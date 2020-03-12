Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da - Son Dakika
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Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da

7 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisi, Kütahya ve ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

Yatırımcılar Cumartesi Kütahya'da, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisi, Kütahya ve ilçelerinde incelemelerde bulunacak.


MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz yıl eylül ayında Belediye başkanları, Siyasi parti temsilcileri ve STK'ların da katıldığı bir etkinlik düzenleyerek, 'Kütahya seni bekliyor' teması ile tüm turist ve turizmcileri Kütahya'ya davet etmişti.


TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, "Kütahya seni çağırıyor projesi kapsamında, bu sese kulak verip Kütahya Fam Trip programına geliyoruz. Kütahya seni bekliyor hastag ile başlatılan etkinlik tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Tüm yurtta olduğu gibi bizimde dikkatimizi çekti ve Kütahya bizi çağırıyorsa bizimde turizmciler olarak gitmemiz gerekirdi. Kütahya seni çağırıyor projesi kapsamında bu sese kulak verip Kütahya Fam Trip programına geliyoruz" dedi.


Kütahya'nın bir çok ilde olmayan muhteşem doğa güzelliklerine ve termal sulara sahip olduğunu ancak kendisini yeterli tanıtamadığını belirten MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Turizm için öncelikle kendinizi tanıtmanız gerekmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kütahya Seni Bekliyor teması ile bir turizm seferberliği başlattık. Sosyal medya organlarında kısa sürede o gün Türkiye gündemine yerleştik. Şimdi ise yavaş yavaş bunun meyvelerini almak büyük gurur vericidir. Ancak daha yolun başındayız. Bu bir başlangıçtır" diye konuştu.


Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde TÜRSAB Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul Bölge temsil kurulu başkanları ve seyahat acenteleri temsilcileri, 14 Cumartesi günü Ilıca Termal Otel'de Kütahya protokolü ile bir araya gelecek ve değerlendirme toplantısı yapılacak. Turizm seyahat acenteleri temsilcileri 14 ve 15 Mart tarihinde Kütahya'nın turistlik mekanlarını gezerek buralarda yetkililerden bilgiler alacak. - KÜTAHYA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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