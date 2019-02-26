Yatırımcılar Powell'ın sunumunu bekliyor
1 saat önce
Fed Başkanı Powell, bugün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne, yarın da Temsilciler Meclisi'ne sunum yapacak.
Fed
Başkanı Powell, bugün ABD
Senatosu Bankacılık Komitesi'ne, yarın da Temsilciler Meclisi'ne sunum yapacak. Yatırımcılar Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:15
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