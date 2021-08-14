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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

14.08.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.554,00-2,25-19,62
İş Bankası (C)5,41-0,55-20,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00-6,985,26
İş Fin.Kir.2,96-4,82-23,32
İş Girişim9,21-14,17-51,40
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,664,12-11,67
İş Yat. Ort.2,76-3,16-17,93
İşbir Holding4.300,00-14,0057,07
Işık Plastik41,7011,50

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,941,08-17,54
İttifak Holding1,47-4,55-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,250,271,39
İzmir Demir Çelik2,70-7,22-18,42
İzmir Fırça6,206,1611,51
Jantsa Jant Sanayi71,50-2,4672,50
Kafein Yazılım25,44-3,2719,21
Kalekim Kimyevi Maddeler13,154,45

Kaplamin25,9212,70-23,31
Kardemir (A)7,795,5630,92
Kardemir (B)7,705,1946,11
Kardemir (D)8,374,6244,81
Karel Elektronik32,94-4,7442,84
Karsan Otomotiv3,930,0020,92
Karsu Tekstil8,273,12-3,27
Kartal Yenilenebilir Enerji13,6530,62

Kartonsan52,00-1,98-45,07
Katmerciler Ekipman3,01-1,31-2,27
Kent Gıda198,00-5,26-44,32
Kerevitaş Gıda4,44-3,48-32,52
Kervan Gıda16,18-1,0423,50
Kervansaray Yat. Holding0,59-3,28-53,17
Kiler GMYO1,74-2,25-30,68
Kızılbük GMYO16,82

Klimasan Klima21,601,2227,28
Koç Holding23,049,8212,65
Konfrut Gıda17,07-1,161,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,450,00151,06
Konya Çimento855,00-4,68-24,34
Koray GMYO7,75-6,7474,16
Kordsa Teknik Tekstil24,12-0,5055,11
Koza Altın103,70-3,717,24
Koza Madencilik13,50-3,02-12,85
Körfez GMYO5,11-0,58-11,90
Kristal Kola1,31-9,63-57,12
Kron Telekomünikasyon43,56-12,2518,24
Kuştur Kuşadası Turizm206,00-6,8730,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,42-17,125,22
Kütahya Porselen58,0511,3115,06
Kütahya Şeker Fabrikası42,8620,94

Lider Faktoring2,91-3,32-14,66
Link Bilgisayar30,68-3,76-2,90
Logo Yazılım39,565,0527,04
Lokman Hekim Sağlık9,624,0034,20
Lüks Kadife45,92-1,2559,37
Makina Takım3,023,07-11,44
Manas Enerji Yönetimi15,94-7,86

Marka Yatırım Holding5,2023,81-19,13
Marmaris Altınyunus163,00-0,3146,71
Marshall236,00-2,88-23,05
Martı GMYO1,07-1,83-58,10
Martı Otel1,65-5,17-22,54
Matriks Bilgi Dağıtım33,581,51

Mavi Giyim57,052,0610,54
Mazhar Zorlu Holding37,40-2,5518,81
Meditera Tıbbi Malzeme34,74-3,39

Mega Polietilen5,95-1,98-22,32
Menderes Tekstil2,09-5,43-32,36
Mercan Kimya10,154,32

Merit Turizm16,00-6,4354,45
Merko Gıda4,87-5,98-43,63
Metemtur Yatırım3,75-10,07-53,62
Metro Holding1,53-3,16-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,43-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-4,86-24,46
Migros Ticaret37,228,13-13,04
Milpa4,3514,47-5,43
Mistral GMYO4,183,72-11,25
MLP Sağlık24,00-1,6420,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,55-7,1920,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,37-1,34-37,81
Mondi Tire Kutsan8,180,007,63
Naturel Enerji36,68-1,563,30
Naturelgaz7,84-2,97

Net Holding3,78-3,8210,20
Netaş Telekom.17,94-12,23-36,11
Niğbaş Niğde Beton11,00-3,34-78,85
Nuh Çimento39,002,47-18,80
Nurol GMYO16,795,46130,32
Odaş Elektrik1,35-1,46-53,82
Orge Enerji Elektrik6,14-2,6933,12
Orma Orman Mahsulleri29,50-3,59100,41
Osmanlı Menkul22,16-2,38-28,15
Ostim Endüstriyel Yat2,25-4,66-18,29
Otokar338,00-1,2611,08
Oyak Çimento6,86-2,42-21,87
Oyak Yat. Ort.6,96-1,970,84
Oyak Yatırım Menkul24,020,42

Oylum Sınai Yatırımlar4,063,31-13,80
Özak GMYO4,313,11-15,49
Özbal Çelik Boru12,18-7,9485,95
Özderici GMYO1,51-3,21-31,98
Özerden Plastik7,90-9,40-12,22
Pamukova Elektrik32,16-1,1150,84
Panora GMYO6,32-0,335,99
Papilon Savunma14,81-1,04-34,87
Park Elek.Madencilik4,75-1,66-11,55
Parsan28,16-1,1215,88
Pegasus70,801,87-5,09
Peker GMYO0,94-3,09-59,82
Penguen Gıda3,06-3,77-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım65,3533,97

