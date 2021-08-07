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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

07.08.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.302,10-4,66-17,77
İş Bankası (C)5,443,23-19,91
İş Bankası (Kur.)429.999,90-1,8313,16
İş Fin.Kir.3,117,61-19,43
İş Girişim10,7310,62-43,38
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.14,083,45-15,17
İş Yat. Ort.2,851,42-15,26
İşbir Holding5.000,00-5,6782,64
Işık Plastik37,404,88

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,935,68-18,42
İttifak Holding1,54-3,75-30,94
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,331,11
İzmir Demir Çelik2,919,81-12,07
İzmir Fırça5,844,105,04
Jantsa Jant Sanayi73,303,1776,85
Kafein Yazılım26,30-5,7323,24
Kalekim Kimyevi Maddeler12,590,64

Kaplamin23,0016,10-31,95
Kardemir (A)7,383,6524,03
Kardemir (B)7,323,1038,90
Kardemir (D)8,001,9138,41
Karel Elektronik34,581,6549,96
Karsan Otomotiv3,93-14,0020,92
Karsu Tekstil8,024,43-6,20
Kartal Yenilenebilir Enerji10,45-4,13

Kartonsan53,052,31-43,97
Katmerciler Ekipman3,051,67-0,97
Kent Gıda209,00-0,38-41,23
Kerevitaş Gıda4,602,91-30,09
Kervan Gıda16,350,6824,80
Kervansaray Yat. Holding0,61-1,61-51,59
Kiler GMYO1,782,30-29,08
Klimasan Klima21,344,8125,75
Koç Holding20,982,042,58
Konfrut Gıda17,275,432,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,45-3,49151,06
Konya Çimento897,000,59-20,62
Koray GMYO8,31-6,7386,74
Kordsa Teknik Tekstil24,243,5955,88
Koza Altın107,703,0611,38
Koza Madencilik13,921,61-10,14
Körfez GMYO5,140,00-11,38
Kristal Kola1,86-0,53-52,55
Kron Telekomünikasyon49,64-0,2434,74
Kuştur Kuşadası Turizm221,20-3,8340,62
Kuyumcukent Gayrimenkul2,921,7426,96
Kütahya Porselen52,159,703,37
Kütahya Şeker35,4460,94

Lider Faktoring3,01-7,67-11,73
Link Bilgisayar31,882,440,90
Logo Yazılım37,664,0920,94
Lokman Hekim Sağlık9,25-3,6529,04
Lüks Kadife46,503,5661,39
Makina Takım2,932,81-14,08
Manas Enerji Yönetimi17,3019,56

Marka Yatırım Holding4,20-4,55-34,68
Marmaris Altınyunus163,50-3,0847,16
Marshall243,001,50-20,77
Martı GMYO1,091,87-57,31
Martı Otel1,74-4,40-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım33,085,02

Mavi Giyim55,904,688,31
Mazhar Zorlu Holding38,38-1,5921,92
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,962,51

Mega Polietilen6,07-8,86-20,76
Menderes Tekstil2,210,91-28,48
Mercan Kimya9,73-4,98

Merit Turizm17,101,8565,07
Merko Gıda5,183,39-40,05
Metemtur Yatırım4,17-38,86-48,43
Metro Holding1,58-1,86-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,312,21-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,856,94-20,60
Migros Ticaret34,420,94-19,58
Milpa3,800,26-17,39
Mistral GMYO4,033,87-14,44
MLP Sağlık24,408,4422,80
MMC San. ve Tic. Yat.5,98-15,7730,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,47-0,93-36,96
Mondi Tire Kutsan8,182,257,63
Naturel Enerji37,263,444,93
Naturelgaz8,081,38

Net Holding3,93-1,0114,58
Netaş Telekom.20,445,63-27,21
Niğbaş Niğde Beton11,38-3,07-78,12
Nuh Çimento38,06-0,63-20,75
Nurol GMYO15,926,13118,38
Odaş Elektrik1,372,68-53,14
Orge Enerji Elektrik6,315,8736,80
Orma Orman Mahsulleri30,6017,60107,88
Osmanlı Menkul22,700,71-26,40
Ostim Endüstriyel Yat2,364,42-14,30
Otokar342,3017,4312,49
Oyak Çimento7,039,16-19,93
Oyak Yat. Ort.7,10-1,392,87
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,92-3,78

Oylum Sınai Yatırımlar3,93-1,26-16,56
Özak GMYO4,180,48-18,04
Özbal Çelik Boru13,23-6,83101,98
Özderici GMYO1,565,41-29,73
Özerden Plastik8,728,86-3,11
Pamukova Elektrik32,520,4352,53
Panora GMYO6,40-6,716,34
Papilon Savunma14,982,04-34,18
Park Elek.Madencilik4,832,55-10,06
Parsan28,481,3517,20
Pegasus69,50-1,63-6,84
Peker GMYO0,97-1,02-58,53
Penguen Gıda3,182,58-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım48,7837,80

