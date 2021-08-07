Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.302,10
|-4,66
|-17,77
|İş Bankası (C)
|5,44
|3,23
|-19,91
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|-1,83
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,11
|7,61
|-19,43
|İş Girişim
|10,73
|10,62
|-43,38
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,08
|3,45
|-15,17
|İş Yat. Ort.
|2,85
|1,42
|-15,26
|İşbir Holding
|5.000,00
|-5,67
|82,64
|Işık Plastik
|37,40
|4,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|5,68
|-18,42
|İttifak Holding
|1,54
|-3,75
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|18,20
|-0,33
|1,11
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|9,81
|-12,07
|İzmir Fırça
|5,84
|4,10
|5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|73,30
|3,17
|76,85
|Kafein Yazılım
|26,30
|-5,73
|23,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,59
|0,64
|Kaplamin
|23,00
|16,10
|-31,95
|Kardemir (A)
|7,38
|3,65
|24,03
|Kardemir (B)
|7,32
|3,10
|38,90
|Kardemir (D)
|8,00
|1,91
|38,41
|Karel Elektronik
|34,58
|1,65
|49,96
|Karsan Otomotiv
|3,93
|-14,00
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,02
|4,43
|-6,20
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,45
|-4,13
|Kartonsan
|53,05
|2,31
|-43,97
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|1,67
|-0,97
|Kent Gıda
|209,00
|-0,38
|-41,23
|Kerevitaş Gıda
|4,60
|2,91
|-30,09
|Kervan Gıda
|16,35
|0,68
|24,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-1,61
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,78
|2,30
|-29,08
|Klimasan Klima
|21,34
|4,81
|25,75
|Koç Holding
|20,98
|2,04
|2,58
|Konfrut Gıda
|17,27
|5,43
|2,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,45
|-3,49
|151,06
|Konya Çimento
|897,00
|0,59
|-20,62
|Koray GMYO
|8,31
|-6,73
|86,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,24
|3,59
|55,88
|Koza Altın
|107,70
|3,06
|11,38
|Koza Madencilik
|13,92
|1,61
|-10,14
|Körfez GMYO
|5,14
|0,00
|-11,38
|Kristal Kola
|1,86
|-0,53
|-52,55
|Kron Telekomünikasyon
|49,64
|-0,24
|34,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|221,20
|-3,83
|40,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,92
|1,74
|26,96
|Kütahya Porselen
|52,15
|9,70
|3,37
|Kütahya Şeker
|35,44
|60,94
|Lider Faktoring
|3,01
|-7,67
|-11,73
|Link Bilgisayar
|31,88
|2,44
|0,90
|Logo Yazılım
|37,66
|4,09
|20,94
|Lokman Hekim Sağlık
|9,25
|-3,65
|29,04
|Lüks Kadife
|46,50
|3,56
|61,39
|Makina Takım
|2,93
|2,81
|-14,08
|Manas Enerji Yönetimi
|17,30
|19,56
|Marka Yatırım Holding
|4,20
|-4,55
|-34,68
|Marmaris Altınyunus
|163,50
|-3,08
|47,16
|Marshall
|243,00
|1,50
|-20,77
|Martı GMYO
|1,09
|1,87
|-57,31
|Martı Otel
|1,74
|-4,40
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,08
|5,02
|Mavi Giyim
|55,90
|4,68
|8,31
|Mazhar Zorlu Holding
|38,38
|-1,59
|21,92
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,96
|2,51
|Mega Polietilen
|6,07
|-8,86
|-20,76
|Menderes Tekstil
|2,21
|0,91
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,73
|-4,98
|Merit Turizm
|17,10
|1,85
|65,07
|Merko Gıda
|5,18
|3,39
|-40,05
|Metemtur Yatırım
|4,17
|-38,86
|-48,43
|Metro Holding
|1,58
|-1,86
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|2,21
|-20,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|6,94
|-20,60
|Migros Ticaret
|34,42
|0,94
|-19,58
|Milpa
|3,80
|0,26
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,03
|3,87
|-14,44
|MLP Sağlık
|24,40
|8,44
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,98
|-15,77
|30,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|-0,93
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|8,18
|2,25
|7,63
|Naturel Enerji
|37,26
|3,44
|4,93
|Naturelgaz
|8,08
|1,38
|Net Holding
|3,93
|-1,01
|14,58
|Netaş Telekom.
