Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.400,00 -1,87 -22,47 İş Bankası (C) 5,64 1,26 -16,97 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -7,50 -2,63 İş Fin.Kir. 2,96 -0,34 -23,32 İş Girişim 8,52 -5,75 -55,04 İş GMYO 1,82 -1,62 -28,35 İş Y. Men. Değ. 14,58 4,52 -12,16 İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53 İşbir Holding 4.840,00 12,69 76,80 Işık Plastik 38,72 -3,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93 İttifak Holding 1,45 -2,68 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,38 1,32 2,11 İzmir Demir Çelik 2,65 -2,93 -19,93 İzmir Fırça 7,56 6,18 35,97 Jantsa Jant Sanayi 67,35 -3,79 62,49 Kafein Yazılım 24,30 -1,62 13,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,42 -2,66 Kaplamin 24,38 -4,39 -27,87 Kardemir (A) 6,75 -2,17 13,45 Kardemir (B) 6,72 -1,47 27,51 Kardemir (D) 7,74 1,71 33,91 Karel Elektronik 30,56 -5,50 32,52 Karsan Otomotiv 3,92 3,70 20,62 Karsu Tekstil 9,18 6,74 7,37 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,15 -7,00 Kartonsan 49,20 -2,77 -48,03 Katmerciler Ekipman 1,54 -6,23 -11,10 Kent Gıda 192,80 1,47 -45,78 Kerevitaş Gıda 4,45 1,37 -32,37 Kervan Gıda 16,58 1,04 26,55 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76 Kiler GMYO 1,77 1,72 -29,48 Kızılbük GYO 23,06 8,26 Klimasan Klima 10,40 -6,79 23,26 Koç Holding 23,60 1,81 15,39 Konfrut Gıda 16,32 -6,58 -3,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,00 -7,38 128,81 Konya Çimento 866,20 2,39 -23,35 Koray GMYO 7,47 9,21 67,87 Kordsa Teknik Tekstil 23,54 -0,25 51,38 Koza Altın 103,70 -2,45 7,24 Koza Madencilik 15,88 2,32 2,52 Körfez GMYO 4,92 -1,60 -15,17 Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,44 -11,11 -9,23 Kuştur Kuşadası Turizm 193,10 -2,96 22,76 Kuyas Yatırım 2,50 -6,02 8,70 Kütahya Porselen 60,50 5,77 19,92 Kütahya Şeker Fabrikası 63,85 22,91 Lider Faktoring 3,07 3,72 -9,97 Link Bilgisayar 29,08 -2,28 -7,96 Logo Yazılım 40,14 3,77 28,90 Lokman Hekim Sağlık 10,40 3,28 45,09 Lüks Kadife 44,14 -4,83 53,20 Makina Takım 2,99 -2,61 -12,32 Manas Enerji Yönetimi 17,11 -6,25 Marka Yatırım Holding 5,20 10,17 -19,13 Marmaris Altınyunus 185,30 13,82 66,79 Marshall 227,10 -2,03 -25,95 Martı GMYO 1,11 4,72 -56,53 Martı Otel 1,72 2,38 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,98 1,22 Mavi Giyim 57,50 2,86 11,41 Mazhar Zorlu Holding 35,98 -4,16 14,29 Meditera Tıbbi Malzeme 39,80 -3,26 Mega Polietilen 5,48 -3,35 -28,46 Menderes Tekstil 2,17 3,83 -29,77 Mercan Kimya 9,52 0,53 Merit Turizm 16,25 -3,56 56,86 Merko Gıda 4,77 -1,85 -44,79 Metemtur Yatırım 3,44 -10,18 -57,45 Metro Holding 1,47 -3,29 -29,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 3,29 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -2,82 -26,18 Migros Ticaret 34,90 -3,70 -18,46 Milpa 4,00 -2,44 -13,04 Mistral GMYO 4,12 1,48 -12,53 MLP Sağlık 25,18 1,61 26,72 MMC San. ve Tic. Yat. 5,51 -2,48 19,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,13 -3,13 -39,83 Mondi Tire Kutsan 8,93 7,85 17,50 Naturel Enerji 37,10 2,54 4,48 Naturelgaz 7,78 -1,27 Net Holding 4,51 14,47 31,49 Netaş Telekom. 17,08 0,12 -39,17 Niğbaş Niğde Beton 10,77 -2,18 -79,29 Nuh Çimento 35,90 -1,54 -25,25 Nurol GMYO 15,72 -5,13 115,64 Odaş Elektrik 1,47 3,52 -49,72 Orge Enerji Elektrik 6,28 -3,83 36,15 Orma Orman Mahsulleri 30,02 3,52 103,94 Osmanlı Menkul 24,10 2,82 -21,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 1,82 -18,66 Otokar 325,00 -2,99 6,81 Oyak Çimento 6,72 -1,03 -23,46 Oyak Yat. Ort. 6,83 -1,01 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 23,72 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,90 -1,27 -17,20 Özak GMYO 4,64 4,50 -9,02 Özbal Çelik Boru 12,98 -2,48 98,17 Özderici GMYO 1,65 7,14 -25,68 Özerden Plastik 7,20 -6,49 -20,00 Pamel Elektrik 44,04 7,31 106,57 Panora GMYO 7,11 6,92 19,24 Papilon Savunma 14,29 -1,52 -37,15 Park Elek.Madencilik 4,71 -1,26 -12,29 Parsan 26,52 -3,14 9,14 Pegasus 70,65 1,80 -5,29 Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82 Penguen Gıda 2,91 -2,68 -42,38 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,00 -16,62 Pera GMYO 1,52 2,01 -13,23 Pergamon Dış Ticaret 22,40 -2,18 22,21 Petkim 6,24 4,87 25,30 Petrokent Turizm 2.000,00 -2,46 120,65 Pınar Et ve Un 16,81 -1,81 -23,18 Pınar Su 7,15 -2,99 -3,77 Pınar Süt 16,85 -1,23 -25,28 Plastikkart 19,91 6,47 37,79 Polisan Holding 2,68 -1,11 -30,29 Politeknik Metal 350,10 -2,21 -13,71 Prizma Press Matbaacılık 4,03 -2,89 -26,46 QNB Finans Fin. Kir. 71,20 -6,25 -43,18 QNB Finansbank 37,84 -3,86 -46,21 QUA Granite Hayal Yapı 12,60 -0,08 Ral Yatırım Holding 4,04 -4,72 -9,01 Ray Sigorta 9,70 2,00 -37,22 Reysaş GMYO 2,90 6,22 -10,54 Reysaş Lojistik 3,90 -0,51 -24,62 Rhea Girişim 2,02 -3,81 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,85 3,59 15,61 Royal Halı 3,20 3,56 -6,98 RTA Laboratuvarları 21,78 -0,46 -28,07 Sabancı Holding 10,40 3,90 -5,68 Safkar Ege Soğutmacılık 8,31 -8,68 -23,62 Sanel Mühendislik 5,11 0,00 49,42 Sanifoam Sünger 19,93 -12,59 46,54 Sanko Pazarlama 9,86 -2,86 6,39 Saray Matbaacılık 4,50 0,00 -48,69 Sarkuysan 13,35 5,20 53,49 Sasa Polyester 27,16 -2,65 81,25 Say Yenilenebilir Enerji 22,72 -5,25 166,98 Sekuro Plastik 21,14 -5,29 51,43 Selçuk Ecza Deposu 8,80 -3,30 -34,48 Selçuk Gıda 7,75 -1,90 55,62 Selva Gıda Sanayi 7,90 -0,38 Senkron Güvenlik 26,14 -6,51 -0,46 Serve Film Prodüksiyon 14,79 -3,65 -7,56 Servet GMYO 73,40 -5,17 -6,38 Seyitler Kimya 19,58 7,17 45,43 Silverline Endüstri 5,32 -3,10 -38,14 Sinpaş GMYO 4,10 -9,09 -1,91 Smartiks Yazılım 5,52 -1,78 -37,70 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,48 -20,26 Söktaş 2,85 19,75 -12,33 Sönmez Filament 37,90 -1,51 -46,01 Sönmez Pamuklu 14,03 2,86 -41,54 Sumaş Suni Tahta 93,90 14,70 84,08 Şeker Fin. Kir. 5,15 -3,20 -19,53 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 8,97 3,10 25,29 Şok Marketler Ticaret 12,39 -0,32 -0,72 T. Halk Bankası 4,73 -2,47 -14,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,70 -1,01 -36,57 T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99 T.Tuborg 16,86 0,89 -4,91 Taç Tarım Ürünleri 23,98 -2,20 127,73 Tat Gıda 8,75 -0,68 -24,32 TAV Havalimanları 23,64 3,68 10,99 Taze Kuru Gıda 215,00 10,77 -0,60 Tek-Art Turizm 1,38 0,73 -31,68 Tekfen Holding 14,49 1,12 -11,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -1,69 -25,98 Temapol Polimer Plastik 14,11 -4,60 22,70 TGS Dış Ticaret 12,17 -7,10 -4,25 Tofaş Oto. Fab. 41,28 2,33 33,54 Torunlar GMYO 4,10 7,33 5,13 Trabzon Liman 28,04 -1,06 -12,70 Trabzonspor Sportif 3,63 1,11 48,77 Trend GMYO 6,60 0,30 -47,49 TSKB GMYO 3,39 -7,12 -41,04 Tuğçelik 12,20 -10,23 50,99 Tukaş 6,60 -2,37 -31,89 Turcas Petrol 3,58 5,92 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık 10,08 -4,36 Turkcell 15,95 -0,25 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 17,08 -8,61 21,39 Tüpraş 99,60 0,45 -7,78 Türk Hava Yolları 12,68 3,43 -1,78 Türk İlaç Serum 15,08 -1,89 Türk Prysmian Kablo 12,28 3,11 1,80 Türk Telekom 7,39 2,50 -8,68 Türk Traktör 171,00 -0,52 0,37 Türker Proje Gayrimenkul 124,00 1,72 9,83 Türkiye Sigorta 4,78 -1,65 -22,63 Ufuk Yatırım 23,96 7,44 78,81 Ulaşlar Turizm Yat. 3,50 -3,58 -17,45 Ulusoy Elektrik 53,30 -1,30 3,80 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -5,10 2,39 Umpaş Holding 1,19 -1,65 -54,41 Uşak Seramik 1,76 -3,30 -24,79 Utopya Turizm 20,20 -16,53 -47,94 Uzertaş Boya 31,90 -6,07 -43,64 Ülker Bisküvi 19,32 -0,72 -13,43 Ünlü Yatırım Holding 4,93 -6,98 Vakıf Fin. Kir. 8,35 -2,79 145,01 Vakıf GMYO 1,47 -2,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,40 -5,04 -13,04 Vakıflar Bankası 3,56 0,28 -24,42 Vakko Tekstil 10,24 -3,40 63,41 Vanet Gıda 5,95 5,68 -23,03 VBT Yazılım 21,50 -15,62 Verusa Holding 45,20 0,00 0,27 Verusaturk Girisim 21,88 -1,62 67,69 Vestel 28,72 -2,05 47,07 Vestel Beyaz Eşya 48,72 3,62 30,35 Viking Kağıt 6,56 -6,69 -27,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,79 -14,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,00 13,03 -6,05 Yataş 14,07 1,37 -2,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,36 -7,18 -23,64 Yeni Gimat GMYO 13,66 -0,87 17,84 Yeşil GMYO 0,96 3,23 -30,43 Yeşil Yapı 1,13 6,60 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,12 0,00 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.760,00 -3,06 -31,03 Yonga Mobilya 21,38 -0,65 -28,23 Yükselen Çelik 5,35 0,38 2,26 Yünsa 10,43 -3,07 -24,92 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,57 -1,88 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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