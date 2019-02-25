Son Dakika Haberleri: Yatırımcı ticaret müzakerelerinden umutlu, Brexit izleniyor

Yatırımcı ticaret müzakerelerinden umutlu, Brexit izleniyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın "ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları iyimserliği artırırken; yatırımcılar, İngiltere Başbakanı May'in Brexit oylamasını ertelemesinin ardından Avrupa tarafındaki gelişmeleri izliyor.

Yatırımcı ticaret müzakerelerinden umutlu, Brexit izleniyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın "ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları iyimserliği artırırken; yatırımcılar, İngiltere Başbakanı May'in Brexit oylamasını ertelemesinin ardından Avrupa tarafındaki gelişmeleri izliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:40 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:21:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı ticaret müzakerelerinden umutlu, Brexit izleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]