|20,44
|5,63
|-27,21
|Niğbaş Niğde Beton
|11,38
|-3,07
|-78,12
|Nuh Çimento
|38,06
|-0,63
|-20,75
|Nurol GMYO
|15,92
|6,13
|118,38
|Odaş Elektrik
|1,37
|2,68
|-53,14
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|5,87
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|30,60
|17,60
|107,88
|Osmanlı Menkul
|22,70
|0,71
|-26,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,36
|4,42
|-14,30
|Otokar
|342,30
|17,43
|12,49
|Oyak Çimento
|7,03
|9,16
|-19,93
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|-1,39
|2,87
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,92
|-3,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,93
|-1,26
|-16,56
|Özak GMYO
|4,18
|0,48
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|13,23
|-6,83
|101,98
|Özderici GMYO
|1,56
|5,41
|-29,73
|Özerden Plastik
|8,72
|8,86
|-3,11
|Pamukova Elektrik
|32,52
|0,43
|52,53
|Panora GMYO
|6,40
|-6,71
|6,34
|Papilon Savunma
|14,98
|2,04
|-34,18
|Park Elek.Madencilik
|4,83
|2,55
|-10,06
|Parsan
|28,48
|1,35
|17,20
|Pegasus
|69,50
|-1,63
|-6,84
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,18
|2,58
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|48,78
|37,80
|Pera GMYO
|1,60
|11,11
|-8,66
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|1,32
|25,81
|Petkim
|5,76
|1,59
|15,66
|Petrokent Turizm
|2.094,60
|-5,07
|131,09
|Pınar Et ve Un
|17,74
|3,50
|-18,93
|Pınar Su
|7,40
|4,37
|-0,40
|Pınar Süt
|18,22
|4,23
|-19,20
|Plastikkart
|17,00
|0,00
|17,65
|Polisan Holding
|2,79
|1,45
|-27,43
|Politeknik Metal
|342,00
|-0,49
|-15,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,45
|4,46
|-18,80
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,00
|-4,71
|-36,15
|QNB Finansbank
|41,42
|1,37
|-41,12
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,88
|1,43
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|4,51
|-0,90
|Ray Sigorta
|10,00
|1,83
|-35,28
|Reysaş GMYO
|4,88
|4,95
|-10,46
|Reysaş Lojistik
|4,42
|7,28
|-14,57
|Rhea Girişim
|1,98
|-1,98
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|14,75
|-2,12
|7,59
|Royal Halı
|3,33
|2,15
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|-2,21
|-29,72
|Sabancı Holding
|9,73
|2,64
|-11,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,35
|21,11
|-14,06
|Sanel Mühendislik
|4,78
|-2,65
|39,77
|Sanifoam Sünger
|18,51
|-18,67
|36,10
|Sanko Pazarlama
|10,32
|6,83
|11,35
|Saray Matbaacılık
|4,50
|0,00
|-48,69
|Sarkuysan
|12,39
|1,31
|42,46
|Sasa Polyester
|29,80
|3,33
|98,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,20
|1,17
|184,37
|Sekuro Plastik
|23,06
|3,78
|65,19
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|2,50
|-35,82
|Selçuk Gıda
|5,10
|14,09
|2,41
|Selva Gıda Sanayi
|7,69
|-5,88
|Senkron Güvenlik
|23,16
|-9,53
|-11,81
|Serve Film Prodüksiyon
|14,99
|-3,66
|-6,31
|Servet GMYO
|68,80
|-5,23
|-12,24
|Seyitler Kimya
|15,60
|0,78
|15,87
|Silverline Endüstri
|5,41
|-0,18
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,54
|-1,09
|8,61
|Smartiks Yazılım
|5,79
|0,52
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,38
|-2,36
|-15,02
|Söktaş
|3,88
|-0,26
|-23,77
|Sönmez Filament
|38,28
|-0,83
|-45,47
|Sönmez Pamuklu
|14,17
|8,58
|-40,96
|Sumaş Suni Tahta
|68,50
|18,21
|33,66
|Şeker Fin. Kir.
