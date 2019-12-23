Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak

6 saat önce

KİPTAŞ, portföyünde bulunan 12 arsa ve 36 işyerini halka açık gerçekleştireceği müzayede ile satışa arz ediyor.

Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak, System.String[]

KİPTAŞ, portföyünde bulunan 12 arsa ve 36 işyerini halka açık gerçekleştireceği müzayede ile satışa arz ediyor.


Tamamı İstanbul'da yer alan hemen teslim avantajına sahip 36 işyeri ile 12 arsa halka açık müzayede yöntemiyle satışa çıkıyor. KİPTAŞ'ın düzenlediği İkinci Gayrimenkul Müzayedesi 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te yatırımcıları ağırlayacak.


KİPTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede, KİPTAŞ'ın Merkezefendi'de bulunan Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Kiptas.istanbulinternet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak açık artırmaya katılımcılar online olarak teklif verebilecek.


İstanbul'un farklı ilçelerinde yatırım değeri oldukça yüksek işyerlerinin bir kısmı hazır kiracılı, bir kısmı ise teslime hazır işyerlerinden oluşuyor. Müzayedede 8'i Başakşehir, 3'ü Tuzla ve biri de Silivri'de olmak üzere 12 arsa satışa çıkacak. 36 iş yeri ise Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Maltepe, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunuyor. Açık artırma şartnamesine göre; açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde şartnamede yer alan hesap numarasına talip oldukları her gayrimenkul için ayrı ayrı geçici katılım teminatı ödeyecekler.


Katılımcılar muhammen bedeli 999 bin 999 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 20 bin TL, 1 milyon TL'den 9 milyon 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar için 50 bin TL teminat yatıracaklar. - İSTANBUL

Merkezefendi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz
İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Son Dakika Haberleri
16:25 Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi
16:24 Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020'de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım... - Son Dakika Ekonomi
16:20 Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası - Son Dakika Ekonomi
16:18 Buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşı yapılması için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi
16:17 Borsada yılın rekoru - Son Dakika Ekonomi
16:00 Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı - Son Dakika Ekonomi
14:48 Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]