Pera GMYO1,6011,11-8,66
Pergamon Dış Ticaret23,061,3225,81
Petkim5,761,5915,66
Petrokent Turizm2.094,60-5,07131,09
Pınar Et ve Un17,743,50-18,93
Pınar Su7,404,37-0,40
Pınar Süt18,224,23-19,20
Plastikkart17,000,0017,65
Polisan Holding2,791,45-27,43
Politeknik Metal342,00-0,49-15,71
Prizma Press Matbaacılık4,454,46-18,80
QNB Finans Fin. Kir.80,00-4,71-36,15
QNB Finansbank41,421,37-41,12
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,881,43

Ral Yatırım Holding4,404,51-0,90
Ray Sigorta10,001,83-35,28
Reysaş GMYO4,884,95-10,46
Reysaş Lojistik4,427,28-14,57
Rhea Girişim1,98-1,98-46,77
Rodrigo Tekstil14,75-2,127,59
Royal Halı3,332,15-3,20
RTA Laboratuvarları21,28-2,21-29,72
Sabancı Holding9,732,64-11,75
Safkar Ege Soğutmacılık9,3521,11-14,06
Sanel Mühendislik4,78-2,6539,77
Sanifoam Sünger18,51-18,6736,10
Sanko Pazarlama10,326,8311,35
Saray Matbaacılık4,500,00-48,69
Sarkuysan12,391,3142,46
Sasa Polyester29,803,3398,87
Say Yenilenebilir Enerji24,201,17184,37
Sekuro Plastik23,063,7865,19
Selçuk Ecza Deposu8,622,50-35,82
Selçuk Gıda5,1014,092,41
Selva Gıda Sanayi7,69-5,88

Senkron Güvenlik23,16-9,53-11,81
Serve Film Prodüksiyon14,99-3,66-6,31
Servet GMYO68,80-5,23-12,24
Seyitler Kimya15,600,7815,87
Silverline Endüstri5,41-0,18-37,09
Sinpaş GMYO4,54-1,098,61
Smartiks Yazılım5,790,52-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii22,38-2,36-15,02
Söktaş3,88-0,26-23,77
Sönmez Filament38,28-0,83-45,47
Sönmez Pamuklu14,178,58-40,96
Sumaş Suni Tahta68,5018,2133,66
Şeker Fin. Kir.5,551,65-13,28
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,005,4011,74
Şok Marketler Ticaret12,015,07-3,77
T. Halk Bankası4,671,74-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,10-4,92-35,29
T.S.K.B.1,336,40-23,85
T.Tuborg16,952,11-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,60-2,96143,11
Tat Gıda8,942,41-22,67
TAV Havalimanları22,50-0,275,63
Taze Kuru Gıda216,00-7,42-0,14
Tek-Art Turizm1,48-2,63-26,73
Tekfen Holding14,582,24-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,343,82-15,24
Temapol Polimer Plastik14,751,7228,26
TGS Dış Ticaret12,798,390,63
Tofaş Oto. Fab.38,5217,5124,62
Torunlar GMYO3,49-1,69-10,51
Trabzon Liman29,880,00-6,97
Trabzonspor Sportif3,41-6,8339,75
Trend GMYO6,982,50-44,47
TSKB GMYO3,029,03-47,48
Tuğçelik14,15-0,2175,12
Tukaş6,801,95-29,82
Turcas Petrol3,614,64-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,00-1,09

Turkcell15,380,000,54
Tümosan Motor ve Traktör17,35-0,7423,31
Tüpraş98,154,64-9,12
Türk Hava Yolları12,830,79-0,62
Türk İlaç Serum14,445,22

Türk Prysmian Kablo11,24-3,68-6,82
Türk Telekom6,662,15-17,70
Türk Traktör178,805,674,95
Türker Proje Gayrimenkul119,502,225,85
Türkiye Sigorta4,792,57-22,47
Ufuk Yatırım14,121,585,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,053,05-4,48
Ulusoy Elektrik54,200,185,55
Ulusoy Un Sanayi5,142,191,01
Umpaş Holding1,241,64-52,49
Uşak Seramik1,929,09-17,95
Utopya Turizm19,00-5,00-51,03
Uzertaş Boya38,008,57-32,86
Ülker Bisküvi20,120,90-9,85
Ünlü Yatırım Holding5,4510,32

Vakıf Fin. Kir.8,77-1,13157,34
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,50-2,99-11,68
Vakıflar Bankası3,542,31-24,84
Vakko Tekstil10,75-1,9271,55
Vanet Gıda5,20-0,57-32,73
VBT Yazılım18,816,94

Verusa Holding47,00-1,764,26
Verusaturk Girisim21,101,3461,71
Vestel29,26-2,0149,84
Vestel Beyaz Eşya46,22-0,6023,66
Viking Kağıt5,990,50-33,44
Yapı ve Kredi Bank.2,473,35-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,38-0,06-13,29
Yataş13,622,79-5,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,70-8,64-15,91
Yeni Gimat GMYO13,73-0,4418,44
Yeşil GMYO1,034,04-25,36
Yeşil Yapı1,165,45-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,24-2,61-47,62
Yibitaş İnşaat Malzeme12.040,100,23-22,82
Yonga Mobilya21,40-1,38-28,16
Yükselen Çelik5,627,467,42
Yünsa10,941,77-21,25
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,780,00-35,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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