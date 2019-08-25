Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, "Tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:30
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