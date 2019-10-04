Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çalışmalarının ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, Bursa'da faaliyet gösteren bankaların Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri ile bir toplantı organize etti.