|5,55
|1,65
|-13,28
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,00
|5,40
|11,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|5,07
|-3,77
|T. Halk Bankası
|4,67
|1,74
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|-4,92
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,33
|6,40
|-23,85
|T.Tuborg
|16,95
|2,11
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|25,60
|-2,96
|143,11
|Tat Gıda
|8,94
|2,41
|-22,67
|TAV Havalimanları
|22,50
|-0,27
|5,63
|Taze Kuru Gıda
|216,00
|-7,42
|-0,14
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-2,63
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,58
|2,24
|-11,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|3,82
|-15,24
|Temapol Polimer Plastik
|14,75
|1,72
|28,26
|TGS Dış Ticaret
|12,79
|8,39
|0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|17,51
|24,62
|Torunlar GMYO
|3,49
|-1,69
|-10,51
|Trabzon Liman
|29,88
|0,00
|-6,97
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|-6,83
|39,75
|Trend GMYO
|6,98
|2,50
|-44,47
|TSKB GMYO
|3,02
|9,03
|-47,48
|Tuğçelik
|14,15
|-0,21
|75,12
|Tukaş
|6,80
|1,95
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,61
|4,64
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,00
|-1,09
|Turkcell
|15,38
|0,00
|0,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,35
|-0,74
|23,31
|Tüpraş
|98,15
|4,64
|-9,12
|Türk Hava Yolları
|12,83
|0,79
|-0,62
|Türk İlaç Serum
|14,44
|5,22
|Türk Prysmian Kablo
|11,24
|-3,68
|-6,82
|Türk Telekom
|6,66
|2,15
|-17,70
|Türk Traktör
|178,80
|5,67
|4,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,50
|2,22
|5,85
|Türkiye Sigorta
|4,79
|2,57
|-22,47
|Ufuk Yatırım
|14,12
|1,58
|5,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|3,05
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|54,20
|0,18
|5,55
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|2,19
|1,01
|Umpaş Holding
|1,24
|1,64
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,92
|9,09
|-17,95
|Utopya Turizm
|19,00
|-5,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|38,00
|8,57
|-32,86
|Ülker Bisküvi
|20,12
|0,90
|-9,85
|Ünlü Yatırım Holding
|5,45
|10,32
|Vakıf Fin. Kir.
|8,77
|-1,13
|157,34
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,50
|-2,99
|-11,68
|Vakıflar Bankası
|3,54
|2,31
|-24,84
|Vakko Tekstil
|10,75
|-1,92
|71,55
|Vanet Gıda
|5,20
|-0,57
|-32,73
|VBT Yazılım
|18,81
|6,94
|Verusa Holding
|47,00
|-1,76
|4,26
|Verusaturk Girisim
|21,10
|1,34
|61,71
|Vestel
|29,26
|-2,01
|49,84
|Vestel Beyaz Eşya
|46,22
|-0,60
|23,66
|Viking Kağıt
|5,99
|0,50
|-33,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|3,35
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,38
|-0,06
|-13,29
|Yataş
|13,62
|2,79
|-5,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,70
|-8,64
|-15,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|-0,44
|18,44
|Yeşil GMYO
|1,03
|4,04
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,16
|5,45
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,24
|-2,61
|-47,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.040,10
|0,23
|-22,82
|Yonga Mobilya
|21,40
|-1,38
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,62
|7,46
|7,42
|Yünsa
|10,94
|1,77
|-21,25
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|0,00
|-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi