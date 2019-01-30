Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar Fed kararlarına odaklandı

Yatırımcılar Fed kararlarına odaklandı

1 saat önce

Fed yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar.

Yatırımcılar Fed kararlarına odaklandı, System.String[]
Fed yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:04 

Fed, Ekonomi
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