Yatırımcılar "güvenli liman"a yöneldi - Son Dakika
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Yatırımcılar "güvenli liman"a yöneldi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkarak, giderek yayaldığı belirlenen corona virüsün etkisini artırması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Yatırımcılar

Çin'de ortaya çıkarak, giderek yayaldığı belirlenen corona virüsün etkisini artırması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti.

Altın, artan corona virüs endişesiyle yükselerek üç haftanın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Petrol fiyatları da, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonominin corona virüs ile olumsuz etkileneceğine ilişkin öngörülere bağlı olarak üç ayın en düşük düzeyinin de altına geriledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan virüs ile ölenlerin sayısı 81'e ulaşırken, vaka sayısı da yaklaşık 3 bin kişiyi buldu.

Virüsün dünyanın en büyük ikinci petrol tedarikçisi ABD'de de belirlenmesinin ardından, Hazine tahvil getirileri düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.39 düşüşle 59.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.09 düşüşle 53.06 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.73 artışla 18.24 dolardan,

altın, yüzde 0.61 artışla 1,581.60 dolardan,

bakır, yüzde 1.99 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 1.90 düşüşle 991.40 dolardan ve

paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,250 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 495 liraya, Cumhuriyet altını da 2,047 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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