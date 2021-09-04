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Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

04.09.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.000,00-1,27-23,46
İş Bankası (C)5,690,89-16,23
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,053,04-20,98
İş Girişim8,45-0,82-55,41
İş GMYO1,862,20-26,77
İş Y. Men. Değ.15,053,22-9,32
İş Yat. Ort.2,791,82-17,04
İşbir Holding98,653,9583,78
Işık Plastik37,64-2,79

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,923,37-19,30
İttifak Holding1,524,83-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,752,014,17
İzmir Demir Çelik2,64-0,38-20,23
İzmir Fırça7,570,1336,15
Jantsa Jant Sanayi67,20-0,2262,13
Kafein Yazılım24,400,4114,34
Kalekim Kimyevi Maddeler12,621,61

Kaplamin24,16-0,90-28,52
Kardemir (A)6,70-0,7412,61
Kardemir (B)6,65-1,0426,19
Kardemir (D)7,60-1,8131,49
Karel Elektronik31,222,1635,39
Karsan Otomotiv3,79-3,3216,62
Karsu Tekstil10,008,9316,96
Kartal Yenilenebilir Enerji14,20-6,27

Kartonsan50,903,46-46,24
Katmerciler Ekipman1,47-4,55-15,14
Kent Gıda211,609,75-40,49
Kerevitaş Gıda4,582,92-30,40
Kervan Gıda16,39-1,1525,10
Kervansaray Yat. Holding0,581,75-53,97
Kiler GMYO1,833,39-27,09
Kızılbük GYO23,00-0,26

Klimasan Klima10,864,4228,71
Koç Holding23,04-2,3712,65
Konfrut Gıda17,165,151,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,3513,61159,96
Konya Çimento903,004,25-20,09
Koray GMYO6,74-9,7751,46
Kordsa Teknik Tekstil23,680,5952,28
Koza Altın104,000,297,55
Koza Madencilik16,141,644,20
Körfez GMYO5,032,24-13,28
Kristal Kola1,437,52-53,19
Kron Telekomünikasyon35,606,46-3,37
Kuştur Kuşadası Turizm204,205,7529,82
Kuyas Yatırım2,42-3,205,22
Kütahya Porselen56,65-6,3612,29
Kütahya Şeker Fabrikası72,2513,16

Lider Faktoring3,04-0,98-10,85
Link Bilgisayar29,842,61-5,56
Logo Yazılım40,861,7931,21
Lokman Hekim Sağlık10,34-0,5844,25
Lüks Kadife48,369,5667,84
Makina Takım3,093,34-9,38
Manas Enerji Yönetimi17,230,70

Marka Yatırım Holding5,06-2,69-21,31
Marmaris Altınyunus189,602,3270,66
Marshall232,002,16-24,36
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel2,0720,35-2,82
Matriks Bilgi Dağıtım35,862,52

Mavi Giyim58,050,9612,48
Mazhar Zorlu Holding36,000,0614,36
Meditera Tıbbi Malzeme38,64-2,91

Mega Polietilen5,877,12-23,37
Menderes Tekstil2,368,76-23,62
Mercan Kimya9,540,21

Merit Turizm16,24-0,0656,77
Merko Gıda5,035,45-41,78
Metemtur Yatırım3,8211,05-52,75
Metro Holding1,480,68-28,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,8613,94-1,04
Metro Yatırım Ortaklığı1,889,30-19,31
Migros Ticaret35,080,52-18,04
Milpa4,000,00-13,04
Mistral GMYO4,273,64-9,34
MLP Sağlık25,481,1928,23
MMC San. ve Tic. Yat.5,642,3622,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,413,93-37,47
Mondi Tire Kutsan9,374,9323,29
Nasmed Egepol6,65

Naturel Enerji38,804,589,27
Naturelgaz7,881,29

Net Holding4,816,6540,23
Netaş Telekom.17,985,27-35,97
Niğbaş Niğde Beton11,012,23-78,83
Nuh Çimento36,140,67-24,75
Nurol GMYO17,058,46133,88
Odaş Elektrik1,576,80-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi11,97

Orge Enerji Elektrik6,330,8037,24
Orma Orman Mahsulleri28,70-4,4094,97
Osmanlı Menkul25,967,72-15,82
Ostim Endüstriyel Yat2,323,57-15,75
Otokar323,80-0,376,41
Oyak Çimento6,841,79-22,10
Oyak Yat. Ort.7,053,222,14
Oyak Yatırım Menkul23,64-0,34

Oylum Sınai Yatırımlar4,4012,82-6,58
Özak GMYO4,864,74-4,71
Özbal Çelik Boru14,159,01116,03
Özderici GMYO1,64-0,61-26,13
Özerden Plastik7,534,58-16,33
Pamel Elektrik45,423,13113,04
Panora GMYO7,03-1,1317,90
Papilon Savunma14,521,61-36,14
Park Elek.Madencilik4,924,46-8,38
Parsan27,122,2611,60
Pegasus70,900,35-4,96
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda3,106,53-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım87,008,75

