Yatırımcı ve girişimciler GİV'in organizasyonuyla Konya'da buluşacak - Son Dakika

Yatırımcı ve girişimciler GİV'in organizasyonuyla Konya'da buluşacak

Girişimciler ile yatırımcılar, Konya'da düzenlenecek Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı'nda bir araya gelecek.

Yatırımcı ve girişimciler GİV'in organizasyonuyla Konya'da buluşacak, System.String[]

Girişimciler ile yatırımcılar, Konya'da düzenlenecek Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı'nda bir araya gelecek.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Konya Şubesi Başkanı Fatih Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı düzenleyeceklerini söyledi.

Fuarın, Konya Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Konya Teknik Üniversitesi, Mevlana Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve KOP Bölge Kalkınma İdaresinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirileceğini belirten Ceylan, organizasyona 81 ilden 300 girişimcinin ve 30 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Ceylan, etkinlikte, otomotiv, savunma, gıda gibi sektörlerden temsilcilerin deneyimlerini paylaşacağını, girişimcilerin 3 gün boyunca ürünlerini ve fikirlerini yatırımcıların beğenisine sunacaklarını ifade etti.

"Etkinlikte, alanında duayen firmaların standları, zirve programı, B2B görüşmeleri ve girişimcilik kongresi olacak." diyen Ceylan, şöyle devam etti:

"Üç gün sürecek organizasyonda sergi alanı yanında çok çeşitli başlıklarda düzenlenen oturumlarda konunun uzmanları, iş ve sanayi dünyası temsilcileri, akademisyenler ile kamu kurumu yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecek."

Ceylan, fuarı girişimciyle yatırımcıyı buluşturmak için düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu çalışmamız, Türkiye'de daha önce yapılmamış, küçük çapta örnekleri bulunan ancak bize göre bu kadar kapsamlı örneği bulunmayan tek fuar çalışması. Fuarın ön plana çıkmasının sebeplerinden biri de girişimcileri destekleyen, cesaretlendiren ve kendilerini ifade edebilme fırsatı bulabilecekleri tek fuar ve organizasyon olmasıdır." diye konuştu.

Fuarı, bu yıldan başlayarak ilk 5 yılda bir kez, daha sonra girişimcilerin projeleri ve katılım düzeyine bağlı olarak her yıl düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Ceylan, tüm girişimcileri organizasyona katılmaya davet etti.

Ceylan, buluşmanın temasını "Türkiye'nin Kalkınmada Öncü Gücü Girişimcilik" olarak belirlediklerini belirterek, "Projenin gelecek yıllarda uluslararası bir çalışma olmasını planlıyoruz. 3 günlük organizasyon sürecinde konferanslar olacak ve girişimciler fuar alanı içindeki standlarda ürünlerini sergileyecek. Konferanslarda alanında uzman, başarısıyla Türkiye'deki girişimcileri cesaretlendiren ve girişimcilere örnek teşkil edecek isimler olsun istiyoruz." dedi.

"Konya, bu buluşma için özel olarak seçildi"

Ceylan, Konya'nın girişimcilerin sayıca çok olduğu bir il durumunda bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Konya ürettiği ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden biridir. Konya, tırnaklarıyla kazıyarak tarıma dayalı ekonomiden sanayiye dayalı ekonomiye geçen bir şehirdir. Onun için başarılı girişimci hikayelerinin bol olduğu bir şehirdir. Bu açıdan da Konya, bu buluşma için özel olarak seçilmiş bir ildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biz memur olmaya ya da maaşla çalışmaya hevesli gençler değil kendi hikayesini yazacak, kendi girişimini hayata geçirecek, kendi projesini ülke ekonomisine kazandırabilecek cesur gençler arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz."

Ceylan, fuarda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tüm tedbirlerin alınacağını, programın sonunda heyetin seçtiği girişimcilerden birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verileceğini bildirdi.

Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı ve girişimciler GİV'in organizasyonuyla Konya'da buluşacak - Son Dakika Ekonomi
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