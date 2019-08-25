Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak
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Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.

Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:30 
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