Pera GMYO1,520,00-13,23
Pergamon Dış Ticaret23,585,2728,65
Petkim6,17-1,1223,90
Petrokent Turizm1.992,10-0,40119,78
Pınar Et ve Un17,312,97-20,90
Pınar Su7,555,591,62
Pınar Süt17,453,56-22,62
Plastikkart19,52-1,9635,09
Polisan Holding2,762,99-28,21
Politeknik Metal357,502,11-11,89
Prizma Press Matbaacılık4,122,23-24,82
QNB Finans Fin. Kir.72,001,12-42,54
QNB Finansbank41,148,72-41,52
QUA Granite Hayal Yapı12,45-1,19

Ral Yatırım Holding4,091,24-7,88
Ray Sigorta9,750,52-36,89
Reysaş GMYO2,86-1,38-11,78
Reysaş Lojistik4,166,67-19,60
Rhea Girişim1,94-3,96-47,85
Rodrigo Tekstil15,56-1,8313,49
Royal Halı3,499,061,45
RTA Laboratuvarları23,487,81-22,46
Sabancı Holding10,27-1,25-6,86
Safkar Ege Soğutmacılık8,654,09-20,50
Sanel Mühendislik5,232,3552,92
Sanifoam Sünger21,226,4756,03
Sanko Pazarlama9,870,106,50
Saray Matbaacılık4,44-1,33-49,37
Sarkuysan13,944,4260,28
Sasa Polyester28,404,5789,53
Say Yenilenebilir Enerji23,282,46173,56
Sekuro Plastik21,361,0453,01
Selçuk Ecza Deposu9,366,36-30,32
Selçuk Gıda7,42-4,2649,00
Selva Gıda Sanayi7,80-1,27

Senkron Güvenlik26,862,752,28
Serve Film Prodüksiyon14,880,61-7,00
Servet GMYO71,85-2,11-8,35
Seyitler Kimya20,605,2153,01
Silverline Endüstri5,635,83-34,53
Sinpaş GMYO4,448,296,22
Smartiks Yazılım5,723,62-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii24,2015,24-8,11
Söktaş2,860,35-12,02
Sönmez Filament36,40-3,96-48,15
Sönmez Pamuklu13,93-0,71-41,96
Sumaş Suni Tahta105,0011,82105,84
Şeker Fin. Kir.5,384,47-15,94
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,76-2,3422,35
Şok Marketler Ticaret12,500,890,16
T. Halk Bankası4,770,85-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,001,52-35,61
T.S.K.B.1,331,53-23,85
T.Tuborg17,302,61-2,43
Taç Tarım Ürünleri23,78-0,83125,83
Tat Gıda8,942,17-22,67
TAV Havalimanları23,740,4211,46
Taze Kuru Gıda213,50-0,70-1,29
Tek-Art Turizm1,401,45-30,69
Tekfen Holding14,681,31-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,450,62-25,52
Temapol Polimer Plastik14,462,4825,74
TGS Dış Ticaret16,1933,0327,38
Tofaş Oto. Fab.42,222,2836,59
Torunlar GMYO4,161,466,67
Trabzon Liman28,341,07-11,77
Trabzonspor Sportif3,45-4,9641,39
Trend GMYO6,59-0,15-47,57
TSKB GMYO3,2313,51-33,08
Tuğçelik12,210,0851,11
Tukaş6,833,48-29,51
Turcas Petrol3,723,91-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık10,766,75

Turkcell16,161,325,64
Tümosan Motor ve Traktör17,090,0621,46
Tüpraş103,704,12-3,98
Türk Hava Yolları12,881,58-0,23
Türk İlaç Serum15,341,72

Türk Prysmian Kablo13,358,7110,67
Türk Telekom7,35-0,54-9,17
Türk Traktör170,10-0,53-0,16
Türker Proje Gayrimenkul133,807,9018,51
Türkiye Sigorta4,984,18-19,39
Ufuk Yatırım20,66-13,7754,18
Ulaşlar Turizm Yat.4,0916,86-3,54
Ulusoy Elektrik53,750,844,67
Ulusoy Un Sanayi5,311,924,35
Umpaş Holding1,255,04-52,11
Uşak Seramik1,886,82-19,66
Utopya Turizm23,0013,86-40,72
Uzertaş Boya32,241,07-43,04
Ülker Bisküvi19,571,29-12,31
Ünlü Yatırım Holding4,930,00

Vakıf Fin. Kir.8,643,47153,52
Vakıf GMYO1,555,44-35,38
Vakıf Yat. Ort.6,603,12-10,33
Vakıflar Bankası3,590,84-23,78
Vakko Tekstil10,351,0765,17
Vanet Gıda5,960,17-22,90
VBT Yazılım23,569,58

Verusa Holding48,286,817,10
Verusaturk Girisim22,241,6570,44
Vestel29,502,7251,07
Vestel Beyaz Eşya48,38-0,7029,44
Viking Kağıt6,874,73-23,67
Yapı ve Kredi Bank.2,611,95-12,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,002,94-3,29
Yataş14,180,78-1,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,679,23-16,59
Yeni Gimat GMYO13,931,9820,17
Yeo Teknoloji22,00

Yeşil GMYO1,059,38-23,91
Yeşil Yapı1,2611,50-31,52
Yeşil Yatırım Holding2,256,13-47,38
Yibitaş İnşaat Malzeme11.240,004,46-27,95
Yonga Mobilya21,30-0,37-28,50
Yükselen Çelik5,29-1,121,11
Yünsa10,631,92-23,48
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,729,55-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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