Gıda4,95-5,35-42,71
Metemtur Yatırım5,16-4,44-36,18
Metro Holding1,63-2,98-21,63
Metro Petrol ve Tesisleri2,368,26-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,820,55-21,89
Migros Ticaret33,824,00-20,98
Milpa3,97-5,25-13,70
Mistral GMYO4,30-4,44-8,70
MLP Sağlık22,860,7015,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,440,6340,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,563,56-36,20
Mondi Tire Kutsan7,7711,322,24
Naturel Enerji37,003,354,20
Naturelgaz8,4311,21

Net Holding3,94-6,1914,87
Netaş Telekom.19,83-1,44-29,38
Niğbaş Niğde Beton11,95-11,02-77,02
Nuh Çimento39,58-5,99-17,59
Nurol GMYO12,08-9,2465,71
Odaş Elektrik1,882,73-51,79
Orge Enerji Elektrik5,82-2,6826,18
Orma Orman Mahsulleri29,003,0697,01
Osmanlı Menkul23,242,02-24,89
Ostim Endüstriyel Yat2,25-0,88-18,29
Otokar277,10-2,40-8,93
Oyak Çimento6,65-1,63-24,26
Oyak Yat. Ort.7,25-0,685,04
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,641,48

Oylum Sınai Yatırımlar4,050,75-14,01
Özak GMYO4,064,64-20,39
Özbal Çelik Boru13,455,57105,34
Özderici GMYO1,45-4,61-34,68
Özerden Plastik9,400,004,44
Pamukova Elektrik36,381,1170,64
Panora GMYO6,405,266,34
Papilon Savunma14,52-1,22-36,20
Park Elek.Madencilik4,884,05-9,12
Parsan28,14-3,2315,80
Pegasus73,35-5,90-1,68
Peker GMYO1,10-9,09-51,37
Penguen Gıda3,07-0,32-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,305,34

Pera GMYO1,281,59-26,93
Pergamon Dış Ticaret24,4010,7133,12
Petkim5,444,029,24
Petrokent Turizm2.302,30-10,07154,00
Pınar Et ve Un17,17-1,89-21,54
Pınar Su7,281,68-2,02
Pınar Süt17,30-0,97-23,28
Plastikkart15,17-2,634,98
Polisan Holding2,73-0,73-28,99
Politeknik Metal361,50-2,80-10,90
Prizma Press Matbaacılık4,25-1,39-22,45
QNB Finans Fin. Kir.86,00-0,92-31,36
QNB Finansbank41,50-1,28-41,01
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,20-2,89

Ral Yatırım Holding3,955,90-11,04
Ray Sigorta10,301,98-33,33
Reysaş GMYO4,5511,25-16,51
Reysaş Lojistik4,062,01-21,53
Rhea Girişim1,922,13-48,39
Rodrigo Tekstil16,47-2,0820,13
Royal Halı3,27-2,68-4,94
RTA Laboratuvarları19,89-0,35-34,31
Sabancı Holding9,09-0,55-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,30-2,80-32,90
Sanel Mühendislik4,72-3,8738,01
Sanifoam Sünger20,6813,6952,06
Sanko Pazarlama9,750,105,20
Saray Matbaacılık4,15-12,63-52,68
Sarkuysan12,16-5,0039,81
Sasa Polyester27,68-3,2884,72
Say Yenilenebilir Enerji24,30-2,33185,55
Sekuro Plastik21,40-2,5553,30
Selçuk Ecza Deposu8,24-1,32-38,65
Selçuk Gıda4,69-3,30-5,82
Selva Gıda Sanayi6,6423,65

Senkron Güvenlik28,505,568,53
Serve Film Prodüksiyon17,001,676,25
Servet GMYO77,00-8,93-1,79
Seyitler Kimya16,109,5219,58
Silverline Endüstri5,9116,34-31,28
Sinpaş GMYO3,81-17,35-8,85
Smartiks Yazılım5,883,16-33,63
Sodaş Sodyum Sanayii21,20-4,93-19,50
Söktaş4,190,96-17,68
Sönmez Filament39,681,54-43,48
Sönmez Pamuklu13,49-0,07-43,79
Sumaş Suni Tahta60,60-3,8118,24
Şeker Fin. Kir.5,82-1,69-9,06
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam7,720,007,83
Şok Marketler Ticaret11,38-0,87-8,82
T. Halk Bankası4,94-0,40-11,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,99-2,49-35,64
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg16,900,00-6,47
Taç Tarım Ürünleri30,20-13,47186,80
Tat Gıda8,300,61-28,21
TAV Havalimanları25,18-1,3318,22
Taze Kuru Gıda217,9010,220,74
Tek-Art Turizm1,48-4,52-26,73
Tekfen Holding14,981,28-8,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,763,68-21,94
Temapol Polimer Plastik14,34-6,5824,70
TGS Dış Ticaret12,100,33-4,80
Tofaş Oto. Fab.30,80-1,60-0,36
Torunlar GMYO3,2413,29-16,92
Trabzon Liman30,50-0,65-5,04
Trabzonspor Sportif2,8111,5115,16
Trend GMYO7,070,28-43,75
TSKB GMYO2,46-14,58-57,22
Tuğçelik12,354,7552,85
Tukaş6,89-0,72-28,90
Turcas Petrol3,500,86-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,6021,14

Turkcell16,02-0,192,08
Tümosan Motor ve Traktör17,05-3,7821,18
Tüpraş96,600,99-10,56
Türk Hava Yolları13,57-1,245,11
Türk İlaç Serum29,74-2,49

Türk Prysmian Kablo12,525,303,79
Türk Telekom6,592,17-18,56
Türk Traktör170,50-3,130,08
Türker Proje Gayrimenkul125,80-1,4111,43
Türkiye Sigorta4,791,48-22,47
Ufuk Yatırım13,80-0,722,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,05-1,22-4,48
Ulusoy Elektrik56,20-2,859,44
Ulusoy Un Sanayi4,840,21-4,88
Umpaş Holding1,30-7,14-50,19
Uşak Seramik1,862,20-20,51
Utopya Turizm20,00-4,58-48,45
Uzertaş Boya37,50-3,85-33,75
Ülker Bisküvi20,22-1,46-9,40
Ünlü Yatırım Holding4,810,21

Vakıf Fin. Kir.9,106,31167,02
Vakıf GMYO1,47-1,34-38,72
Vakıf Yat. Ort.7,07-0,42-3,94
Vakıflar Bankası3,520,00-25,27
Vakko Tekstil11,15-8,6177,93
Vanet Gıda5,18-1,89-32,99
Verusa Holding46,04-0,952,08
Verusaturk Girisim22,10-7,1468,96
Vestel31,340,8448,81
Vestel Beyaz Eşya45,78-0,4318,77
Viking Kağıt5,130,59-43,00
Yapı ve Kredi Bank.2,284,11-23,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,44-8,28-7,60
Yataş12,82-2,44-11,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,96-2,46-10,00
Yeni Gimat GMYO13,86-0,8619,56
Yeşil GMYO1,03-2,83-25,36
Yeşil Yapı1,16-2,52-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,27-6,58-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme11.895,30-3,45-23,75
Yonga Mobilya22,00-3,76-26,15
Yükselen Çelik5,011,83-4,24
Yünsa11,13-0,27-19,88
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,87-0,53-32,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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