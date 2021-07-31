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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

31.07.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.930,105,85-13,75
İş Bankası (C)5,273,13-22,42
İş Bankası (Kur.)438.000,004,2915,26
İş Fin.Kir.2,892,48-25,13
İş Girişim9,703,19-48,81
İş GMYO1,871,08-26,38
İş Y. Men. Değ.13,615,10-18,00
İş Yat. Ort.2,811,81-16,45
İşbir Holding5.300,60-1,9393,62
Işık Plastik35,66-0,39

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,881,15-22,81
İttifak Holding1,6011,11-28,25
İz Hayvancılık Tarım18,26-2,351,44
İzmir Demir Çelik2,6510,42-19,93
İzmir Fırça5,618,300,90
Jantsa Jant Sanayi71,05-3,3371,42
Kafein Yazılım27,900,3630,74
Kalekim Kimyevi Maddeler12,514,60

Kaplamin19,812,91-41,39
Kardemir (A)7,128,8719,66
Kardemir (B)7,1010,0834,72
Kardemir (D)7,858,1335,81
Karel Elektronik34,023,0947,53
Karsan Otomotiv4,5721,2240,62
Karsu Tekstil7,68-1,41-10,18
Kartal Yenilenebilir Enerji10,9012,60

Kartonsan51,852,27-45,23
Katmerciler Ekipman3,0011,11-2,60
Kent Gıda209,80-7,78-41,00
Kerevitaş Gıda4,471,13-32,07
Kervan Gıda16,24-2,8723,96
Kervansaray Yat. Holding0,623,33-50,79
Kiler GMYO1,746,10-30,68
Klimasan Klima20,361,7019,98
Koç Holding20,564,210,53
Konfrut Gıda16,380,80-3,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,60-5,08160,14
Konya Çimento891,70-7,38-21,09
Koray GMYO8,9118,01100,22
Kordsa Teknik Tekstil23,4016,4250,48
Koza Altın104,50-0,858,07
Koza Madencilik13,702,39-11,56
Körfez GMYO5,142,19-11,38
Kristal Kola1,871,08-52,30
Kron Telekomünikasyon49,76-9,0335,07
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-9,8046,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,8733,4924,78
Kütahya Porselen47,54-12,53-5,77
Kütahya Şeker22,0240,79

Lider Faktoring3,2614,39-4,40
Link Bilgisayar31,12-1,52-1,51
Logo Yazılım36,18-4,5416,19
Lokman Hekim Sağlık9,602,7833,92
Lüks Kadife44,90-3,5255,83
Makina Takım2,855,17-16,42
Manas Enerji Yönetimi14,47

Marka Yatırım Holding4,400,92-31,57
Marmaris Altınyunus168,70-4,8051,85
Marshall239,40-2,29-21,94
Martı GMYO1,07-2,73-58,10
Martı Otel1,82-3,19-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım31,50-1,07

Mavi Giyim53,40-1,173,47
Mazhar Zorlu Holding39,00-3,4723,89
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,08-0,11

Mega Polietilen6,66-17,27-13,05
Menderes Tekstil2,194,78-29,13
Mercan Kimya10,24-3,03

Merit Turizm16,79-13,9062,08
Merko Gıda5,01-0,40-42,01
Metemtur Yatırım6,8213,86-15,65
Metro Holding1,611,90-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,26-0,44-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,14-25,75
Migros Ticaret34,101,13-20,33
Milpa3,79-0,26-17,61
Mistral GMYO3,88-4,43-17,62
MLP Sağlık22,50-1,0613,24
MMC San. ve Tic. Yat.7,1017,3654,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,54-2,08-36,37
Mondi Tire Kutsan8,003,905,26
Naturel Enerji36,02-0,771,44
Naturelgaz7,970,38

Net Holding3,97-0,5015,74
Netaş Telekom.19,351,10-31,09
Niğbaş Niğde Beton11,741,29-77,42
Nuh Çimento38,302,02-20,26
Nurol GMYO15,0015,92105,76
Odaş Elektrik1,78-3,78-54,36
Orge Enerji Elektrik5,966,2429,21
Orma Orman Mahsulleri26,02-5,7276,77
Osmanlı Menkul22,54-0,91-26,91
Ostim Endüstriyel Yat2,263,20-17,93
Otokar291,507,88-4,20
Oyak Çimento6,440,00-26,65
Oyak Yat. Ort.7,203,004,32
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,86-0,32

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,25-15,50
Özak GMYO4,164,79-18,43
Özbal Çelik Boru14,207,01116,79
Özderici GMYO1,487,25-33,33
Özerden Plastik8,01-9,49-11,00
Pamukova Elektrik32,38-7,2751,88
Panora GMYO6,864,4113,99
Papilon Savunma14,68-0,41-35,50
Park Elek.Madencilik4,710,86-12,29
Parsan28,100,9315,64
Pegasus70,650,14-5,29
Peker GMYO0,98-3,92-56,68
Penguen Gıda3,100,65-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,401,78

