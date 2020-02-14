Yatırımcılar Kınık'ta buluştu

İzmir'in Kınık ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısını gerçekleşti. Mevcut ve yeni yatırımcıların bulunduğu toplantıda Kınık OSB talepleri ve yatırımlar hakkında atılması gereken adımlar konuşuldu. İZKA Yatırım Destek Ofisi yetkilileri Kınık OSB'de yapılacak yatırım ve destek konuları hakkında bilgi verdi.



Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı konuşmada "Kınık'ımızın gelişmesi, istihdamın artırılması için bizim için büyük önem teşkil eden Kınık Organize Sanayi Bölgesinin daha cazip hale gelmesi için Kınık Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Toplantının ardından yatırımcılar ve ilçe protokolü Kınık Organize Sanayi Bölgesinde yatırımı tamamlanan işletmeleri ziyaret etti. Kınık Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik ve yetkilileri, Kınık OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık ve Kınık Organize Sanayı Bölgesinde yatırım yapan ve parsel satın alıp yatırımcılar Melih Dirin, Ufuk Yücel, Hüsamettin Ekmekçioğlu, Enver Olgunsoy, Yaşar Özkan, Raşit Ürper, Orhan Timurhan, Mehmet Aslanoğlu, Ahmet Açıkgöz, Serdar Yakar, Atakan Kutluk, Nail Fatih Aracı, Okan Yakan, Oğuz Göher katıldı. - İZMİR