Son Dakika Haberleri: Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek
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Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çalışmalarının ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, Bursa'da faaliyet gösteren bankaların Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri ile bir toplantı organize etti.

Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çalışmalarının ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, Bursa'da faaliyet gösteren bankaların Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri ile bir toplantı organize etti.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06 
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