Pera GMYO1,48-7,50-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,200,6126,58
Petkim5,983,8220,08
Petrokent Turizm2.038,90-2,66124,94
Pınar Et ve Un16,59-6,48-24,19
Pınar Su7,450,680,27
Pınar Süt16,62-8,78-26,30
Plastikkart17,985,7624,43
Polisan Holding2,75-1,43-28,47
Politeknik Metal342,500,15-15,58
Prizma Press Matbaacılık4,9411,01-9,85
QNB Finans Fin. Kir.76,00-5,00-39,35
QNB Finansbank40,00-3,43-43,14
QUA Granite Hayal Yapı12,91-3,94

Ral Yatırım Holding4,38-0,45-1,35
Ray Sigorta9,85-1,50-36,25
Reysaş GMYO5,104,51-6,42
Reysaş Lojistik4,10-7,24-20,76
Rhea Girişim1,87-5,56-49,73
Rodrigo Tekstil16,129,2917,58
Royal Halı3,21-3,60-6,69
RTA Laboratuvarları20,54-3,48-32,17
Sabancı Holding9,891,64-10,30
Safkar Ege Soğutmacılık9,845,24-9,56
Sanel Mühendislik4,77-0,2139,47
Sanifoam Sünger20,068,3747,50
Sanko Pazarlama10,16-1,559,63
Saray Matbaacılık4,13-8,22-52,91
Sarkuysan12,591,6144,76
Sasa Polyester28,42-4,6389,66
Say Yenilenebilir Enerji24,360,66186,25
Sekuro Plastik22,14-3,9958,60
Selçuk Ecza Deposu8,660,46-35,53
Selçuk Gıda6,1320,2023,09
Selva Gıda Sanayi7,09-7,80

Senkron Güvenlik27,9820,816,55
Serve Film Prodüksiyon14,70-1,93-8,13
Servet GMYO69,701,31-11,10
Seyitler Kimya16,535,9622,78
Silverline Endüstri5,552,59-35,47
Sinpaş GMYO3,89-14,32-6,94
Smartiks Yazılım5,70-1,55-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-2,95-17,53
Söktaş2,38-3,95-26,79
Sönmez Filament38,741,20-44,81
Sönmez Pamuklu13,20-6,85-45,00
Sumaş Suni Tahta81,0018,2558,05
Şeker Fin. Kir.5,50-0,90-14,06
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,698,6221,38
Şok Marketler Ticaret12,272,16-1,68
T. Halk Bankası4,63-0,86-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,90-1,00-35,93
T.S.K.B.1,32-0,75-24,42
T.Tuborg16,90-0,29-6,47
Taç Tarım Ürünleri25,30-1,17140,27
Tat Gıda9,000,67-22,15
TAV Havalimanları23,484,3610,23
Taze Kuru Gıda205,60-4,81-4,95
Tek-Art Turizm1,42-4,05-29,70
Tekfen Holding14,54-0,27-11,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-9,40-23,21
Temapol Polimer Plastik15,625,9035,83
TGS Dış Ticaret13,868,379,05
Tofaş Oto. Fab.42,5610,4937,69
Torunlar GMYO3,634,01-6,92
Trabzon Liman28,74-3,82-10,52
Trabzonspor Sportif3,40-0,2939,34
Trend GMYO6,66-4,58-47,02
TSKB GMYO3,3410,60-41,91
Tuğçelik13,20-6,7163,37
Tukaş6,67-1,91-31,17
Turcas Petrol3,41-5,54-29,69
Tureks Turizm Taşımacılık9,94-0,60

Turkcell15,430,330,87
Tümosan Motor ve Traktör17,792,5426,44
Tüpraş100,602,50-6,85
Türk Hava Yolları12,42-3,20-3,80
Türk İlaç Serum14,893,12

Türk Prysmian Kablo11,683,91-3,17
Türk Telekom6,883,30-14,98
Türk Traktör177,70-0,624,30
Türker Proje Gayrimenkul118,00-1,264,52
Türkiye Sigorta4,830,84-21,82
Ufuk Yatırım16,9419,9726,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,80-6,17-10,38
Ulusoy Elektrik54,00-0,375,16
Ulusoy Un Sanayi5,02-2,33-1,35
Umpaş Holding1,21-2,42-53,64
Uşak Seramik1,87-2,60-20,09
Utopya Turizm18,88-0,63-51,34
Uzertaş Boya36,46-4,05-35,58
Ülker Bisküvi19,73-1,94-11,59
Ünlü Yatırım Holding5,10-6,42

Vakıf Fin. Kir.8,76-0,11157,04
Vakıf GMYO1,46-2,67-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,723,38-8,70
Vakıflar Bankası3,49-1,41-25,90
Vakko Tekstil10,50-2,3367,56
Vanet Gıda5,271,35-31,82
VBT Yazılım21,9016,43

Verusa Holding46,18-1,742,44
Verusaturk Girisim21,984,1768,45
Vestel29,601,1651,58
Vestel Beyaz Eşya47,202,1226,28
Viking Kağıt7,6026,88-15,56
Yapı ve Kredi Bank.2,490,81-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,76-1,98-15,01
Yataş13,48-1,03-6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,69-0,27-16,14
Yeni Gimat GMYO13,730,0018,44
Yeşil GMYO0,98-4,85-28,99
Yeşil Yapı1,10-5,17-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,14-4,46-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme11.113,40-7,70-28,76
Yonga Mobilya21,14-1,21-29,03
Yükselen Çelik5,61-0,187,23
Yünsa11,464,75-17,50
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,62-0,32-35,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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