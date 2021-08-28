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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

28.08.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.400,00-1,87-22,47
İş Bankası (C)5,641,26-16,97
İş Bankası (Kur.)370.000,00-7,50-2,63
İş Fin.Kir.2,96-0,34-23,32
İş Girişim8,52-5,75-55,04
İş GMYO1,82-1,62-28,35
İş Y. Men. Değ.14,584,52-12,16
İş Yat. Ort.2,74-0,36-18,53
İşbir Holding4.840,0012,6976,80
Işık Plastik38,72-3,39

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,45-2,68-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,381,322,11
İzmir Demir Çelik2,65-2,93-19,93
İzmir Fırça7,566,1835,97
Jantsa Jant Sanayi67,35-3,7962,49
Kafein Yazılım24,30-1,6213,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,42-2,66

Kaplamin24,38-4,39-27,87
Kardemir (A)6,75-2,1713,45
Kardemir (B)6,72-1,4727,51
Kardemir (D)7,741,7133,91
Karel Elektronik30,56-5,5032,52
Karsan Otomotiv3,923,7020,62
Karsu Tekstil9,186,747,37
Kartal Yenilenebilir Enerji15,15-7,00

Kartonsan49,20-2,77-48,03
Katmerciler Ekipman1,54-6,23-11,10
Kent Gıda192,801,47-45,78
Kerevitaş Gıda4,451,37-32,37
Kervan Gıda16,581,0426,55
Kervansaray Yat. Holding0,57-1,72-54,76
Kiler GMYO1,771,72-29,48
Kızılbük GYO23,068,26

Klimasan Klima10,40-6,7923,26
Koç Holding23,601,8115,39
Konfrut Gıda16,32-6,58-3,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji54,00-7,38128,81
Konya Çimento866,202,39-23,35
Koray GMYO7,479,2167,87
Kordsa Teknik Tekstil23,54-0,2551,38
Koza Altın103,70-2,457,24
Koza Madencilik15,882,322,52
Körfez GMYO4,92-1,60-15,17
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon33,44-11,11-9,23
Kuştur Kuşadası Turizm193,10-2,9622,76
Kuyas Yatırım2,50-6,028,70
Kütahya Porselen60,505,7719,92
Kütahya Şeker Fabrikası63,8522,91

Lider Faktoring3,073,72-9,97
Link Bilgisayar29,08-2,28-7,96
Logo Yazılım40,143,7728,90
Lokman Hekim Sağlık10,403,2845,09
Lüks Kadife44,14-4,8353,20
Makina Takım2,99-2,61-12,32
Manas Enerji Yönetimi17,11-6,25

Marka Yatırım Holding5,2010,17-19,13
Marmaris Altınyunus185,3013,8266,79
Marshall227,10-2,03-25,95
Martı GMYO1,114,72-56,53
Martı Otel1,722,38-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,981,22

Mavi Giyim57,502,8611,41
Mazhar Zorlu Holding35,98-4,1614,29
Meditera Tıbbi Malzeme39,80-3,26

Mega Polietilen5,48-3,35-28,46
Menderes Tekstil2,173,83-29,77
Mercan Kimya9,520,53

Merit Turizm16,25-3,5656,86
Merko Gıda4,77-1,85-44,79
Metemtur Yatırım3,44-10,18-57,45
Metro Holding1,47-3,29-29,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,513,29-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-2,82-26,18
Migros Ticaret34,90-3,70-18,46
Milpa4,00-2,44-13,04
Mistral GMYO4,121,48-12,53
MLP Sağlık25,181,6126,72
MMC San. ve Tic. Yat.5,51-2,4819,78
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,13-3,13-39,83
Mondi Tire Kutsan8,937,8517,50
Naturel Enerji37,102,544,48
Naturelgaz7,78-1,27

Net Holding4,5114,4731,49
Netaş Telekom.17,080,12-39,17
Niğbaş Niğde Beton10,77-2,18-79,29
Nuh Çimento35,90-1,54-25,25
Nurol GMYO15,72-5,13115,64
Odaş Elektrik1,473,52-49,72
Orge Enerji Elektrik6,28-3,8336,15
Orma Orman Mahsulleri30,023,52103,94
Osmanlı Menkul24,102,82-21,86
Ostim Endüstriyel Yat2,241,82-18,66
Otokar325,00-2,996,81
Oyak Çimento6,72-1,03-23,46
Oyak Yat. Ort.6,83-1,01-1,04
Oyak Yatırım Menkul23,720,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,90-1,27-17,20
Özak GMYO4,644,50-9,02
Özbal Çelik Boru12,98-2,4898,17
Özderici GMYO1,657,14-25,68
Özerden Plastik7,20-6,49-20,00
Pamel Elektrik44,047,31106,57
Panora GMYO7,116,9219,24
Papilon Savunma14,29-1,52-37,15
Park Elek.Madencilik4,71-1,26-12,29
Parsan26,52-3,149,14
Pegasus70,651,80-5,29
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda2,91-2,68-42,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım80,00-16,62