Pera GMYO1,4414,29-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,76-2,1524,18
Petkim5,676,9813,86
Petrokent Turizm2.206,40-4,07143,42
Pınar Et ve Un17,141,72-21,68
Pınar Su7,090,71-4,58
Pınar Süt17,483,43-22,48
Plastikkart17,00-2,3017,65
Polisan Holding2,753,77-28,47
Politeknik Metal343,70-3,18-15,29
Prizma Press Matbaacılık4,260,71-22,26
QNB Finans Fin. Kir.83,95-2,38-33,00
QNB Finansbank40,860,89-41,92
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,506,00

Ral Yatırım Holding4,2113,78-5,18
Ray Sigorta9,82-3,16-36,44
Reysaş GMYO4,65-2,72-14,68
Reysaş Lojistik4,120,49-20,37
Rhea Girişim2,028,60-45,70
Rodrigo Tekstil15,07-5,109,92
Royal Halı3,26-1,21-5,23
RTA Laboratuvarları21,765,22-28,14
Sabancı Holding9,485,57-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,721,58-29,04
Sanel Mühendislik4,91-1,0143,57
Sanifoam Sünger22,765,3767,35
Sanko Pazarlama9,663,544,23
Saray Matbaacılık4,500,00-48,69
Sarkuysan12,232,6040,62
Sasa Polyester28,84-3,5592,47
Say Yenilenebilir Enerji23,92-1,08181,08
Sekuro Plastik22,225,8159,17
Selçuk Ecza Deposu8,412,44-37,39
Selçuk Gıda4,470,68-10,24
Selva Gıda Sanayi8,17-0,12

Senkron Güvenlik25,60-3,47-2,51
Serve Film Prodüksiyon15,56-7,87-2,75
Servet GMYO72,60-1,89-7,40
Seyitler Kimya15,48-8,9414,98
Silverline Endüstri5,42-9,82-36,98
Sinpaş GMYO4,592,919,81
Smartiks Yazılım5,76-1,71-34,99
Sodaş Sodyum Sanayii22,924,66-12,97
Söktaş3,89-1,52-23,58
Sönmez Filament38,601,58-45,01
Sönmez Pamuklu13,05-5,43-45,63
Sumaş Suni Tahta57,95-1,9513,07
Şeker Fin. Kir.5,460,18-14,69
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,591,886,01
Şok Marketler Ticaret11,43-1,89-8,42
T. Halk Bankası4,59-2,55-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,148,80-31,94
T.S.K.B.1,250,00-28,43
T.Tuborg16,60-2,12-8,14
Taç Tarım Ürünleri26,38-6,52150,52
Tat Gıda8,734,30-24,49
TAV Havalimanları22,56-4,245,92
Taze Kuru Gıda233,308,567,86
Tek-Art Turizm1,524,83-24,75
Tekfen Holding14,26-0,49-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,073,67-18,36
Temapol Polimer Plastik14,50-1,3626,09
TGS Dış Ticaret11,80-1,17-7,16
Tofaş Oto. Fab.32,788,116,05
Torunlar GMYO3,557,25-8,97
Trabzon Liman29,880,40-6,97
Trabzonspor Sportif3,6623,2350,00
Trend GMYO6,81-1,73-45,82
TSKB GMYO2,778,20-51,83
Tuğçelik14,1815,5775,50
Tukaş6,670,15-31,17
Turcas Petrol3,45-2,82-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,113,27

Turkcell15,383,470,54
Tümosan Motor ve Traktör17,485,6824,24
Tüpraş93,800,00-13,15
Türk Hava Yolları12,730,00-1,39
Türk İlaç Serum28,82-7,57

Türk Prysmian Kablo11,67-2,91-3,25
Türk Telekom6,523,33-19,43
Türk Traktör169,202,61-0,69
Türker Proje Gayrimenkul116,90-3,633,54
Türkiye Sigorta4,670,86-24,41
Ufuk Yatırım13,900,723,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,930,51-7,31
Ulusoy Elektrik54,10-2,085,36
Ulusoy Un Sanayi5,030,80-1,15
Umpaş Holding1,22-5,43-53,26
Uşak Seramik1,761,15-24,79
Utopya Turizm20,000,00-48,45
Uzertaş Boya35,00-7,60-38,16
Ülker Bisküvi19,94-0,40-10,65
Ünlü Yatırım Holding4,942,07

Vakıf Fin. Kir.8,87-3,27160,27
Vakıf GMYO1,492,05-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,70-5,37-8,97
Vakıflar Bankası3,46-0,29-26,54
Vakko Tekstil10,96-1,7974,90
Vanet Gıda5,232,75-32,34
VBT Yazılım17,590,80

Verusa Holding47,847,796,12
Verusaturk Girisim20,82-1,7459,56
Vestel29,860,3252,91
Vestel Beyaz Eşya46,503,3924,41
Viking Kağıt5,9613,74-33,78
Yapı ve Kredi Bank.2,395,29-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,40-3,09-13,24
Yataş13,255,33-8,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,05-8,58-7,95
Yeni Gimat GMYO13,79-1,7818,96
Yeşil GMYO0,99-1,98-28,26
Yeşil Yapı1,10-1,79-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,30-7,63-46,21
Yibitaş İnşaat Malzeme12.012,007,78-23,00
Yonga Mobilya21,70-0,91-27,15
Yükselen Çelik5,236,52-0,04
Yünsa10,75-1,19-22,61
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,78-3,78-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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