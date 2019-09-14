Yatırımcılar ile başkan buluştu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcı firmaları ziyaret etti.



Organize Sanayi Bölgesini belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar burada ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olgun Topkaya'dan firmaların mevcut durumları, genişleme sahası ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Başkan Kibar ziyaretine Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam anlamında önemli firmalardan biri olan Kuzey Kafkas Tekstil'den başladı ve daha sonra sırasıyla ORGİ Tekstil, DKC Grup, Erateks Tekstil, CESEKA Tekstil, Clariant, Ekip Tekstil, Hilal Çanta ve son olarak Varan Hünkar Yemek Fabrikasını ziyaret etti.



Yatırımcı firma sahipleri Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Başkan ve ekibinin seçim öncesi söz verdikleri gibi firmalarımızı ziyaret ederek talep ve önerilerimizi dinlemeleri ve yanımızda olduklarını hissettirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dediler.



Yeni yatırımcılar sayesinde istihdam sayımız 6 bin kişiye yükselecek



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı açıklamada, "İlçemizin en önemli yatırım noktası olan 56 farklı ülkeye ihracatın gerçekleştirildiği, 4 bin 300 kişinin ekmek kapısı olan ve Ordu Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un girişimleriyle bölgeye kazandırılan yeni yatırımcılar sayesinde istihdam sayısının 6 bin kişiye yükseleceği Fatsa Organize Sanayi Bölgemizdeki firmaları ziyaret ettik. Müteşebbislerimizin taleplerini dinleyerek daha güçlü bir Organize Sanayi Bölgesini birlikte nasıl inşa edebileceğimizi istişare ettik. Karadeniz Bölgesinin en önemli yatırım merkezlerinden biri olmakta kararlıyız. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Fatsa'mızın göz bebeğidir. Bu kapsamda tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu vesileyle yoğun iş tempolarında bizlerle bir araya gelerek daha güçlü bir OSB amacıyla fikirlerini bizimle paylaşan firmalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ORDU