Üye Girişi
Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı - Son Dakika

Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı

24.06.2021 14:49
Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı, System.String[]

Uluslararası fuar şirketi Reed MIDEM'in Gayrimenkul Bölüm Direktörü Filippo Rean, Avrupa'da büyük yatırımcıların gayrimenkule geri döndüğünü belirterek, "Büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor.

Uluslararası fuar şirketi Reed MIDEM'in Gayrimenkul Bölüm Direktörü Filippo Rean, Avrupa'da büyük yatırımcıların gayrimenkule geri döndüğünü belirterek, "Büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türk gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen RE360 Gayrimenkul Buluşması, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM'in stratejik partnerliğiyle gerçekleştirildi.

Küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerin ele alındığı, salgından sonra sektörü nelerin beklediğine dair konuların masaya yatırıldığı etkinlik, sektörel içerik ve iş birliği platformu Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Reed MIDEM Gayrimenkul Bölüm Direktörü Rean, salgının hızını kestiğini ve son 6 ayda çok daha iyi durumlara gelindiğini belirterek, aşılamanın hızıyla birlikte umutların arttığını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün dinamiklerine bakıldığında çok büyük etkinliklerin görüldüğüne işaret eden Rean, aşılama hızının artmasıyla Avrupa'da işlerin olumlu yönde değişmeye başladığını kaydetti.

Rean, bu dönüşümde mega şehirlerin nasıl değişeceğinin tartışılırken, kurumsal yatırımcı tarafında inanılmaz yükseliş yaşandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük gruplar yatırım yapmaya başladı. Özellikle Avrupa kıtasında büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor. Biz de fiziksel etkinliklerimizi eylül itibarıyla yeniden başlatacağız. 5 bin kişinin katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Avrupa'yı ana lokasyon olarak belirlediğimiz etkinliğimize inanılmaz olumlu tepki aldık. İşlerin rayına girdiği Avrupa kıtasında kasımda ise gayrimenkul ve perakende ile ilgili bir etkinliğimiz olacak."

" Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük konut projesini hayata geçiriyoruz"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'yle 250 bin kişinin bir arada yaşadığı yatay mimariye sahip bir proje hedeflediklerini söyledi.

Şahin, "Kentin göz bebeği olacağını düşündüğüm projenin hayata geçirilmesiyle sanayi çalışanlarının uygun fiyatlarda konut sahibi olabilmesinin yanı sıra insanların yolda harcadığı zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak. Cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak." ifadelerini kullandı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise RE360'ta, dijital değişim ve dönüşümle şekillenen yeni ekonomide gayrimenkul ve ilgili sektörlerin hızlı, zorlu adaptasyon süreci ve pandemi sonrasını Türkiye ve dünyadaki ilham verici örnekleriyle aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden biri olan ve bağlantıdaki pek çok sektörü de besleyen gayrimenkulün Türkiye ekonomisindeki önemini vurguladı.

"Galataport, 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak"

Hepsiemlak Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Tandoğan da salgının dijitalleşmeyi çok hızlandırdığını belirterek, "Biz de işimizi büyüttük, yeni teknolojiler ekledik. Teknolojik dönüşümümüzü salgınla iyice hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık ise Kovid-19 döneminde AVM sayılarını 5'ten 8'e çıkardıklarını, bunun sektöre ve Türkiye'ye duydukları güvenden kaynaklandığını vurguladı.

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, dünyada ilk kez kurgulanan bir terminal alanı sunan Galataport'taki sahil şeridinin gemi olmayınca halka açılarak yürüyüş alanı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Galataport'a 1,5 milyonu gemilerden olmak üzere yıllık 8,5 milyon yabancı ziyaretçi beklediklerini aktaran Tavas, "Yıllık toplam beklentimiz ise 25 milyon. 2 bin 400 araç kapasiteli otopark alanıyla bölgenin otopark sorununa çözüm sağlayacak proje, 3 bin 500 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 15:22 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti 14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu

Son Dakika Haberleri
15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
15:47 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
15:34 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü
15:28 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
15:21 Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu
15:00 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı         
15:59
Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi         
15:50
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar         
14:59
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 16:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcılar Avrupa'da gayrimenkule dönmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement