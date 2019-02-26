Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar Powell'ın sunumunu bekliyor

Yatırımcılar Powell'ın sunumunu bekliyor

1 saat önce

Fed Başkanı Powell, bugün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne, yarın da Temsilciler Meclisi'ne sunum yapacak.

Yatırımcılar Powell'ın sunumunu bekliyor, System.String[]
Fed Başkanı Powell, bugün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne, yarın da Temsilciler Meclisi'ne sunum yapacak. Yatırımcılar Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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