Pera GMYO1,522,01-13,23
Pergamon Dış Ticaret22,40-2,1822,21
Petkim6,244,8725,30
Petrokent Turizm2.000,00-2,46120,65
Pınar Et ve Un16,81-1,81-23,18
Pınar Su7,15-2,99-3,77
Pınar Süt16,85-1,23-25,28
Plastikkart19,916,4737,79
Polisan Holding2,68-1,11-30,29
Politeknik Metal350,10-2,21-13,71
Prizma Press Matbaacılık4,03-2,89-26,46
QNB Finans Fin. Kir.71,20-6,25-43,18
QNB Finansbank37,84-3,86-46,21
QUA Granite Hayal Yapı12,60-0,08

Ral Yatırım Holding4,04-4,72-9,01
Ray Sigorta9,702,00-37,22
Reysaş GMYO2,906,22-10,54
Reysaş Lojistik3,90-0,51-24,62
Rhea Girişim2,02-3,81-45,70
Rodrigo Tekstil15,853,5915,61
Royal Halı3,203,56-6,98
RTA Laboratuvarları21,78-0,46-28,07
Sabancı Holding10,403,90-5,68
Safkar Ege Soğutmacılık8,31-8,68-23,62
Sanel Mühendislik5,110,0049,42
Sanifoam Sünger19,93-12,5946,54
Sanko Pazarlama9,86-2,866,39
Saray Matbaacılık4,500,00-48,69
Sarkuysan13,355,2053,49
Sasa Polyester27,16-2,6581,25
Say Yenilenebilir Enerji22,72-5,25166,98
Sekuro Plastik21,14-5,2951,43
Selçuk Ecza Deposu8,80-3,30-34,48
Selçuk Gıda7,75-1,9055,62
Selva Gıda Sanayi7,90-0,38

Senkron Güvenlik26,14-6,51-0,46
Serve Film Prodüksiyon14,79-3,65-7,56
Servet GMYO73,40-5,17-6,38
Seyitler Kimya19,587,1745,43
Silverline Endüstri5,32-3,10-38,14
Sinpaş GMYO4,10-9,09-1,91
Smartiks Yazılım5,52-1,78-37,70
Sodaş Sodyum Sanayii21,000,48-20,26
Söktaş2,8519,75-12,33
Sönmez Filament37,90-1,51-46,01
Sönmez Pamuklu14,032,86-41,54
Sumaş Suni Tahta93,9014,7084,08
Şeker Fin. Kir.5,15-3,20-19,53
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam8,973,1025,29
Şok Marketler Ticaret12,39-0,32-0,72
T. Halk Bankası4,73-2,47-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,70-1,01-36,57
T.S.K.B.1,310,00-24,99
T.Tuborg16,860,89-4,91
Taç Tarım Ürünleri23,98-2,20127,73
Tat Gıda8,75-0,68-24,32
TAV Havalimanları23,643,6810,99
Taze Kuru Gıda215,0010,77-0,60
Tek-Art Turizm1,380,73-31,68
Tekfen Holding14,491,12-11,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,41-1,69-25,98
Temapol Polimer Plastik14,11-4,6022,70
TGS Dış Ticaret12,17-7,10-4,25
Tofaş Oto. Fab.41,282,3333,54
Torunlar GMYO4,107,335,13
Trabzon Liman28,04-1,06-12,70
Trabzonspor Sportif3,631,1148,77
Trend GMYO6,600,30-47,49
TSKB GMYO3,39-7,12-41,04
Tuğçelik12,20-10,2350,99
Tukaş6,60-2,37-31,89
Turcas Petrol3,585,92-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık10,08-4,36

Turkcell15,95-0,254,27
Tümosan Motor ve Traktör17,08-8,6121,39
Tüpraş99,600,45-7,78
Türk Hava Yolları12,683,43-1,78
Türk İlaç Serum15,08-1,89

Türk Prysmian Kablo12,283,111,80
Türk Telekom7,392,50-8,68
Türk Traktör171,00-0,520,37
Türker Proje Gayrimenkul124,001,729,83
Türkiye Sigorta4,78-1,65-22,63
Ufuk Yatırım23,967,4478,81
Ulaşlar Turizm Yat.3,50-3,58-17,45
Ulusoy Elektrik53,30-1,303,80
Ulusoy Un Sanayi5,21-5,102,39
Umpaş Holding1,19-1,65-54,41
Uşak Seramik1,76-3,30-24,79
Utopya Turizm20,20-16,53-47,94
Uzertaş Boya31,90-6,07-43,64
Ülker Bisküvi19,32-0,72-13,43
Ünlü Yatırım Holding4,93-6,98

Vakıf Fin. Kir.8,35-2,79145,01
Vakıf GMYO1,47-2,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,40-5,04-13,04
Vakıflar Bankası3,560,28-24,42
Vakko Tekstil10,24-3,4063,41
Vanet Gıda5,955,68-23,03
VBT Yazılım21,50-15,62

Verusa Holding45,200,000,27
Verusaturk Girisim21,88-1,6267,69
Vestel28,72-2,0547,07
Vestel Beyaz Eşya48,723,6230,35
Viking Kağıt6,56-6,69-27,11
Yapı ve Kredi Bank.2,560,79-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,0013,03-6,05
Yataş14,071,37-2,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,36-7,18-23,64
Yeni Gimat GMYO13,66-0,8717,84
Yeşil GMYO0,963,23-30,43
Yeşil Yapı1,136,60-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,120,00-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme10.760,00-3,06-31,03
Yonga Mobilya21,38-0,65-28,23
Yükselen Çelik5,350,382,26
Yünsa10,43-3,07-24,92
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,57-1,88-37,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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