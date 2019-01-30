Yatırımcılar Fed kararlarına odaklandı
1 saat önce
Fed yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar.
Fed
yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:04
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı
Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek
Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı
Altın Fiyatları Yükseldi