Yatırımcı ve teknolojik girişimciler desteklenecek
1 saat önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çalışmalarının ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, Bursa'da faaliyet gösteren bankaların Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri ile bir toplantı organize etti.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çalışmalarının ve Bursa Yatırım Destek Ofisinin sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması adına, Bursa'da faaliyet gösteren bankaların Bölge Müdürü ile Merkez Şubelerin Yöneticileri ile bir toplantı organize etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06
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