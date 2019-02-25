Yatırımcı ticaret müzakerelerinden umutlu, Brexit izleniyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın "ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları iyimserliği artırırken; yatırımcılar, İngiltere Başbakanı May'in Brexit oylamasını ertelemesinin ardından Avrupa tarafındaki gelişmeleri izliyor.
ABD
Başkanı Trump
'ın "ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları iyimserliği artırırken; yatırımcılar, İngiltere Başbakanı May
'in Brexit oylamasını ertelemesinin ardından Avrupa
tarafındaki gelişmeleri izliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:40
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